Conservez 100 % des dons de votre groupe de protection des lamantins - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de protection des lamantins, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Manatee Protection Groups

Collecte de fonds gratuite pour les groupes de protection des lamantins

Comment Zeffy aide les groupes de protection des lamantins à collecter des fonds

Les groupes de protection des lamantins utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage de l'adoption d'un lamantin à la tombola des géants de mer, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Parrainage mensuel d'Adopt-a-Manatee

Invitez vos supporters à parrainer un lamantin sauvé chaque mois en leur proposant des niveaux de dons personnalisables et des mises à jour sur leur adopté. Les dons récurrents constituent un flux de financement fiable pour les efforts de sauvetage et de réhabilitation à long terme.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Manatee Buddy Peer Challenge

Permettez aux bénévoles et aux fans de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de mettre leurs amis au défi de collecter des fonds pour la restauration de l'habitat. Les campagnes peer-to-peer élargissent votre champ d'action et attirent de nouveaux donateurs grâce au partage social.

data-usecase-icon="event"

Gala de bienfaisance pour le nettoyage des côtes

Vendez des billets pour un gala en bord de mer combinant une mise à jour sur la conservation des lamantins, des enchères silencieuses en avant-première et une marche de nettoyage après le dîner. Les événements favorisent l'engagement de la communauté tout en couvrant les coûts de l'événement sans frais.

data-usecase-icon="adhésion"

Club des membres du Manatee Protector

Proposez des adhésions par paliers avec un accès exclusif aux visites des installations de sauvetage, aux rapports trimestriels et à des équipements de marque. Les adhésions augmentent les revenus récurrents et renforcent la fidélité des supporters tout au long de l'année.

data-usecase-icon="store"

Boutique Manatee Merch & Eco-Gear

Ouvrez une boutique en ligne de t-shirts, de bouteilles d'eau réutilisables et de sacs de plage à l'effigie des lamantins sauvés. Toutes les ventes sont entièrement gratuites, ce qui permet de maximiser les fonds alloués aux opérations de sauvetage.

data-usecase-icon="raffle"

Tombola "Sauvez un géant des mers

Organisez une tombola offrant des escapades écologiques ou des reproductions d'œuvres d'art sur les lamantins afin de collecter des fonds pour les patrouilles de sauvetage et de protection de l'habitat. Les tirages au sort suscitent l'enthousiasme et une forte participation pour des projets essentiels.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre groupe de protection des lamantins.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐚 200 bouchons d'herbes marines replantés

Restauration des aires d'alimentation vitales pour les lamantins affamés

📡 5 balises de suivi GPS déployées

Révéler les voies de migration pour protéger les habitats essentiels

🌊 1 bouée capteur de qualité de l'eau

Nous alerter sur les proliférations d'algues nuisibles avant qu'il ne soit trop tard

🛶 2 kayaks de sauvetage

Permettre une réponse rapide aux lamantins échoués dans les eaux peu profondes

🎓 4 ateliers sur la sécurité nautique

Apprendre aux plaisanciers locaux à éviter les collisions mortelles

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de protection des lamantins

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de protection des lamantins

🛶 Pagaie pour la protection

Excursion en kayak d'un groupe parrainé pour explorer les habitats des lamantins, en collectant des fonds par le biais des frais d'inscription et des promesses de dons.

📸 #SplashWithManatees Contest

Les fans soumettent des photos sur le thème de l'eau, font un don pour participer et votent pour les gagnants. Cela stimule l'engagement et le soutien en faveur des lamantins.

🍹 Soirée mojito de Lamantin

Organisez une fête estivale avec des boissons à thème, la vente de billets et des tirages au sort afin de collecter des fonds pour les efforts de sauvetage des lamantins.

🎨 Paint-a-Manatee Mural

Les membres de la communauté parrainent les carreaux d'une fresque géante sur le lamantin. Une fête de dévoilement célèbre l'art et recueille des dons.

Webinaire sur la visite virtuelle d'un bateau

Diffusion en direct d'un voyage guidé en bateau à travers les habitats des lamantins, vente de billets et incitation à faire des dons pendant les questions-réponses en direct.

🏊 Manatee Swimathon Challenge

Les participants nagent sur des distances déterminées, les donateurs s'engageant à verser une contribution par tour. Transformez vos objectifs de forme physique en financement pour la protection des lamantins.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes de protection des lamantins idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites groupe de protection des lamantins idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de protection des lamantins en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de protection des lamantins. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000 dollars américains

Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière qui travaillent sur la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables. Les candidatures seront ouvertes à partir du 7 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme d'aide au sauvetage des mammifères marins John H. Prescott

NOAA Fisheries

Jusqu'à 150 000 $ (la plupart des bourses sont inférieures ou égales à 125 000 $)

Ce programme accorde des subventions aux participants aux réseaux d'échouage de mammifères marins éligibles pour la récupération, le traitement, la collecte de données et la modernisation des installations. Le prochain cycle devrait s'ouvrir aux alentours d'août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation communautaire de Manatee

Fondation communautaire de Manatee

1 000 $ à 10 000 $ (en moyenne)

Elle soutient des organisations à but non lucratif du comté de Manatee pour des projets dans les domaines des arts, des services à la personne, de l'éducation, du bien-être des animaux, de la gestion de l'environnement, de l'engagement civique et de la santé. Le prochain cycle de subventions s'ouvrira à l'automne 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds d'intendance du plateau de Cumberland

National Fish and Wildlife Foundation (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)

Variable

Ce programme soutient des projets qui soutiennent, restaurent et améliorent les poissons, la faune et la flore, ainsi que leurs habitats. La date limite de dépôt des propositions complètes est fixée au 16 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus groupe de protection des lamantins subventions

Principales entreprises qui font des dons à Groupes de protection des lamantins en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de protection des lamantins ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient diverses organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Groupe de construction CEA

Soutient la protection des lamantins.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Café Manatee

Soutient les lamantins et leurs habitats en s'associant à des organisations à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Port de Palm Beach

Soutient la protection des lamantins.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de protection des lamantins ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les Manatee Protection Groups ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons sur la base d'un modèle de pourboire optionnel de la part des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission. Il n'y a vraiment pas de piège, je vous le promets !

Les groupes de protection des lamantins peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes de protection des lamantins peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse d'un soutien général, d'un financement spécifique à un projet ou de dons récurrents. Zeffy est également parfait pour les billets d'événements et la gestion des ventes de marchandises, le tout sans frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de protection des lamantins peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes de protection des lamantins peuvent mener une grande variété de campagnes avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billets et des campagnes de dons récurrents. Quel que soit le type de campagne, Zeffy s'assure que chaque dollar va directement à votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de protection des lamantins ?

Zeffy est le meilleur choix pour les groupes de protection des lamantins car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Les autres plateformes peuvent avoir des frais cachés ou des frais de traitement qui retirent de l'argent à votre cause. Zeffy permet à chaque dollar de rester là où il doit rester, c'est-à-dire dans le cadre de votre mission.

