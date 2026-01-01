Comment Zeffy se compare-t-il aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires ?

Conçu pour la collecte de fonds, pas seulement pour les sites web. Obtenez des formulaires de don, une billetterie pour les événements, une gestion des donateurs, et plus encore, sur une seule plateforme sans frais.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Constructeurs de sites web / CMS

Zeffy vs. constructeurs de sites web / CMS

Comparaison de Zeffy avec les meilleurs constructeurs de sites Web / CMS

Constructeurs de sites web / CMS
Fonctionnalité
Page d'atterrissage des campagnes
Outils de collecte de fonds intégrables
Variable
Constructeur de sites web par glisser-déposer
Modèles de sites web
Système de gestion de contenu
Fonctionnalité du blog
Soutien aux domaines personnalisés
Outils de référencement
Hébergement de sites web
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Pourquoi Zeffy est-il préférable à d'autres constructeurs de sites Web / CMS ?

Cessez d'assembler des outils qui n'ont pas été conçus pour les organisations à but non lucratif

Conçu pour les collectes de fonds, pas seulement pour les sites web

Les constructeurs de sites web vous obligent à rassembler les formulaires de dons, le traitement des paiements et le suivi des donateurs à partir de différents outils. Zeffy vous offre tout en une seule plateforme sans frais, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission au lieu de gérer plusieurs abonnements.

Pas de frais, plus d'impact

Les créateurs de sites Internet prélèvent 2 à 3 % sur chaque don, plus des frais mensuels. Avec le modèle sans frais de Zeffy, chaque dollar va directement à votre cause. Ce sont des centaines de dollars de plus pour vos programmes, et non des coûts de plateforme.

Une plateforme, pas un patchwork d'outils

Les constructeurs de sites Internet vous laissent jongler avec des outils distincts pour les dons, le suivi des donateurs et les relances. Zeffy unifie tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, afin que vous puissiez consacrer du temps à votre mission au lieu de gérer de multiples connexions et abonnements.

Zeffy vs Website builders / CMS : les réponses à vos principales questions

Devrai-je continuer à payer des frais mensuels en plus des coûts de traitement des dons ?

Non, Zeffy est entièrement gratuit - pas d'abonnement mensuel, pas de frais d'installation, pas de coûts cachés. La plupart des créateurs de sites web vous facturent des frais mensuels pour leur plateforme ET prélèvent un pourcentage sur chaque don (généralement 2,9 % + 0,30 $). Cela signifie que vous payez deux fois : une fois pour utiliser leurs outils et une autre fois à chaque fois que quelqu'un fait un don. Avec Zeffy, vous obtenez des formulaires de don, une gestion des donateurs, une billetterie pour les événements, du marketing par courriel et plus encore, sans aucun coût permanent. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais il n'y a jamais de frais obligatoires. Cela signifie qu'une plus grande partie de votre budget reste concentrée sur votre mission au lieu de payer pour des outils.

Que se passe-t-il lorsque j'ai besoin d'aide ou que j'ai des questions ?

Oui, vous parlerez à de vraies personnes qui comprennent les organisations à but non lucratif. Notre équipe d'assistance est disponible pendant les heures de bureau pour vous aider à mettre en place des campagnes, à résoudre des problèmes ou à répondre à des questions sur la gestion des donateurs. Nous savons que les petites équipes d'organisations à but non lucratif n'ont pas le temps de consulter des articles d'aide ou d'attendre des jours pour obtenir des réponses. De nombreux constructeurs de sites Web offrent une assistance de base par chat ou vous orientent vers des forums communautaires, mais ils ne sont pas conçus pour répondre aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif, comme les reçus fiscaux, la gestion des donateurs ou la conformité des collectes de fonds. Chez Zeffy, nous avons travaillé avec des milliers d'organisations à but non lucratif et nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés. Vous n'êtes pas qu'un simple numéro de ticket, vous faites un travail important et nous sommes là pour vous aider à réussir.

Puis-je utiliser Zeffy si j'ai déjà un site web construit sur WordPress, Squarespace ou une autre plateforme ?

Oui, absolument. Zeffy fonctionne parallèlement à votre site web existant, et non à sa place. Vous pouvez intégrer nos formulaires de dons, d'inscription aux événements et d'autres outils de collecte de fonds directement dans votre site actuel par un simple copier-coller de code. De nombreuses organisations à but non lucratif utilisent des outils de création de sites Internet pour leur site principal, mais constatent que ces plateformes facturent des frais sur les dons ou manquent de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif telles que les reçus fiscaux automatisés, la gestion des donateurs et les campagnes peer-to-peer. Avec Zeffy, vous conservez votre site Web tel qu'il est et vous y ajoutez des outils de collecte de fonds professionnels qui fonctionnent réellement pour les organisations à but non lucratif, sans frais sur chaque don.

Pourquoi choisirais-je Zeffy plutôt que d'ajouter des plugins de donation à mon site web existant ?

La plupart des créateurs de sites Web proposent des modules complémentaires de base pour les dons, mais il leur manque les outils dont les organisations à but non lucratif ont réellement besoin pour une collecte de fonds efficace. Vous finirez par payer des frais (généralement 2,9 % + 0,30 $ par transaction), par gérer les donateurs dans des feuilles de calcul et par envoyer manuellement des reçus fiscaux. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : des dons sans frais, un CRM intégré pour les donateurs, des reçus fiscaux automatisés, une billetterie pour les événements, des campagnes peer-to-peer et du marketing par courriel. Au lieu de jongler avec plusieurs outils et de perdre de l'argent à cause des frais, vous obtenez un système complet de collecte de fonds qui vous permet de gagner du temps et de conserver 100 % de chaque don pour votre mission.

Je ne suis pas très doué pour la technique. Serai-je en mesure de mettre en place des outils de collecte de fonds sans faire appel à un développeur ?

Oui, Zeffy est conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont plusieurs casquettes, et non pour les équipes techniques. Vous pouvez créer des formulaires de dons, organiser des événements et lancer des campagnes en quelques minutes, sans aucun codage. Nos outils fonctionnent sur les appareils mobiles (de nombreux constructeurs de sites web ont encore du mal à les optimiser), et vous pouvez tout intégrer dans votre site existant par un simple copier-coller. Nous fournissons également une assistance humaine réelle pendant les heures de bureau pour vous aider à vous installer. Contrairement aux constructeurs de sites web complexes qui nécessitent des courbes d'apprentissage et une maintenance continue, Zeffy fonctionne tout simplement - vous pouvez donc vous concentrer sur votre mission, et non sur la gestion de la technologie.

Comparez Zeffy aux meilleurs constructeurs de sites Web / CMS.

Zeffy vs.

Wordpress

Zeffy vs.

Squarespace

Zeffy vs.

Morweb

Zeffy vs.

Subsplash

Dons
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
Zeffy vs.

PTOffice

Zeffy vs.

Neon One

Comparer
Décoratif
Gestion des donateurs/CRM
Sites web
Peer-to-peer
Zeffy vs.

Printemps

Zeffy vs.

Wix

Zeffy vs.

Wildapricot

Zeffy vs.

La ruche caritative

Zeffy vs.

Giveffect

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Lire d'autres articles

