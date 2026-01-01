Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Puis-je utiliser Zeffy pour mes campagnes d'emailing et mes newsletters plutôt que des plateformes comme Mailchimp ou Constant Contact ?

Oui, Zeffy inclut des outils d'email et de communication dans sa plateforme tout-en-un. Contrairement aux plateformes d'email autonomes qui facturent des frais mensuels et ne se connectent pas à vos données de collecte de fonds, Zeffy vous permet d'envoyer des mises à jour aux donateurs, des rappels d'événements et des suivis de campagne directement à partir de votre base de données de donateurs. Vous pouvez segmenter vos contacts, suivre l'engagement et envoyer des messages de remerciement personnalisés, le tout sans payer de frais de plateforme distincts. Cela signifie que vous n'aurez plus à jongler entre votre plateforme de dons et votre outil d'envoi d'emails, et que vous n'aurez plus à payer de frais d'abonnement mensuels qui grèveront votre budget.

La plupart des plateformes d'envoi d'e-mails facturent des frais mensuels, même pour les petites listes. Comment la tarification de Zeffy fonctionne-t-elle pour les communications ?

Les fonctions d'email et de communication de Zeffy sont entièrement gratuites - pas de frais mensuels, pas de frais par contact, et pas de limites basées sur la taille de votre liste. Alors que des plateformes comme Mailchimp commencent à facturer à partir de 500 contacts, Zeffy ne facture jamais de frais de plateforme, quel que soit le nombre de donateurs avec lesquels vous communiquez. Vos donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais il n'y a pas de coûts obligatoires pour votre organisation. Cela signifie que vous pouvez consacrer votre budget à votre mission plutôt qu'à des factures mensuelles de logiciels.

Nous utilisons déjà une plateforme d'emailing pour les newsletters. Pouvons-nous encore bénéficier du passage à Zeffy ?

De nombreuses petites organisations à but non lucratif constatent que la consolidation de leurs outils leur permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Si vous utilisez actuellement des plateformes distinctes pour les dons, les événements et les communications par courriel, vous passez probablement plus de temps à synchroniser manuellement les listes de contacts, à réconcilier les données et à gérer des connexions multiples. Zeffy combine toutes ces fonctions en un seul endroit, de sorte que lorsqu'une personne fait un don ou s'inscrit à un événement, elle est automatiquement ajoutée à votre liste de communication avec l'historique complet de ses dons. Cela élimine le travail manuel d'exportation et d'importation des listes de contacts entre les plateformes, et garantit que vos communications avec les donateurs sont toujours basées sur des informations complètes et à jour.

Combien de temps faut-il pour mettre en place des campagnes d'emailing dans Zeffy par rapport à l'apprentissage d'une nouvelle plateforme d'emailing ?

Avec Zeffy, vous pouvez envoyer votre premier email à vos donateurs dans les minutes qui suivent la création de votre compte - pas d'intégration complexe, de bibliothèques de modèles à parcourir, ou d'intégrations séparées à configurer. Contrairement aux plateformes d'email qui vous obligent à apprendre de nouvelles interfaces, à importer des listes de contacts et à mettre en place des automatismes à partir de zéro, les outils de communication de Zeffy fonctionnent immédiatement avec les données existantes de vos donateurs. Lorsque quelqu'un fait un don ou s'inscrit à un événement, il est automatiquement dans votre système et prêt à recevoir des mises à jour. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en marketing par courriel ou de passer des heures à regarder des tutoriels. Il vous suffit de rédiger votre message, de sélectionner votre public et d'envoyer. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre mission plutôt que sur la maîtrise d'un autre outil.

Nos donateurs feront-ils confiance aux e-mails et aux demandes de dons provenant de Zeffy plutôt que d'une plateforme d'e-mail bien connue ?

Vos donateurs verront le nom et la marque de votre organisation dans chaque e-mail, et non ceux de Zeffy. Lorsque vous envoyez des communications par l'intermédiaire de Zeffy, elles proviennent de l'adresse électronique de votre organisation, avec votre logo et votre message - comme les courriels provenant de n'importe quelle autre plateforme. Ce que les donateurs remarqueront, c'est la fluidité de l'expérience : lorsqu'ils cliqueront sur un lien de don dans votre e-mail, ils atterriront sur une page de don à l'image de votre organisation, et non sur un modèle générique. De nombreuses organisations à but non lucratif constatent que leurs donateurs préfèrent cette approche intégrée, car tout leur semble cohérent et professionnel. De plus, Zeffy étant conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, vos pages et formulaires de dons sont conçus pour instaurer la confiance et encourager les dons, et pas seulement pour collecter des adresses électroniques.