Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt qu'une plateforme de gestion des bénévoles qui gère également les dons ?

La plupart des plateformes de gestion des volontaires considèrent la collecte de fonds comme une fonctionnalité supplémentaire, et non comme leur principal atout. Elles vous facturent des frais de plateforme (généralement de 2 à 5 %) sur chaque don, ainsi que des frais d'abonnement mensuels pour des fonctions bénévoles dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Zeffy est conçu spécifiquement pour la collecte de fonds - dons, événements, campagnes peer-to-peer et gestion des donateurs - sans aucun frais de plateforme. Vous gardez 100% de chaque don. Si vous avez besoin de coordonner des bénévoles, vous pouvez facilement intégrer Zeffy avec des outils gratuits comme SignUpGenius, mais vous ne perdrez pas d'argent sur les dons pour payer les fonctions de bénévolat.

J'utilise déjà une plateforme de bénévolat qui gère certains dons. Cela vaut-il la peine de changer ?

Cela dépend du montant que vous perdez en frais. Si vous collectez 10 000 dollars par an via votre plateforme actuelle et que vous payez 3 % de frais, c'est 300 dollars qui pourraient aller directement à votre mission - suffisamment pour les fournitures, le matériel ou les coûts du programme. Les utilisateurs de Zeffy nous disent souvent que ces économies représentent un impact réel : "C'est l'équivalent de deux bourses de thérapie ou d'un kit complet de robots pour nos élèves. De plus, vous bénéficiez d'outils de collecte de fonds spécifiques, tels que des pages de dons personnalisées, des reçus automatisés, une billetterie pour les événements et une gestion des donateurs, que la plupart des plateformes de bénévolat n'offrent pas. Le changement est généralement rentabilisé immédiatement.

Les donateurs feront-ils confiance à une plateforme "gratuite", ou celle-ci paraîtra-t-elle moins professionnelle que les outils de gestion des volontaires déjà en place ?

Les donateurs préfèrent en fait les plateformes qui ne prélèvent pas de frais - cela leur montre que leur don va intégralement à votre cause. Les pages de dons, les reçus et les inscriptions aux événements de Zeffy sont tout aussi professionnels que n'importe quelle plateforme payante, mais les donateurs peuvent voir que vous ne perdez pas d'argent à cause des frais de traitement. Nous sommes transparents sur notre modèle : les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif. Beaucoup de nos utilisateurs disent que les donateurs apprécient particulièrement de savoir que 100% de leur don soutient la mission. Vous aurez l'air plus digne de confiance, pas moins professionnel.

Combien de temps faut-il pour mettre en place Zeffy par rapport à d'autres plateformes de gestion des volontaires ?

La plupart des plateformes de gestion des bénévoles nécessitent des semaines d'installation - importation de contacts, configuration des rôles des bénévoles, mise en place de formulaires de don en tant que fonctionnalité secondaire et formation de votre équipe à des flux de travail complexes. Zeffy prend environ 15 minutes pour mettre en ligne votre première page de don. Vous pouvez créer un formulaire de don à votre marque, mettre en place une billetterie d'événement et commencer à accepter des dons le jour même de votre inscription. Pas de problèmes de migration de données, pas de longs appels d'intégration, pas d'attente de l'approbation du service informatique. Nos utilisateurs nous le disent souvent : "J'ai reçu des dons avant d'avoir fini mon café". Lorsque vous avez déjà cinq casquettes, ces semaines gagnées sont importantes - vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec l'installation du logiciel.

Que se passe-t-il lorsque notre coordinateur de volontaires part et que nous perdons l'accès à notre plateforme ?

Il s'agit d'un risque important avec les plateformes de gestion des bénévoles - lorsque la personne qui a tout mis en place part, vous pouvez perdre l'accès aux données des donateurs, aux paramètres de paiement ou même à votre compte. Zeffy évite ce scénario cauchemardesque. Vos pages de dons, vos informations sur les donateurs et vos outils de collecte de fonds restent accessibles à votre organisation et ne sont pas liés à l'identifiant d'une personne. Nous vous aidons à mettre en place un accès administrateur pour plusieurs membres de l'équipe dès le premier jour, et notre équipe d'assistance peut guider les nouveaux dirigeants à travers toutes les étapes sans facturer de frais d'installation ni exiger de nouveaux contrats. Beaucoup de nos utilisateurs sont passés à Zeffy spécifiquement parce qu'ils se sont retrouvés bloqués sur leur ancienne plateforme lors d'un changement de direction. Vous ne perdrez jamais l'élan de votre collecte de fonds à cause de la rotation des bénévoles.