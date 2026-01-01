Accelevents et Givergy vous aident à organiser des événements de collecte de fonds, mais ils facturent des frais qui réduisent ce que vous récoltez pour votre mission. Zeffy vous propose une billetterie, des enchères silencieuses, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre gala reste affecté à votre cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Accelevents VS Givergy
💯
Accelevents and Givergy take platform fees plus card processing costs from every ticket and bid. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
🤝
Event platforms track attendees, not donors. Zeffy gives you proper donor stewardship tools to build lasting relationships beyond your next fundraising event.
🆓
Event platforms start at $7K+ annually with limited features. Zeffy gives you fundraising tools, donor management, and email campaigns at zero cost to your organization.
Event platforms drain your fundraising with expensive fees. Accelevents charges $7K+ plus card and ticket fees, while Givergy takes a 5% platform cut on top of processing fees. Zeffy is 100% free with no platform fees, so your nonprofit keeps every dollar raised.
Event platforms only handle ticketing and auctions. Zeffy gives you complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, memberships, online stores, and donor management. You get everything your nonprofit needs in one free platform instead of juggling multiple expensive tools.
Event platforms charge hefty fees that eat into your fundraising. Accelevents starts at $7K+ with card fees, while Givergy takes a 5% platform cut plus processing fees. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause.
Yes! While event platforms only focus on ticketing and auctions, Zeffy offers complete fundraising tools including peer-to-peer campaigns, memberships, online stores, donor management, and ongoing donations. You get everything in one free platform instead of paying for multiple tools.
Unlike platforms that limit support based on expensive plan tiers, Zeffy provides unlimited free support to all nonprofits. You get live chat, help resources, and dedicated assistance without paying thousands in platform fees or meeting minimum spending requirements.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
