Comparaison de Zeffy avec les logiciels de gestion des bénévoles les plus répandus

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une coordination simple des bénévoles sans frais de plateforme, sans configuration complexe et sans fonctionnalités qu'elles n'utiliseront jamais.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Logiciel de gestion des volontaires

Zeffy vs. les logiciels de gestion des bénévoles

Comparaison de Zeffy avec les autres logiciels de gestion des bénévoles

Logiciel de gestion des volontaires
Fonctionnalité
Inscription des volontaires
Planification des équipes
Base de données des volontaires
Suivi des heures
Communication avec les volontaires
Avis d'appel à manifestation d'intérêt
Variable
Vérification des antécédents
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Variable
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Décoratif
Billetterie et inscription
Décoratif
Décoratif
Campagne pair-à-pair
Décoratif
Décoratif
CRM et gestion des donateurs
Décoratif
Décoratif
Dons récurrents
Décoratif
Décoratif
Marketing par courriel et automatisation
Décoratif
Décoratif
Reçus fiscaux automatisés
Décoratif
Décoratif
Tombolas et loteries
Décoratif
Décoratif
Encans
Décoratif
Décoratif
Boutique en ligne/eCommerce
Décoratif
Décoratif
Gestion des adhésions
Décoratif
Décoratif
Formulaires optimisés pour les mobiles
Décoratif
Décoratif
Dons par code QR
Décoratif
Décoratif
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Décoratif
Décoratif
Recherche de subventions 100 % gratuite
Décoratif
Décoratif
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Décoratif
Décoratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres logiciels de gestion des bénévoles ?

Maintenir l'engagement des bénévoles sans perdre les dons au profit des frais

Pas de frais de plateforme, pas de problèmes de programmation

La plupart des plateformes de bénévolat facturent des frais mensuels uniquement pour la planification de base, puis ajoutent des frais de traitement. Zeffy vous permet de coordonner les bénévoles et de gérer les dons, les événements et les donateurs, le tout gratuitement.

Conçu pour les organisations à but non lucratif et non pour les équipes RH des entreprises

Les outils de gestion des bénévoles sont conçus pour les grandes entreprises dotées d'un personnel spécialisé. Zeffy s'adresse aux équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un suivi simple des bénévoles, en lien avec la collecte de fonds et les relations avec les donateurs.

Une plateforme unique pour les bénévoles et les donateurs

Les plateformes de bénévolat ne comptabilisent que les vacations et les heures. Zeffy relie la coordination des bénévoles aux dons, aux événements et aux relations avec les donateurs en un seul endroit.

Zeffy ou le logiciel de gestion des bénévoles : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt qu'une plateforme de gestion des bénévoles qui gère également les dons ?

La plupart des plateformes de gestion des volontaires considèrent la collecte de fonds comme une fonctionnalité supplémentaire, et non comme leur principal atout. Elles vous facturent des frais de plateforme (généralement de 2 à 5 %) sur chaque don, ainsi que des frais d'abonnement mensuels pour des fonctions bénévoles dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Zeffy est conçu spécifiquement pour la collecte de fonds - dons, événements, campagnes peer-to-peer et gestion des donateurs - sans aucun frais de plateforme. Vous gardez 100% de chaque don. Si vous avez besoin de coordonner des bénévoles, vous pouvez facilement intégrer Zeffy avec des outils gratuits comme SignUpGenius, mais vous ne perdrez pas d'argent sur les dons pour payer les fonctions de bénévolat.

J'utilise déjà une plateforme de bénévolat qui gère certains dons. Cela vaut-il la peine de changer ?

Cela dépend du montant que vous perdez en frais. Si vous collectez 10 000 dollars par an via votre plateforme actuelle et que vous payez 3 % de frais, c'est 300 dollars qui pourraient aller directement à votre mission - suffisamment pour les fournitures, le matériel ou les coûts du programme. Les utilisateurs de Zeffy nous disent souvent que ces économies représentent un impact réel : "C'est l'équivalent de deux bourses de thérapie ou d'un kit complet de robots pour nos élèves. De plus, vous bénéficiez d'outils de collecte de fonds spécifiques, tels que des pages de dons personnalisées, des reçus automatisés, une billetterie pour les événements et une gestion des donateurs, que la plupart des plateformes de bénévolat n'offrent pas. Le changement est généralement rentabilisé immédiatement.

Les donateurs feront-ils confiance à une plateforme "gratuite", ou celle-ci paraîtra-t-elle moins professionnelle que les outils de gestion des volontaires déjà en place ?

Les donateurs préfèrent en fait les plateformes qui ne prélèvent pas de frais - cela leur montre que leur don va intégralement à votre cause. Les pages de dons, les reçus et les inscriptions aux événements de Zeffy sont tout aussi professionnels que n'importe quelle plateforme payante, mais les donateurs peuvent voir que vous ne perdez pas d'argent à cause des frais de traitement. Nous sommes transparents sur notre modèle : les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif. Beaucoup de nos utilisateurs disent que les donateurs apprécient particulièrement de savoir que 100% de leur don soutient la mission. Vous aurez l'air plus digne de confiance, pas moins professionnel.

Combien de temps faut-il pour mettre en place Zeffy par rapport à d'autres plateformes de gestion des volontaires ?

La plupart des plateformes de gestion des bénévoles nécessitent des semaines d'installation - importation de contacts, configuration des rôles des bénévoles, mise en place de formulaires de don en tant que fonctionnalité secondaire et formation de votre équipe à des flux de travail complexes. Zeffy prend environ 15 minutes pour mettre en ligne votre première page de don. Vous pouvez créer un formulaire de don à votre marque, mettre en place une billetterie d'événement et commencer à accepter des dons le jour même de votre inscription. Pas de problèmes de migration de données, pas de longs appels d'intégration, pas d'attente de l'approbation du service informatique. Nos utilisateurs nous le disent souvent : "J'ai reçu des dons avant d'avoir fini mon café". Lorsque vous avez déjà cinq casquettes, ces semaines gagnées sont importantes - vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec l'installation du logiciel.

Que se passe-t-il lorsque notre coordinateur de volontaires part et que nous perdons l'accès à notre plateforme ?

Il s'agit d'un risque important avec les plateformes de gestion des bénévoles - lorsque la personne qui a tout mis en place part, vous pouvez perdre l'accès aux données des donateurs, aux paramètres de paiement ou même à votre compte. Zeffy évite ce scénario cauchemardesque. Vos pages de dons, vos informations sur les donateurs et vos outils de collecte de fonds restent accessibles à votre organisation et ne sont pas liés à l'identifiant d'une personne. Nous vous aidons à mettre en place un accès administrateur pour plusieurs membres de l'équipe dès le premier jour, et notre équipe d'assistance peut guider les nouveaux dirigeants à travers toutes les étapes sans facturer de frais d'installation ni exiger de nouveaux contrats. Beaucoup de nos utilisateurs sont passés à Zeffy spécifiquement parce qu'ils se sont retrouvés bloqués sur leur ancienne plateforme lors d'un changement de direction. Vous ne perdrez jamais l'élan de votre collecte de fonds à cause de la rotation des bénévoles.

Comparez Zeffy aux autres logiciels de gestion des bénévoles.

icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Evénements
Encans
Peer-to-peer
icon-logo-Virtuous
Zeffy vs.

Vertueux

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Dons
icon-logo-Salsa Labs
Zeffy vs.

Salsa Labs

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Peer-to-peer
Collecte de fonds
Evénements
PO
Zeffy vs.

PTOffice

Comparer
Sites web
Adhésions
Email/Bulletins d'information
Volontaires
Dons
icon-logo-SignUpGenius
Zeffy vs.

SignUpGenius

Comparer
Volontaires
icon-logo-Bonterra
Zeffy vs.

Bonterra

Comparer
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Peer-to-peer
Volontaires
FC
Zeffy vs.

Flipcause

Comparer
Collecte de fonds
Dons
Evénements
Peer-to-peer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-CharityEngine
Zeffy vs.

CharityEngine

Comparer
Encans
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Peer-to-peer
Traitement des paiements
DV
Zeffy vs.

DonorView

Comparer
Collecte de fonds
Volontaires
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
Email/Bulletins d'information

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
