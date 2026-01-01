Collecte de fonds sans frais pour les groupes de protection de la nature

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de protection de la nature

🏖️ Relais de nettoyage des plages

Les équipes font la course pour ramasser des déchets sur le littoral local, en collectant des fonds par sac pour financer des projets de conservation du littoral.

🌿 Défi écologique virtuel

Les supporters s'engagent à réaliser des actions vertes quotidiennes pendant 30 jours et à partager leurs progrès en ligne afin de susciter des dons en faveur de la restauration de l'habitat.

🌅 Sunrise Paddle Fundraiser

Kayak ou paddleboard à l'aube avec des sponsors par mile, les recettes nettes soutiennent les efforts de conservation des zones humides et des rivières.

📸 Concours de photos sur la faune et la flore

Les photographes amateurs font don de leurs droits d'inscription pour soumettre des photos de la nature. Les gagnants et tous les participants financent la protection de la faune et de la flore.

🎶 Série de concerts en forêt

Organiser de petits spectacles acoustiques dans des parcs boisés. La vente des billets permet de financer des programmes de plantation d'arbres et de gestion des forêts.

🍉 Pique-nique zéro déchet

Un potluck communautaire avec des vendeurs respectueux de l'environnement et une vente aux enchères silencieuse. Les dons de participation permettent de financer des projets locaux de pollinisation et de jardinage.

