Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres de vie marine

🐠 Défi de nettoyage du littoral

Les participants recueillent des promesses de dons par sac, ce qui permet de garder les côtes propres et de financer des programmes maritimes.

📱 Swimathon virtuel pour Sea Life

Les supporters suivent les nages ou les avirons de l'été et reçoivent des sponsors par kilomètre, ce qui permet de renforcer la santé des océans et de récolter des fonds à distance.

🖼️ Vente aux enchères en ligne d'art océanique

Organiser une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art sur le thème de la mer ; les fans enchérissent pour soutenir les programmes de sauvetage et d'éducation.

🥂 Seaside Sunset Gala

Gala au crépuscule au centre avec des fruits de mer locaux, de la musique live et des visites ; les billets financent les efforts de conservation.

🍴 Cook-Along sur les produits de la mer durables

Cours de cuisine en direct sur des recettes de fruits de mer durables ; les participants paient à la place, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

🏕️ Camp familial des explorateurs marins

Camps familiaux de fin de semaine avec des activités pratiques en sciences de la mer ; les frais de camp soutiennent les programmes du centre et encouragent l'intendance.

