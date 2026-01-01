Comment Zeffy se compare-t-il aux autres constructeurs de formulaires?

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas seulement pour les formulaires. Obtenez des pages de dons, une billetterie pour les événements, une gestion des donateurs et des outils d'e-mail en un seul endroit, sans aucun frais qui pourrait nuire à votre mission.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Constructeurs de formulaires

Zeffy vs. Form Builders

Comment Zeffy se compare-t-il aux meilleurs constructeurs de formulaires ?

Constructeurs de formulaires
Fonctionnalité
Traitement intégré des paiements avec 0 % de frais
Questions personnalisées et logique des formulaires
Création de formulaires et champs personnalisés
Décoratif
Décoratif
Donation récurrente Toggle
Formulaires de dons de marque et intégrables
Décoratif
Variable
Formulaires à usages multiples : Dons, événements, inscriptions
Décoratif
Exportation de données et intégrations
Décoratif
Variable
Reçus fiscaux automatisés et remerciements aux donateurs
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Décoratif
Variable
Billetterie et inscription
Décoratif
Décoratif
Variable
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que d'autres constructeurs de formulaires ?

Conserver plus de dons, passer moins de temps sur les formulaires

💸

Pas de frais qui grèvent votre budget de collecte de fonds

Les créateurs de formulaires prélèvent 2 à 3 % sur chaque don, plus des frais mensuels. Zeffy vous offre des formulaires de dons, des reçus automatisés et un suivi des donateurs sans frais de plateforme. Gardez 100% de ce que vous récoltez pour votre mission.

🤝

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas seulement pour la collecte de données

Les créateurs de formulaires vous obligent à composer vous-même les dons, les reçus et les suivis. Zeffy s'occupe de tout automatiquement : reçus fiscaux, courriels de remerciement, dossiers des donateurs et suivi de la campagne en un seul endroit.

🚀

Prêt à collecter des fonds en quelques minutes, et non en quelques heures

Les créateurs de formulaires nécessitent une configuration, des tests et la connexion de plusieurs outils. Zeffy vous permet de lever des fonds rapidement grâce à des modèles prédéfinis et tout fonctionne ensemble dès le premier jour.

Zeffy vs Form Builders : les réponses à vos principales questions

Puis-je utiliser Zeffy pour d'autres formulaires que ceux de base, ou ai-je besoin d'outils distincts pour les dons et les événements ?

Contrairement à la plupart des créateurs de formulaires qui ne s'occupent que de la collecte de données, Zeffy est conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et regroupe tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Vous obtenez des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, des campagnes peer-to-peer, des reçus fiscaux automatisés, une gestion des donateurs et un suivi par email, le tout sans devoir passer d'un outil à l'autre ou payer des frais supplémentaires. La plupart des créateurs de formulaires vous obligent à ajouter le traitement des paiements (avec des frais), à vous intégrer à des plateformes de dons distinctes et à gérer les données des donateurs ailleurs. Avec Zeffy, vous pouvez lancer une campagne de collecte de fonds, vendre des billets d'événements et suivre les relations avec les donateurs dès le premier jour, complètement gratuitement.

Les créateurs de formulaires prélèvent-ils des frais sur les dons, et quelle est la différence avec Zeffy ?

La plupart des créateurs de formulaires n'incluent pas le traitement des paiements. Vous devrez donc ajouter un service comme PayPal ou Stripe, qui facture généralement 2,9 % + 30 ¢ par transaction. Cela signifie que pour un don de 100 $, vous perdez près de 3 $ en frais - de l'argent qui pourrait servir à financer des fournitures, des programmes ou un impact direct. Zeffy élimine tous les frais de plateforme et de traitement, de sorte que votre association conserve 100 % de chaque don. Pour les petites organisations où chaque dollar compte, cette différence s'accumule rapidement. L'un de nos utilisateurs a économisé 500 $ de frais mensuels, ce qui est suffisant pour financer un programme entier.

Les créateurs de formulaires sont-ils trop compliqués à gérer pour notre petite équipe de bénévoles ?

De nombreux outils de création de formulaires sont conçus pour les entreprises et peuvent submerger les petites équipes d'organisations à but non lucratif avec des fonctions complexes dont vous n'avez pas besoin. Vous risquez de payer pour une logique avancée, des intégrations d'entreprise ou des outils de développement alors que vous souhaitez simplement collecter des dons et gérer les donateurs. Zeffy est conçu spécifiquement pour les petites organisations gérées par des bénévoles. Notre interface est conçue pour les personnes qui portent plusieurs casquettes et qui ont besoin d'outils qui fonctionnent simplement. Vous pouvez créer des formulaires de dons professionnels, envoyer des reçus automatisés et suivre les informations relatives aux donateurs sans expertise technique ni formation. De plus, vous bénéficiez d'une véritable assistance de la part de personnes qui comprennent les flux de travail des organisations à but non lucratif, et non d'une aide commerciale générique.

Combien de temps faut-il pour démarrer avec Zeffy par rapport à la mise en place de formulaires et au traitement des paiements séparément ?

Avec la plupart des créateurs de formulaires, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que tout fonctionne. Vous devez créer votre formulaire, rechercher et mettre en place le traitement des paiements (qui nécessite souvent une vérification de l'entreprise), intégrer les deux systèmes, vous occuper des reçus fiscaux et tester le tout avant de passer à la phase de mise en ligne. De nombreuses petites organisations à but non lucratif sont bloquées dans cette phase d'installation et retardent leurs campagnes. Avec Zeffy, vous pouvez créer un formulaire de don professionnel et commencer à accepter des dons en moins de 30 minutes. Tout est intégré - traitement des paiements, reçus fiscaux automatisés, gestion des donateurs et suivi par e-mail. Pas de comptes séparés à créer, pas d'intégrations à résoudre, pas d'attente d'approbations. Vous pouvez littéralement lancer votre première campagne le jour même de votre inscription, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous débattre avec la technologie.

Les donateurs feront-ils confiance à notre organisation si nous utilisons une plateforme gratuite, ou devons-nous payer des outils pour paraître professionnels ?

Ce qui intéresse vos donateurs, c'est de soutenir votre mission, et non de savoir combien vous avez dépensé en outils de collecte de fonds. En fait, de nombreux donateurs préfèrent savoir que leur argent va directement à votre cause plutôt que de payer des frais de plateforme. Les formulaires de don de Zeffy sont entièrement marqués de votre logo, de vos couleurs et de votre message - ils ont l'air tout aussi professionnels que les plateformes coûteuses. Vous obtenez des pages de remerciement personnalisées, des reçus fiscaux automatisés avec les détails de votre organisation, et des communications avec les donateurs qui reflètent votre marque. La confiance des donateurs repose sur la transparence, la rapidité des réponses et la démonstration de l'impact - et non sur le prix de votre logiciel. Nombre de nos utilisateurs soulignent d'ailleurs qu'ils utilisent une plateforme à frais zéro pour prouver qu'ils gèrent bien leurs dons. Lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à vos programmes, la confiance est plus forte que n'importe quel outil de qualité supérieure.

Comparez Zeffy aux meilleurs créateurs de formulaires.

icon-logo-Google Forms
Zeffy vs.

Formulaires Google

Comparer
Formulaires
icon-logo-Typeform
Zeffy vs.

Typeform

Comparer
FS
Zeffy vs.

FormStack

Comparer
icon-logo-Jotform
Zeffy vs.

Jotform

Comparer
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Prêt à commencer gratuitement ?

