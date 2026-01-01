Zeffy vs. Form Builders

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas seulement pour les formulaires. Obtenez des pages de dons, une billetterie pour les événements, une gestion des donateurs et des outils d'e-mail en un seul endroit, sans aucun frais qui pourrait nuire à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
Les créateurs de formulaires prélèvent 2 à 3 % sur chaque don, plus des frais mensuels. Zeffy vous offre des formulaires de dons, des reçus automatisés et un suivi des donateurs sans frais de plateforme. Gardez 100% de ce que vous récoltez pour votre mission.
Les créateurs de formulaires vous obligent à composer vous-même les dons, les reçus et les suivis. Zeffy s'occupe de tout automatiquement : reçus fiscaux, courriels de remerciement, dossiers des donateurs et suivi de la campagne en un seul endroit.
Les créateurs de formulaires nécessitent une configuration, des tests et la connexion de plusieurs outils. Zeffy vous permet de lever des fonds rapidement grâce à des modèles prédéfinis et tout fonctionne ensemble dès le premier jour.
Contrairement à la plupart des créateurs de formulaires qui ne s'occupent que de la collecte de données, Zeffy est conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif et regroupe tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Vous obtenez des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, des campagnes peer-to-peer, des reçus fiscaux automatisés, une gestion des donateurs et un suivi par email, le tout sans devoir passer d'un outil à l'autre ou payer des frais supplémentaires. La plupart des créateurs de formulaires vous obligent à ajouter le traitement des paiements (avec des frais), à vous intégrer à des plateformes de dons distinctes et à gérer les données des donateurs ailleurs. Avec Zeffy, vous pouvez lancer une campagne de collecte de fonds, vendre des billets d'événements et suivre les relations avec les donateurs dès le premier jour, complètement gratuitement.
La plupart des créateurs de formulaires n'incluent pas le traitement des paiements. Vous devrez donc ajouter un service comme PayPal ou Stripe, qui facture généralement 2,9 % + 30 ¢ par transaction. Cela signifie que pour un don de 100 $, vous perdez près de 3 $ en frais - de l'argent qui pourrait servir à financer des fournitures, des programmes ou un impact direct. Zeffy élimine tous les frais de plateforme et de traitement, de sorte que votre association conserve 100 % de chaque don. Pour les petites organisations où chaque dollar compte, cette différence s'accumule rapidement. L'un de nos utilisateurs a économisé 500 $ de frais mensuels, ce qui est suffisant pour financer un programme entier.
De nombreux outils de création de formulaires sont conçus pour les entreprises et peuvent submerger les petites équipes d'organisations à but non lucratif avec des fonctions complexes dont vous n'avez pas besoin. Vous risquez de payer pour une logique avancée, des intégrations d'entreprise ou des outils de développement alors que vous souhaitez simplement collecter des dons et gérer les donateurs. Zeffy est conçu spécifiquement pour les petites organisations gérées par des bénévoles. Notre interface est conçue pour les personnes qui portent plusieurs casquettes et qui ont besoin d'outils qui fonctionnent simplement. Vous pouvez créer des formulaires de dons professionnels, envoyer des reçus automatisés et suivre les informations relatives aux donateurs sans expertise technique ni formation. De plus, vous bénéficiez d'une véritable assistance de la part de personnes qui comprennent les flux de travail des organisations à but non lucratif, et non d'une aide commerciale générique.
Avec la plupart des créateurs de formulaires, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que tout fonctionne. Vous devez créer votre formulaire, rechercher et mettre en place le traitement des paiements (qui nécessite souvent une vérification de l'entreprise), intégrer les deux systèmes, vous occuper des reçus fiscaux et tester le tout avant de passer à la phase de mise en ligne. De nombreuses petites organisations à but non lucratif sont bloquées dans cette phase d'installation et retardent leurs campagnes. Avec Zeffy, vous pouvez créer un formulaire de don professionnel et commencer à accepter des dons en moins de 30 minutes. Tout est intégré - traitement des paiements, reçus fiscaux automatisés, gestion des donateurs et suivi par e-mail. Pas de comptes séparés à créer, pas d'intégrations à résoudre, pas d'attente d'approbations. Vous pouvez littéralement lancer votre première campagne le jour même de votre inscription, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous débattre avec la technologie.
Ce qui intéresse vos donateurs, c'est de soutenir votre mission, et non de savoir combien vous avez dépensé en outils de collecte de fonds. En fait, de nombreux donateurs préfèrent savoir que leur argent va directement à votre cause plutôt que de payer des frais de plateforme. Les formulaires de don de Zeffy sont entièrement marqués de votre logo, de vos couleurs et de votre message - ils ont l'air tout aussi professionnels que les plateformes coûteuses. Vous obtenez des pages de remerciement personnalisées, des reçus fiscaux automatisés avec les détails de votre organisation, et des communications avec les donateurs qui reflètent votre marque. La confiance des donateurs repose sur la transparence, la rapidité des réponses et la démonstration de l'impact - et non sur le prix de votre logiciel. Nombre de nos utilisateurs soulignent d'ailleurs qu'ils utilisent une plateforme à frais zéro pour prouver qu'ils gèrent bien leurs dons. Lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à vos programmes, la confiance est plus forte que n'importe quel outil de qualité supérieure.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.