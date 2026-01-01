Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de collecte de fonds simples et fiables, qui ne prélèvent pas de pourcentage sur les dons et ne submergent pas les bénévoles avec des fonctionnalités complexes.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
La plupart des processeurs de paiement prélèvent plus de 2,9 % sur chaque don. C'est de l'argent prélevé directement sur votre mission. Zeffy est 100% gratuit - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais.
Les processeurs de paiement sont conçus pour les entreprises, pas pour les organisations à but non lucratif. Zeffy vous offre des formulaires de dons, un suivi des donateurs et des reçus automatisés dans une plateforme simple qui fonctionne sur n'importe quel appareil.
Les processeurs de paiement ne s'occupent que des transactions. Zeffy vous offre des formulaires de dons, des billets d'événements, un suivi des donateurs et des reçus automatisés, le tout en un seul endroit.
La plupart des plateformes de traitement des paiements prélèvent 2 à 3 % de frais de transaction sur chaque don. Pour une petite organisation à but non lucratif collectant 50 000 dollars par an, cela représente une perte de 1 000 à 1 500 dollars en frais chaque année. Cela pourrait représenter 10 bourses d'études, des repas pour 100 familles ou des fournitures pour l'ensemble de votre programme. Avec Zeffy, vous conservez 100% de chaque don car nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement facultative et n'est jamais déduite de votre don.
De nombreuses plateformes de paiement sont conçues pour des entreprises dotées d'équipes informatiques, et non pour de petites organisations à but non lucratif gérées par des bénévoles. Les utilisateurs décrivent souvent des outils comme GiveSmart comme étant "écrasants" avec trop de fonctions qu'ils n'utiliseront jamais. Vous finissez par payer pour une complexité dont vous n'avez pas besoin tout en jonglant avec de multiples outils pour les dons, les événements et la gestion des donateurs. Zeffy regroupe tous les outils en une seule plateforme simple qui convient aux équipes ayant plusieurs casquettes. Aucune configuration technique n'est requise, et si vous êtes bloqué, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe d'assistance.
Nous comprenons que de nombreuses organisations à but non lucratif sont bloquées par des outils encombrants parce qu'elles ont peur de perdre l'historique des donateurs ou d'avoir à tout reconstruire. Zeffy permet d'importer facilement les données de vos donateurs, et vous pouvez les exporter à tout moment si vos besoins changent. De plus, grâce à notre CRM intégré, vous n'aurez plus besoin d'assembler PayPal, des feuilles de calcul et des outils de messagerie. Tout est regroupé en un seul endroit, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos donateurs au lieu de gérer plusieurs connexions et de réconcilier les données entre les différentes plateformes.
La plupart des outils de traitement des paiements ne gèrent qu'une partie du puzzle. Vous finirez par utiliser PayPal pour les dons, Eventbrite pour la vente de billets, Mailchimp pour les suivis et des feuilles de calcul pour tout suivre. Cela représente quatre identifiants différents, quatre interfaces différentes et des heures passées à transférer des données d'un système à l'autre. Les petites équipes nous disent qu'elles passent plus de temps à gérer les outils qu'à collecter des fonds. Zeffy regroupe les dons, les événements, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Lancez une campagne, vendez des billets, envoyez des e-mails de remerciement et suivez vos progrès sans passer d'une plateforme à l'autre. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un casse-tête en moins pour votre emploi du temps déjà bien chargé.
Trop d'organisations à but non lucratif se retrouvent coincées avec des plateformes qui offrent une "assistance par chat 24/7" qui s'avère être des robots de conversation, ou des centres d'aide remplis d'articles qui ne répondent pas à votre question spécifique. Lorsque vous essayez de lancer une campagne avant la réunion de votre conseil d'administration ou de réparer un formulaire de don la veille de votre événement, vous avez besoin d'une aide réelle de la part de personnes réelles qui comprennent les organisations à but non lucratif. L'équipe d'assistance de Zeffy comprend des personnes qui ont elles-mêmes travaillé pour des associations. Vous pouvez réserver un véritable appel téléphonique, et non pas simplement soumettre un ticket en espérant que tout ira bien. Nous savons que lorsque votre outil de collecte de fonds tombe en panne, votre travail s'arrête, c'est pourquoi nous veillons à ce que vous ne soyez jamais seul à vous débrouiller.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.