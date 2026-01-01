Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Les plateformes de collecte de dons prélèvent-elles des frais sur les dons qu'elles m'aident à collecter ?

Oui, la plupart des plateformes de jumelage de dons facturent des frais de plateforme, des frais de traitement, ou les deux. Même les plateformes axées sur l'appariement des dons n'éliminent généralement pas les frais de traitement standard de 2,9 % + 0,30 $ que vous payez sur chaque don. Certaines plateformes ajoutent également des frais d'abonnement mensuels en plus des frais de transaction. Avec Zeffy, vous conservez 100 % de chaque don - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission au lieu de payer pour les outils qui vous aident à collecter des fonds.

Les plateformes d'abondement peuvent-elles répondre à mes autres besoins en matière de collecte de fonds, ou ai-je besoin d'outils distincts ?

La plupart des plateformes d'abondement de dons se concentrent sur les programmes d'abondement des entreprises et les programmes de dons sur le lieu de travail. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour la billetterie des événements, la gestion des donateurs, les communications par courriel et le traitement général des dons. Cela crée une prolifération d'outils - jongler avec plusieurs plateformes, saisir manuellement les données et réconcilier les informations entre les systèmes. Zeffy vous permet de gérer les dons, les événements, les campagnes peer-to-peer, la gestion des donateurs et les communications en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre ou de perdre les données des donateurs.

Les plateformes de jumelage de dons sont-elles trop complexes pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif ?

De nombreuses plateformes d'abondement de dons sont conçues pour les grandes organisations qui disposent d'équipes de développement ou d'informatique dédiées. Elles nécessitent souvent des intégrations complexes avec vos formulaires de dons et vos systèmes de gestion de la relation client existants, ainsi qu'une gestion technique permanente. Si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes, cela peut rapidement devenir insurmontable. Zeffy est conçu pour les petites associations bénévoles. Vous pouvez créer des pages de dons professionnelles, des événements et des communications avec les donateurs en quelques minutes - aucune expertise technique n'est requise, aucune intégration n'est nécessaire.

Serai-je coincé avec une plateforme de jumelage de dons qui ne fonctionne que pendant les saisons de dons des entreprises ?

La plupart des plateformes d'abondement sont conçues en fonction des cycles de dons des entreprises - elles brillent lors des campagnes sur le lieu de travail et des campagnes d'abondement de fin d'année, mais vous laissent à la recherche de solutions le reste de l'année. Vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour votre gala de printemps, votre campagne d'adhésion d'été ou vos campagnes de collecte de fonds d'urgence. Cette approche saisonnière vous oblige à passer constamment d'une plateforme à l'autre et à perdre votre élan auprès des donateurs. Zeffy travaille pour vous tout au long de l'année. Que vous meniez une campagne de dons jumelés en décembre, que vous organisiez un événement de collecte de fonds en mars ou que vous lanciez un appel d'urgence en juillet, tout se passe sur la même plateforme. Vos donateurs bénéficient d'une expérience cohérente et vous continuez à construire des relations sans avoir à recommencer à chaque saison.

Que se passe-t-il lorsque j'ai besoin d'aide avec ma plateforme de collecte de dons - est-ce que j'obtiens un véritable soutien ou seulement des articles d'aide ?

De nombreuses plateformes de jumelage de dons offrent une assistance limitée, en particulier pour les petites organisations. Vous pouvez avoir accès à des articles d'aide et à des tickets d'e-mail, mais lorsque vous essayez de lancer une campagne urgente ou de résoudre un problème avec un donateur, vous avez besoin de quelqu'un qui comprend le travail des organisations à but non lucratif pour vous aider à résoudre le problème. Certaines plateformes donnent la priorité à leurs clients professionnels, laissant les petites organisations à but non lucratif attendre des jours avant d'obtenir une réponse. Chez Zeffy, vous pouvez réserver un appel réel avec quelqu'un qui comprend la vie des associations. Nous savons que vous devez jongler avec de multiples priorités et que vous ne pouvez pas attendre trois jours pour recevoir une réponse par e-mail alors que les donateurs essaient de faire un don. Notre équipe d'assistance comprend les défis des petites associations car nous avons construit cette plateforme spécifiquement pour des équipes comme la vôtre.