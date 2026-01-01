Collecte de fonds gratuite pour le nettoyage des plages

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Nettoyage des plages

🏖️ Nettoyage du concert sur le littoral

Combinez un nettoyage de plage avec des groupes de musique locaux. La vente de billets permet de financer le matériel de nettoyage et de sensibiliser le public.

📸 #SelfieSweep Challenge

Les followers postent des selfies de nettoyage de plage avec #SelfieSweep. Les sponsors font un don par post, ce qui permet d'augmenter les fonds et la visibilité.

🚴 Randonnée côtière pour des mers propres

Les cyclistes recueillent des promesses de dons par kilomètre sur une route côtière pittoresque. Les fonds permettent de financer le matériel de nettoyage et les actions de sensibilisation.

🏰 Sandcastle Sponsor-A-Thon (Parrainage du château de sable)

Les familles forment des équipes pour construire des châteaux de sable. Les sponsors font un don par château ou par vote pour financer les efforts de nettoyage de la plage.

🎧 Stream en direct Beach Beats

Organisez un concert en direct sur la plage. Les spectateurs achètent des billets électroniques ou donnent un pourboire aux groupes pour soutenir les missions de nettoyage.

🌅 Sunrise Yoga Shore Fundraiser

Proposer du yoga au lever du soleil sur la plage. Les participants font un don pour s'inscrire, et les recettes financent les activités de nettoyage et l'équipement.

