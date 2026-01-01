Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations agricoles indigènes ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations agricoles indigènes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations agricoles autochtones peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les contributions de leurs membres ?

Absolument ! Les organisations agricoles autochtones peuvent utiliser Zeffy pour collecter les contributions de leurs membres, gérer la billetterie des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé sert directement à soutenir la mission de votre organisation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations agricoles autochtones peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations agricoles autochtones peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer une collecte de fonds de pair à pair, vendre des billets pour votre prochain événement ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Nous vous donnons les moyens d'atteindre vos objectifs de collecte de fonds, quels qu'ils soient.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations agricoles autochtones ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les organisations agricoles autochtones. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" tout en facturant des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre travail vital.