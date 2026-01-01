Comment Zeffy se compare-t-il aux plateformes de crowdfunding les plus populaires ?

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les lancements de produits. Conservez 100 % des dons grâce à des outils conçus pour les relations avec les donateurs, et non pour les campagnes ponctuelles.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de crowdfunding

Zeffy contre les plateformes de crowdfunding

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de crowdfunding ?

Plateformes de crowdfunding
Fonctionnalité
Constructeur de campagne
Partage social et générateur de liens
Suivi des objectifs de collecte de fonds
Liste de campagne publique orientée vers les donateurs (visibilité)
BIENTÔT !
Collecte de fonds de pair à pair
Décoratif
Télécharger des vidéos et des photos
Mur de commentaires et d'encouragements des donateurs
Communication personnalisée avec les donateurs
Décoratif
Formulaires de collecte de fonds incorporables et à la marque de l'entreprise
Décoratif
Donation Options de dédicace
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres plateformes de crowdfunding ?

Conserver chaque dollar collecté, et pas seulement ce qui reste.

Aucun frais n'est prélevé sur vos dons

La plupart des plateformes de crowdfunding prélèvent 3 à 8 % de chaque don. Zeffy ne prend pas un centime. Vos donateurs donnent pour votre mission, pas pour payer les frais de la plateforme. Chaque dollar collecté va directement à votre cause.

Construit pour des relations continues, pas pour des campagnes ponctuelles

Les plateformes de crowdfunding se concentrent sur des campagnes à court terme. Zeffy vous aide à construire des relations durables avec vos donateurs grâce aux dons récurrents, au suivi des donateurs et aux remerciements automatisés qui maintiennent l'engagement des donateurs tout au long de l'année.

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour tout le monde

Les plateformes de crowdfunding s'adressent aux particuliers, aux entreprises et aux organisations à but non lucratif. Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif, avec une gestion des donateurs, des reçus fiscaux et des fonctionnalités qui vous aident à gérer vos relations de manière professionnelle.

Zeffy contre les plateformes de crowdfunding : les réponses à vos principales questions

En quoi Zeffy est-il différent des plateformes de crowdfunding comme Indiegogo ou Kickstarter ?

La plupart des plateformes de crowdfunding ont été conçues pour des lancements de produits et des projets créatifs, et non pour des activités à but non lucratif. Elles facturent 3 à 5 % de frais de plateforme, plus les coûts de traitement des paiements, et elles sont conçues pour des campagnes ponctuelles plutôt que pour établir des relations durables avec les donateurs. Zeffy est 100% gratuit et conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - vous disposez de pages de dons, d'une billetterie pour les événements, d'une gestion des donateurs et d'outils de dons récurrents, le tout en un seul endroit. L'absence de frais signifie plus d'argent pour votre mission, et nos outils vous aident à gérer les donateurs tout au long de l'année, et pas seulement pendant les campagnes.

Puis-je vraiment organiser toutes mes collectes de fonds par l'intermédiaire de Zeffy sans payer quoi que ce soit ?

Oui - Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. Pas de frais de plateforme, pas de frais mensuels, pas de coûts cachés. Vous avez tout : formulaires de dons, billetterie pour les événements, collecte de fonds de pair à pair, gestion des donateurs, communications par courriel, et plus encore. Nous restons gratuits parce que les donateurs peuvent choisir de laisser une petite contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est entièrement facultatif. Contrairement aux plateformes de crowdfunding qui prennent un pourcentage sur chaque don, vous gardez 100% de ce que vos supporters donnent.

Et si j'ai besoin d'aide pour mettre en place des campagnes ou gérer les donateurs ?

Zeffy inclut une véritable assistance humaine dans sa plateforme gratuite - pas de frais supplémentaires pour obtenir de l'aide. La plupart des plateformes de crowdfunding offrent une assistance de base sous forme de FAQ ou facturent des frais supplémentaires pour obtenir des conseils. Nous savons que les petites équipes d'organisations à but non lucratif doivent jongler avec de multiples rôles, c'est pourquoi nous fournissons une aide à l'intégration, une aide à la mise en place de la campagne et une assistance continue par chat et par e-mail pendant les heures de bureau. Vous n'obtenez pas seulement un logiciel, vous obtenez un partenaire qui comprend le travail des organisations à but non lucratif.

Devrai-je jongler avec plusieurs outils ou Zeffy peut-il prendre en charge toutes les activités de mon association ?

Zeffy regroupe tous vos besoins en matière de collecte de fonds en une seule plateforme : dons, événements, ventes aux enchères, adhésions, gestion des donateurs et communications. La plupart des plateformes de crowdfunding ne gèrent que la collecte de fonds de type campagne, de sorte que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, le suivi des donateurs, les relances par courrier électronique et les dons récurrents. Cela signifie qu'il faut apprendre à utiliser plusieurs systèmes, payer plusieurs frais et transférer manuellement les données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, votre page de don se connecte à l'inscription à l'événement, qui alimente votre CRM de donateurs, qui déclenche vos e-mails de remerciement - tout cela automatiquement. Une seule connexion, un seul tableau de bord, un seul endroit pour voir comment se déroule réellement votre collecte de fonds.

Dans quel délai puis-je mettre en place une campagne de qualité professionnelle ?

Vous pouvez lancer une page de don ou un événement de marque en quelques minutes, et non en quelques jours. Les modèles de Zeffy sont conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif - ils ont un aspect professionnel dès leur sortie de la boîte et incluent tous les signaux de confiance que les donateurs attendent, comme les reçus fiscaux automatiques et le traitement sécurisé des paiements. La plupart des plateformes de crowdfunding vous obligent à tout construire à partir de zéro ou à travailler avec leurs modèles génériques qui ne reflètent pas votre mission. Avec Zeffy, vous ajoutez votre logo, écrivez votre histoire, fixez votre objectif et c'est parti. Pas d'attente d'approbation, pas de processus d'installation complexe, et pas d'inquiétude quant à la légitimité de votre site pour vos donateurs.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de crowdfunding.

icône-logo-Indiegogo
Zeffy vs.

Indiegogo

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
GH
Zeffy vs.

Donner un coup de main

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Zeffy vs.

Tiltify

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Peer-to-peer
icon-logo-Open Collective
Zeffy vs.

Collectif ouvert

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Collecte de fonds
icône-logo-TotalGiving
Zeffy vs.

TotalGiving

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Collecte de fonds
SH
Zeffy vs.

La ruche de l'espace

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
icon-logo-YouCaring
Zeffy vs.

YouCaring

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
icon-logo-SpotFund
Zeffy vs.

SpotFund

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
AL
Zeffy vs.

AngeLink

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Zeffy vs.

Pourquoi faire un don ?

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
icon-logo-Pledge
Zeffy vs.

Engagement

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Dons
Billetterie
Evénements
Peer-to-peer
icône-logo-Kickstarter
Zeffy vs.

Kickstarter

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

