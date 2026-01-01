Collecte de fonds sans frais pour les organisations de conservation des océans

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de conservation des océans

🐠 Nettoyage des plages

Invitez des bénévoles à un week-end de nettoyage des plages en leur offrant un parrainage par sac de déchets collectés, afin de renforcer la fierté de la communauté et la santé des océans.

🏄 Surf & Save

Organisez une compétition de surf au cours de laquelle les surfeurs locaux recueillent des promesses de dons pour chaque vague surfée, en combinant plaisir, forme physique et fonds pour la protection des mers.

📸 Défi photo océanique

Un concours sur les réseaux sociaux où les supporters soumettent des photos sur le thème de l'océan moyennant un droit d'entrée modique, ce qui suscite un engagement viral et des dons.

🌐 Trivia sur la marée virtuelle

Un quiz en ligne sur la vie marine et la conservation, avec des frais de participation et des prix sponsorisés, qui mobilise des supporters dans tout le pays.

🧜‍♀️ Mermaid Swimathon (nage avec les sirènes)

Les participants font des longueurs dans des piscines ou des lacs, vêtus de queues de sirène, et recueillent des promesses de dons par tour pour financer des projets de nettoyage des océans.

🎣 Poisson frit durable

Les ventes de billets et les enchères silencieuses soutiennent la conservation des ressources marines.

