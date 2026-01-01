Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Devrai-je continuer à payer des frais mensuels en plus des coûts de traitement des dons ?

Non, Zeffy est entièrement gratuit - pas d'abonnement mensuel, pas de frais d'installation, pas de coûts cachés. La plupart des créateurs de sites web vous facturent des frais mensuels pour leur plateforme ET prélèvent un pourcentage sur chaque don (généralement 2,9 % + 0,30 $). Cela signifie que vous payez deux fois : une fois pour utiliser leurs outils et une autre fois à chaque fois que quelqu'un fait un don. Avec Zeffy, vous obtenez des formulaires de don, une gestion des donateurs, une billetterie pour les événements, du marketing par courriel et plus encore, sans aucun coût permanent. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais il n'y a jamais de frais obligatoires. Cela signifie qu'une plus grande partie de votre budget reste concentrée sur votre mission au lieu de payer pour des outils.

Que se passe-t-il lorsque j'ai besoin d'aide ou que j'ai des questions ?

Oui, vous parlerez à de vraies personnes qui comprennent les organisations à but non lucratif. Notre équipe d'assistance est disponible pendant les heures de bureau pour vous aider à mettre en place des campagnes, à résoudre des problèmes ou à répondre à des questions sur la gestion des donateurs. Nous savons que les petites équipes d'organisations à but non lucratif n'ont pas le temps de consulter des articles d'aide ou d'attendre des jours pour obtenir des réponses. De nombreux constructeurs de sites Web offrent une assistance de base par chat ou vous orientent vers des forums communautaires, mais ils ne sont pas conçus pour répondre aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif, comme les reçus fiscaux, la gestion des donateurs ou la conformité des collectes de fonds. Chez Zeffy, nous avons travaillé avec des milliers d'organisations à but non lucratif et nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés. Vous n'êtes pas qu'un simple numéro de ticket, vous faites un travail important et nous sommes là pour vous aider à réussir.

Puis-je utiliser Zeffy si j'ai déjà un site web construit sur WordPress, Squarespace ou une autre plateforme ?

Oui, absolument. Zeffy fonctionne parallèlement à votre site web existant, et non à sa place. Vous pouvez intégrer nos formulaires de dons, d'inscription aux événements et d'autres outils de collecte de fonds directement dans votre site actuel par un simple copier-coller de code. De nombreuses organisations à but non lucratif utilisent des outils de création de sites Internet pour leur site principal, mais constatent que ces plateformes facturent des frais sur les dons ou manquent de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif telles que les reçus fiscaux automatisés, la gestion des donateurs et les campagnes peer-to-peer. Avec Zeffy, vous conservez votre site Web tel qu'il est et vous y ajoutez des outils de collecte de fonds professionnels qui fonctionnent réellement pour les organisations à but non lucratif, sans frais sur chaque don.

Pourquoi choisirais-je Zeffy plutôt que d'ajouter des plugins de donation à mon site web existant ?

La plupart des créateurs de sites Web proposent des modules complémentaires de base pour les dons, mais il leur manque les outils dont les organisations à but non lucratif ont réellement besoin pour une collecte de fonds efficace. Vous finirez par payer des frais (généralement 2,9 % + 0,30 $ par transaction), par gérer les donateurs dans des feuilles de calcul et par envoyer manuellement des reçus fiscaux. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : des dons sans frais, un CRM intégré pour les donateurs, des reçus fiscaux automatisés, une billetterie pour les événements, des campagnes peer-to-peer et du marketing par courriel. Au lieu de jongler avec plusieurs outils et de perdre de l'argent à cause des frais, vous obtenez un système complet de collecte de fonds qui vous permet de gagner du temps et de conserver 100 % de chaque don pour votre mission.

Je ne suis pas très doué pour la technique. Serai-je en mesure de mettre en place des outils de collecte de fonds sans faire appel à un développeur ?

Oui, Zeffy est conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont plusieurs casquettes, et non pour les équipes techniques. Vous pouvez créer des formulaires de dons, organiser des événements et lancer des campagnes en quelques minutes, sans aucun codage. Nos outils fonctionnent sur les appareils mobiles (de nombreux constructeurs de sites web ont encore du mal à les optimiser), et vous pouvez tout intégrer dans votre site existant par un simple copier-coller. Nous fournissons également une assistance humaine réelle pendant les heures de bureau pour vous aider à vous installer. Contrairement aux constructeurs de sites web complexes qui nécessitent des courbes d'apprentissage et une maintenance continue, Zeffy fonctionne tout simplement - vous pouvez donc vous concentrer sur votre mission, et non sur la gestion de la technologie.