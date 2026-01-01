Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de protection de la nature - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de protection de la nature, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Conservation Groups

Collecte de fonds sans frais pour les groupes de protection de la nature

Comment Zeffy aide les groupes de protection de la nature à collecter des fonds

Les groupes de protection de la nature utilisent Zeffy pour tout financer, de l'adoption d'un acre à la tombola sur les espèces en voie de disparition, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Adoptez un acre de conservation

Invitez les sympathisants à adopter symboliquement des hectares d'habitat essentiel au moyen d'un formulaire de don dédié qui permet de suivre chaque parcelle. Cela permet d'établir un lien personnel et de financer la protection des terres.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle des champions de la conservation

Lancer un programme de dons mensuels dans le cadre duquel les membres s'engagent à faire des dons récurrents pour soutenir les efforts de restauration et de surveillance de la faune et de la flore. Des revenus prévisibles pour des projets à long terme.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Peer-to-Peer" de la rivière propre

Permettez aux bénévoles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de mettre leurs amis au défi de soutenir le nettoyage des rivières, en augmentant la portée de leur action grâce à des réseaux de pairs. Idéal pour l'engagement communautaire.

data-usecase-icon="event"

Gala de l'habitat faunique

Vendez des billets pour un élégant dîner de collecte de fonds avec des conférenciers et des expositions de photos sur la conservation. Suivez les RSVP, les choix de repas et les données des donateurs en un seul endroit.

data-usecase-icon="raffle"

Tombola sur les espèces menacées

Organisez une tombola offrant des prix respectueux de l'environnement, tels que des visites guidées de la nature ou du matériel durable. Facile à promouvoir en ligne et en personne pour collecter des fonds et sensibiliser le public.

data-usecase-icon="store"

Boutique Eco-Merch pour les défenseurs de la nature

Proposer des bouteilles d'eau réutilisables, des vêtements et des guides de terrain dans une boutique en ligne. Fournir aux sympathisants des articles tangibles tout en générant des revenus gratuits.

⚠️ D 'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre groupe de protection de la nature.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌱 1 000 arbres indigènes plantés

Restaurer les habitats et lutter contre le changement climatique dans notre propre jardin

🐢 20 pièges photographiques pour la faune déployés

Recueillir des données cruciales pour protéger les espèces menacées d'extinction

🚮 50 kits de nettoyage pour les bénévoles ont été fournis

Équiper des équipes pour ramasser les déchets et garder les sentiers intacts

📚 200 kits d'éco-éducation créés

Inspirer la prochaine génération de gardiens de l'environnement

💧 Analyses trimestrielles de l'eau sur 5 voies d'eau

Contrôler la santé de l'eau pour préserver la vie aquatique et les communautés

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de conservation

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de protection de la nature

🏖️ Relais de nettoyage des plages

Les équipes font la course pour ramasser des déchets sur le littoral local, en collectant des fonds par sac pour financer des projets de conservation du littoral.

🌿 Défi écologique virtuel

Les supporters s'engagent à réaliser des actions vertes quotidiennes pendant 30 jours et à partager leurs progrès en ligne afin de susciter des dons en faveur de la restauration de l'habitat.

🌅 Sunrise Paddle Fundraiser

Kayak ou paddleboard à l'aube avec des sponsors par mile, les recettes nettes soutiennent les efforts de conservation des zones humides et des rivières.

📸 Concours de photos sur la faune et la flore

Les photographes amateurs font don de leurs droits d'inscription pour soumettre des photos de la nature. Les gagnants et tous les participants financent la protection de la faune et de la flore.

🎶 Série de concerts en forêt

Organiser de petits spectacles acoustiques dans des parcs boisés. La vente des billets permet de financer des programmes de plantation d'arbres et de gestion des forêts.

🍉 Pique-nique zéro déchet

Un potluck communautaire avec des vendeurs respectueux de l'environnement et une vente aux enchères silencieuse. Les dons de participation permettent de financer des projets locaux de pollinisation et de jardinage.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes de conservation idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites groupe de conservation idées de collecte de fonds

Principales subventions pour groupes de protection de la nature en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de protection de la nature. Ces options sont un excellent point de départ.

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000 dollars américains

Le portail des subventions ouvrira le 7 juillet 2025 à 10 heures (heure de l'Est).

Postuler

2025 Natural Community Conservation Planning Local Assistance Grant Program (Programme d'aide locale à la planification de la conservation des communautés naturelles)

Département de la pêche et de la faune (Californie)

Jusqu'à 576 000

Aide les agences publiques locales, les tribus et les organisations à but non lucratif à accomplir les tâches prioritaires nécessaires à la mise en œuvre des PNC ; date limite : 17 juillet 2025.

Postuler

2025 Membre Cycle de subvention collective

L'Alliance pour la conservation

Jusqu'à 720 000

Soutient les organisations de protection de la nature de base ; date limite 8 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus groupe de conservation subventions

Principales entreprises qui font des dons à groupes de protection de la nature en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de protection de la nature ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Le Fonds de conservation

Partenaire des entreprises pour obtenir des résultats durables en matière de conservation et augmenter la valeur de la marque.

Prendre contact

The Nature Conservancy

S'engage avec les entreprises à investir dans la nature et à atteindre des objectifs de conservation.

Prendre contact

Association pour la conservation des parcs nationaux

Offre aux entreprises des possibilités de partenariat pour soutenir la protection des parcs nationaux.

Prendre contact

Land Trust Alliance

Favorise les partenariats avec les entreprises afin de préserver les terres, de renforcer les communautés et de créer une planète plus saine.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de protection de la nature ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de protection de la nature ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre vision d'aider les groupes de protection de la nature à conserver chaque dollar qu'ils collectent. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les groupes de protection de la nature peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes de protection de la nature peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de tous types, qu'il s'agisse de dons généraux, de billets d'événements ou de la mise en place de dons récurrents. Tout cela se fait sans payer de frais, ce qui garantit que chaque contribution soutienne votre travail essentiel en matière de conservation.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de protection de la nature peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Zeffy permet aux groupes de protection de la nature d'organiser un large éventail de campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez lancer des campagnes peer-to-peer où les supporters vous aident à étendre votre portée, organiser des événements avec des billets ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit l'objectif de votre campagne, Zeffy peut la faciliter sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de protection de la nature ?

Zeffy est la meilleure et la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite disponible pour les groupes de protection de la nature. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais intègrent en douce des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar collecté est le vôtre. Cela signifie que vous pouvez consacrer plus de ressources directement à la conservation de la nature, en gagnant la confiance des donateurs sans avoir à payer de frais administratifs.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
