Conservez 100 % des dons de votre groupe de femmes agricultrices - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de femmes dans l'agriculture, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Women in Agriculture Groups

Collecte de fonds à taux zéro pour les groupes de femmes dans l'agriculture

Comment Zeffy aide les groupes de femmes dans l'agriculture à collecter des fonds

Les groupes de femmes dans l'agriculture utilisent Zeffy pour tout financer, des dîners de la ferme à la table au magasin de produits agricoles artisanaux, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Dîner de la récolte de la ferme à la table

Réunir les sympathisants autour d'un dîner saisonnier de la ferme à la table mettant en valeur les produits cultivés par les participants au programme. La vente de billets couvre les coûts et génère des revenus pour financer les ateliers de formation.

data-usecase-icon="donation_form"

Parrainer une bourse d'études pour agricultrices

Permettre aux donateurs de faire des dons uniques pour couvrir la formation, l'équipement ou les microcrédits pour les agricultrices en herbe. Les formulaires de don personnalisés rendent les dons simples et gratuits.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle de récolte mensuel

Créez une communauté de sympathisants mensuels qui financent des formations agricoles continues, des semences et des outils pour les femmes des zones rurales. Des revenus prévisibles permettent de planifier des programmes à long terme.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi Harvest Heroes

Permettre aux bénévoles et aux ambassadeurs de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs réseaux pour soutenir les exploitations agricoles dirigées par des femmes. Suivez les progrès réalisés et encouragez une compétition amicale.

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de paniers de produits locaux

Collectez des fonds en tirant au sort des paniers de produits frais et d'articles artisanaux provenant de femmes agricultrices. La vente facile des billets en ligne stimule l'engagement et les revenus.

data-usecase-icon="store"

Magasin de produits agricoles artisanaux

Vendre des produits artisanaux, des conserves fermières et des semences biologiques par l'intermédiaire d'une boutique en ligne afin de soutenir les programmes des coopératives de femmes - 100 % des bénéfices sont reversés aux membres.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe d'agricultrices.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌱 1 250 kits de semences

pour que chaque membre puisse planter en toute confiance et nourrir sa famille

🚜 5 ateliers sur l'agriculture durable

pour que les femmes acquièrent des compétences pratiques afin d'accroître leur productivité et leurs revenus

💧 irrigation goutte à goutte pour 3 jardins communautaires

afin de préserver l'eau précieuse et d'augmenter les rendements pendant les saisons sèches

🌾 engrais organique pour 10 acres

un sol sain permet des récoltes plus sûres et plus abondantes

📚 manuels d'agriculture et trousses à outils pour 100 femmes

pour que chaque agriculteur dispose de ressources durables pour prospérer à chaque saison

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de femmes dans l'agriculture

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de femmes dans l'agriculture

🚜 Festin de la ferme à la table

Organiser des dîners à la ferme mettant en valeur les produits des agricultrices. Les billets financent la formation et les ressources pour les programmes agricoles.

🌱 Échange de semences virtuelles

Les participants paient une somme modique pour échanger des semences en ligne, ce qui favorise la création d'une communauté et le financement de programmes agricoles féminins.

🌻 Concours de selfie tournesol

Faites pousser des tournesols et partagez des selfies pour participer. Les donateurs votent en offrant de petits cadeaux, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds.

🎤 Harvest Story Open Mic

Invitez des conteurs locaux pour une soirée "open mic" à la ferme. Les droits d'entrée permettent de financer des ateliers et des subventions pour l'achat de matériel agricole.

🚴‍♀️ Promenade à vélo de l'Agri-Tour

Organiser un tour à vélo sponsorisé à travers les fermes locales. Les cyclistes recueillent des promesses de dons pour soutenir des initiatives en faveur de l'agriculture féminine.

🍹 Summer Sip & Support

Happy hour à la ferme avec boissons, musique live et visites. La vente des billets permet de financer directement les programmes et la formation des agricultrices.

Principales subventions pour Groupes de femmes dans l'agriculture en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de haut niveau adaptées à votre groupe d'agricultrices. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Environ 30 à 35 bourses au niveau national

Le 2023 EE Local Grant Program a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFOs) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Prêts aux minorités et aux femmes agriculteurs et éleveurs

Agence des services agricoles (FSA)

Non spécifié

Prêts destinés à aider les groupes socialement défavorisés, notamment les agricultrices et les éleveuses.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Prêts à la propriété agricole

Agence des services agricoles

Non spécifié

Programme de prêt qui aide les producteurs qui disposent d'un acompte à financer l'achat d'une ferme ou d'un ranch familial en utilisant des prêts d'un prêteur commercial et de la FSA.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse Amber pour les femmes

WomensNet

Non spécifié

Prix mensuels pour les entreprises dirigées par des femmes, y compris dans le domaine de l'agriculture.

Postuler

En savoir plus groupe de femmes agricultrices subventions

Principales entreprises qui font des dons à groupes de femmes dans l'agriculture en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de femmes agricultrices ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

AgCareers.com

L'objectif est de "nourrir le monde avec des talents" dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, en soutenant les organisations de ce secteur.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Les femmes de l'agriculture se connectent

Fournit des fonds à sa fondation pour des bourses d'études, des prix, des subventions et un soutien aux membres, grâce à des parrainages.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Femmes agricoles américaines

Invite les sponsors à soutenir sa mission de fourniture de ressources, d'éducation et de défense de l'industrie agricole.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de femmes en agriculture ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de femmes en agriculture ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nos opérations sont financées par les pourboires facultatifs des donateurs qui sont enthousiastes à l'idée de vous aider à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les groupes de femmes dans l'agriculture peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des projets ?

Absolument ! Les groupes de femmes en agriculture peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour toutes sortes de projets, vendre des billets d'événements et gérer des contributions récurrentes sans payer un seul centime. Chaque centime va directement à l'avancement de la mission de votre groupe et au soutien de la communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de femmes dans l'agriculture peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes de femmes en agriculture peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Il peut s'agir de collectes de fonds entre pairs, d'événements payants tels que des rassemblements communautaires, ou encore de dons récurrents pour des initiatives en cours. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous soutenir.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de femmes dans l'agriculture. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent sembler gratuites mais qui facturent des frais de traitement sournois ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar que vous collectez est directement affecté à vos projets et initiatives. Cela vous permet de maximiser vos ressources et d'établir une relation de confiance avec vos donateurs.

