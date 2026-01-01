Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que des plateformes d'enchères comme Auctria ou 32auctions ?

La plupart des plateformes de vente aux enchères facturent 2 à 5 % de frais et se concentrent uniquement sur les collectes de fonds événementielles. Zeffy vous donne 100% de chaque don sans frais de plateforme ou de traitement, et vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer et les donateurs en un seul endroit. Si vous organisez plus que des ventes aux enchères tout au long de l'année, vous n'aurez pas besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause des frais sur chaque transaction.

Zeffy peut-il gérer des ventes aux enchères ainsi que des dons réguliers ?

Oui. Zeffy comprend des outils de billetterie et de collecte de fonds qui fonctionnent pour les ventes aux enchères. Vous pouvez également collecter des dons réguliers, gérer les donateurs récurrents et mener des campagnes de pair-à-pair tout au long de l'année. Contrairement aux plateformes de vente aux enchères, vous n'aurez pas besoin d'outils distincts pour votre collecte de fonds ou le suivi des donateurs. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord, ce qui vous permet de voir l'ensemble de vos relations avec les donateurs, et pas seulement avec les enchérisseurs.

Les plateformes d'enchères sont-elles plus faciles à utiliser qu'un outil tout-en-un comme Zeffy ?

Les plateformes de vente aux enchères peuvent sembler plus simples au début parce qu'elles sont conçues pour une seule chose, mais la plupart des petites organisations à but non lucratif finissent par avoir besoin de plusieurs outils de toute façon. Zeffy est conçu pour les équipes de bénévoles qui n'ont pas le temps d'apprendre des systèmes complexes. Vous pouvez créer des pages de dons, des billets d'événements ou des campagnes en quelques minutes, et vos donateurs peuvent donner facilement depuis n'importe quel appareil. De plus, vous n'avez pas à passer d'une plateforme à l'autre pour gérer différents types de collecte de fonds.

Qu'advient-il des données relatives à mes donateurs si je passe d'une plateforme de vente aux enchères à Zeffy ?

Vos relations avec les donateurs sont en sécurité avec Zeffy. Vous pouvez importer les données de vos donateurs existants et, contrairement aux plateformes de vente aux enchères qui ne suivent que les enchérisseurs pendant les événements, Zeffy vous aide à établir des relations permanentes avec tous ceux qui vous soutiennent. Vous verrez l'historique des dons, les préférences de contact et les modèles de dons en un seul endroit, ce qui vous permettra de suivre les participants aux ventes aux enchères tout au long de l'année et de transformer les enchérisseurs ponctuels en soutiens récurrents. De plus, vos données restent les vôtres, sans frais de verrouillage ou d'exportation.

Dois-je apprendre un tout nouveau système si je passe d'un logiciel de vente aux enchères à Zeffy ?

Zeffy est conçu pour les équipes d'organisations à but non lucratif très occupées qui n'ont pas le temps de suivre une formation compliquée. Si vous pouvez mettre en place une vente aux enchères sur d'autres plateformes, vous pouvez tout à fait utiliser Zeffy. La différence est que vous passerez moins de temps à passer d'un outil à l'autre et plus de temps à vous connecter avec les donateurs. Nous proposons une assistance téléphonique réelle (pas seulement des chatbots), des guides étape par étape, et vous pouvez commencer avec des pages de dons simples pour vous familiariser avec l'outil. La plupart des équipes mènent des campagnes dès la première semaine.