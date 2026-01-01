Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes d'enchères?

Organisez des ventes aux enchères réussies et des collectes de fonds tout au long de l'année sans perdre une partie des frais de plateforme. Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus que de simples outils de vente aux enchères.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes d'enchères

Zeffy contre les plateformes d'enchères

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes d'enchères ?

Plateformes d'enchères
Fonctionnalité
Téléchargement facile d'articles de vente aux enchères
Enchères mobiles et en ligne (silencieuses et en direct)
Paiement automatique pour les gagnants
Notifications de surenchère et suivi des offres en temps réel
Marquage personnalisé et partage de la page de la vente aux enchères
Rapports et données exportables sur les gagnants et les paiements
Soutien à l'événement en personne (codes QR, enchères sur place, caisse)
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il préférable à d'autres plateformes d'enchères ?

Conservez 100 % du produit de votre vente aux enchères

Pas de frais de vente aux enchères qui grèvent votre collecte de fonds

La plupart des plateformes de vente aux enchères prélèvent un pourcentage sur chaque enchère, ce qui réduit les fonds alloués à votre mission. Les outils de vente aux enchères de Zeffy sont 100 % gratuits - vous conservez chaque dollar collecté, qu'il s'agisse d'un panier de 50 $ ou d'un forfait vacances de 5 000 $.

Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus que de simples ventes aux enchères

Pourquoi jongler avec des outils distincts pour les dons, les billets et les suivis ? Zeffy combine les enchères avec la gestion des donateurs, la billetterie pour les événements et les e-mails de remerciement automatisés - le tout sur une seule plateforme qui fonctionne réellement ensemble.

Prêt à organiser des ventes aux enchères en quelques minutes, et non en quelques semaines

Oubliez l'installation complexe et les vidéos de formation. Les outils d'enchères de Zeffy fonctionnent dès leur sortie de la boîte - créez votre première enchère, ajoutez des articles et commencez à recueillir des offres en moins de 30 minutes.

Zeffy ou les plateformes d'enchères : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que des plateformes d'enchères comme Auctria ou 32auctions ?

La plupart des plateformes de vente aux enchères facturent 2 à 5 % de frais et se concentrent uniquement sur les collectes de fonds événementielles. Zeffy vous donne 100% de chaque don sans frais de plateforme ou de traitement, et vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer et les donateurs en un seul endroit. Si vous organisez plus que des ventes aux enchères tout au long de l'année, vous n'aurez pas besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause des frais sur chaque transaction.

Zeffy peut-il gérer des ventes aux enchères ainsi que des dons réguliers ?

Oui. Zeffy comprend des outils de billetterie et de collecte de fonds qui fonctionnent pour les ventes aux enchères. Vous pouvez également collecter des dons réguliers, gérer les donateurs récurrents et mener des campagnes de pair-à-pair tout au long de l'année. Contrairement aux plateformes de vente aux enchères, vous n'aurez pas besoin d'outils distincts pour votre collecte de fonds ou le suivi des donateurs. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord, ce qui vous permet de voir l'ensemble de vos relations avec les donateurs, et pas seulement avec les enchérisseurs.

Les plateformes d'enchères sont-elles plus faciles à utiliser qu'un outil tout-en-un comme Zeffy ?

Les plateformes de vente aux enchères peuvent sembler plus simples au début parce qu'elles sont conçues pour une seule chose, mais la plupart des petites organisations à but non lucratif finissent par avoir besoin de plusieurs outils de toute façon. Zeffy est conçu pour les équipes de bénévoles qui n'ont pas le temps d'apprendre des systèmes complexes. Vous pouvez créer des pages de dons, des billets d'événements ou des campagnes en quelques minutes, et vos donateurs peuvent donner facilement depuis n'importe quel appareil. De plus, vous n'avez pas à passer d'une plateforme à l'autre pour gérer différents types de collecte de fonds.

Qu'advient-il des données relatives à mes donateurs si je passe d'une plateforme de vente aux enchères à Zeffy ?

Vos relations avec les donateurs sont en sécurité avec Zeffy. Vous pouvez importer les données de vos donateurs existants et, contrairement aux plateformes de vente aux enchères qui ne suivent que les enchérisseurs pendant les événements, Zeffy vous aide à établir des relations permanentes avec tous ceux qui vous soutiennent. Vous verrez l'historique des dons, les préférences de contact et les modèles de dons en un seul endroit, ce qui vous permettra de suivre les participants aux ventes aux enchères tout au long de l'année et de transformer les enchérisseurs ponctuels en soutiens récurrents. De plus, vos données restent les vôtres, sans frais de verrouillage ou d'exportation.

Dois-je apprendre un tout nouveau système si je passe d'un logiciel de vente aux enchères à Zeffy ?

Zeffy est conçu pour les équipes d'organisations à but non lucratif très occupées qui n'ont pas le temps de suivre une formation compliquée. Si vous pouvez mettre en place une vente aux enchères sur d'autres plateformes, vous pouvez tout à fait utiliser Zeffy. La différence est que vous passerez moins de temps à passer d'un outil à l'autre et plus de temps à vous connecter avec les donateurs. Nous proposons une assistance téléphonique réelle (pas seulement des chatbots), des guides étape par étape, et vous pouvez commencer avec des pages de dons simples pour vous familiariser avec l'outil. La plupart des équipes mènent des campagnes dès la première semaine.

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Lire d'autres articles

