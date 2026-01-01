Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une coordination simple des bénévoles sans frais de plateforme, sans configuration complexe et sans fonctionnalités qu'elles n'utiliseront jamais.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
💸
La plupart des plateformes de bénévolat facturent des frais mensuels uniquement pour la planification de base, puis ajoutent des frais de traitement. Zeffy vous permet de coordonner les bénévoles et de gérer les dons, les événements et les donateurs, le tout gratuitement.
🤝
Les outils de gestion des bénévoles sont conçus pour les grandes entreprises dotées d'un personnel spécialisé. Zeffy s'adresse aux équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un suivi simple des bénévoles, en lien avec la collecte de fonds et les relations avec les donateurs.
🌟
Les plateformes de bénévolat ne comptabilisent que les vacations et les heures. Zeffy relie la coordination des bénévoles aux dons, aux événements et aux relations avec les donateurs en un seul endroit.
La plupart des plateformes de gestion des volontaires considèrent la collecte de fonds comme une fonctionnalité supplémentaire, et non comme leur principal atout. Elles vous facturent des frais de plateforme (généralement de 2 à 5 %) sur chaque don, ainsi que des frais d'abonnement mensuels pour des fonctions bénévoles dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Zeffy est conçu spécifiquement pour la collecte de fonds - dons, événements, campagnes peer-to-peer et gestion des donateurs - sans aucun frais de plateforme. Vous gardez 100% de chaque don. Si vous avez besoin de coordonner des bénévoles, vous pouvez facilement intégrer Zeffy avec des outils gratuits comme SignUpGenius, mais vous ne perdrez pas d'argent sur les dons pour payer les fonctions de bénévolat.
Cela dépend du montant que vous perdez en frais. Si vous collectez 10 000 dollars par an via votre plateforme actuelle et que vous payez 3 % de frais, c'est 300 dollars qui pourraient aller directement à votre mission - suffisamment pour les fournitures, le matériel ou les coûts du programme. Les utilisateurs de Zeffy nous disent souvent que ces économies représentent un impact réel : "C'est l'équivalent de deux bourses de thérapie ou d'un kit complet de robots pour nos élèves. De plus, vous bénéficiez d'outils de collecte de fonds spécifiques, tels que des pages de dons personnalisées, des reçus automatisés, une billetterie pour les événements et une gestion des donateurs, que la plupart des plateformes de bénévolat n'offrent pas. Le changement est généralement rentabilisé immédiatement.
Les donateurs préfèrent en fait les plateformes qui ne prélèvent pas de frais - cela leur montre que leur don va intégralement à votre cause. Les pages de dons, les reçus et les inscriptions aux événements de Zeffy sont tout aussi professionnels que n'importe quelle plateforme payante, mais les donateurs peuvent voir que vous ne perdez pas d'argent à cause des frais de traitement. Nous sommes transparents sur notre modèle : les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif. Beaucoup de nos utilisateurs disent que les donateurs apprécient particulièrement de savoir que 100% de leur don soutient la mission. Vous aurez l'air plus digne de confiance, pas moins professionnel.
La plupart des plateformes de gestion des bénévoles nécessitent des semaines d'installation - importation de contacts, configuration des rôles des bénévoles, mise en place de formulaires de don en tant que fonctionnalité secondaire et formation de votre équipe à des flux de travail complexes. Zeffy prend environ 15 minutes pour mettre en ligne votre première page de don. Vous pouvez créer un formulaire de don à votre marque, mettre en place une billetterie d'événement et commencer à accepter des dons le jour même de votre inscription. Pas de problèmes de migration de données, pas de longs appels d'intégration, pas d'attente de l'approbation du service informatique. Nos utilisateurs nous le disent souvent : "J'ai reçu des dons avant d'avoir fini mon café". Lorsque vous avez déjà cinq casquettes, ces semaines gagnées sont importantes - vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec l'installation du logiciel.
Il s'agit d'un risque important avec les plateformes de gestion des bénévoles - lorsque la personne qui a tout mis en place part, vous pouvez perdre l'accès aux données des donateurs, aux paramètres de paiement ou même à votre compte. Zeffy évite ce scénario cauchemardesque. Vos pages de dons, vos informations sur les donateurs et vos outils de collecte de fonds restent accessibles à votre organisation et ne sont pas liés à l'identifiant d'une personne. Nous vous aidons à mettre en place un accès administrateur pour plusieurs membres de l'équipe dès le premier jour, et notre équipe d'assistance peut guider les nouveaux dirigeants à travers toutes les étapes sans facturer de frais d'installation ni exiger de nouveaux contrats. Beaucoup de nos utilisateurs sont passés à Zeffy spécifiquement parce qu'ils se sont retrouvés bloqués sur leur ancienne plateforme lors d'un changement de direction. Vous ne perdrez jamais l'élan de votre collecte de fonds à cause de la rotation des bénévoles.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.