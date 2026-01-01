Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Protection et restauration du littoral

🏖️ Défi nettoyage des plages

Les sympathisants collectent les déchets et obtiennent des promesses de dons par sac, ce qui stimule le nettoyage de la communauté et la collecte de fonds en faveur d'habitats côtiers plus sains.

Surf & Restore-a-thon

Les surfeurs rassemblent des sponsors pour chaque vague qu'ils surfent, collectant des fonds pour restaurer les récifs et les dunes tout en surfant sur les houles vibrantes de l'été.

🎬 Soirée cinéma sur la côte

Projections de films en plein air sur la plage, avec vente de billets et concessions, permettant de collecter des fonds et de renforcer l'esprit communautaire sous les étoiles de l'été.

🏰 Sandcastle Showdown

Des équipes familiales participent à un concours de construction de châteaux de sable ; les frais de participation et les sponsors locaux financent des projets vitaux de protection du littoral.

🎨 Peinture murale communautaire sur la mer

Les supporters achètent et peignent des carreaux pour réaliser une fresque géante sur le thème de la mer. Les recettes permettent de financer la restauration de l'habitat et d'embellir le littoral.

Yoga du crépuscule pour les rivages

Des cours de yoga au coucher du soleil, payants, soutiennent la résilience du littoral, alliant bien-être et collecte de fonds contre le ciel d'été.

