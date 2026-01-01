Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

🚴 Parrainage du Trail Trek

Les cyclistes obtiennent des sponsors par kilomètre pour soutenir les camps de conservation dirigés par des jeunes, ce qui stimule l'engagement de la communauté et la croissance du programme.

📸 Summer Eco Photo Quest

Les participants s'acquittent d'un droit d'entrée modique pour soumettre en ligne leurs photos de la nature estivale. Le vote de la communauté suscite l'enthousiasme, tandis que les fonds soutiennent les programmes pour la jeunesse.

🎨 Salon de la nature des jeunes artistes

Des jeunes de la région exposent des œuvres d'art d'inspiration écologique qui sont mises en vente lors d'une foire communautaire. Les recettes permettent de financer des initiatives de conservation et de mettre en lumière de jeunes talents.

🔥 Feu de camp Stars & Stories

Une soirée sous les étoiles avec des histoires sur la nature, des chansons et des s'mores. La vente de billets permet de collecter des fonds et d'approfondir les relations avec les donateurs.

🧩 Quiz-Off sur la faune virtuelle

Les équipes s'affrontent chaque semaine dans le cadre d'un jeu-questionnaire en ligne sur la faune et la flore. Les frais de participation permettent de financer des clubs de protection de la nature, tandis que les gagnants remportent des prix respectueux de l'environnement et des droits de vantardise.

🌿 Pique-nique et Pop-Up végétal

Profitez d'un pique-nique familial avec des stands de plantes, des jeux de jardinage et des stands d'éducation à l'environnement tenus par des jeunes, qui collectent des fonds grâce à la vente de plantes et d'en-cas.

