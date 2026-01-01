Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre service d'éducation à l'océan - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour Ocean Education Services, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Ocean Education Services

Collecte de fonds sans frais pour les services d'éducation à l'océan

Comment Zeffy aide Ocean Education Services à collecter des fonds

Ocean Education Services utilise Zeffy pour tout financer, de l'adhésion au programme Adoptez un corail au parrainage de kits scolaires, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Club de membres "Adoptez un corail

Offrir aux sympathisants la possibilité d'"adopter" un segment de récif corallien avec des mises à jour exclusives, des photos et des avantages pour les membres, afin d'encourager un soutien durable à la restauration des récifs.

Fonds récurrent Classroom Currents

Permettre aux donateurs de parrainer des kits d'éducation à l'océan pour les écoles en effectuant des dons mensuels qui garantissent des ressources régulières pour l'apprentissage des élèves.

Défi de nettoyage du littoral

Recruter des bénévoles et leurs réseaux pour collecter des dons de pair à pair pour les événements de nettoyage des plages, en encourageant l'engagement de la communauté et la collecte de fonds.

Gala et vente aux enchères silencieuse sur la conservation des océans

Organisez un gala élégant avec une vente aux enchères silencieuse d'œuvres d'art et d'expériences sur le thème de la mer afin de générer des dons de grande valeur pour les programmes de conservation.

Soirée de financement du film sur la marine

Vendre des billets pour une projection exclusive d'un documentaire sur la conservation, accompagnée d'une séance de questions-réponses, afin de sensibiliser le public et de générer des recettes.

Boutique Eco-Merch : Totes & Tees

Proposez en ligne des produits de marque respectueux de l'environnement pour diffuser votre message tout en collectant des fonds pour les programmes relatifs aux océans - 100 % des recettes sont consacrées à l'éducation.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre service d'éducation à l'océan.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐠 50 kits de sciences marines

Donner aux élèves des outils de laboratoire pratiques pour étudier les écosystèmes océaniques et éveiller leur curiosité

🌊 5 excursions sur le littoral

Laissez les élèves explorer les mares et les zones humides pour approfondir les liens avec l'environnement.

🎓 10 bourses de programme

Veiller à ce que chaque élève passionné puisse accéder à notre camp d'été d'éducation à l'océan

🖥️ 4 ateliers virtuels

Des leçons interactives sur la conservation du milieu marin dans les salles de classe du monde entier

📚 100 paquets de ressources

Fournir aux écoles des guides et des cahiers d'activités actualisés sur la conservation des océans

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Ocean Education Services

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Services d'éducation à l'océan

🐬 Défi nettoyage des plages

Les bénévoles collectent des déchets sur les plages locales et partagent leurs statistiques sur les réseaux sociaux afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à l'éducation marine.

🌊 Soirée Trivia de l'Océan

Organisez un quiz en ligne sur la vie marine ; les participants paient leur entrée ou font un don, gagnent des droits de vantardise et débloquent des cadeaux éducatifs.

🏄 Journée "Surf & Teach" (Surf & Teach Day)

Des moniteurs de surf locaux animent des cours pour débutants ; la vente de billets permet de financer des ateliers sur l'océan, et les participants sont sensibilisés à la conservation du milieu marin.

🐠 Campagne "Adoptez un corail

Les sympathisants adoptent symboliquement un fragment de corail ; ils reçoivent des photos et des mises à jour, ce qui stimule les dons en faveur des programmes de restauration des récifs.

🚤 Charity Boat Cruise (croisière de charité)

Organiser des promenades en bateau au coucher du soleil avec des conférences de biologistes marins ; la vente de billets permet de financer des voiles éducatives et des kits de sciences de la mer pour les écoles.

📸 Concours de photos sous-marines

Invitez les plongeurs à soumettre des photos de l'océan ; les frais d'inscription permettent de financer des bourses pour les étudiants en sciences de la mer ; les gagnants reçoivent du matériel ou des éléments d'exposition.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez 40+ services gratuits d'éducation à l'océan Services d'éducation à l'océan idées de collecte de fonds

Tous les articles service d'éducation à l'océan idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Services d'éducation à l'océan en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre service d'enseignement des océans. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Variable

Soutient des projets d'éducation à l'environnement ; date limite 8 novembre 2023.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Projets de développement de carrière pour les jeunes pêcheurs

Bureau national Sea Grant

Jusqu'à 400 000

Soutient des programmes, des ateliers et des services permettant aux pêcheurs d'accéder à des carrières professionnelles. Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions pour l'éducation au patrimoine maritime national

Département de l'intérieur des États-Unis

$25,000 - $75,000

Financement de projets éducatifs visant à promouvoir et à éduquer le public sur le patrimoine maritime américain ; archivé.

Postuler

__wf_reserved_inherit

École Ocean Guardian

Bureau des sanctuaires marins nationaux

Variable

Ce programme soutient des projets visant à améliorer la durabilité, la communication, l'éducation et la formation dans le domaine de la pêche et des ressources marines. Les demandes doivent être déposées avant le 1er juillet 2025.

Postuler

En savoir plus service d'enseignement des océans subventions

Principales entreprises qui font des dons à Services d'éducation à l'océan en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre service d'enseignement des océans ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Société océanique

Partenaire des entreprises pour soutenir la conservation des océans par le biais de divers programmes tels que le parrainage et le mécénat d'entreprise.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Institut de l'océan

Offre aux entreprises la possibilité de devenir des partenaires communautaires ou corporatifs et de bénéficier d'avantages tels qu'un espace publicitaire et une reconnaissance.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Programmes de sensibilisation aux océans sur les sièges de proue

Partenariats avec des organisations soutenant la prochaine génération de leaders créatifs dans le domaine des océans.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour Ocean Education Services ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour Ocean Education Services ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les services comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Ocean Education Services peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons à des fins éducatives ?

Absolument ! Ocean Education Services peut utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des programmes éducatifs, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné par vos sympathisants est directement affecté à votre mission éducative.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Ocean Education Services peut-elle mener avec Zeffy ?

Ocean Education Services peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds entre pairs, vendez des billets pour les événements du musée ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien durable. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Ocean Education Services ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour Ocean Education Services. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos programmes et services éducatifs, exactement là où il faut.

