Collecte de fonds sans frais pour les services d'éducation à l'océan

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre service d'éducation à l'océan.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐠 50 kits de sciences marines

Donner aux élèves des outils de laboratoire pratiques pour étudier les écosystèmes océaniques et éveiller leur curiosité

🌊 5 excursions sur le littoral

Laissez les élèves explorer les mares et les zones humides pour approfondir les liens avec l'environnement.

🎓 10 bourses de programme

Veiller à ce que chaque élève passionné puisse accéder à notre camp d'été d'éducation à l'océan

🖥️ 4 ateliers virtuels

Des leçons interactives sur la conservation du milieu marin dans les salles de classe du monde entier

📚 100 paquets de ressources

Fournir aux écoles des guides et des cahiers d'activités actualisés sur la conservation des océans