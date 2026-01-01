Comparaison de Zeffy avec les processeurs de paiement les plus courants

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de collecte de fonds simples et fiables, qui ne prélèvent pas de pourcentage sur les dons et ne submergent pas les bénévoles avec des fonctionnalités complexes.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Processeurs de paiement

Zeffy contre les processeurs de paiement

Comparaison de Zeffy avec les principaux processeurs de paiement

Processeurs de paiement
Fonctionnalité
Traitement des paiements
0% Frais de traitement/transaction
Acceptation des cartes de crédit/débit
Décoratif
Transferts ACH/Banque
Portefeuilles numériques (Apple Pay, Google Pay)
Paiements internationaux
Détection de la fraude
Outils de collecte de fonds intégrés (billets, enchères, formulaires...)
Conformité PCI
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres processeurs de paiement ?

Garder chaque dollar collecté, et pas seulement la plus grande partie

Aucun frais n'est prélevé sur vos dons

La plupart des processeurs de paiement prélèvent plus de 2,9 % sur chaque don. C'est de l'argent prélevé directement sur votre mission. Zeffy est 100% gratuit - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais.

Conçu pour les petites équipes, pas pour les équipes techniques

Les processeurs de paiement sont conçus pour les entreprises, pas pour les organisations à but non lucratif. Zeffy vous offre des formulaires de dons, un suivi des donateurs et des reçus automatisés dans une plateforme simple qui fonctionne sur n'importe quel appareil.

Une seule plateforme pour tous vos besoins en matière de collecte de fonds

Les processeurs de paiement ne s'occupent que des transactions. Zeffy vous offre des formulaires de dons, des billets d'événements, un suivi des donateurs et des reçus automatisés, le tout en un seul endroit.

Zeffy vs Payment Processors : les réponses à vos principales questions

Combien vais-je perdre en frais avec les outils de traitement des paiements ?

La plupart des plateformes de traitement des paiements prélèvent 2 à 3 % de frais de transaction sur chaque don. Pour une petite organisation à but non lucratif collectant 50 000 dollars par an, cela représente une perte de 1 000 à 1 500 dollars en frais chaque année. Cela pourrait représenter 10 bourses d'études, des repas pour 100 familles ou des fournitures pour l'ensemble de votre programme. Avec Zeffy, vous conservez 100% de chaque don car nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement facultative et n'est jamais déduite de votre don.

Les outils de traitement des paiements sont-ils trop compliqués pour notre petite équipe ?

De nombreuses plateformes de paiement sont conçues pour des entreprises dotées d'équipes informatiques, et non pour de petites organisations à but non lucratif gérées par des bénévoles. Les utilisateurs décrivent souvent des outils comme GiveSmart comme étant "écrasants" avec trop de fonctions qu'ils n'utiliseront jamais. Vous finissez par payer pour une complexité dont vous n'avez pas besoin tout en jonglant avec de multiples outils pour les dons, les événements et la gestion des donateurs. Zeffy regroupe tous les outils en une seule plateforme simple qui convient aux équipes ayant plusieurs casquettes. Aucune configuration technique n'est requise, et si vous êtes bloqué, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe d'assistance.

Le passage à une nouvelle plateforme risque-t-il de perturber les données relatives à nos donateurs ?

Nous comprenons que de nombreuses organisations à but non lucratif sont bloquées par des outils encombrants parce qu'elles ont peur de perdre l'historique des donateurs ou d'avoir à tout reconstruire. Zeffy permet d'importer facilement les données de vos donateurs, et vous pouvez les exporter à tout moment si vos besoins changent. De plus, grâce à notre CRM intégré, vous n'aurez plus besoin d'assembler PayPal, des feuilles de calcul et des outils de messagerie. Tout est regroupé en un seul endroit, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos donateurs au lieu de gérer plusieurs connexions et de réconcilier les données entre les différentes plateformes.

Devrai-je apprendre à utiliser plusieurs outils pour mener une simple campagne de collecte de fonds ?

La plupart des outils de traitement des paiements ne gèrent qu'une partie du puzzle. Vous finirez par utiliser PayPal pour les dons, Eventbrite pour la vente de billets, Mailchimp pour les suivis et des feuilles de calcul pour tout suivre. Cela représente quatre identifiants différents, quatre interfaces différentes et des heures passées à transférer des données d'un système à l'autre. Les petites équipes nous disent qu'elles passent plus de temps à gérer les outils qu'à collecter des fonds. Zeffy regroupe les dons, les événements, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Lancez une campagne, vendez des billets, envoyez des e-mails de remerciement et suivez vos progrès sans passer d'une plateforme à l'autre. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un casse-tête en moins pour votre emploi du temps déjà bien chargé.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide et que je ne peux joindre personne ?

Trop d'organisations à but non lucratif se retrouvent coincées avec des plateformes qui offrent une "assistance par chat 24/7" qui s'avère être des robots de conversation, ou des centres d'aide remplis d'articles qui ne répondent pas à votre question spécifique. Lorsque vous essayez de lancer une campagne avant la réunion de votre conseil d'administration ou de réparer un formulaire de don la veille de votre événement, vous avez besoin d'une aide réelle de la part de personnes réelles qui comprennent les organisations à but non lucratif. L'équipe d'assistance de Zeffy comprend des personnes qui ont elles-mêmes travaillé pour des associations. Vous pouvez réserver un véritable appel téléphonique, et non pas simplement soumettre un ticket en espérant que tout ira bien. Nous savons que lorsque votre outil de collecte de fonds tombe en panne, votre travail s'arrête, c'est pourquoi nous veillons à ce que vous ne soyez jamais seul à vous débrouiller.

Comparez Zeffy aux meilleurs processeurs de paiement.

TS
Zeffy vs.

TeamSnap

Comparer
Traitement des paiements
Zeffy vs.

Zelle

Comparer
Zeffy vs.

Blackbaud

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

Stripe

Comparer
Zeffy vs.

Application Cash

Comparer
Zeffy vs.

Venmo

Comparer
Zeffy vs.

PayPal

Comparer
Zeffy vs.

Carré

Comparer
Zeffy vs.

CharityEngine

Comparer
Encans
Comparez Zeffy à d'autres régions

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Prêt à commencer gratuitement ?

