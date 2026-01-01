Texte du bouton

Gardez 100 % des dons de votre nettoyage de plage - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les nettoyages de plages, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Beach Clean-ups

Collecte de fonds gratuite pour le nettoyage des plages

Comment Zeffy aide les nettoyages de plages à collecter des fonds

Les nettoyages de plages utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les parrainages d'adoption d'un rivage jusqu'aux billets de tombola pour les châteaux de sable, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Campagne de parrainage Adopt-A-Shore

Invitez les sympathisants à parrainer des sections de plage dédiées à l'aide d'un formulaire de don personnalisé, ce qui permet de financer facilement le matériel de nettoyage et la signalisation. Cette campagne ciblée suscite l'adhésion et met en valeur les donateurs sur votre site.

Club de la vague Sustainer

Lancez un programme de dons mensuels pour couvrir les frais de nettoyage et d'entretien de l'équipement, afin de garantir un flux de financement régulier. Les dons récurrents simplifient la budgétisation et la fidélisation des donateurs pour votre équipe.

Défi nettoyage des plages

Permettre aux bénévoles de collecter des fonds en s'engageant pour chaque sac d'ordures ramassé, transformant ainsi une journée de nettoyage en une compétition amicale. Les pages peer-to-peer amplifient la portée de l'action et encouragent les équipes à faire participer leurs réseaux.

Journée annuelle de nettoyage des côtes

Vendez des billets pour votre événement phare de nettoyage des plages, y compris les fournitures, les collations et les stations d'éducation guidée. La billetterie permet de rationaliser le suivi des participants et de couvrir d'emblée les coûts de l'événement.

Magasin éphémère Eco Merch

Proposez des sacs réutilisables, des bouteilles d'eau en acier inoxydable et des vêtements écologiques de votre marque dans une boutique en ligne pour stimuler la collecte de fonds tout au long de l'année. Les ventes de marchandises augmentent la visibilité et soutiennent votre mission.

Concours de châteaux de sable Tombola

Organisez une tombola pour gagner des prix respectueux de l'environnement, tels que des kits de pique-nique durables ou des escapades d'un week-end à la plage, afin de collecter des fonds lors de votre prochain rassemblement pour le nettoyage. La vente de billets de tombola ajoute de l'excitation et stimule l'engagement sur le site.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ que votre action de nettoyage des plages permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

500 paires de gants réutilisables

Les bénévoles peuvent ainsi ramasser les débris en toute sécurité et garder les plages impeccables.

🗑️ 50 poubelles côtières

Fournir des points d'élimination pratiques pour éviter les déchets sauvages

🛶 2 kayaks gonflables de nettoyage

Atteindre et retirer les déchets des zones difficiles d'accès

📘 500 guides de conservation marine

Sensibiliser les visiteurs à la protection de la vie marine et des rivages

🚐 10 trajets en navette effectués par des bénévoles

Éliminer les obstacles au transport et stimuler la participation communautaire

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Nettoyage de plages

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Nettoyage des plages

🏖️ Nettoyage du concert sur le littoral

Combinez un nettoyage de plage avec des groupes de musique locaux. La vente de billets permet de financer le matériel de nettoyage et de sensibiliser le public.

📸 #SelfieSweep Challenge

Les followers postent des selfies de nettoyage de plage avec #SelfieSweep. Les sponsors font un don par post, ce qui permet d'augmenter les fonds et la visibilité.

🚴 Randonnée côtière pour des mers propres

Les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre sur une route côtière pittoresque. Les fonds permettent de financer le matériel de nettoyage et les actions de sensibilisation.

🏰 Sandcastle Sponsor-A-Thon (Parrainage du château de sable)

Les familles forment des équipes pour construire des châteaux de sable. Les sponsors font un don par château ou par vote pour financer les efforts de nettoyage de la plage.

🎧 Stream en direct Beach Beats

Organisez un concert en direct sur la plage. Les spectateurs achètent des billets électroniques ou donnent un pourboire aux groupes pour soutenir les missions de nettoyage.

🌅 Sunrise Yoga Shore Fundraiser

Proposer du yoga au lever du soleil sur la plage. Les participants font un don pour s'inscrire, et les recettes financent les activités de nettoyage et l'équipement.

Principales subventions pour Nettoyage des plages en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre nettoyage de plage. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Trois à cinq subventions de chacun des 10 bureaux régionaux de l'EPA

Soutient des projets d'éducation à l'environnement.

Programme d'aide à l'enlèvement des navires abandonnés et déréglés

Fondation BoatUS / Programme des débris marins de la NOAA

Jusqu'à 7,5 millions de dollars

Subventions pour l'enlèvement des navires abandonnés et à l'abandon (ADV) dans les zones côtières et marines des États-Unis.

Natural Community Conservation Planning Local Assistance Grant Program (Programme d'aide locale à la planification de la conservation des communautés naturelles)

Département californien de la pêche et de la faune

$576,000

Aider les agences publiques locales, les tribus et les organisations à but non lucratif à réaliser les tâches les plus prioritaires nécessaires à la mise en œuvre des PNC ; date limite 17 juillet 2025.

Subventions au titre de la loi BEACH

EPA

$9,737,000

L'EPA accorde des subventions en vertu de la loi BEACH aux États, territoires et tribus éligibles possédant des plages sur les côtes des océans et des Grands Lacs.

Principales entreprises qui font des dons pour Nettoyage des plages en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre nettoyage de plage ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

Soutenir les programmes de dons communautaires et renforcer les organisations locales par l'intermédiaire de Spark Good

Prendre contact

Surfrider Foundation

Offre aux entreprises la possibilité de parrainer des nettoyages de plages afin de protéger les océans, les vagues et les plages.

Prendre contact

La brigade des plages

Offre des possibilités de parrainage pour les nettoyages publics hebdomadaires et les nettoyages de groupe personnalisés

Prendre contact

Projet Ocean Blue

Les entreprises parrainées sont mentionnées dans les médias sociaux, des événements de nettoyage des plages sont parrainés et des rapports récapitulatifs sont établis en fin d'année.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les nettoyages de plages ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de nettoyage des plages ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, et absolument aucun coût caché. Zeffy est rendu possible grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission de financer intégralement vos efforts de nettoyage des plages. Il n'y a pas de piège !

Les nettoyages de plages peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de nettoyage des plages peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de parrainage, vendre des billets d'événement et mettre en place des dons récurrents sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à l'entretien et à l'amélioration de nos belles plages.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les nettoyages de plages peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les nettoyeurs de plages peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds entre pairs pour rallier le soutien de la communauté, vendez des billets pour vos événements sur la plage ou lancez des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, Zeffy vous aide à maintenir les coûts à zéro.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les nettoyages de plages ?

Zeffy est le meilleur choix pour les organisations de nettoyage des plages, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement sans frais. Contrairement à d'autres plateformes qui cachent des frais en petits caractères, Zeffy garantit que chaque dollar de don va là où il doit aller - pour garder nos plages propres et belles.

