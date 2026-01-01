Zeffy vs. logiciel d'adhésion

Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Dois-je vraiment payer des frais mensuels pour gérer les adhésions alors que la majeure partie de notre budget devrait être consacrée à notre mission ?

Non, vous ne devriez pas avoir à choisir entre la gestion des membres et le financement de vos programmes. La plupart des plateformes d'adhésion facturent des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de traitement, ce qui peut facilement coûter aux petites organisations à but non lucratif plus de 50-200 $ par mois avant même d'avoir collecté un seul paiement d'adhésion. Les outils d'adhésion de Zeffy sont entièrement gratuits - pas de frais mensuels, pas de frais d'installation, pas de frais de traitement. Vous pouvez gérer les inscriptions, les renouvellements et les communications avec les membres sans perdre de budget à cause des coûts de la plateforme. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre mission, que vous ayez 50 ou 500 membres.

La plupart des plateformes d'adhésion semblent conçues pour de grandes associations dotées d'équipes informatiques. Serai-je en mesure de l'utiliser sans être débordé ?

Absolument. La plupart des plateformes d'adhésion sont conçues pour de grandes associations disposant d'un personnel et de ressources techniques dédiés - elles sont dotées de fonctionnalités complexes dont les petites associations n'ont pas besoin et qu'elles ne peuvent pas gérer. Les outils d'adhésion de Zeffy se concentrent sur ce que les petites associations font réellement : collecter les paiements des membres, envoyer des rappels de renouvellement et organiser les informations sur les membres. Vous pouvez définir des niveaux d'adhésion et commencer à collecter les paiements en quelques minutes, pas en quelques semaines. Aucune formation n'est nécessaire, aucun tableau de bord n'est trop lourd et aucune fonction ne sera jamais utilisée.

Puis-je gérer les adhésions et les dons au même endroit, ou aurai-je besoin d'outils distincts pour tout cela ?

Avec Zeffy, vous pouvez tout gérer en un seul endroit. La plupart des plateformes d'adhésion ne gèrent que les adhésions, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les dons, les événements et la communication avec les donateurs - ce qui représente un surcroît de travail et des frais mensuels supplémentaires. Zeffy combine la gestion des adhésions avec le traitement des dons, la billetterie pour les événements, la collecte de fonds de pair à pair et la gestion de la relation client (CRM) avec les donateurs au sein d'une même plateforme. Vos membres peuvent facilement faire des dons supplémentaires, acheter des billets pour des événements ou augmenter leur niveau d'adhésion sans que vous ayez à jongler avec plusieurs systèmes ou à leur demander de créer de nouveaux comptes.

Que se passe-t-il lorsque mon coordinateur des adhésions part et que je dois former quelqu'un d'autre ? Vais-je perdre toutes les données relatives à nos membres et devrai-je repartir à zéro ?

Vous ne perdrez rien et la formation de la prochaine personne sera simple. La plupart des plateformes d'adhésion stockent les données d'une manière complexe que seul l'utilisateur d'origine comprend, de sorte que lorsque cette personne quitte l'entreprise, vous devez essayer de comprendre où tout se trouve ou comment l'exporter. Zeffy conserve toutes les informations relatives à vos membres, l'historique des paiements et les calendriers de renouvellement dans un tableau de bord clair que tout le monde peut comprendre. Votre nouveau coordinateur des adhésions peut s'y connecter et voir exactement qui a payé, qui a besoin de rappels de renouvellement et comment envoyer des communications - aucune formation spéciale ou exportation compliquée n'est nécessaire. Vos relations avec les membres restent intactes même en cas de changement d'équipe.

Mes membres feront-ils confiance à une plateforme dont ils n'ont jamais entendu parler, ou devrais-je m'en tenir à quelque chose qui a l'air plus "professionnel" ?

Vos membres auront davantage confiance en votre organisation lorsqu'ils verront que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs paiements d'adhésion. De nombreuses plateformes d'adhésion ont l'air d'être des entreprises, mais elles prélèvent des frais qui réduisent les fonds alloués à votre mission - les membres le remarquent. Les pages de Zeffy destinées aux membres sont propres, professionnelles et montrent clairement que 100% de leurs paiements soutiennent votre cause. De plus, les membres peuvent facilement voir le statut de leur adhésion, les dates de renouvellement et l'historique de leurs paiements dans un portail simple. Ce n'est pas une grande marque qui crée la confiance, c'est la transparence sur la destination de leur argent et une expérience fluide qui fonctionne sur leur téléphone ou leur ordinateur.