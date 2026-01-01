Collecte de fonds à taux zéro pour les groupes de femmes dans l'agriculture

data-usecase-icon="event"
Dîner de la récolte de la ferme à la table
Réunir les sympathisants autour d'un dîner saisonnier de la ferme à la table mettant en valeur les produits cultivés par les participants au programme. La vente de billets couvre les coûts et génère des revenus pour financer les ateliers de formation.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="donation_form"
Parrainer une bourse d'études pour agricultrices
Permettre aux donateurs de faire des dons uniques pour couvrir la formation, l'équipement ou les microcrédits pour les agricultrices en herbe. Les formulaires de don personnalisés rendent les dons simples et gratuits.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle de récolte mensuel
Créez une communauté de sympathisants mensuels qui financent des formations agricoles continues, des semences et des outils pour les femmes des zones rurales. Des revenus prévisibles permettent de planifier des programmes à long terme.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi Harvest Heroes
Permettre aux bénévoles et aux ambassadeurs de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs réseaux pour soutenir les exploitations agricoles dirigées par des femmes. Suivez les progrès réalisés et encouragez une compétition amicale.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="raffle"
Tirage au sort de paniers de produits locaux
Collectez des fonds en tirant au sort des paniers de produits frais et d'articles artisanaux provenant de femmes agricultrices. La vente facile des billets en ligne stimule l'engagement et les revenus.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="store"
Magasin de produits agricoles artisanaux
Vendre des produits artisanaux, des conserves fermières et des semences biologiques par l'intermédiaire d'une boutique en ligne afin de soutenir les programmes des coopératives de femmes - 100 % des bénéfices sont reversés aux membres.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌱 1 250 kits de semences
pour que chaque membre puisse planter en toute confiance et nourrir sa famille
🚜 5 ateliers sur l'agriculture durable
pour que les femmes acquièrent des compétences pratiques afin d'accroître leur productivité et leurs revenus
💧 irrigation goutte à goutte pour 3 jardins communautaires
afin de préserver l'eau précieuse et d'augmenter les rendements pendant les saisons sèches
🌾 engrais organique pour 10 acres
un sol sain permet des récoltes plus sûres et plus abondantes
📚 manuels d'agriculture et trousses à outils pour 100 femmes
pour que chaque agriculteur dispose de ressources durables pour prospérer à chaque saison
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de femmes dans l'agriculture
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de femmes dans l'agriculture
🚜 Festin de la ferme à la table
Organiser des dîners à la ferme mettant en valeur les produits des agricultrices. Les billets financent la formation et les ressources pour les programmes agricoles.
🌱 Échange de semences virtuelles
Les participants paient une somme modique pour échanger des semences en ligne, ce qui favorise la création d'une communauté et le financement de programmes agricoles féminins.
🌻 Concours de selfie tournesol
Faites pousser des tournesols et partagez des selfies pour participer. Les donateurs votent en offrant de petits cadeaux, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds.
🎤 Harvest Story Open Mic
Invitez des conteurs locaux pour une soirée "open mic" à la ferme. Les droits d'entrée permettent de financer des ateliers et des subventions pour l'achat de matériel agricole.
🚴♀️ Promenade à vélo de l'Agri-Tour
Organiser un tour à vélo sponsorisé à travers les fermes locales. Les cyclistes recueillent des promesses de dons pour soutenir des initiatives en faveur de l'agriculture féminine.
🍹 Summer Sip & Support
Happy hour à la ferme avec boissons, musique live et visites. La vente des billets permet de financer directement les programmes et la formation des agricultrices.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 groupes gratuits Groupes de femmes dans l'agriculture idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de femmes dans l'agriculture en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Environ 30 à 35 bourses au niveau national
Le 2023 EE Local Grant Program a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFOs) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
Prêts aux minorités et aux femmes agriculteurs et éleveurs
Agence des services agricoles (FSA)
Non spécifié
Prêts destinés à aider les groupes socialement défavorisés, notamment les agricultrices et les éleveuses.
Prêts à la propriété agricole
Agence des services agricoles
Non spécifié
Programme de prêt qui aide les producteurs qui disposent d'un acompte à financer l'achat d'une ferme ou d'un ranch familial en utilisant des prêts d'un prêteur commercial et de la FSA.
Bourse Amber pour les femmes
WomensNet
Non spécifié
Prix mensuels pour les entreprises dirigées par des femmes, y compris dans le domaine de l'agriculture.
Principales entreprises qui font des dons à groupes de femmes dans l'agriculture en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
AgCareers.com
L'objectif est de "nourrir le monde avec des talents" dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, en soutenant les organisations de ce secteur.
Les femmes de l'agriculture se connectent
Fournit des fonds à sa fondation pour des bourses d'études, des prix, des subventions et un soutien aux membres, grâce à des parrainages.
Femmes agricoles américaines
Invite les sponsors à soutenir sa mission de fourniture de ressources, d'éducation et de défense de l'industrie agricole.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de femmes en agriculture ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de femmes en agriculture ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nos opérations sont financées par les pourboires facultatifs des donateurs qui sont enthousiastes à l'idée de vous aider à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les groupes de femmes dans l'agriculture peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des fonds pour des projets ?
Absolument ! Les groupes de femmes en agriculture peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour toutes sortes de projets, vendre des billets d'événements et gérer des contributions récurrentes sans payer un seul centime. Chaque centime va directement à l'avancement de la mission de votre groupe et au soutien de la communauté.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de femmes dans l'agriculture peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes de femmes en agriculture peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Il peut s'agir de collectes de fonds entre pairs, d'événements payants tels que des rassemblements communautaires, ou encore de dons récurrents pour des initiatives en cours. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous soutenir.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de femmes dans l'agriculture ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de femmes dans l'agriculture. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent sembler gratuites mais qui facturent des frais de traitement sournois ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar que vous collectez est directement affecté à vos projets et initiatives. Cela vous permet de maximiser vos ressources et d'établir une relation de confiance avec vos donateurs.