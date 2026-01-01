Collecte de fonds sans frais pour les centres de conservation des tortues de mer

data-usecase-icon="recurring_donations"
Lancer le programme d'adoption du nid
Invitez les sympathisants à parrainer un nid de tortues marines par des dons mensuels afin de financer la surveillance, la protection des jeunes et les efforts de conservation. Les dons récurrents permettent de pérenniser les projets et d'entretenir des liens durables.
Appel d'urgence pour le sauvetage des éclosions
Mobilisez rapidement les donateurs pour soutenir les opérations urgentes de sauvetage et de réhabilitation des tortues échouées à l'aide d'un formulaire de don ciblé. La rapidité et l'absence de frais garantissent que chaque don est directement affecté à la sauvegarde des petites tortues.
Défi Peer-to-Peer des Gardiens de la côte
Permettez aux bénévoles de collecter des fonds en organisant des nettoyages de plages locales et en partageant des pages personnelles de collecte de fonds. Une compétition amicale stimule l'engagement et élargit votre base de donateurs.
Dîner de gala pour la libération des tortues
Vendez des billets pour un événement élégant en bord de mer où les invités assistent à la remise à l'eau d'oisillons dans l'océan. Les recettes des billets couvrent les coûts de l'événement et financent les programmes de conservation.
Magasin Eco-Merch pour la conservation
Proposez des vêtements de marque, des bouteilles d'eau réutilisables et des produits écologiques dans votre boutique en ligne. Chaque achat permet de soutenir des centres de réadaptation et des campagnes de sensibilisation.
Vente aux enchères silencieuse Marine Art & Adventure
Organisez une vente aux enchères silencieuse lors de votre gala de collecte de fonds avec des articles uniques tels que des voyages de plongée sous-marine et des œuvres d'art d'inspiration marine. Les enchères compétitives permettent d'augmenter le soutien au sauvetage et à la recherche sur les tortues.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐢 10 balises satellites pour les études de migration
Nous pouvons ainsi cartographier les itinéraires de migration et sécuriser les zones d'alimentation cruciales.
🥽 500 cages de protection des nids biodégradables
Protéger les nids des prédateurs sans laisser de plastique derrière soi
🚤 5 nuits complètes de patrouilles sur la plage
Dissuader les braconniers au clair de lune pour protéger les tortues nicheuses
📚 1 000 kits de sensibilisation communautaire
Donner aux familles vivant sur le littoral les moyens de devenir des champions passionnés de la conservation
🌱 300 plantes pour la restauration des dunes
Reconstruire les habitats de nidification pour donner une chance aux oisillons
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Centres de conservation des tortues de mer
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres de conservation des tortues de mer
🐢 Engagement à l'égard de l'étape du rivage
Les supporters collectent des sponsors pour chaque kilomètre de plage pieds nus qu'ils parcourent en été, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser le public à la protection des nids de tortues de mer.
🌊 Suivi virtuel des éclosions
Les donateurs adoptent un nouveau-né et reçoivent des mises à jour virtuelles hebdomadaires ainsi qu'un comptage des nids en direct, ce qui stimule l'engagement tout en finançant les efforts de conservation.
🏖️ Concours de châteaux de sable
Les équipes paient des droits d'inscription pour participer à la construction de châteaux de sable sur les plages, attirant ainsi des sponsors, des médias locaux et des donateurs de la communauté pour la conservation des tortues.
📸 #TurtleSelfie Challenge
Les participants partagent des selfies sur le thème de la tortue, étiquettent leurs amis et recueillent des micro-dons par message, ce qui favorise le buzz social et la collecte de fonds pour l'été.
🍹 Turtle Tide Happy Hour
S'associer avec des bars de plage pour organiser des happy hours à thème où une partie des ventes de boissons est reversée aux programmes de sauvetage et de nidification des tortues de mer.
Safari en kayak au coucher du soleil
Organiser des excursions guidées en kayak au coucher du soleil, la vente des billets permettant de financer le sauvetage et la recherche sur les tortues, tout en offrant des expériences côtières uniques.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres de conservation des tortues de mer gratuits Centres de conservation des tortues de mer idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Centres de conservation des tortues de mer en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; les dates de dépôt des candidatures varient selon les régions.
Subventions TCF
Fonds de conservation des tortues
De 1 000 à 5 000 dollars
Soutient des projets de conservation ou de recherche portant sur des tortues terrestres ou d'eau douce très menacées. Dates limites de dépôt des candidatures : 1er juin et 1er décembre.
Possibilités de subventions pour Billion Baby Turtles
VOIR Tortues
Jusqu'à 10 000
Soutient les organisations de conservation des tortues de mer qui travaillent à la protection des jeunes tortues de mer ; contacter pour une considération future.
Fonds de conservation des tortues marines
Service américain de la pêche et de la faune (U.S. Fish and Wildlife Service)
150 000 $ - 500 000 $ US
Le programme soutient des projets qui produisent des résultats mesurables en matière de conservation des tortues marines dans leurs habitats. Les demandes peuvent être soumises par voie électronique au plus tard le 18 mars 2024 à 23h59 (heure de l'Est).
Principales entreprises qui font des dons à Centres de conservation des tortues de mer en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
VOIR Tortues
Collabore avec des sponsors pour aider à sauver les tortues de mer dans le monde entier
Société océanique
Partenariat avec des entreprises pour que leurs programmes aient un impact sur la conservation des océans, y compris la conservation des tortues marines.
Fondation nationale pour la sauvegarde des tortues de mer
Plusieurs sponsors, dont Ozone Design, Turtle Bags Inc, The Hawksbill Group, Nationwide Payment Systems Inc, Force-E Dive Centers, GHS Environmental, Local Group Creative et Nightcat Studio.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres de conservation des tortues de mer ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les centres de conservation des tortues de mer ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui permettent de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les centres de conservation des tortues marines peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de projets de conservation ?
Absolument ! Les centres de conservation des tortues marines peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des projets de conservation, organiser des événements de collecte de fonds et gérer les adhésions ou les dons récurrents sans aucun frais. Chaque dollar va directement à la conservation des tortues de mer.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Sea Turtle Conservation Centers peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les centres de conservation des tortues marines peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds de pair à pair, d'accueillir des événements payants ou de mettre en place des programmes de dons récurrents, Zeffy rend les choses simples et sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres de conservation des tortues marines ?
Zeffy est le meilleur choix pour les centres de conservation des tortues de mer parce qu'il est vraiment 100% gratuit, même à grande échelle. Contrairement aux plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy garantit que chaque contribution est directement affectée à la protection des tortues de mer, ce qui renforce la confiance des donateurs et l'impact de la mission.