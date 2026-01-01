Collecte de fonds à taux zéro pour les groupes de femmes dans l'agriculture

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de femmes dans l'agriculture

🚜 Festin de la ferme à la table

Organiser des dîners à la ferme mettant en valeur les produits des agricultrices. Les billets financent la formation et les ressources pour les programmes agricoles.

‍

🌱 Échange de semences virtuelles

Les participants paient une somme modique pour échanger des semences en ligne, ce qui favorise la création d'une communauté et le financement de programmes agricoles féminins.

‍

🌻 Concours de selfie tournesol

Faites pousser des tournesols et partagez des selfies pour participer. Les donateurs votent en offrant de petits cadeaux, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds.

‍

🎤 Harvest Story Open Mic

Invitez des conteurs locaux pour une soirée "open mic" à la ferme. Les droits d'entrée permettent de financer des ateliers et des subventions pour l'achat de matériel agricole.

‍

🚴‍♀️ Promenade à vélo de l'Agri-Tour

Organiser un tour à vélo sponsorisé à travers les fermes locales. Les cyclistes recueillent des promesses de dons pour soutenir des initiatives en faveur de l'agriculture féminine.

‍

🍹 Summer Sip & Support

Happy hour à la ferme avec boissons, musique live et visites. La vente des billets permet de financer directement les programmes et la formation des agricultrices.

‍