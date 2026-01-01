Comparaison de Zeffy avec les plateformes de billetterie les plus courantes

Conçu pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus que de simples billets d'événements. Obtenez des dons, des campagnes peer-to-peer, une gestion des donateurs et une billetterie en un seul endroit, sans que des frais ne viennent entraver votre mission.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de billetterie

Zeffy contre les plateformes de billetterie

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de billetterie ?

Plateformes de billetterie
Fonctionnalité
Vente de billets en ligne
Formulaires de billetterie personnalisés
Questions personnalisées des participants
Types de billets pour l'admission générale
Numérotation automatique des billets / Billets électroniques
Plusieurs types de billets (VIP, GA, groupe, etc.)
Places réservées / Support du plan de table
Numérisation des billets / enregistrement (codes QR)
Gestion des listes de participants et d'invités
Tarifs et codes de réduction pour les réservations anticipées
Fixer des limites de billets / Capacité par type
Méthodes de paiement / Soutien à la vente de billets en personne
Billetterie multi-dates / événements récurrents
Liste d'attente / Gestion de la rupture de stock
Transfert/revente de billets
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de billetterie ?

Conservez chaque dollar de vos billets d'entrée à l'événement

Aucun frais n'est prélevé sur les ventes de billets

La plupart des plateformes de billetterie prélèvent une part sur chaque billet vendu. Zeffy vous offre une billetterie événementielle 100% gratuite, de sorte que chaque dollar de votre gala, 5K ou collecte de fonds va directement à votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais.

Tout ce dont vous avez besoin au-delà des billets

Pourquoi jongler avec des outils distincts pour les billets, les dons et le suivi des donateurs ? Zeffy combine la billetterie d'événements avec les formulaires de dons, la gestion des donateurs et les communications par e-mail dans une plateforme simple conçue pour les équipes d'organisations à but non lucratif.

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas seulement pour les événements

Les plateformes de billetterie génériques vous traitent comme n'importe quelle autre entreprise. Zeffy comprend que les relations avec vos donateurs sont importantes au-delà du jour de l'événement, avec des outils intégrés pour les accusés de réception, les suivis et la transformation des participants en soutiens récurrents.

Zeffy vs Plateformes de Billetterie : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de billetterie et d'inscription pour mes événements à but non lucratif ?

La plupart des plateformes de billetterie prélèvent 2 à 5 % de frais sur chaque vente de billets, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque vente de billets et de chaque don - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous sommes conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, ce qui vous permet d'avoir la billetterie, la collecte des dons, la gestion des donateurs et les communications de suivi en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs entre les différentes plateformes.

J'utilise déjà une plateforme de billetterie qui fonctionne bien. Qu'est-ce que je manque en payant ces frais ?

Ces "petits" frais de 3 à 5 % s'additionnent rapidement. Si vous vendez 10 000 dollars de billets, ce sont 300 à 500 dollars qui auraient pu servir à financer des fournitures, des programmes ou des bourses d'études. Au-delà de l'argent, la plupart des plateformes de billetterie n'ont pas été conçues pour les organisations à but non lucratif - elles ne vous aident pas à transformer les acheteurs de billets en donateurs permanents, à envoyer des reçus fiscaux appropriés ou à gérer les relations avec les donateurs après l'événement. Zeffy s'occupe de tout cela automatiquement, afin que vos événements fassent partie de votre stratégie de collecte de fonds tout au long de l'année.

Le passage à Zeffy sera-t-il compliqué pour notre petite équipe ?

En fait, c'est tout le contraire. Zeffy est conçu pour les petites équipes qui ont plusieurs casquettes - vous pouvez créer des pages d'événements professionnels en quelques minutes, pas en quelques heures. Nous nous occupons des aspects techniques (traitement des paiements, reçus fiscaux, gestion des participants) afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission. La plupart des utilisateurs mettent en place leur premier événement en moins d'une journée, et notre équipe de support est là pour vous aider avec de vraies personnes, pas des chatbots.

Puis-je utiliser Zeffy pour plus que des événements, ou aurai-je besoin d'autres outils pour ma collecte de fonds tout au long de l'année ?

Contrairement à la plupart des plateformes de billetterie qui ne gèrent que les événements, Zeffy est un outil complet de collecte de fonds tout au long de l'année. Vous pouvez collecter des dons ponctuels et récurrents, lancer des campagnes de pair-à-pair, gérer les adhésions, envoyer des communications aux donateurs et suivre les relations dans votre CRM, le tout sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Cela signifie que lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, vous pouvez facilement lui envoyer un e-mail de remerciement, l'ajouter à votre lettre d'information et l'inviter à devenir un donateur mensuel. Plus besoin de perdre des personnes entre les systèmes ou de transférer manuellement les données de votre outil événementiel à votre plateforme de dons.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide une fois que je suis installé ? Soutenez-vous réellement les petites organisations à but non lucratif sur le long terme ?

Oui, nous sommes là pour le long terme. De nombreuses plateformes de billetterie offrent une aide à l'installation de base et vous laissent ensuite vous débrouiller seul, mais nous savons que les petites équipes à but non lucratif ont besoin d'une assistance continue au fur et à mesure que leurs besoins augmentent. Vous pouvez contacter de vraies personnes au sein de notre équipe d'assistance - et non des chatbots - que vous lanciez votre premier événement ou votre cinquantième. Nous comprenons également que le personnel des organisations à but non lucratif change fréquemment. Lorsque de nouveaux membres rejoignent l'équipe, nous les aidons à se mettre au diapason sans facturer de frais de formation supplémentaires. Notre objectif est d'être un partenaire fiable pour votre mission, et pas seulement un fournisseur que vous payez une fois par an.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de billetterie.

Zeffy vs.

Weezevent

Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

Vivenu

Billetterie
Zeffy vs.

Yapsody

Billetterie
Zeffy vs.

Tickera

Billetterie
Zeffy vs.

Skiddle

Billetterie
Zeffy vs.

Bookitbee

Billetterie
Zeffy vs.

WeGotTickets

Billetterie
Zeffy vs.

Fixr

Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

AudienceView

Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

TicketSource

Billetterie
Zeffy vs.

Brushfire

Billetterie
Zeffy vs.

Eventix

Billetterie

Comparez Zeffy à d'autres régions

Zeffy vs.
Plateformes de tirage au sort

Comparez Zeffy aux plateformes de tombola les plus populaires.

Zeffy vs.
Constructeurs de formulaires

Comparez Zeffy aux constructeurs de formulaires les plus populaires.

Zeffy vs.
Constructeurs de sites web / CMS

Comparez Zeffy aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel de gestion des volontaires

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des bénévoles les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de billetterie

Comparez Zeffy aux plateformes de billetterie les plus populaires.

Zeffy vs.
Systèmes de paiement par carte/POS

Comparez Zeffy aux systèmes de paiement par carte les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel d'adhésion

Comparez Zeffy aux logiciels d'adhésion les plus populaires.

Zeffy vs.
Processeurs de paiement

Comparez Zeffy aux processeurs de paiement les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'événements

Comparez Zeffy aux plateformes événementielles les plus populaires.

Zeffy vs.
Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Comparez Zeffy aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires.

Zeffy vs.
Outils de marketing par courriel

Comparez Zeffy aux outils d'email marketing les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de crowdfunding

Comparez Zeffy aux plateformes de crowdfunding les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'appariement des dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'enchères

Comparez Zeffy aux plateformes d'enchères les plus populaires.

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Prêt à commencer gratuitement ?

