Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

En quoi Zeffy est-il différent des autres plateformes de collecte de fonds en peer-to-peer ?

La plupart des plateformes de peer-to-peer facturent des frais de 3 à 8 % et se concentrent sur les campagnes individuelles plutôt que sur les besoins de l'organisation. Zeffy est 100% gratuit, sans frais de plateforme ou de traitement, et a été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Vous bénéficiez d'une collecte de fonds peer-to-peer, de dons, d'événements, d'un CRM et d'une communication avec les donateurs en un seul endroit. Vous n'avez pas besoin d'assembler plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause de frais qui devraient être consacrés à votre mission.

Les petites organisations à but non lucratif peuvent-elles réellement mener des campagnes peer-to-peer efficaces sans payer de frais ?

Absolument. Nos utilisateurs organisent régulièrement des campagnes de pair-à-pair réussies et conservent 100 % de ce qu'ils ont collecté. Vous bénéficiez de pages de campagne d'aspect professionnel, d'outils de partage faciles et d'une gestion intégrée des donateurs sans la complexité ou les coûts des plateformes conçues pour les grandes organisations. Un PTO a économisé plus de 1 000 $ en frais sur une seule campagne - c'est de l'argent réel qui est allé directement à leurs programmes au lieu des coûts de la plateforme.

Que se passe-t-il si nos bénévoles ne sont pas des experts en technologie ? Seront-ils en mesure de créer leurs propres pages de collecte de fonds ?

Oui, c'est exactement pour eux que nous avons créé Zeffy. Vos bénévoles peuvent créer leurs pages de collecte de fonds en quelques minutes, sans aucune formation. Tout fonctionne de la même manière pour les dons, les événements et les campagnes de pair-à-pair, de sorte qu'une fois qu'une personne a appris une partie, elle comprend tout. De plus, toutes les données relatives aux donateurs sont automatiquement transférées dans votre compte principal, ce qui vous permet de ne pas perdre la trace des donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation.

Devons-nous gérer plusieurs outils si nous voulons faire de la collecte de fonds de pair à pair en plus de nos dons et événements réguliers ?

Non, c'est exactement le problème que Zeffy résout. La plupart des organisations à but non lucratif finissent par jongler avec 3 à 5 plateformes différentes - une pour le peer-to-peer, une autre pour les dons réguliers, peut-être PayPal pour les événements, plus un système séparé pour les données des donateurs. Avec Zeffy, vos campagnes peer-to-peer, vos pages de dons, votre billetterie pour les événements et la gestion des donateurs sont regroupés en un seul endroit. Lorsque quelqu'un fait un don via la page de collecte de fonds d'un bénévole, ce supporter apparaît automatiquement dans votre base de données principale de donateurs. Fini la saisie manuelle des données et la perte de la trace des personnes dans différents systèmes.

Qu'advient-il de nos relations avec les donateurs lorsque les bénévoles de pair à pair partent ou se désintéressent ?

Les données relatives à vos donateurs sont conservées par votre organisation, et non par des bénévoles individuels. Lorsque quelqu'un fait un don sur la page d'un bénévole, ses informations sont directement transférées sur votre compte principal, où vous pouvez assurer le suivi et développer la relation à long terme. Même si les bénévoles quittent l'organisation, déménagent ou prennent du recul, vous conservez tous les liens avec les donateurs qu'ils ont contribué à créer. C'est un avantage considérable pour les petites organisations à but non lucratif où la rotation des bénévoles est fréquente - vous construisez votre base de donateurs, vous ne vous contentez pas de mener des campagnes individuelles.