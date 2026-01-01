Obtenez des communications avec les donateurs, des collectes de fonds et un système de gestion de la relation client en un seul endroit, sans avoir à payer de frais mensuels ou à perdre des dons en raison des coûts de traitement.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
💸
La plupart des plateformes de messagerie facturent des frais mensuels qui s'accumulent rapidement, auxquels s'ajoutent des coûts supplémentaires pour plus de contacts ou des fonctionnalités avancées. Zeffy vous permet de communiquer avec un nombre illimité de donateurs, de segmenter les messages et d'automatiser les relances, et ce, tout à fait gratuitement. Concentrez votre budget sur votre mission, et non sur les abonnements à des logiciels.
🔗
Les outils d'envoi d'emails ne permettent pas à eux seuls d'accepter des dons ou de suivre les relations avec les donateurs. Avec Zeffy, vos campagnes d'emailing se connectent directement aux formulaires de dons, aux tickets d'événements et aux profils des donateurs. Plus besoin de jongler avec des plateformes distinctes ou de perdre les données des donateurs entre les systèmes.
🎯
Les plates-formes d'e-mail sont utilisées par les entreprises, les blogueurs et les organisations à but non lucratif. Zeffy a été conçu spécifiquement pour répondre à vos besoins en matière de gestion des donateurs, avec des reçus fiscaux automatisés, un suivi des dons et des modèles axés sur les organisations à but non lucratif qui vous aident à établir des relations durables.
Oui, Zeffy inclut des outils d'email et de communication dans sa plateforme tout-en-un. Contrairement aux plateformes d'email autonomes qui facturent des frais mensuels et ne se connectent pas à vos données de collecte de fonds, Zeffy vous permet d'envoyer des mises à jour aux donateurs, des rappels d'événements et des suivis de campagne directement à partir de votre base de données de donateurs. Vous pouvez segmenter vos contacts, suivre l'engagement et envoyer des messages de remerciement personnalisés, le tout sans payer de frais de plateforme distincts. Cela signifie que vous n'aurez plus à jongler entre votre plateforme de dons et votre outil d'envoi d'emails, et que vous n'aurez plus à payer de frais d'abonnement mensuels qui grèveront votre budget.
Les fonctions d'email et de communication de Zeffy sont entièrement gratuites - pas de frais mensuels, pas de frais par contact, et pas de limites basées sur la taille de votre liste. Alors que des plateformes comme Mailchimp commencent à facturer à partir de 500 contacts, Zeffy ne facture jamais de frais de plateforme, quel que soit le nombre de donateurs avec lesquels vous communiquez. Vos donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais il n'y a pas de coûts obligatoires pour votre organisation. Cela signifie que vous pouvez consacrer votre budget à votre mission plutôt qu'à des factures mensuelles de logiciels.
De nombreuses petites organisations à but non lucratif constatent que la consolidation de leurs outils leur permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Si vous utilisez actuellement des plateformes distinctes pour les dons, les événements et les communications par courriel, vous passez probablement plus de temps à synchroniser manuellement les listes de contacts, à réconcilier les données et à gérer des connexions multiples. Zeffy combine toutes ces fonctions en un seul endroit, de sorte que lorsqu'une personne fait un don ou s'inscrit à un événement, elle est automatiquement ajoutée à votre liste de communication avec l'historique complet de ses dons. Cela élimine le travail manuel d'exportation et d'importation des listes de contacts entre les plateformes, et garantit que vos communications avec les donateurs sont toujours basées sur des informations complètes et à jour.
Avec Zeffy, vous pouvez envoyer votre premier email à vos donateurs dans les minutes qui suivent la création de votre compte - pas d'intégration complexe, de bibliothèques de modèles à parcourir, ou d'intégrations séparées à configurer. Contrairement aux plateformes d'email qui vous obligent à apprendre de nouvelles interfaces, à importer des listes de contacts et à mettre en place des automatismes à partir de zéro, les outils de communication de Zeffy fonctionnent immédiatement avec les données existantes de vos donateurs. Lorsque quelqu'un fait un don ou s'inscrit à un événement, il est automatiquement dans votre système et prêt à recevoir des mises à jour. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en marketing par courriel ou de passer des heures à regarder des tutoriels. Il vous suffit de rédiger votre message, de sélectionner votre public et d'envoyer. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre mission plutôt que sur la maîtrise d'un autre outil.
Vos donateurs verront le nom et la marque de votre organisation dans chaque e-mail, et non ceux de Zeffy. Lorsque vous envoyez des communications par l'intermédiaire de Zeffy, elles proviennent de l'adresse électronique de votre organisation, avec votre logo et votre message - comme les courriels provenant de n'importe quelle autre plateforme. Ce que les donateurs remarqueront, c'est la fluidité de l'expérience : lorsqu'ils cliqueront sur un lien de don dans votre e-mail, ils atterriront sur une page de don à l'image de votre organisation, et non sur un modèle générique. De nombreuses organisations à but non lucratif constatent que leurs donateurs préfèrent cette approche intégrée, car tout leur semble cohérent et professionnel. De plus, Zeffy étant conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, vos pages et formulaires de dons sont conçus pour instaurer la confiance et encourager les dons, et pas seulement pour collecter des adresses électroniques.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.