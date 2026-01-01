Collecte de fonds sans frais pour les organisations de conservation des océans

data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de dons pour le sauvetage des tortues de mer
Mobilisez les sympathisants grâce à une page de dons dédiée au financement de la réhabilitation des tortues de mer et des patrouilles sur les plages. Des formulaires faciles à partager stimulent les contributions et la sensibilisation.
Protect Our Shores Monthly Sustainers (Protégeons nos rivages)
Invitez les donateurs à s'engager à verser des dons mensuels pour financer les opérations de nettoyage des plages et les patrouilles de surveillance de la faune et de la flore marines, afin de garantir un soutien prévisible et déductible des impôts tout au long de l'année.
Adoptez un renne - Collecte de fonds par les pairs
Permettre aux bénévoles et aux fans de créer des pages de collecte de fonds personnelles présentant les récifs coralliens locaux dans le besoin - chaque partage aide à faire passer le message et à collecter des fonds.
Gala de l'océan et dîner de fruits de mer durables
Organisez une soirée élégante célébrant la conservation des océans avec des entrées payantes, des orateurs de marque et des ventes aux enchères pour obtenir des dons importants.
Magasin éphémère Eco-Merch
Proposez des vêtements écologiques, des bouteilles d'eau réutilisables et des sacs fourre-tout de marque dans une boutique en ligne qui met en avant les missions de conservation et génère des revenus non payants.
Club des champions de la conservation du corail
Créez un programme d'adhésion exclusif offrant des mises à jour sur les coulisses, des webinaires réservés aux membres et une reconnaissance spéciale pour renforcer l'engagement des supporters.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐢 Sauvetage et réhabilitation de 20 tortues de mer blessées
Aider les tortues vulnérables à guérir et à nager à nouveau librement
🚮 100 kits de nettoyage des plages
Équiper les volontaires pour enlever le plastique et les débris
🌱 Planter 500 semis de palétuviers
Création d'habitats côtiers vitaux et protection des littoraux
🐟 Déploiement de 5 capteurs de qualité de l'eau
Contrôler la pollution pour préserver la vie marine en temps réel
🎒 Éduquer 200 étudiants
Des ateliers pour inspirer la prochaine génération de gardiens des océans
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Organisations de conservation des océans
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de conservation des océans
🐠 Nettoyage des plages
Invitez des bénévoles à un week-end de nettoyage des plages en leur offrant un parrainage par sac de déchets collectés, afin de renforcer la fierté de la communauté et la santé des océans.
🏄 Surf & Save
Organisez une compétition de surf au cours de laquelle les surfeurs locaux recueillent des promesses de dons pour chaque vague surfée, en combinant plaisir, forme physique et fonds pour la protection des mers.
📸 Défi photo océanique
Un concours sur les réseaux sociaux où les supporters soumettent des photos sur le thème de l'océan moyennant un droit d'entrée modique, ce qui suscite un engagement viral et des dons.
🌐 Trivia sur la marée virtuelle
Un quiz en ligne sur la vie marine et la conservation, avec des frais de participation et des prix sponsorisés, qui mobilise des supporters dans tout le pays.
🧜♀️ Mermaid Swimathon (nage avec les sirènes)
Les participants font des longueurs dans des piscines ou des lacs, vêtus de queues de sirène, et recueillent des promesses de dons par tour pour financer des projets de nettoyage des océans.
🎣 Poisson frit durable
Les ventes de billets et les enchères silencieuses soutiennent la conservation des ressources marines.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites de conservation des océans Organisations de conservation des océans idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de conservation des océans en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Variable
Soutient des projets d'éducation à l'environnement ; consultez le site web pour connaître les délais les plus récents.
Possibilités de financement de Sea Grant
NOAA Sea Grant
Jusqu'à 400 000
Ce programme soutient des projets visant à élaborer et à mettre en œuvre des programmes, des ateliers et des services locaux, régionaux et nationaux afin de permettre aux pêcheurs d'accéder à des carrières professionnelles. Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2025.
Subventions de la fondation Save Our Seas
Fondation Save Our Seas
Variable
Offre des subventions pour des projets de recherche, de conservation et d'éducation dans le monde entier, principalement axés sur les espèces sauvages charismatiques menacées et leurs habitats. Les candidatures pour le Small Grant sont ouvertes jusqu'au 28 juin, 18 heures CET.
Fondation de la famille Paul M. Angell
Fondation de la famille Paul M. Angell
Variable
Soutient les organisations, les projets et les programmes qui conservent et protègent la biodiversité marine.
Principales entreprises qui font des dons à organisations de conservation des océans en 2025
Walmart
soutient les programmes de dons communautaires et permet aux organisations locales de s'engager auprès de leurs clients et associés pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur par le biais de subventions locales, de collectes, de registres et d'un outil de demande d'espace.
Société océanique
Partenariat avec des entreprises et des chefs d'entreprise afin d'avoir un impact sur la conservation des océans par le biais de programmes, en proposant aux entreprises différentes façons de s'impliquer.
Ocean Conservancy
Elle s'engage à favoriser les partenariats qui font progresser sa mission de protection des océans, en offrant des possibilités de collecte de fonds, de soutien à la conservation et de bénévolat des employés.
Fondation pour les baleines du Pacifique
S'associe à des entreprises pour faire une différence tangible par le biais d'une conservation fondée sur la science, de programmes communautaires efficaces et d'initiatives éducatives.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de conservation des océans ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de conservation des océans ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Les organisations de protection des océans peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Tout à fait ! Les organisations de protection des océans peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, gérer la vente de billets pour des événements de collecte de fonds et mettre en place des dons récurrents, sans que des frais ne viennent ponctionner vos fonds. Chaque don est directement affecté à votre travail de conservation.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de conservation des océans peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de conservation des océans peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair facilitant l'implication de la communauté, d'événements payants ou de la mise en place de dons continus et récurrents, Zeffy fournit les outils nécessaires pour augmenter votre impact sans effort.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de conservation des océans ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de conservation des océans. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de plateforme ou avoir des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un seul centime sur vos dons. Cela garantit que plus d'argent va directement à vos efforts de conservation et permet d'établir une relation de confiance avec vos donateurs.