Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de billetterie et d'inscription pour mes événements à but non lucratif ?

La plupart des plateformes de billetterie prélèvent 2 à 5 % de frais sur chaque vente de billets, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque vente de billets et de chaque don - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous sommes conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, ce qui vous permet d'avoir la billetterie, la collecte des dons, la gestion des donateurs et les communications de suivi en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs entre les différentes plateformes.

J'utilise déjà une plateforme de billetterie qui fonctionne bien. Qu'est-ce que je manque en payant ces frais ?

Ces "petits" frais de 3 à 5 % s'additionnent rapidement. Si vous vendez 10 000 dollars de billets, ce sont 300 à 500 dollars qui auraient pu servir à financer des fournitures, des programmes ou des bourses d'études. Au-delà de l'argent, la plupart des plateformes de billetterie n'ont pas été conçues pour les organisations à but non lucratif - elles ne vous aident pas à transformer les acheteurs de billets en donateurs permanents, à envoyer des reçus fiscaux appropriés ou à gérer les relations avec les donateurs après l'événement. Zeffy s'occupe de tout cela automatiquement, afin que vos événements fassent partie de votre stratégie de collecte de fonds tout au long de l'année.

Le passage à Zeffy sera-t-il compliqué pour notre petite équipe ?

En fait, c'est tout le contraire. Zeffy est conçu pour les petites équipes qui ont plusieurs casquettes - vous pouvez créer des pages d'événements professionnels en quelques minutes, pas en quelques heures. Nous nous occupons des aspects techniques (traitement des paiements, reçus fiscaux, gestion des participants) afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission. La plupart des utilisateurs mettent en place leur premier événement en moins d'une journée, et notre équipe de support est là pour vous aider avec de vraies personnes, pas des chatbots.

Puis-je utiliser Zeffy pour plus que des événements, ou aurai-je besoin d'autres outils pour ma collecte de fonds tout au long de l'année ?

Contrairement à la plupart des plateformes de billetterie qui ne gèrent que les événements, Zeffy est un outil complet de collecte de fonds tout au long de l'année. Vous pouvez collecter des dons ponctuels et récurrents, lancer des campagnes de pair-à-pair, gérer les adhésions, envoyer des communications aux donateurs et suivre les relations dans votre CRM, le tout sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Cela signifie que lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, vous pouvez facilement lui envoyer un e-mail de remerciement, l'ajouter à votre lettre d'information et l'inviter à devenir un donateur mensuel. Plus besoin de perdre des personnes entre les systèmes ou de transférer manuellement les données de votre outil événementiel à votre plateforme de dons.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide une fois que je suis installé ? Soutenez-vous réellement les petites organisations à but non lucratif sur le long terme ?

Oui, nous sommes là pour le long terme. De nombreuses plateformes de billetterie offrent une aide à l'installation de base et vous laissent ensuite vous débrouiller seul, mais nous savons que les petites équipes à but non lucratif ont besoin d'une assistance continue au fur et à mesure que leurs besoins augmentent. Vous pouvez contacter de vraies personnes au sein de notre équipe d'assistance - et non des chatbots - que vous lanciez votre premier événement ou votre cinquantième. Nous comprenons également que le personnel des organisations à but non lucratif change fréquemment. Lorsque de nouveaux membres rejoignent l'équipe, nous les aidons à se mettre au diapason sans facturer de frais de formation supplémentaires. Notre objectif est d'être un partenaire fiable pour votre mission, et pas seulement un fournisseur que vous payez une fois par an.