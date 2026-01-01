Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de protection des lamantins

🛶 Pagaie pour la protection

Excursion en kayak d'un groupe parrainé pour explorer les habitats des lamantins, en collectant des fonds par le biais des frais d'inscription et des promesses de dons.

‍

📸 #SplashWithManatees Contest

Les fans soumettent des photos sur le thème de l'eau, font un don pour participer et votent pour les gagnants. Cela stimule l'engagement et le soutien en faveur des lamantins.

‍

🍹 Soirée mojito de Lamantin

Organisez une fête estivale avec des boissons à thème, la vente de billets et des tirages au sort afin de collecter des fonds pour les efforts de sauvetage des lamantins.

‍

🎨 Paint-a-Manatee Mural

Les membres de la communauté parrainent les carreaux d'une fresque géante sur le lamantin. Une fête de dévoilement célèbre l'art et recueille des dons.

‍

Webinaire sur la visite virtuelle d'un bateau

Diffusion en direct d'un voyage guidé en bateau à travers les habitats des lamantins, vente de billets et incitation à faire des dons pendant les questions-réponses en direct.

‍

🏊 Manatee Swimathon Challenge

Les participants nagent sur des distances déterminées, les donateurs s'engageant à verser une contribution par tour. Transformez vos objectifs de forme physique en financement pour la protection des lamantins.

‍