Comment Zeffy se compare-t-il aux outils d'email marketing les plus répandus ?

Obtenez des communications avec les donateurs, des collectes de fonds et un système de gestion de la relation client en un seul endroit, sans avoir à payer de frais mensuels ou à perdre des dons en raison des coûts de traitement.

Décoratif

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.
Outils de marketing par courriel

Zeffy vs. les outils d'email marketing

Comparaison de Zeffy avec les meilleurs outils d'email marketing

Outils de marketing par courriel
Fonctionnalité
Création facile de campagnes d'emailing (Drag & Drop)
Décoratif
Décoratif
Modèles de lettres d'information prêts à l'emploi
Décoratif
Décoratif
Gestion des listes de contacts
Décoratif
Décoratif
Personnalisation des courriels (prénom, etc.)
Décoratif
Décoratif
Automatisation des courriels (ponctuels et de suivi)
Décoratif
Décoratif
Tests A/B
Décoratif
Segmentation avancée
Décoratif
Décoratif
Suivi des courriels ouverts et des clics (Analytics)
Décoratif
Décoratif
Campagnes au goutte-à-goutte
Variable
Décoratif
Emails optimisés pour les mobiles
Décoratif
Décoratif
Formulaires d'inscription pour la collecte de courriels
Décoratif
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Décoratif
Décoratif
Variable
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Décoratif
Variable
Billetterie et inscription
Décoratif
Décoratif
Variable
Campagne pair-à-pair
Décoratif
Décoratif
Variable
CRM et gestion des donateurs
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons récurrents
Décoratif
Décoratif
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Décoratif
Décoratif
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Décoratif
Décoratif
Variable
Tombolas et loteries
Décoratif
Décoratif
Variable
Encans
Décoratif
Décoratif
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Décoratif
Décoratif
Variable
Gestion des adhésions
Décoratif
Décoratif
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons par code QR
Décoratif
Décoratif
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Décoratif
Décoratif
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Décoratif
Décoratif
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Décoratif
Décoratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Calculer les économies
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il préférable à d'autres outils d'email marketing ?

Conserver plus de dons, passer moins de temps sur le courrier électronique

💸

Pas de frais mensuels, pas de limites de données pour les donateurs

La plupart des plateformes de messagerie facturent des frais mensuels qui s'accumulent rapidement, auxquels s'ajoutent des coûts supplémentaires pour plus de contacts ou des fonctionnalités avancées. Zeffy vous permet de communiquer avec un nombre illimité de donateurs, de segmenter les messages et d'automatiser les relances, et ce, tout à fait gratuitement. Concentrez votre budget sur votre mission, et non sur les abonnements à des logiciels.

🔗

L'e-mail, les dons et la gestion de la relation client fonctionnent ensemble

Les outils d'envoi d'emails ne permettent pas à eux seuls d'accepter des dons ou de suivre les relations avec les donateurs. Avec Zeffy, vos campagnes d'emailing se connectent directement aux formulaires de dons, aux tickets d'événements et aux profils des donateurs. Plus besoin de jongler avec des plateformes distinctes ou de perdre les données des donateurs entre les systèmes.

🎯

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour tout le monde

Les plates-formes d'e-mail sont utilisées par les entreprises, les blogueurs et les organisations à but non lucratif. Zeffy a été conçu spécifiquement pour répondre à vos besoins en matière de gestion des donateurs, avec des reçus fiscaux automatisés, un suivi des dons et des modèles axés sur les organisations à but non lucratif qui vous aident à établir des relations durables.

Collecter des dons sans frais

Zeffy contre les outils d'email marketing : les réponses à vos questions les plus fréquentes

Puis-je utiliser Zeffy pour mes campagnes d'emailing et mes newsletters plutôt que des plateformes comme Mailchimp ou Constant Contact ?

Oui, Zeffy inclut des outils d'email et de communication dans sa plateforme tout-en-un. Contrairement aux plateformes d'email autonomes qui facturent des frais mensuels et ne se connectent pas à vos données de collecte de fonds, Zeffy vous permet d'envoyer des mises à jour aux donateurs, des rappels d'événements et des suivis de campagne directement à partir de votre base de données de donateurs. Vous pouvez segmenter vos contacts, suivre l'engagement et envoyer des messages de remerciement personnalisés, le tout sans payer de frais de plateforme distincts. Cela signifie que vous n'aurez plus à jongler entre votre plateforme de dons et votre outil d'envoi d'emails, et que vous n'aurez plus à payer de frais d'abonnement mensuels qui grèveront votre budget.

La plupart des plateformes d'envoi d'e-mails facturent des frais mensuels, même pour les petites listes. Comment la tarification de Zeffy fonctionne-t-elle pour les communications ?

Les fonctions d'email et de communication de Zeffy sont entièrement gratuites - pas de frais mensuels, pas de frais par contact, et pas de limites basées sur la taille de votre liste. Alors que des plateformes comme Mailchimp commencent à facturer à partir de 500 contacts, Zeffy ne facture jamais de frais de plateforme, quel que soit le nombre de donateurs avec lesquels vous communiquez. Vos donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais il n'y a pas de coûts obligatoires pour votre organisation. Cela signifie que vous pouvez consacrer votre budget à votre mission plutôt qu'à des factures mensuelles de logiciels.

Nous utilisons déjà une plateforme d'emailing pour les newsletters. Pouvons-nous encore bénéficier du passage à Zeffy ?

De nombreuses petites organisations à but non lucratif constatent que la consolidation de leurs outils leur permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Si vous utilisez actuellement des plateformes distinctes pour les dons, les événements et les communications par courriel, vous passez probablement plus de temps à synchroniser manuellement les listes de contacts, à réconcilier les données et à gérer des connexions multiples. Zeffy combine toutes ces fonctions en un seul endroit, de sorte que lorsqu'une personne fait un don ou s'inscrit à un événement, elle est automatiquement ajoutée à votre liste de communication avec l'historique complet de ses dons. Cela élimine le travail manuel d'exportation et d'importation des listes de contacts entre les plateformes, et garantit que vos communications avec les donateurs sont toujours basées sur des informations complètes et à jour.

Combien de temps faut-il pour mettre en place des campagnes d'emailing dans Zeffy par rapport à l'apprentissage d'une nouvelle plateforme d'emailing ?

Avec Zeffy, vous pouvez envoyer votre premier email à vos donateurs dans les minutes qui suivent la création de votre compte - pas d'intégration complexe, de bibliothèques de modèles à parcourir, ou d'intégrations séparées à configurer. Contrairement aux plateformes d'email qui vous obligent à apprendre de nouvelles interfaces, à importer des listes de contacts et à mettre en place des automatismes à partir de zéro, les outils de communication de Zeffy fonctionnent immédiatement avec les données existantes de vos donateurs. Lorsque quelqu'un fait un don ou s'inscrit à un événement, il est automatiquement dans votre système et prêt à recevoir des mises à jour. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en marketing par courriel ou de passer des heures à regarder des tutoriels. Il vous suffit de rédiger votre message, de sélectionner votre public et d'envoyer. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre mission plutôt que sur la maîtrise d'un autre outil.

Nos donateurs feront-ils confiance aux e-mails et aux demandes de dons provenant de Zeffy plutôt que d'une plateforme d'e-mail bien connue ?

Vos donateurs verront le nom et la marque de votre organisation dans chaque e-mail, et non ceux de Zeffy. Lorsque vous envoyez des communications par l'intermédiaire de Zeffy, elles proviennent de l'adresse électronique de votre organisation, avec votre logo et votre message - comme les courriels provenant de n'importe quelle autre plateforme. Ce que les donateurs remarqueront, c'est la fluidité de l'expérience : lorsqu'ils cliqueront sur un lien de don dans votre e-mail, ils atterriront sur une page de don à l'image de votre organisation, et non sur un modèle générique. De nombreuses organisations à but non lucratif constatent que leurs donateurs préfèrent cette approche intégrée, car tout leur semble cohérent et professionnel. De plus, Zeffy étant conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, vos pages et formulaires de dons sont conçus pour instaurer la confiance et encourager les dons, et pas seulement pour collecter des adresses électroniques.

Comparez Zeffy aux meilleurs outils d'email marketing.

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
icon-logo-Silent Auction Pro
Zeffy vs.

Vente aux enchères silencieuse Pro

Comparer
Décoratif
Encans
Billetterie
Evénements
Email/Bulletins d'information
Dons
icon-logo-Sendinblue
Zeffy vs.

Sendinblue

Comparer
Décoratif
Email/Bulletins d'information
icône-logo-Blackbaud
Zeffy vs.

Blackbaud

Comparer
Décoratif
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Traitement des paiements
Peer-to-peer
Email/Bulletins d'information
icon-logo-Donordock
Zeffy vs.

Donordock

Comparer
Décoratif
Gestion des donateurs/CRM
Email/Bulletins d'information
Collecte de fonds
Adhésions
Billetterie
PO
Zeffy vs.

PTOffice

Comparer
Décoratif
Sites web
Adhésions
Email/Bulletins d'information
Volontaires
Dons
icon-logo-Substack
Zeffy vs.

Substack

Comparer
Décoratif
Email/Bulletins d'information
icon-logo-Springly
Zeffy vs.

Printemps

Comparer
Décoratif
Sites web
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Adhésions
Dons
icon-logo-ActiveCampaign
Zeffy vs.

Campagne active

Comparer
Décoratif
Email/Bulletins d'information
icon-logo-MailerLite
Zeffy vs.

MailerLite

Comparer
Décoratif
Email/Bulletins d'information
DV
Zeffy vs.

DonorView

Comparer
Décoratif
Collecte de fonds
Volontaires
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
Email/Bulletins d'information
icon-logo-Constant Contact
Zeffy vs.

Constant Contact

Comparer
Décoratif
Email/Bulletins d'information
icon-logo-HubSpot
Zeffy vs.

HubSpot

Comparer
Décoratif
Gestion des donateurs/CRM
Email/Bulletins d'information

Comparez Zeffy à d'autres régions

Zeffy vs.
Plateformes de tirage au sort

Comparez Zeffy aux plateformes de tombola les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Constructeurs de formulaires

Comparez Zeffy aux constructeurs de formulaires les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Constructeurs de sites web / CMS

Comparez Zeffy aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des volontaires

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des bénévoles les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de billetterie

Comparez Zeffy aux plateformes de billetterie les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Systèmes de paiement par carte/POS

Comparez Zeffy aux systèmes de paiement par carte les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel d'adhésion

Comparez Zeffy aux logiciels d'adhésion les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Processeurs de paiement

Comparez Zeffy aux processeurs de paiement les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'événements

Comparez Zeffy aux plateformes événementielles les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Comparez Zeffy aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Outils de marketing par courriel

Comparez Zeffy aux outils d'email marketing les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de crowdfunding

Comparez Zeffy aux plateformes de crowdfunding les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'appariement des dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'enchères

Comparez Zeffy aux plateformes d'enchères les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Collecter des dons sans frais
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Créez votre association
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais
S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.
Décoratif

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
Décoratif
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.