Conservez 100 % des dons de votre centre de vie marine - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les Marine Life Centers, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Marine Life Centers

Collecte de fonds sans frais pour les centres de vie marine

Comment Zeffy aide les Marine Life Centers à collecter des fonds

Les Marine Life Centers utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds de secours d'urgence à l'adhésion des gardiens de coraux, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds de secours d'urgence

Permettre aux sympathisants de donner directement aux efforts urgents de sauvetage et de réhabilitation par le biais d'un formulaire de don simplifié, garantissant une réponse plus rapide et des frais de plateforme nuls.

Club des marées mensuelles

Invitez les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels pour soutenir les soins apportés aux animaux et la conservation de l'habitat, afin d'obtenir des revenus fiables pour les opérations menées tout au long de l'année.

Défi "Nager pour la mer

Permettre aux bénévoles de collecter des parrainages pour chaque tour de piste qu'ils effectuent en faveur de la vie marine, en s'appuyant sur les pages personnelles et le partage social pour élargir la portée de l'action.

Gala d'exploration sous-marine

Vendez des billets pour une soirée exclusive à l'aquarium avec des visites guidées et des conférences, offrant aux invités une expérience unique d'initié tout en finançant vos programmes.

Boutique en ligne Ocean Gear

Proposez des vêtements de marque, des équipements écologiques et du matériel pédagogique dans une boutique en ligne afin d'augmenter vos revenus et de faire connaître votre mission.

Programme d'adhésion à Coral Guardian

Créez des niveaux d'adhésion qui offrent des mises à jour exclusives, des invitations à des événements et du contenu en coulisses, afin de favoriser le soutien et l'engagement à long terme.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre centre de vie marine.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐢 50 kits de sauvetage pour tortues blessées

Ainsi, chaque tortue sauvée bénéficie d'une stabilisation et de soins vitaux.

🔬 100 tests de qualité de l'eau

Contrôler les niveaux de pollution pour préserver la santé des habitats

25 recharges de carburant pour les missions de sauvetage

Des réponses rapides pour sauver les animaux marins échoués

🏫 200 bourses d'études pour des voyages d'études

Inspirer les jeunes par des expériences pratiques de conservation des océans

🌊 3 événements de nettoyage des plages

Mobilisation de bénévoles pour enlever les débris et protéger les côtes

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Centres de vie marine

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres de vie marine

🐠 Défi de nettoyage du littoral

Les participants recueillent des promesses de dons par sac, ce qui permet de garder les côtes propres et de financer des programmes maritimes.

📱 Swimathon virtuel pour Sea Life

Les supporters suivent les nages ou les avirons de l'été et reçoivent des sponsors par kilomètre, ce qui permet de renforcer la santé des océans et de récolter des fonds à distance.

🖼️ Vente aux enchères en ligne d'art océanique

Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art sur le thème de la mer ; les fans enchérissent pour soutenir les programmes de sauvetage et d'éducation.

🥂 Seaside Sunset Gala

Gala au crépuscule au centre avec des fruits de mer locaux, de la musique live et des visites ; les billets financent les efforts de conservation.

🍴 Cook-Along sur les produits de la mer durables

Cours de cuisine en direct sur des recettes de fruits de mer durables ; les participants paient à la place, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

🏕️ Camp familial des explorateurs marins

Camps familiaux de fin de semaine avec des activités pratiques en sciences de la mer ; les frais de camp soutiennent les programmes du centre et encouragent l'intendance.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 centres de vie marine gratuits Centres de vie marine idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites centre de vie marine idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Centres de vie marine en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre centre de vie marine. Ces options constituent un excellent point de départ.

Appel à propositions pour le Fonds national de résilience côtière 2025

National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)

De 100 000 à 10 000 000 dollars

Ce programme soutient la planification, la conception et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature afin de renforcer la protection des communautés côtières et d'améliorer les habitats. Les propositions doivent être présentées en 2025.

Postuler

Subventions du partenariat pour la restauration de l'habitat des poissons dans les Grands Lacs de la NOAA

NOAA Fisheries

Jusqu'à 12 millions de dollars

Finance la restauration de l'habitat pour les espèces de poissons indigènes des Grands Lacs, ouvert du 27 août 2024 au 5 septembre 2025.

Postuler

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement (EE)

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Elle soutient des projets d'éducation à l'environnement, les demandes étant généralement disponibles sur le site www.grants.gov.

Postuler

Subventions du programme de conservation des récifs coralliens de la NOAA

NOAA

Plus de 8 millions de dollars

Attribue des subventions et des accords de coopération pour les efforts de conservation des récifs coralliens.

Postuler

En savoir plus centre de vie marine subventions

Principales entreprises qui font des dons à Marine Life Centers en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre centre de vie marine ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Société océanique

Partenariat avec des entreprises afin d'obtenir un impact sur la conservation des océans par le biais de divers programmes.

Prendre contact

Institut pour la conservation de la faune et de la flore marines

Propose des parrainages aux entreprises qui souhaitent soutenir la conservation du milieu marin.

Prendre contact

Le Centre des mammifères marins

Partenaire des entreprises dans le cadre de campagnes visant à promouvoir la conservation des océans.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Marine Life Centers ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres de vie marine ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les Marine Life Centers à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les Marine Life Centers peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les Marine Life Centers peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar versé par vos donateurs est directement affecté à la protection et à la préservation de la vie marine.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Marine Life Centers peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les centres de vie marine peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où votre communauté peut s'engager à collecter des fonds, vendez des billets pour votre prochain événement éducatif ou de conservation, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est équipé pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les Marine Life Centers ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les Marine Life Centers. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent va directement à la conservation de la vie marine et au soutien de vos programmes vitaux.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
