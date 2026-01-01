Comparaison de Zeffy avec les logiciels d'adhésion les plus répandus

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils d'adhésion qui fonctionnent réellement pour leur mission - et non pas contre leur budget avec des frais qui pèsent sur chaque renouvellement.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Logiciel d'adhésion

Zeffy vs. logiciel d'adhésion

Comparaison de Zeffy avec les autres logiciels d'adhésion

Logiciel d'adhésion
Fonctionnalité
Catégories et niveaux d'adhésion
Base de données des membres
Renouvellements automatisés
Portail des membres
Variable
Cartes d'adhésion
Contrôle d'accès
Communications aux membres
Formulaires d'adhésion personnalisés
Gestion des abonnements et des cotisations
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Variable
Formulaires de dons en ligne
Variable
Billetterie et inscription
Variable
Campagne pair-à-pair
Variable
CRM et gestion des donateurs
Variable
Dons récurrents
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Variable
Tombolas et loteries
Variable
Encans
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Variable
Gestion des adhésions
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Variable
Dons par code QR
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que d'autres logiciels d'adhésion ?

Conserver plus de dons, gérer les membres avec moins de stress

Pas de frais d'adhésion pour les renouvellements

La plupart des plateformes d'adhésion prélèvent 2 à 3 % sur chaque renouvellement, en plus des frais de logiciel mensuels. Zeffy vous offre tout gratuitement : les portails de membres, les renouvellements automatiques, le traitement des paiements et le CRM des donateurs. Gardez 100% de chaque dollar d'adhésion pour votre mission.

Conçu pour les petites équipes, pas pour les équipes techniques

Les plateformes d'adhésion supposent que vous disposiez d'un personnel informatique et de besoins complexes. Zeffy fonctionne pour l'entreprise unipersonnelle qui gère les adhésions entre les réunions du conseil d'administration. Lancez des portails d'adhésion en quelques minutes, pas en plusieurs mois.

Une seule plateforme pour tous vos besoins en matière de collecte de fonds

Les plateformes d'adhésion ne gèrent que les adhésions. Zeffy vous permet de gérer les dons, les événements, les ventes aux enchères et les membres en un seul endroit. Ne jonglez plus avec cinq outils différents.

Zeffy ou le logiciel d'adhésion : les réponses à vos principales questions

Dois-je vraiment payer des frais mensuels pour gérer les adhésions alors que la majeure partie de notre budget devrait être consacrée à notre mission ?

Non, vous ne devriez pas avoir à choisir entre la gestion des membres et le financement de vos programmes. La plupart des plateformes d'adhésion facturent des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de traitement, ce qui peut facilement coûter aux petites organisations à but non lucratif plus de 50-200 $ par mois avant même d'avoir collecté un seul paiement d'adhésion. Les outils d'adhésion de Zeffy sont entièrement gratuits - pas de frais mensuels, pas de frais d'installation, pas de frais de traitement. Vous pouvez gérer les inscriptions, les renouvellements et les communications avec les membres sans perdre de budget à cause des coûts de la plateforme. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre mission, que vous ayez 50 ou 500 membres.

La plupart des plateformes d'adhésion semblent conçues pour de grandes associations dotées d'équipes informatiques. Serai-je en mesure de l'utiliser sans être débordé ?

Absolument. La plupart des plateformes d'adhésion sont conçues pour de grandes associations disposant d'un personnel et de ressources techniques dédiés - elles sont dotées de fonctionnalités complexes dont les petites associations n'ont pas besoin et qu'elles ne peuvent pas gérer. Les outils d'adhésion de Zeffy se concentrent sur ce que les petites associations font réellement : collecter les paiements des membres, envoyer des rappels de renouvellement et organiser les informations sur les membres. Vous pouvez définir des niveaux d'adhésion et commencer à collecter les paiements en quelques minutes, pas en quelques semaines. Aucune formation n'est nécessaire, aucun tableau de bord n'est trop lourd et aucune fonction ne sera jamais utilisée.

Puis-je gérer les adhésions et les dons au même endroit, ou aurai-je besoin d'outils distincts pour tout cela ?

Avec Zeffy, vous pouvez tout gérer en un seul endroit. La plupart des plateformes d'adhésion ne gèrent que les adhésions, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les dons, les événements et la communication avec les donateurs - ce qui représente un surcroît de travail et des frais mensuels supplémentaires. Zeffy combine la gestion des adhésions avec le traitement des dons, la billetterie pour les événements, la collecte de fonds de pair à pair et la gestion de la relation client (CRM) avec les donateurs au sein d'une même plateforme. Vos membres peuvent facilement faire des dons supplémentaires, acheter des billets pour des événements ou augmenter leur niveau d'adhésion sans que vous ayez à jongler avec plusieurs systèmes ou à leur demander de créer de nouveaux comptes.

Que se passe-t-il lorsque mon coordinateur des adhésions part et que je dois former quelqu'un d'autre ? Vais-je perdre toutes les données relatives à nos membres et devrai-je repartir à zéro ?

Vous ne perdrez rien et la formation de la prochaine personne sera simple. La plupart des plateformes d'adhésion stockent les données d'une manière complexe que seul l'utilisateur d'origine comprend, de sorte que lorsque cette personne quitte l'entreprise, vous devez essayer de comprendre où tout se trouve ou comment l'exporter. Zeffy conserve toutes les informations relatives à vos membres, l'historique des paiements et les calendriers de renouvellement dans un tableau de bord clair que tout le monde peut comprendre. Votre nouveau coordinateur des adhésions peut s'y connecter et voir exactement qui a payé, qui a besoin de rappels de renouvellement et comment envoyer des communications - aucune formation spéciale ou exportation compliquée n'est nécessaire. Vos relations avec les membres restent intactes même en cas de changement d'équipe.

Mes membres feront-ils confiance à une plateforme dont ils n'ont jamais entendu parler, ou devrais-je m'en tenir à quelque chose qui a l'air plus "professionnel" ?

Vos membres auront davantage confiance en votre organisation lorsqu'ils verront que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs paiements d'adhésion. De nombreuses plateformes d'adhésion ont l'air d'être des entreprises, mais elles prélèvent des frais qui réduisent les fonds alloués à votre mission - les membres le remarquent. Les pages de Zeffy destinées aux membres sont propres, professionnelles et montrent clairement que 100% de leurs paiements soutiennent votre cause. De plus, les membres peuvent facilement voir le statut de leur adhésion, les dates de renouvellement et l'historique de leurs paiements dans un portail simple. Ce n'est pas une grande marque qui crée la confiance, c'est la transparence sur la destination de leur argent et une expérience fluide qui fonctionne sur leur téléphone ou leur ordinateur.

Comparez Zeffy aux autres logiciels d'adhésion.

Zeffy vs.

Ko-fi

Adhésions
Zeffy vs.

MembershipWorks

Adhésions
Zeffy vs.

ClubExpress

Adhésions
icon-logo-TeamLinkt
TL
Zeffy vs.

TeamLinkt

Adhésions
icon-logo-Donordock
Zeffy vs.

Donordock

Gestion des donateurs/CRM
Email/Bulletins d'information
Collecte de fonds
Adhésions
Billetterie
PO
Zeffy vs.

PTOffice

Sites web
Adhésions
Email/Bulletins d'information
Volontaires
Dons
icon-logo-Springly
Zeffy vs.

Printemps

Sites web
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Adhésions
Dons
RA
Zeffy vs.

Raklet

Adhésions
icon-logo-Wildapricot
Zeffy vs.

Wildapricot

Adhésions
Boutique en ligne/eCommerce
Sites web
Evénements
icon-logo-MemberClicks
Zeffy vs.

Clics des membres

Adhésions
icon-logo-Charity Hive
Zeffy vs.

La ruche caritative

Raffles
Dons
Evénements
Billetterie
Encans
icon-logo-Giveffect
Zeffy vs.

Giveffect

Collecte de fonds
Evénements
Billetterie
Encans
Peer-to-peer

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
