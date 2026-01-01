Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre programme de protection de la nature pour les jeunes - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Nature & Conservation Youth Programs

Collecte de fonds à tarif zéro pour les programmes pour les jeunes en faveur de la nature et de la conservation

Comment Zeffy aide les programmes de jeunes pour la nature et la conservation à collecter des fonds

Les programmes pour les jeunes de Nature & Conservation utilisent Zeffy pour tout financer, des éco-défis pour les jeunes aux collectes de fonds pour les héros de l'habitat, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Green Guardians Monthly Supporters

Engager les donateurs avec un programme de dons mensuels pour soutenir les initiatives de conservation menées par les jeunes tout au long de l'année. Créer un financement fiable pour les projets de restauration de l'habitat et les ateliers éducatifs.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Collecte de fonds pour l'Eco-défi de la jeunesse

Permettre à des équipes de jeunes de collecter des fonds en relevant des défis écologiques et en partageant leurs progrès. Les organisations à but non lucratif bénéficient d'un plus grand rayonnement et d'histoires personnelles qui les incitent à faire des dons.

data-usecase-icon="event"

Journée d'aventure en forêt pour les familles

Vendez des billets pour une randonnée guidée et un atelier de plantation d'arbres afin d'inciter les familles à s'impliquer dans la conservation. La vente de billets permet de couvrir les coûts du programme et de faire connaître votre mission à de nouveaux sympathisants.

data-usecase-icon="store"

Magasin éphémère Eco-Merch

Proposez des bouteilles d'eau réutilisables, des sacs fourre-tout et des tee-shirts de marque pour collecter des fonds tout en promouvant le développement durable. Une boutique en ligne facilite la présentation des produits et le suivi des ventes.

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort de matériel durable

Mettez en loterie du matériel de plein air écologique offert par des entreprises locales afin de susciter l'enthousiasme et de collecter des fonds pour des programmes de conservation destinés aux jeunes. Une installation rapide et des liens partageables maximisent les ventes de billets.

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour Habitat Heroes

Lancez une campagne de dons ciblée pour soutenir un projet spécifique de restauration de l'habitat mené par des jeunes bénévoles. Les formulaires de don gratuits permettent de faire des dons en toute transparence.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ que votre programme de conservation de la nature pour les jeunes permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌱 1 000 arbres indigènes plantés

Restaurer les habitats forestiers et enseigner aux jeunes le pouvoir de la reforestation

🐛 50 kits de surveillance de la faune

Donner aux jeunes défenseurs de l'environnement les moyens de suivre la biodiversité locale

🚣 30 excursions sur le terrain

Immerger les adolescents dans un apprentissage pratique des zones humides et des cours d'eau

🔬 5 laboratoires scientifiques mobiles

Apporter une éducation environnementale de pointe directement aux communautés

🌿 1 acre d'habitat restauré

Faire revivre les écosystèmes indigènes et donner aux étudiants une expérience concrète de la conservation.

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation

🚴 Parrainage du Trail Trek

Les cyclistes obtiennent des sponsors par kilomètre pour soutenir les camps de conservation dirigés par des jeunes, ce qui stimule l'engagement de la communauté et la croissance du programme.

📸 Summer Eco Photo Quest

Les participants s'acquittent d'un droit d'entrée modique pour soumettre en ligne leurs photos de la nature estivale. Le vote de la communauté suscite l'enthousiasme, tandis que les fonds soutiennent les programmes pour la jeunesse.

🎨 Salon de la nature des jeunes artistes

Des jeunes de la région exposent des œuvres d'art d'inspiration écologique qui sont mises en vente lors d'une foire communautaire. Les recettes permettent de financer des initiatives de conservation et de mettre en lumière de jeunes talents.

🔥 Feu de camp Stars & Stories

Une soirée sous les étoiles avec des histoires sur la nature, des chansons et des s'mores. La vente de billets permet de collecter des fonds et d'approfondir les relations avec les donateurs.

🧩 Quiz-Off sur la faune virtuelle

Les équipes s'affrontent chaque semaine dans le cadre d'un jeu-questionnaire en ligne sur la faune et la flore. Les frais de participation permettent de financer des clubs de protection de la nature, tandis que les gagnants remportent des prix respectueux de l'environnement et des droits de vantardise.

🌿 Pique-nique et Pop-Up végétal

Profitez d'un pique-nique familial avec des stands de plantes, des jeux de jardinage et des stands d'éducation à l'environnement tenus par des jeunes, qui collectent des fonds grâce à la vente de plantes et d'en-cas.

Principales subventions pour Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre programme de conservation de la nature pour les jeunes. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 100 000

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions pour l'éducation environnementale des jeunes

Chesapeake Bay Trust

Jusqu'à 10 000

Fournit des fonds pour les opportunités d'éducation environnementale des jeunes et le soutien aux éducateurs ; date limite 10 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les activités de plein air

Pas de subventionneur spécifié

Pas de montant spécifié

Aucune description n'est disponible.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Possibilités de financement fédéral

Pas de subventionneur spécifié

Pas de montant spécifié

Aucune description n'est disponible.

Postuler

En savoir plus programme jeunesse pour la conservation de la nature subventions

Principales entreprises qui font des dons à Programmes pour les jeunes en faveur de la nature et de la conservation en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme de protection de la nature pour les jeunes ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

PPG

Partenaire de la FEE pour créer du matériel pédagogique pour les éco-écoles, afin de soutenir l'éducation à l'environnement des jeunes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Mars Wrigley

Soutient la campagne Eco-Schools et YRE Litter Less de la FEE, qui incite les jeunes à comprendre et à agir sur les problèmes liés aux déchets et aux ordures.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Synopsys

Facilitation du lancement du programme Eco-School en Arménie, soutenant l'expansion de l'éducation à l'environnement pour les jeunes dans de nouvelles régions.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation Helvellyn

Soutient les organisations qui œuvrent à la protection de la biodiversité et à l'égalité d'accès aux opportunités pour les jeunes.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de jeunes sur la nature et la conservation ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de jeunes sur la nature et la conservation ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy soutient cela en permettant aux donateurs de laisser des pourboires facultatifs s'ils le souhaitent. La mission est simple : garder tout l'argent que vous collectez, dédié à votre cause. Il n'y a pas de piège !

Les programmes de jeunes pour la nature et la conservation peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de la conservation de l'environnement ?

Absolument ! Les programmes de protection de la nature et de la jeunesse peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons ponctuels et récurrents, vendre des billets d'événements, et plus encore, le tout sans aucun frais. Chaque don effectué par l'intermédiaire de Zeffy est entièrement consacré à votre mission de protection de l'environnement et d'éducation des jeunes.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Programmes de la Jeunesse pour la Nature et la Conservation peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes de jeunes pour la nature et la conservation peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de dons sans numéraire, des ventes de billets pour des événements et des collectes de fonds de pair à pair. Que vous organisiez une course de charité ou que vous planifiez un atelier éducatif, Zeffy vous permet de le faire sans frais et en toute simplicité.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes pour la jeunesse en faveur de la nature et de la conservation ?

Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les programmes de jeunes en faveur de la nature et de la conservation. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui ont des frais cachés, Zeffy ne facture rien pour ses services, ce qui garantit que plus de fonds sont utilisés pour les efforts de conservation et d'éducation.

