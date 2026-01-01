Collecte de fonds sans frais pour les centres de conservation des tortues de mer

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Centres de conservation des tortues de mer

🐢 Engagement à l'égard de l'étape du rivage

Les supporters collectent des sponsors pour chaque kilomètre de plage pieds nus qu'ils parcourent en été, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser le public à la protection des nids de tortues de mer.

🌊 Suivi virtuel des éclosions

Les donateurs adoptent un nouveau-né et reçoivent des mises à jour virtuelles hebdomadaires ainsi qu'un comptage des nids en direct, ce qui stimule l'engagement tout en finançant les efforts de conservation.

🏖️ Concours de châteaux de sable

Les équipes paient des droits d'inscription pour participer à la construction de châteaux de sable sur les plages, attirant ainsi des sponsors, des médias locaux et des donateurs de la communauté pour la conservation des tortues.

📸 #TurtleSelfie Challenge

Les participants partagent des selfies sur le thème de la tortue, étiquettent leurs amis et recueillent des micro-dons par message, ce qui favorise le buzz social et la collecte de fonds pour l'été.

🍹 Turtle Tide Happy Hour

S'associer avec des bars de plage pour organiser des happy hours à thème où une partie des ventes de boissons est reversée aux programmes de sauvetage et de nidification des tortues de mer.

Safari en kayak au coucher du soleil

Organiser des excursions guidées en kayak au coucher du soleil, la vente des billets permettant de financer le sauvetage et la recherche sur les tortues, tout en offrant des expériences côtières uniques.

