Conçu pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus que de simples billets d'événements. Obtenez des dons, des campagnes peer-to-peer, une gestion des donateurs et une billetterie en un seul endroit, sans que des frais ne viennent entraver votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
💸
La plupart des plateformes de billetterie prélèvent une part sur chaque billet vendu. Zeffy vous offre une billetterie événementielle 100% gratuite, de sorte que chaque dollar de votre gala, 5K ou collecte de fonds va directement à votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais.
🛠️
Pourquoi jongler avec des outils distincts pour les billets, les dons et le suivi des donateurs ? Zeffy combine la billetterie d'événements avec les formulaires de dons, la gestion des donateurs et les communications par e-mail dans une plateforme simple conçue pour les équipes d'organisations à but non lucratif.
🤝
Les plateformes de billetterie génériques vous traitent comme n'importe quelle autre entreprise. Zeffy comprend que les relations avec vos donateurs sont importantes au-delà du jour de l'événement, avec des outils intégrés pour les accusés de réception, les suivis et la transformation des participants en soutiens récurrents.
La plupart des plateformes de billetterie prélèvent 2 à 5 % de frais sur chaque vente de billets, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque vente de billets et de chaque don - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous sommes conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, ce qui vous permet d'avoir la billetterie, la collecte des dons, la gestion des donateurs et les communications de suivi en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs entre les différentes plateformes.
Ces "petits" frais de 3 à 5 % s'additionnent rapidement. Si vous vendez 10 000 dollars de billets, ce sont 300 à 500 dollars qui auraient pu servir à financer des fournitures, des programmes ou des bourses d'études. Au-delà de l'argent, la plupart des plateformes de billetterie n'ont pas été conçues pour les organisations à but non lucratif - elles ne vous aident pas à transformer les acheteurs de billets en donateurs permanents, à envoyer des reçus fiscaux appropriés ou à gérer les relations avec les donateurs après l'événement. Zeffy s'occupe de tout cela automatiquement, afin que vos événements fassent partie de votre stratégie de collecte de fonds tout au long de l'année.
En fait, c'est tout le contraire. Zeffy est conçu pour les petites équipes qui ont plusieurs casquettes - vous pouvez créer des pages d'événements professionnels en quelques minutes, pas en quelques heures. Nous nous occupons des aspects techniques (traitement des paiements, reçus fiscaux, gestion des participants) afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission. La plupart des utilisateurs mettent en place leur premier événement en moins d'une journée, et notre équipe de support est là pour vous aider avec de vraies personnes, pas des chatbots.
Contrairement à la plupart des plateformes de billetterie qui ne gèrent que les événements, Zeffy est un outil complet de collecte de fonds tout au long de l'année. Vous pouvez collecter des dons ponctuels et récurrents, lancer des campagnes de pair-à-pair, gérer les adhésions, envoyer des communications aux donateurs et suivre les relations dans votre CRM, le tout sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Cela signifie que lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, vous pouvez facilement lui envoyer un e-mail de remerciement, l'ajouter à votre lettre d'information et l'inviter à devenir un donateur mensuel. Plus besoin de perdre des personnes entre les systèmes ou de transférer manuellement les données de votre outil événementiel à votre plateforme de dons.
Oui, nous sommes là pour le long terme. De nombreuses plateformes de billetterie offrent une aide à l'installation de base et vous laissent ensuite vous débrouiller seul, mais nous savons que les petites équipes à but non lucratif ont besoin d'une assistance continue au fur et à mesure que leurs besoins augmentent. Vous pouvez contacter de vraies personnes au sein de notre équipe d'assistance - et non des chatbots - que vous lanciez votre premier événement ou votre cinquantième. Nous comprenons également que le personnel des organisations à but non lucratif change fréquemment. Lorsque de nouveaux membres rejoignent l'équipe, nous les aidons à se mettre au diapason sans facturer de frais de formation supplémentaires. Notre objectif est d'être un partenaire fiable pour votre mission, et pas seulement un fournisseur que vous payez une fois par an.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.