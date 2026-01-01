data-usecase-icon="recurring_donations"
Fonds mensuel Shoreline Guardian
Demandez à vos sympathisants de faire des dons mensuels pour la restauration du littoral, le contrôle de l'érosion et la protection de l'habitat. Un financement récurrent fiable permet de planifier des projets à long terme sans frais.
Nettoyage de la côte - Le héros de la campagne Peer-to-Peer
Transformez les bénévoles en collecteurs de fonds en leur permettant de créer des pages personnelles pour soutenir le nettoyage des plages et l'enlèvement des débris. Les campagnes peer-to-peer amplifient la portée et attirent de nouveaux donateurs de toutes les communautés riveraines.
Protégeons nos marées : collecte de dons
Lancez une campagne en ligne ciblée pour financer la surveillance de la qualité de l'eau et l'étude des habitats côtiers. Des formulaires de don personnalisés permettent aux donateurs de soutenir facilement des projets aux objectifs transparents.
Gala de bienfaisance Beach Bash
Organisez un gala annuel de collecte de fonds sur le sable, en combinant des conférences éducatives, des fruits de mer locaux et de la musique live pour soutenir les efforts de restauration. Vendez des billets et collectez les informations sur les participants de manière transparente.
Magasin de marchandises de la conservation côtière
Proposez des vêtements écologiques de marque, des bouteilles réutilisables et des kits de nettoyage des plages pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Une boutique en ligne permet aux supporters d'acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais de plateforme.
Club de membres Tide Watchers
Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant aux donateurs des avantages tels qu'un accès anticipé aux rapports, des promenades guidées dans la nature et des équipements exclusifs. Les cotisations des membres deviennent une source de revenus durable et gratuite.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐚 Restauration de 1 000 naissains d'huîtres
pour que l'eau de la baie reste propre et que les populations de poissons prospèrent
🌱 Planter 500 bouchons d'herbe des dunes indigène
garder les plages intactes et les habitats sains
🚮 Accueillir 10 nettoyages de plages communautaires
engager des volontaires pour garder nos côtes exemptes de plastique
🐢 Marquer et surveiller 25 tortues de mer
fournir des données vitales pour protéger les espèces menacées
📊 Installer 5 capteurs de qualité de l'eau
permettant une détection rapide des menaces de pollution
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Protection et restauration du littoral
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Protection et restauration du littoral
🏖️ Défi nettoyage des plages
Les sympathisants collectent les déchets et obtiennent des promesses de dons par sac, ce qui stimule le nettoyage de la communauté et la collecte de fonds en faveur d'habitats côtiers plus sains.
Surf & Restore-a-thon
Les surfeurs rassemblent des sponsors pour chaque vague qu'ils surfent, collectant des fonds pour restaurer les récifs et les dunes tout en surfant sur les houles vibrantes de l'été.
🎬 Soirée cinéma sur la côte
Projections de films en plein air sur la plage, avec vente de billets et concessions, permettant de collecter des fonds et de renforcer l'esprit communautaire sous les étoiles de l'été.
🏰 Sandcastle Showdown
Des équipes familiales participent à un concours de construction de châteaux de sable ; les frais de participation et les sponsors locaux financent des projets vitaux de protection du littoral.
🎨 Peinture murale communautaire sur la mer
Les supporters achètent et peignent des carreaux pour réaliser une fresque géante sur le thème de la mer. Les recettes permettent de financer la restauration de l'habitat et d'embellir le littoral.
Yoga du crépuscule pour les rivages
Des cours de yoga au coucher du soleil, payants, soutiennent la résilience du littoral, alliant bien-être et collecte de fonds contre le ciel d'été.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Protection et restauration des côtes idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Protection et restauration du littoral en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Environ 30 à 35 bourses au niveau national
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; le concours 2023 a été clôturé le 8 novembre 2023.
Fonds national de résilience côtière
National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)
Non spécifié
Investissements dans des solutions basées sur la nature pour renforcer la protection des communautés côtières contre les tempêtes, les inondations et autres risques naturels, tout en améliorant les habitats des poissons et des animaux sauvages.
Subvention pour le littoral du lac Michigan
IN.gov
Non spécifié
Des fonds sont mis à la disposition des communautés et des organisations qui recherchent des solutions sociales, économiques et environnementales.
Programme national de subvention pour la conservation des zones humides côtières
Service américain de la pêche et de la faune (US Fish and Wildlife Service)
Jusqu'à 1 000 000
Soutient la conservation à long terme des écosystèmes des zones humides côtières dans l'intérêt des communautés côtières, des poissons et des animaux sauvages et de leurs habitats, ainsi que du public qui pratique des activités de loisirs ; clôture le 18 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Protection et restauration du littoral en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Restaurer les estuaires américains
Partenariat avec le secteur privé sur des initiatives visant à restaurer et à protéger les baies et les estuaires.
Coalition pour la restauration de la Louisiane côtière (CRCL)
Elle recherche des partenariats avec des entreprises et des fondations pour protéger et restaurer le littoral de la Louisiane.
National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)
Investit dans des solutions fondées sur la nature par l'intermédiaire du Fonds national de résilience côtière.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour la protection et la restauration du littoral ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de protection et de restauration du littoral ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement - le coût est vraiment nul. Nous sommes en mesure d'offrir cela grâce aux conseils facultatifs de vos généreux donateurs qui soutiennent notre mission consistant à permettre à des organisations comme la vôtre de faire en sorte que chaque dollar compte. Il n'y a pas de piège, juste des fonds supplémentaires qui vont directement à vos missions côtières.
La société Coastal Protection & Restoration peut-elle utiliser Zeffy pour collecter les cotisations de ses membres ?
Certainement ! Les organisations de protection et de restauration du littoral peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres, gérer les événements de collecte de fonds et mettre en place des dons récurrents sans frais. Chaque centime versé va directement à la protection et à la restauration de nos précieux littoraux.
Quels types de campagnes de collecte de fonds Zeffy permet-il de mener ?
Avec Zeffy, les groupes de protection et de restauration des côtes peuvent lancer plusieurs types de campagnes, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements de nettoyage des plages avec billets, et des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Notre plateforme facilite la centralisation et la gratuité de tous vos efforts de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour la protection et la restauration du littoral ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour la protection et la restauration du littoral. Contrairement à d'autres plateformes qui pourraient vous surprendre avec des frais, nous nous assurons que chaque dollar collecté soutienne directement votre mission. Cela permet non seulement de maximiser votre impact, mais aussi d'établir une plus grande confiance avec vos donateurs.