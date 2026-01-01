Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Combien vais-je perdre en frais avec les outils de traitement des paiements ?

La plupart des plateformes de traitement des paiements prélèvent 2 à 3 % de frais de transaction sur chaque don. Pour une petite organisation à but non lucratif collectant 50 000 dollars par an, cela représente une perte de 1 000 à 1 500 dollars en frais chaque année. Cela pourrait représenter 10 bourses d'études, des repas pour 100 familles ou des fournitures pour l'ensemble de votre programme. Avec Zeffy, vous conservez 100% de chaque don car nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement facultative et n'est jamais déduite de votre don.

Les outils de traitement des paiements sont-ils trop compliqués pour notre petite équipe ?

De nombreuses plateformes de paiement sont conçues pour des entreprises dotées d'équipes informatiques, et non pour de petites organisations à but non lucratif gérées par des bénévoles. Les utilisateurs décrivent souvent des outils comme GiveSmart comme étant "écrasants" avec trop de fonctions qu'ils n'utiliseront jamais. Vous finissez par payer pour une complexité dont vous n'avez pas besoin tout en jonglant avec de multiples outils pour les dons, les événements et la gestion des donateurs. Zeffy regroupe tous les outils en une seule plateforme simple qui convient aux équipes ayant plusieurs casquettes. Aucune configuration technique n'est requise, et si vous êtes bloqué, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe d'assistance.

Le passage à une nouvelle plateforme risque-t-il de perturber les données relatives à nos donateurs ?

Nous comprenons que de nombreuses organisations à but non lucratif sont bloquées par des outils encombrants parce qu'elles ont peur de perdre l'historique des donateurs ou d'avoir à tout reconstruire. Zeffy permet d'importer facilement les données de vos donateurs, et vous pouvez les exporter à tout moment si vos besoins changent. De plus, grâce à notre CRM intégré, vous n'aurez plus besoin d'assembler PayPal, des feuilles de calcul et des outils de messagerie. Tout est regroupé en un seul endroit, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos donateurs au lieu de gérer plusieurs connexions et de réconcilier les données entre les différentes plateformes.

Devrai-je apprendre à utiliser plusieurs outils pour mener une simple campagne de collecte de fonds ?

La plupart des outils de traitement des paiements ne gèrent qu'une partie du puzzle. Vous finirez par utiliser PayPal pour les dons, Eventbrite pour la vente de billets, Mailchimp pour les suivis et des feuilles de calcul pour tout suivre. Cela représente quatre identifiants différents, quatre interfaces différentes et des heures passées à transférer des données d'un système à l'autre. Les petites équipes nous disent qu'elles passent plus de temps à gérer les outils qu'à collecter des fonds. Zeffy regroupe les dons, les événements, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Lancez une campagne, vendez des billets, envoyez des e-mails de remerciement et suivez vos progrès sans passer d'une plateforme à l'autre. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un casse-tête en moins pour votre emploi du temps déjà bien chargé.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide et que je ne peux joindre personne ?

Trop d'organisations à but non lucratif se retrouvent coincées avec des plateformes qui offrent une "assistance par chat 24/7" qui s'avère être des robots de conversation, ou des centres d'aide remplis d'articles qui ne répondent pas à votre question spécifique. Lorsque vous essayez de lancer une campagne avant la réunion de votre conseil d'administration ou de réparer un formulaire de don la veille de votre événement, vous avez besoin d'une aide réelle de la part de personnes réelles qui comprennent les organisations à but non lucratif. L'équipe d'assistance de Zeffy comprend des personnes qui ont elles-mêmes travaillé pour des associations. Vous pouvez réserver un véritable appel téléphonique, et non pas simplement soumettre un ticket en espérant que tout ira bien. Nous savons que lorsque votre outil de collecte de fonds tombe en panne, votre travail s'arrête, c'est pourquoi nous veillons à ce que vous ne soyez jamais seul à vous débrouiller.