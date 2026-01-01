Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les lancements de produits. Conservez 100 % des dons grâce à des outils conçus pour les relations avec les donateurs, et non pour les campagnes ponctuelles.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
La plupart des plateformes de crowdfunding prélèvent 3 à 8 % de chaque don. Zeffy ne prend pas un centime. Vos donateurs donnent pour votre mission, pas pour payer les frais de la plateforme. Chaque dollar collecté va directement à votre cause.
Les plateformes de crowdfunding se concentrent sur des campagnes à court terme. Zeffy vous aide à construire des relations durables avec vos donateurs grâce aux dons récurrents, au suivi des donateurs et aux remerciements automatisés qui maintiennent l'engagement des donateurs tout au long de l'année.
Les plateformes de crowdfunding s'adressent aux particuliers, aux entreprises et aux organisations à but non lucratif. Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif, avec une gestion des donateurs, des reçus fiscaux et des fonctionnalités qui vous aident à gérer vos relations de manière professionnelle.
La plupart des plateformes de crowdfunding ont été conçues pour des lancements de produits et des projets créatifs, et non pour des activités à but non lucratif. Elles facturent 3 à 5 % de frais de plateforme, plus les coûts de traitement des paiements, et elles sont conçues pour des campagnes ponctuelles plutôt que pour établir des relations durables avec les donateurs. Zeffy est 100% gratuit et conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - vous disposez de pages de dons, d'une billetterie pour les événements, d'une gestion des donateurs et d'outils de dons récurrents, le tout en un seul endroit. L'absence de frais signifie plus d'argent pour votre mission, et nos outils vous aident à gérer les donateurs tout au long de l'année, et pas seulement pendant les campagnes.
Oui - Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Pas de frais de plateforme, pas de frais mensuels, pas de coûts cachés. Vous avez tout : formulaires de dons, billetterie pour les événements, collecte de fonds de pair à pair, gestion des donateurs, communications par courriel, et plus encore. Nous restons gratuits parce que les donateurs peuvent choisir de laisser une petite contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est entièrement facultatif. Contrairement aux plateformes de crowdfunding qui prennent un pourcentage sur chaque don, vous gardez 100% de ce que vos supporters donnent.
Zeffy inclut une véritable assistance humaine dans sa plateforme gratuite - pas de frais supplémentaires pour obtenir de l'aide. La plupart des plateformes de crowdfunding offrent une assistance de base sous forme de FAQ ou facturent des frais supplémentaires pour obtenir des conseils. Nous savons que les petites équipes d'organisations à but non lucratif doivent jongler avec de multiples rôles, c'est pourquoi nous fournissons une aide à l'intégration, une aide à la mise en place de la campagne et une assistance continue par chat et par e-mail pendant les heures de bureau. Vous n'obtenez pas seulement un logiciel, vous obtenez un partenaire qui comprend le travail des organisations à but non lucratif.
Zeffy regroupe tous vos besoins en matière de collecte de fonds en une seule plateforme : dons, événements, ventes aux enchères, adhésions, gestion des donateurs et communications. La plupart des plateformes de crowdfunding ne gèrent que la collecte de fonds de type campagne, de sorte que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, le suivi des donateurs, les relances par courrier électronique et les dons récurrents. Cela signifie qu'il faut apprendre à utiliser plusieurs systèmes, payer plusieurs frais et transférer manuellement les données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, votre page de don se connecte à l'inscription à l'événement, qui alimente votre CRM de donateurs, qui déclenche vos e-mails de remerciement - tout cela automatiquement. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un seul endroit pour voir comment se déroule réellement votre collecte de fonds.
Vous pouvez lancer une page de don ou un événement de marque en quelques minutes, et non en quelques jours. Les modèles de Zeffy sont conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - ils ont un aspect professionnel dès leur sortie de la boîte et incluent tous les signaux de confiance que les donateurs attendent, comme les reçus fiscaux automatiques et le traitement sécurisé des paiements. La plupart des plateformes de crowdfunding vous obligent à tout construire à partir de zéro ou à travailler avec leurs modèles génériques qui ne reflètent pas votre mission. Avec Zeffy, vous ajoutez votre logo, écrivez votre histoire, fixez votre objectif et c'est parti. Pas d'attente d'approbation, pas de processus d'installation complexe, et pas d'inquiétude quant à la légitimité de votre site pour vos donateurs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.