Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

En quoi Zeffy est-il différent des plateformes de crowdfunding comme Indiegogo ou Kickstarter ?

La plupart des plateformes de crowdfunding ont été conçues pour des lancements de produits et des projets créatifs, et non pour des activités à but non lucratif. Elles facturent 3 à 5 % de frais de plateforme, plus les coûts de traitement des paiements, et elles sont conçues pour des campagnes ponctuelles plutôt que pour établir des relations durables avec les donateurs. Zeffy est 100% gratuit et conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - vous disposez de pages de dons, d'une billetterie pour les événements, d'une gestion des donateurs et d'outils de dons récurrents, le tout en un seul endroit. L'absence de frais signifie plus d'argent pour votre mission, et nos outils vous aident à gérer les donateurs tout au long de l'année, et pas seulement pendant les campagnes.

Puis-je vraiment organiser toutes mes collectes de fonds par l'intermédiaire de Zeffy sans payer quoi que ce soit ?

Oui - Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Pas de frais de plateforme, pas de frais mensuels, pas de coûts cachés. Vous avez tout : formulaires de dons, billetterie pour les événements, collecte de fonds de pair à pair, gestion des donateurs, communications par courriel, et plus encore. Nous restons gratuits parce que les donateurs peuvent choisir de laisser une petite contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est entièrement facultatif. Contrairement aux plateformes de crowdfunding qui prennent un pourcentage sur chaque don, vous gardez 100% de ce que vos supporters donnent.

Et si j'ai besoin d'aide pour mettre en place des campagnes ou gérer les donateurs ?

Zeffy inclut une véritable assistance humaine dans sa plateforme gratuite - pas de frais supplémentaires pour obtenir de l'aide. La plupart des plateformes de crowdfunding offrent une assistance de base sous forme de FAQ ou facturent des frais supplémentaires pour obtenir des conseils. Nous savons que les petites équipes d'organisations à but non lucratif doivent jongler avec de multiples rôles, c'est pourquoi nous fournissons une aide à l'intégration, une aide à la mise en place de la campagne et une assistance continue par chat et par e-mail pendant les heures de bureau. Vous n'obtenez pas seulement un logiciel, vous obtenez un partenaire qui comprend le travail des organisations à but non lucratif.

Devrai-je jongler avec plusieurs outils ou Zeffy peut-il prendre en charge toutes les activités de mon association ?

Zeffy regroupe tous vos besoins en matière de collecte de fonds en une seule plateforme : dons, événements, ventes aux enchères, adhésions, gestion des donateurs et communications. La plupart des plateformes de crowdfunding ne gèrent que la collecte de fonds de type campagne, de sorte que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, le suivi des donateurs, les relances par courrier électronique et les dons récurrents. Cela signifie qu'il faut apprendre à utiliser plusieurs systèmes, payer plusieurs frais et transférer manuellement les données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, votre page de don se connecte à l'inscription à l'événement, qui alimente votre CRM de donateurs, qui déclenche vos e-mails de remerciement - tout cela automatiquement. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un seul endroit pour voir comment se déroule réellement votre collecte de fonds.

Dans quel délai puis-je mettre en place une campagne de qualité professionnelle ?

Vous pouvez lancer une page de don ou un événement de marque en quelques minutes, et non en quelques jours. Les modèles de Zeffy sont conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - ils ont un aspect professionnel dès leur sortie de la boîte et incluent tous les signaux de confiance que les donateurs attendent, comme les reçus fiscaux automatiques et le traitement sécurisé des paiements. La plupart des plateformes de crowdfunding vous obligent à tout construire à partir de zéro ou à travailler avec leurs modèles génériques qui ne reflètent pas votre mission. Avec Zeffy, vous ajoutez votre logo, écrivez votre histoire, fixez votre objectif et c'est parti. Pas d'attente d'approbation, pas de processus d'installation complexe, et pas d'inquiétude quant à la légitimité de votre site pour vos donateurs.