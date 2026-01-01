Conservez 100 % de chaque don tout en accédant à des outils d'abondement qui fonctionnent réellement pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif - pas de frais de plateforme, pas d'intégrations complexes, pas de piège.
La plupart des plateformes d'abondement prélèvent des frais sur les dons réguliers et ne traitent que les dons d'entreprise. Avec Zeffy, tout est gratuit.
Oubliez les intégrations complexes des entreprises. Obtenez des outils d'appariement qui s'adaptent à votre base de donateurs et à la réalité des bénévoles.
Soyez opérationnel en quelques minutes, pas en plusieurs mois. Aucune équipe informatique n'est nécessaire, aucune intégration d'entreprise n'est à gérer.
Oui, la plupart des plateformes de jumelage de dons facturent des frais de plateforme, des frais de traitement, ou les deux. Même les plateformes axées sur l'appariement des dons n'éliminent généralement pas les frais de traitement standard de 2,9 % + 0,30 $ que vous payez sur chaque don. Certaines plateformes ajoutent également des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de transaction. Avec Zeffy, vous conservez 100 % de chaque don - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission au lieu de payer pour les outils qui vous aident à collecter des fonds.
La plupart des plateformes d'abondement de dons se concentrent sur les programmes d'abondement des entreprises et les programmes de dons sur le lieu de travail. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, la gestion des donateurs, les communications par courriel et le traitement général des dons. Cela crée une prolifération d'outils - jongler avec plusieurs plateformes, saisir manuellement les données et réconcilier les informations entre les systèmes. Zeffy vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre ou de perdre les données des donateurs.
De nombreuses plateformes d'abondement de dons sont conçues pour les grandes organisations qui disposent d'équipes de développement ou d'informatique dédiées. Elles nécessitent souvent des intégrations complexes avec vos formulaires de dons et vos systèmes de gestion de la relation client existants, ainsi qu'une gestion technique permanente. Si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes, cela peut rapidement devenir insurmontable. Zeffy est conçu pour les petites associations bénévoles. Vous pouvez créer des pages de dons professionnelles, des événements et des communications avec les donateurs en quelques minutes - aucune expertise technique n'est requise, aucune intégration n'est nécessaire.
La plupart des plateformes d'abondement sont conçues en fonction des cycles de dons des entreprises - elles brillent lors des campagnes sur le lieu de travail et des campagnes d'abondement de fin d'année, mais vous laissent à la recherche de solutions le reste de l'année. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour votre gala de printemps, votre campagne d'adhésion d'été ou vos campagnes de collecte de fonds d'urgence. Cette approche saisonnière vous oblige à passer constamment d'une plateforme à l'autre et à perdre votre élan auprès des donateurs. Zeffy travaille pour vous tout au long de l'année. Que vous meniez une campagne de dons jumelés en décembre, que vous organisiez un événement de collecte de fonds en mars ou que vous lanciez un appel d'urgence en juillet, tout se passe sur la même plateforme. Vos donateurs bénéficient d'une expérience cohérente et vous continuez à construire des relations sans avoir à recommencer à chaque saison.
De nombreuses plateformes de jumelage de dons offrent une assistance limitée, en particulier pour les petites organisations. Vous pouvez avoir accès à des articles d'aide et à des tickets d'e-mail, mais lorsque vous essayez de lancer une campagne urgente ou de résoudre un problème avec un donateur, vous avez besoin de quelqu'un qui comprend le travail des organisations à but non lucratif pour vous aider à résoudre le problème. Certaines plateformes donnent la priorité à leurs clients professionnels, laissant les petites organisations à but non lucratif attendre des jours avant d'obtenir une réponse. Chez Zeffy, vous pouvez réserver un appel réel avec quelqu'un qui comprend la vie des associations. Nous savons que vous devez jongler avec de multiples priorités et que vous ne pouvez pas attendre trois jours pour recevoir une réponse par e-mail alors que les donateurs essaient de faire un don. Notre équipe d'assistance comprend les défis des petites associations car nous avons construit cette plateforme spécifiquement pour des équipes comme la vôtre.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.