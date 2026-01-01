Aidez les sympathisants à collecter des fonds pour votre cause en conservant 100 % de chaque dollar collecté. Pas de frais de plateforme, pas de réduction des dons, pas de limites aux campagnes.
La plupart des plateformes de peer-to-peer prélèvent une partie de chaque don collecté par vos sympathisants. Zeffy vous offre des outils P2P 100 % gratuits afin que chaque dollar aille à votre mission.
Plus besoin de jongler avec des outils distincts ou de perdre des données sur les donateurs. Le CRM intégré de Zeffy suit automatiquement tous vos collecteurs de fonds P2P et leurs donateurs en un seul endroit.
De nombreuses plateformes P2P facturent des frais d'installation ou exigent des abonnements mensuels. Zeffy est entièrement gratuit, ce qui vous permet de lancer des campagnes sans frais initiaux.
La plupart des plateformes de peer-to-peer facturent des frais de 3 à 8 % et se concentrent sur les campagnes individuelles plutôt que sur les besoins de l'organisation. Zeffy est 100% gratuit, sans frais de plateforme ou de traitement, et a été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Vous bénéficiez d'une collecte de fonds peer-to-peer, de dons, d'événements, d'un CRM et d'une communication avec les donateurs en un seul endroit. Vous n'avez pas besoin d'assembler plusieurs outils ou de perdre de l'argent à cause de frais qui devraient être consacrés à votre mission.
Absolument. Nos utilisateurs organisent régulièrement des campagnes de pair-à-pair réussies et conservent 100 % de ce qu'ils ont collecté. Vous bénéficiez de pages de campagne d'aspect professionnel, d'outils de partage faciles et d'une gestion intégrée des donateurs sans la complexité ou les coûts des plateformes conçues pour les grandes organisations. Un PTO a économisé plus de 1 000 $ en frais sur une seule campagne - c'est de l'argent réel qui est allé directement à leurs programmes au lieu des coûts de la plateforme.
Oui, c'est exactement pour eux que nous avons créé Zeffy. Vos bénévoles peuvent créer leurs pages de collecte de fonds en quelques minutes, sans aucune formation. Tout fonctionne de la même manière pour les dons, les événements et les campagnes de pair-à-pair, de sorte qu'une fois qu'une personne a appris une partie, elle comprend tout. De plus, toutes les données relatives aux donateurs sont automatiquement transférées dans votre compte principal, ce qui vous permet de ne pas perdre la trace des donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation.
Non, c'est exactement le problème que Zeffy résout. La plupart des organisations à but non lucratif finissent par jongler avec 3 à 5 plateformes différentes - une pour le peer-to-peer, une autre pour les dons réguliers, peut-être PayPal pour les événements, plus un système séparé pour les données des donateurs. Avec Zeffy, vos campagnes peer-to-peer, vos pages de dons, votre billetterie pour les événements et la gestion des donateurs sont regroupés en un seul endroit. Lorsque quelqu'un fait un don via la page de collecte de fonds d'un bénévole, ce supporter apparaît automatiquement dans votre base de données principale de donateurs. Fini la saisie manuelle des données et la perte de la trace des personnes dans différents systèmes.
Les données relatives à vos donateurs sont conservées par votre organisation, et non par des bénévoles individuels. Lorsque quelqu'un fait un don sur la page d'un bénévole, ses informations sont directement transférées sur votre compte principal, où vous pouvez assurer le suivi et développer la relation à long terme. Même si les bénévoles quittent l'organisation, déménagent ou prennent du recul, vous conservez tous les liens avec les donateurs qu'ils ont contribué à créer. C'est un avantage considérable pour les petites organisations à but non lucratif où la rotation des bénévoles est fréquente - vous construisez votre base de donateurs, vous ne vous contentez pas de mener des campagnes individuelles.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.