Zeffy vs. logiciel d'adhésion

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils d'adhésion qui fonctionnent réellement pour leur mission - et non pas contre leur budget avec des frais qui pèsent sur chaque renouvellement.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
La plupart des plateformes d'adhésion prélèvent 2 à 3 % sur chaque renouvellement, en plus des frais de logiciel mensuels. Zeffy vous offre tout gratuitement : les portails de membres, les renouvellements automatiques, le traitement des paiements et le CRM des donateurs. Gardez 100% de chaque dollar d'adhésion pour votre mission.
Les plateformes d'adhésion supposent que vous disposiez d'un personnel informatique et de besoins complexes. Zeffy fonctionne pour l'entreprise unipersonnelle qui gère les adhésions entre les réunions du conseil d'administration. Lancez des portails d'adhésion en quelques minutes, pas en plusieurs mois.
Les plateformes d'adhésion ne gèrent que les adhésions. Zeffy vous permet de gérer les dons, les événements, les ventes aux enchères et les membres en un seul endroit. Ne jonglez plus avec cinq outils différents.
Non, vous ne devriez pas avoir à choisir entre la gestion des membres et le financement de vos programmes. La plupart des plateformes d'adhésion facturent des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de traitement, ce qui peut facilement coûter aux petites organisations à but non lucratif plus de 50-200 $ par mois avant même d'avoir collecté un seul paiement d'adhésion. Les outils d'adhésion de Zeffy sont entièrement gratuits - pas de frais mensuels, pas de frais d'installation, pas de frais de traitement. Vous pouvez gérer les inscriptions, les renouvellements et les communications avec les membres sans perdre de budget à cause des coûts de la plateforme. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre mission, que vous ayez 50 ou 500 membres.
Absolument. La plupart des plateformes d'adhésion sont conçues pour de grandes associations disposant d'un personnel et de ressources techniques dédiés - elles sont dotées de fonctionnalités complexes dont les petites associations n'ont pas besoin et qu'elles ne peuvent pas gérer. Les outils d'adhésion de Zeffy se concentrent sur ce que les petites associations font réellement : collecter les paiements des membres, envoyer des rappels de renouvellement et organiser les informations sur les membres. Vous pouvez définir des niveaux d'adhésion et commencer à collecter les paiements en quelques minutes, pas en quelques semaines. Aucune formation n'est nécessaire, aucun tableau de bord n'est trop lourd et aucune fonction ne sera jamais utilisée.
Avec Zeffy, vous pouvez tout gérer en un seul endroit. La plupart des plateformes d'adhésion ne gèrent que les adhésions, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les dons, les événements et la communication avec les donateurs - ce qui représente un surcroît de travail et des frais mensuels supplémentaires. Zeffy combine la gestion des adhésions avec le traitement des dons, la billetterie pour les événements, la collecte de fonds de pair à pair et la gestion de la relation client (CRM) avec les donateurs au sein d'une même plateforme. Vos membres peuvent facilement faire des dons supplémentaires, acheter des billets pour des événements ou augmenter leur niveau d'adhésion sans que vous ayez à jongler avec plusieurs systèmes ou à leur demander de créer de nouveaux comptes.
Vous ne perdrez rien et la formation de la prochaine personne sera simple. La plupart des plateformes d'adhésion stockent les données d'une manière complexe que seul l'utilisateur d'origine comprend, de sorte que lorsque cette personne quitte l'entreprise, vous devez essayer de comprendre où tout se trouve ou comment l'exporter. Zeffy conserve toutes les informations relatives à vos membres, l'historique des paiements et les calendriers de renouvellement dans un tableau de bord clair que tout le monde peut comprendre. Votre nouveau coordinateur des adhésions peut s'y connecter et voir exactement qui a payé, qui a besoin de rappels de renouvellement et comment envoyer des communications - aucune formation spéciale ou exportation compliquée n'est nécessaire. Vos relations avec les membres restent intactes même en cas de changement d'équipe.
Vos membres auront davantage confiance en votre organisation lorsqu'ils verront que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs paiements d'adhésion. De nombreuses plateformes d'adhésion ont l'air d'être des entreprises, mais elles prélèvent des frais qui réduisent les fonds alloués à votre mission - les membres le remarquent. Les pages de Zeffy destinées aux membres sont propres, professionnelles et montrent clairement que 100% de leurs paiements soutiennent votre cause. De plus, les membres peuvent facilement voir le statut de leur adhésion, les dates de renouvellement et l'historique de leurs paiements dans un portail simple. Ce n'est pas une grande marque qui crée la confiance, c'est la transparence sur la destination de leur argent et une expérience fluide qui fonctionne sur leur téléphone ou leur ordinateur.
Ko-fi
MembershipWorks
ClubExpress
TeamLinkt
Donordock
PTOffice
Printemps
Raklet
Wildapricot
Clics des membres
La ruche caritative
Giveffect
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.