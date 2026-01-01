Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de jumelage de dons?

Conservez 100 % de chaque don tout en accédant à des outils d'abondement qui fonctionnent réellement pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif - pas de frais de plateforme, pas d'intégrations complexes, pas de piège.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes d'appariement des dons

Zeffy vs. les plateformes d'appariement des dons

Comparaison de Zeffy avec les autres plateformes de dons jumelés

Plateformes d'appariement des dons
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Variable
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Décoratif
Variable
Billetterie et inscription
Décoratif
Décoratif
Variable
Campagne pair-à-pair
Décoratif
Décoratif
Variable
CRM et gestion des donateurs
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons récurrents
Décoratif
Décoratif
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Décoratif
Décoratif
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Décoratif
Décoratif
Variable
Tombolas et loteries
Décoratif
Décoratif
Variable
Encans
Décoratif
Décoratif
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Décoratif
Décoratif
Variable
Gestion des adhésions
Décoratif
Décoratif
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons par code QR
Décoratif
Décoratif
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Décoratif
Décoratif
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Décoratif
Décoratif
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Décoratif
Décoratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres plateformes de dons ?

Ne plus payer de frais pour aider les donateurs à trouver des dons équivalents

Zéro frais sur tous les dons, et pas seulement sur les dons de contrepartie

La plupart des plateformes d'abondement prélèvent des frais sur les dons réguliers et ne traitent que les dons d'entreprise. Avec Zeffy, tout est gratuit.

Conçu pour les petites équipes, pas pour les programmes d'entreprise

Oubliez les intégrations complexes des entreprises. Obtenez des outils d'appariement qui s'adaptent à votre base de donateurs et à la réalité des bénévoles.

Pas de problèmes d'installation ni de complexité au niveau de l'entreprise

Soyez opérationnel en quelques minutes, pas en plusieurs mois. Aucune équipe informatique n'est nécessaire, aucune intégration d'entreprise n'est à gérer.

Zeffy et les plates-formes d'appariement des dons : les réponses à vos principales questions

Les plateformes de collecte de dons prélèvent-elles des frais sur les dons qu'elles m'aident à collecter ?

Oui, la plupart des plateformes de jumelage de dons facturent des frais de plateforme, des frais de traitement, ou les deux. Même les plateformes axées sur l'appariement des dons n'éliminent généralement pas les frais de traitement standard de 2,9 % + 0,30 $ que vous payez sur chaque don. Certaines plateformes ajoutent également des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de transaction. Avec Zeffy, vous conservez 100 % de chaque don - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission au lieu de payer pour les outils qui vous aident à collecter des fonds.

Les plateformes d'abondement peuvent-elles répondre à mes autres besoins en matière de collecte de fonds, ou ai-je besoin d'outils distincts ?

La plupart des plateformes d'abondement de dons se concentrent sur les programmes d'abondement des entreprises et les programmes de dons sur le lieu de travail. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, la gestion des donateurs, les communications par courriel et le traitement général des dons. Cela crée une prolifération d'outils - jongler avec plusieurs plateformes, saisir manuellement les données et réconcilier les informations entre les systèmes. Zeffy vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre ou de perdre les données des donateurs.

Les plateformes de jumelage de dons sont-elles trop complexes pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif ?

De nombreuses plateformes d'abondement de dons sont conçues pour les grandes organisations qui disposent d'équipes de développement ou d'informatique dédiées. Elles nécessitent souvent des intégrations complexes avec vos formulaires de dons et vos systèmes de gestion de la relation client existants, ainsi qu'une gestion technique permanente. Si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes, cela peut rapidement devenir insurmontable. Zeffy est conçu pour les petites associations bénévoles. Vous pouvez créer des pages de dons professionnelles, des événements et des communications avec les donateurs en quelques minutes - aucune expertise technique n'est requise, aucune intégration n'est nécessaire.

Serai-je coincé avec une plateforme de jumelage de dons qui ne fonctionne que pendant les saisons de dons des entreprises ?

La plupart des plateformes d'abondement sont conçues en fonction des cycles de dons des entreprises - elles brillent lors des campagnes sur le lieu de travail et des campagnes d'abondement de fin d'année, mais vous laissent à la recherche de solutions le reste de l'année. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour votre gala de printemps, votre campagne d'adhésion d'été ou vos campagnes de collecte de fonds d'urgence. Cette approche saisonnière vous oblige à passer constamment d'une plateforme à l'autre et à perdre votre élan auprès des donateurs. Zeffy travaille pour vous tout au long de l'année. Que vous meniez une campagne de dons jumelés en décembre, que vous organisiez un événement de collecte de fonds en mars ou que vous lanciez un appel d'urgence en juillet, tout se passe sur la même plateforme. Vos donateurs bénéficient d'une expérience cohérente et vous continuez à construire des relations sans avoir à recommencer à chaque saison.

Que se passe-t-il lorsque j'ai besoin d'aide avec ma plateforme de collecte de dons - est-ce que j'obtiens un véritable soutien ou seulement des articles d'aide ?

De nombreuses plateformes de jumelage de dons offrent une assistance limitée, en particulier pour les petites organisations. Vous pouvez avoir accès à des articles d'aide et à des tickets d'e-mail, mais lorsque vous essayez de lancer une campagne urgente ou de résoudre un problème avec un donateur, vous avez besoin de quelqu'un qui comprend le travail des organisations à but non lucratif pour vous aider à résoudre le problème. Certaines plateformes donnent la priorité à leurs clients professionnels, laissant les petites organisations à but non lucratif attendre des jours avant d'obtenir une réponse. Chez Zeffy, vous pouvez réserver un appel réel avec quelqu'un qui comprend la vie des associations. Nous savons que vous devez jongler avec de multiples priorités et que vous ne pouvez pas attendre trois jours pour recevoir une réponse par e-mail alors que les donateurs essaient de faire un don. Notre équipe d'assistance comprend les défis des petites associations car nous avons construit cette plateforme spécifiquement pour des équipes comme la vôtre.

Comparez Zeffy aux autres plateformes d'abondement de dons.

Zeffy vs.

DonationMatch

Comparer
Correspondance des dons

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Prêt à commencer gratuitement ?

