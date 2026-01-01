Organisez des ventes aux enchères réussies et des collectes de fonds tout au long de l'année sans perdre une partie des frais de plateforme. Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin de plus que de simples outils de vente aux enchères.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
💸
La plupart des plateformes de vente aux enchères prélèvent un pourcentage sur chaque enchère, ce qui réduit les fonds alloués à votre mission. Les outils de vente aux enchères de Zeffy sont 100 % gratuits - vous conservez chaque dollar collecté, qu'il s'agisse d'un panier de 50 $ ou d'un forfait vacances de 5 000 $.
🤝
Pourquoi jongler avec des outils distincts pour les dons, les billets et les suivis ? Zeffy combine les enchères avec la gestion des donateurs, la billetterie pour les événements et les e-mails de remerciement automatisés - le tout sur une seule plateforme qui fonctionne réellement ensemble.
⚙️
Oubliez l'installation complexe et les vidéos de formation. Les outils d'enchères de Zeffy fonctionnent dès leur sortie de la boîte - créez votre première enchère, ajoutez des articles et commencez à recueillir des offres en moins de 30 minutes.
La plupart des plateformes de vente aux enchères facturent 2 à 5 % de frais et se concentrent uniquement sur les collectes de fonds événementielles. Zeffy vous donne 100% de chaque don sans frais de plateforme ou de traitement, et vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer et les donateurs en un seul endroit. Si vous organisez plus que des ventes aux enchères tout au long de l'année, vous n'aurez pas besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause des frais sur chaque transaction.
Oui. Zeffy comprend des outils de billetterie et de collecte de fonds qui fonctionnent pour les ventes aux enchères. Vous pouvez également collecter des dons réguliers, gérer les donateurs récurrents et mener des campagnes de pair-à-pair tout au long de l'année. Contrairement aux plateformes de vente aux enchères, vous n'aurez pas besoin d'outils distincts pour votre collecte de fonds ou le suivi des donateurs. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord, ce qui vous permet de voir l'ensemble de vos relations avec les donateurs, et pas seulement avec les enchérisseurs.
Les plateformes de vente aux enchères peuvent sembler plus simples au début parce qu'elles sont conçues pour une seule chose, mais la plupart des petites organisations à but non lucratif finissent par avoir besoin de plusieurs outils de toute façon. Zeffy est conçu pour les équipes de bénévoles qui n'ont pas le temps d'apprendre des systèmes complexes. Vous pouvez créer des pages de dons, des billets d'événements ou des campagnes en quelques minutes, et vos donateurs peuvent donner facilement depuis n'importe quel appareil. De plus, vous n'avez pas à passer d'une plateforme à l'autre pour gérer différents types de collecte de fonds.
Vos relations avec les donateurs sont en sécurité avec Zeffy. Vous pouvez importer les données de vos donateurs existants et, contrairement aux plateformes de vente aux enchères qui ne suivent que les enchérisseurs pendant les événements, Zeffy vous aide à établir des relations permanentes avec tous ceux qui vous soutiennent. Vous verrez l'historique des dons, les préférences de contact et les modèles de dons en un seul endroit, ce qui vous permettra de suivre les participants aux ventes aux enchères tout au long de l'année et de transformer les enchérisseurs ponctuels en soutiens récurrents. De plus, vos données restent les vôtres, sans frais de verrouillage ou d'exportation.
Zeffy est conçu pour les équipes d'organisations à but non lucratif très occupées qui n'ont pas le temps de suivre une formation compliquée. Si vous pouvez mettre en place une vente aux enchères sur d'autres plateformes, vous pouvez tout à fait utiliser Zeffy. La différence est que vous passerez moins de temps à passer d'un outil à l'autre et plus de temps à vous connecter avec les donateurs. Nous proposons une assistance téléphonique réelle (pas seulement des chatbots), des guides étape par étape, et vous pouvez commencer avec des pages de dons simples pour vous familiariser avec l'outil. La plupart des équipes mènent des campagnes dès la première semaine.
BidAid
BidStation
Network for Good
CauseVox
Vente aux enchères silencieuse Pro
Salsa Labs
Handbid
OneCause
Qgiv
Collecte de fonds auprès des citoyens
ReadySetAuction
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.