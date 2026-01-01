Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer ?

Aidez les sympathisants à collecter des fonds pour votre cause en conservant 100 % de chaque dollar collecté. Pas de frais de plateforme, pas de réduction des dons, pas de limites aux campagnes.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Zeffy et les plateformes de collecte de fonds peer-to-peer

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer ?

Plateformes de collecte de fonds de pair à pair
Fonctionnalité
Campagne pair-à-pair
Pages individuelles de collecte de fonds
Collecte de fonds par équipe
Classements
Outils de partage social
Gestion des collectes de fonds
Thermomètre de l'avancement de la campagne
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Variable
Formulaires de dons en ligne
Variable
Billetterie et inscription
Variable
Campagne pair-à-pair
Variable
CRM et gestion des donateurs
Variable
Dons récurrents
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Variable
Tombolas et loteries
Variable
Encans
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Variable
Gestion des adhésions
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Variable
Dons par code QR
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que d'autres plateformes de collecte de fonds en peer-to-peer ?

Conservez 100 % des fonds collectés par vos sympathisants

Garder 100 % de chaque dollar collecté

La plupart des plateformes de peer-to-peer prélèvent une partie de chaque don collecté par vos sympathisants. Zeffy vous offre des outils P2P 100 % gratuits afin que chaque dollar aille à votre mission.

Un système de gestion de la relation client (CRM) intégré permet de suivre chaque sympathisant

Plus besoin de jongler avec des outils distincts ou de perdre des données sur les donateurs. Le CRM intégré de Zeffy suit automatiquement tous vos collecteurs de fonds P2P et leurs donateurs en un seul endroit.

Pas de frais d'installation ni de coûts cachés

De nombreuses plateformes P2P facturent des frais d'installation ou exigent des abonnements mensuels. Zeffy est entièrement gratuit, ce qui vous permet de lancer des campagnes sans frais initiaux.

Zeffy ou les plateformes de collecte de fonds peer-to-peer : les réponses à vos principales questions

En quoi Zeffy est-il différent des autres plateformes de collecte de fonds en peer-to-peer ?

La plupart des plateformes de peer-to-peer facturent des frais de 3 à 8 % et se concentrent sur les campagnes individuelles plutôt que sur les besoins de l'organisation. Zeffy est 100% gratuit, sans frais de plateforme ou de traitement, et a été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Vous bénéficiez d'une collecte de fonds peer-to-peer, de dons, d'événements, d'un CRM et d'une communication avec les donateurs en un seul endroit. Vous n'avez pas besoin d'assembler plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause de frais qui devraient être consacrés à votre mission.

Les petites organisations à but non lucratif peuvent-elles réellement mener des campagnes peer-to-peer efficaces sans payer de frais ?

Absolument. Nos utilisateurs organisent régulièrement des campagnes de pair-à-pair réussies et conservent 100 % de ce qu'ils ont collecté. Vous bénéficiez de pages de campagne d'aspect professionnel, d'outils de partage faciles et d'une gestion intégrée des donateurs sans la complexité ou les coûts des plateformes conçues pour les grandes organisations. Un PTO a économisé plus de 1 000 $ en frais sur une seule campagne - c'est de l'argent réel qui est allé directement à leurs programmes au lieu des coûts de la plateforme.

Que se passe-t-il si nos bénévoles ne sont pas des experts en technologie ? Seront-ils en mesure de créer leurs propres pages de collecte de fonds ?

Oui, c'est exactement pour eux que nous avons créé Zeffy. Vos bénévoles peuvent créer leurs pages de collecte de fonds en quelques minutes, sans aucune formation. Tout fonctionne de la même manière pour les dons, les événements et les campagnes de pair-à-pair, de sorte qu'une fois qu'une personne a appris une partie, elle comprend tout. De plus, toutes les données relatives aux donateurs sont automatiquement transférées dans votre compte principal, ce qui vous permet de ne pas perdre la trace des donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation.

Devons-nous gérer plusieurs outils si nous voulons faire de la collecte de fonds de pair à pair en plus de nos dons et événements réguliers ?

Non, c'est exactement le problème que Zeffy résout. La plupart des organisations à but non lucratif finissent par jongler avec 3 à 5 plateformes différentes - une pour le peer-to-peer, une autre pour les dons réguliers, peut-être PayPal pour les événements, plus un système séparé pour les données des donateurs. Avec Zeffy, vos campagnes peer-to-peer, vos pages de dons, votre billetterie pour les événements et la gestion des donateurs sont regroupés en un seul endroit. Lorsque quelqu'un fait un don via la page de collecte de fonds d'un bénévole, ce supporter apparaît automatiquement dans votre base de données principale de donateurs. Fini la saisie manuelle des données et la perte de la trace des personnes dans différents systèmes.

Qu'advient-il de nos relations avec les donateurs lorsque les bénévoles de pair à pair partent ou se désintéressent ?

Les données relatives à vos donateurs sont conservées par votre organisation, et non par des bénévoles individuels. Lorsque quelqu'un fait un don sur la page d'un bénévole, ses informations sont directement transférées sur votre compte principal, où vous pouvez assurer le suivi et développer la relation à long terme. Même si les bénévoles quittent l'organisation, déménagent ou prennent du recul, vous conservez tous les liens avec les donateurs qu'ils ont contribué à créer. C'est un avantage considérable pour les petites organisations à but non lucratif où la rotation des bénévoles est fréquente - vous construisez votre base de donateurs, vous ne vous contentez pas de mener des campagnes individuelles.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de collecte de fonds en peer-to-peer.

icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Evénements
Encans
Peer-to-peer
icon-logo-CauseVox
Zeffy vs.

CauseVox

Comparer
Dons
Peer-to-peer
Evénements
Billetterie
Gestion des donateurs/CRM
icon-logo-Swell Collecte de fonds
Zeffy vs.

Collecte de fonds Swell

Comparer
Evénements
Collecte de fonds
Peer-to-peer
Billetterie
Zeffy vs.

Tiltify

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Peer-to-peer
icon-logo-Salsa Labs
Zeffy vs.

Salsa Labs

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Peer-to-peer
Collecte de fonds
Evénements
icône-logo-Blackbaud
Zeffy vs.

Blackbaud

Comparer
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Traitement des paiements
Peer-to-peer
Email/Bulletins d'information
icon-logo-Vertical Raise
Zeffy vs.

Élévation verticale

Comparer
Peer-to-peer
icon-logo-OneCause
Zeffy vs.

OneCause

Comparer
Collecte de fonds
Evénements
Billetterie
Encans
Dons
icon-logo-Qgiv
QG
Zeffy vs.

Qgiv

Comparer
Collecte de fonds
Peer-to-peer
Encans
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
NON
Zeffy vs.

Neon One

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Sites web
Peer-to-peer
icon-logo-Anython
Zeffy vs.

Anython

Comparer
Peer-to-peer
icon-logo-Pledge
Zeffy vs.

Engagement

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Dons
Billetterie
Evénements
Peer-to-peer

Comparez Zeffy à d'autres régions

Zeffy vs.
Plateformes de tirage au sort

Comparez Zeffy aux plateformes de tombola les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Constructeurs de formulaires

Comparez Zeffy aux constructeurs de formulaires les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Constructeurs de sites web / CMS

Comparez Zeffy aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des volontaires

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des bénévoles les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes de billetterie

Comparez Zeffy aux plateformes de billetterie les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Systèmes de paiement par carte/POS

Comparez Zeffy aux systèmes de paiement par carte les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Logiciel d'adhésion

Comparez Zeffy aux logiciels d'adhésion les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Processeurs de paiement

Comparez Zeffy aux processeurs de paiement les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes d'événements

Comparez Zeffy aux plateformes événementielles les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Comparez Zeffy aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Outils de marketing par courriel

Comparez Zeffy aux outils d'email marketing les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes de dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes de crowdfunding

Comparez Zeffy aux plateformes de crowdfunding les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes d'appariement des dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Plateformes d'enchères

Comparez Zeffy aux plateformes d'enchères les plus populaires.

Comparer
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
