Conservez 100 % des dons de votre organisation agricole autochtone - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations agricoles autochtones, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Indigenous Agriculture Organizations

Collecte de fonds à taux zéro pour les organisations agricoles autochtones

Comment Zeffy aide les organisations agricoles indigènes à collecter des fonds

Les organisations agricoles autochtones utilisent Zeffy pour tout financer, des abonnements à la souveraineté des semences aux kits de livres de cuisine ancestrale, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Rejoindre le cercle de souveraineté des semences

Faites des dons mensuels pour soutenir la conservation des semences, la gestion des terres et les pratiques agricoles culturelles tout au long de l'année, assurant ainsi un financement constant des programmes vitaux.

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne de financement pour les plantations de printemps

Collectez des dons ponctuels pour couvrir les coûts des semences, des outils et de la formation pour vos initiatives de plantation de printemps, afin que chaque agriculteur soit prêt au début de la saison.

data-usecase-icon="event"

Organiser un dîner de récolte de la ferme à la table

Vendez des billets pour un dîner communautaire mettant à l'honneur des produits locaux cultivés par des autochtones, en rapprochant les sympathisants de votre travail tout en levant des fonds sans frais.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir la boutique de livres de cuisine Ancestral Foods

Proposer des recettes traditionnelles et des kits de semences à la vente en ligne, en préservant le patrimoine alimentaire et en générant des fonds sans frais de transaction.

data-usecase-icon="raffle"

Organiser une tombola pour le festival des récoltes

Faites participer votre communauté à la vente de billets de tombola pour des outils artisanaux ou des visites de fermes, créant ainsi un engouement et une collecte de fonds sans frais lors de votre festival saisonnier.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Lancement d'une journée communautaire de collecte de fonds sur le terrain

Permettez aux bénévoles de collecter des fonds par hectare cultivé ou par atelier organisé, en utilisant des pages personnalisées pour étendre votre portée et votre impact.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre organisation agricole autochtone.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌱 50 kits de semences traditionnelles pour les familles locales

Les anciens peuvent ainsi transmettre les cultures traditionnelles et préserver l'héritage culturel.

🚜 Entretien du tracteur communautaire

La fiabilité de l'équipement garantit la fertilité des champs et le bon déroulement des récoltes.

📚 5 ateliers pratiques sur l'agriculture

Donner aux jeunes des compétences agricoles ancestrales et de la confiance en soi.

💧 Systèmes d'irrigation goutte à goutte pour trois jardins

Maximiser l'efficacité de l'eau pour soutenir les cultures pendant les saisons sèches.

🍂 Fournitures pour le festival de la récolte culturelle

Rassembler la communauté pour célébrer les traditions et les richesses.

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations agricoles indigènes

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations agricoles autochtones

🌽 Heirloom Seed Swap Social

Invitez la communauté à échanger des semences indigènes sur place, à payer un droit d'entrée, à apprendre les traditions et à soutenir les fonds de préservation des semences.

🍲 Cuisson de la récolte locale

Organisez un cours de cuisine virtuel avec des chefs autochtones utilisant des produits de la ferme ; les dons permettent de débloquer des recettes et des kits de démarrage.

🎨 Marché de l'art des perles et des graines

Vente de perles et de graines artisanales lors d'un marché d'été ; toutes les recettes financent l'éducation des jeunes à l'agriculture.

🌅 Dîner au coucher du soleil de la ferme à la table

Proposez un dîner payant au milieu des champs, avec des plats cultivés par les autochtones et des récits, afin d'accroître les dons et la sensibilisation.

📸 #RootsOfResilience Photo Challenge

Encouragez les sympathisants à partager des photos de jardins ou de fermes avec le hashtag, à faire un don par participation et à diffuser en ligne des histoires agricoles indigènes.

🎶 Série de concerts Cornfield

Organisez des soirées musicales intimes au milieu des cultures ; les ventes de billets et les pots à pourboires alimentent les programmes agricoles pour les jeunes et la croissance de la communauté.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations agricoles indigènes gratuites Organisations agricoles autochtones idées de collecte de fonds

Tous les articles organisation agricole indigène idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations agricoles autochtones en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation agricole autochtone. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les tribus et les organisations dirigées par des autochtones éligibles

Institut de développement des Premières Nations

25 000 à 50 000

Ce programme soutient les tribus et les organisations dirigées par des autochtones dans le domaine de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées au plus tard le 16 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds Indigenous Tomorrows

Fondation Newman's Own

Jusqu'à 30 000

Ce programme soutient le leadership des jeunes autochtones et les solutions définies par les communautés en matière de justice alimentaire. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 22 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus organisation agricole indigène subventions

Principales entreprises qui font des dons à organisations agricoles indigènes en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation agricole autochtone ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations agricoles indigènes ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations agricoles indigènes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations agricoles autochtones peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les contributions de leurs membres ?

Absolument ! Les organisations agricoles autochtones peuvent utiliser Zeffy pour collecter les contributions de leurs membres, gérer la billetterie des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé sert directement à soutenir la mission de votre organisation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations agricoles autochtones peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations agricoles autochtones peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer une collecte de fonds de pair à pair, vendre des billets pour votre prochain événement ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Nous vous donnons les moyens d'atteindre vos objectifs de collecte de fonds, quels qu'ils soient.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations agricoles autochtones ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les organisations agricoles autochtones. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" tout en facturant des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre travail vital.

Comment obtenir un financement pour...

