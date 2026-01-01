Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sanctuaires marins ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les sanctuaires marins ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils des donateurs qui soutiennent notre mission et qui garantissent que les sanctuaires marins comme le vôtre conservent chaque dollar collecté. Aucune condition n'est requise !

Les sanctuaires marins peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les sanctuaires marins peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons généraux, les ventes de billets d'événements, et même mettre en place des dons récurrents. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de frais. Tout est gratuit, ce qui signifie que chaque dollar donné est directement affecté à la protection de la mission de votre sanctuaire.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Sanctuaires Marins peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les sanctuaires marins peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'une collecte de fonds de pair à pair, de la vente de billets pour des événements ou de la mise en place de dons récurrents, Zeffy vous couvre. Notre plateforme est conçue pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds, quels qu'ils soient, sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sanctuaires marins ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sanctuaires marins. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou d'autres coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons, ce qui garantit que davantage de fonds vont directement à la préservation des habitats et des projets marins.