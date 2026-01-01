Zeffy vs. Form Builders

Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Puis-je utiliser Zeffy pour d'autres formulaires que ceux de base, ou ai-je besoin d'outils distincts pour les dons et les événements ?

Contrairement à la plupart des créateurs de formulaires qui ne s'occupent que de la collecte de données, Zeffy est conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et regroupe tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Vous obtenez des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, des campagnes peer-to-peer, des reçus fiscaux automatisés, une gestion des donateurs et un suivi par email, le tout sans devoir passer d'un outil à l'autre ou payer des frais supplémentaires. La plupart des créateurs de formulaires vous obligent à ajouter le traitement des paiements (avec des frais), à vous intégrer à des plateformes de dons distinctes et à gérer les données des donateurs ailleurs. Avec Zeffy, vous pouvez lancer une campagne de collecte de fonds, vendre des billets d'événements et suivre les relations avec les donateurs dès le premier jour, complètement gratuitement.

Les créateurs de formulaires prélèvent-ils des frais sur les dons, et quelle est la différence avec Zeffy ?

La plupart des créateurs de formulaires n'incluent pas le traitement des paiements. Vous devrez donc ajouter un service comme PayPal ou Stripe, qui facture généralement 2,9 % + 30 ¢ par transaction. Cela signifie que pour un don de 100 $, vous perdez près de 3 $ en frais - de l'argent qui pourrait servir à financer des fournitures, des programmes ou un impact direct. Zeffy élimine tous les frais de plateforme et de traitement, de sorte que votre association conserve 100 % de chaque don. Pour les petites organisations où chaque dollar compte, cette différence s'accumule rapidement. L'un de nos utilisateurs a économisé 500 $ de frais mensuels, ce qui est suffisant pour financer un programme entier.

Les créateurs de formulaires sont-ils trop compliqués à gérer pour notre petite équipe de bénévoles ?

De nombreux outils de création de formulaires sont conçus pour les entreprises et peuvent submerger les petites équipes d'organisations à but non lucratif avec des fonctions complexes dont vous n'avez pas besoin. Vous risquez de payer pour une logique avancée, des intégrations d'entreprise ou des outils de développement alors que vous souhaitez simplement collecter des dons et gérer les donateurs. Zeffy est conçu spécifiquement pour les petites organisations gérées par des bénévoles. Notre interface est conçue pour les personnes qui portent plusieurs casquettes et qui ont besoin d'outils qui fonctionnent simplement. Vous pouvez créer des formulaires de dons professionnels, envoyer des reçus automatisés et suivre les informations relatives aux donateurs sans expertise technique ni formation. De plus, vous bénéficiez d'une véritable assistance de la part de personnes qui comprennent les flux de travail des organisations à but non lucratif, et non d'une aide commerciale générique.

Combien de temps faut-il pour démarrer avec Zeffy par rapport à la mise en place de formulaires et au traitement des paiements séparément ?

Avec la plupart des créateurs de formulaires, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que tout fonctionne. Vous devez créer votre formulaire, rechercher et mettre en place le traitement des paiements (qui nécessite souvent une vérification de l'entreprise), intégrer les deux systèmes, vous occuper des reçus fiscaux et tester le tout avant de passer à la phase de mise en ligne. De nombreuses petites organisations à but non lucratif sont bloquées dans cette phase d'installation et retardent leurs campagnes. Avec Zeffy, vous pouvez créer un formulaire de don professionnel et commencer à accepter des dons en moins de 30 minutes. Tout est intégré - traitement des paiements, reçus fiscaux automatisés, gestion des donateurs et suivi par e-mail. Pas de comptes séparés à créer, pas d'intégrations à résoudre, pas d'attente d'approbations. Vous pouvez littéralement lancer votre première campagne le jour même de votre inscription, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous débattre avec la technologie.

Les donateurs feront-ils confiance à notre organisation si nous utilisons une plateforme gratuite, ou devons-nous payer des outils pour paraître professionnels ?

Ce qui intéresse vos donateurs, c'est de soutenir votre mission, et non de savoir combien vous avez dépensé en outils de collecte de fonds. En fait, de nombreux donateurs préfèrent savoir que leur argent va directement à votre cause plutôt que de payer des frais de plateforme. Les formulaires de don de Zeffy sont entièrement marqués de votre logo, de vos couleurs et de votre message - ils ont l'air tout aussi professionnels que les plateformes coûteuses. Vous obtenez des pages de remerciement personnalisées, des reçus fiscaux automatisés avec les détails de votre organisation, et des communications avec les donateurs qui reflètent votre marque. La confiance des donateurs repose sur la transparence, la rapidité des réponses et la démonstration de l'impact - et non sur le prix de votre logiciel. Nombre de nos utilisateurs soulignent d'ailleurs qu'ils utilisent une plateforme à frais zéro pour prouver qu'ils gèrent bien leurs dons. Lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à vos programmes, la confiance est plus forte que n'importe quel outil de qualité supérieure.