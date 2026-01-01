Collecte de fonds sans frais pour les sanctuaires marins

data-usecase-icon="adhésion"
Coral Guardian Membership Drive
Lancer un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des rapports sur l'état de santé des récifs et un accès précoce aux événements afin de cultiver une communauté de protecteurs marins dévoués.
Adoptez un radeau Dons récurrents
Invitez les donateurs à faire des promesses de dons mensuels qui se renouvellent automatiquement, fournissant ainsi un financement stable pour la surveillance continue des récifs et les projets de restauration.
Défi Deep Blue Peer-to-Peer
Permettre aux bénévoles et aux sympathisants d'organiser leurs propres mini-collectes de fonds, telles que des marathons de natation ou des plongées virtuelles, afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la protection des sanctuaires.
Soirée de gala des héros de l'océan
Vendez des billets pour un gala à fort impact avec des experts marins, des expositions interactives et des ventes aux enchères silencieuses en avant-première afin d'augmenter votre base de donateurs et de célébrer les succès du sanctuaire.
Boutique éphémère d'articles de marine
Ouvrir une boutique en ligne vendant des vêtements de marque, des équipements écologiques et du matériel éducatif - 100 % des revenus sont gratuits pour soutenir les programmes du sanctuaire.
Tirage au sort de l'Ultimate Dive Trip
Offrez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner une expédition de plongée tout compris ou un ensemble de matériel exclusif, suscitant ainsi l'enthousiasme et le partage viral pour votre cause.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
Restauration du corail sur une surface de 500 m².
Reconstituer les habitats récifaux et préserver la diversité de la vie marine
🌊 20 opérations de nettoyage des côtes
éliminer des tonnes de plastique et de débris avant qu'ils n'atteignent l'océan
🐢 Kits de sauvetage pour 50 tortues marines blessées
fournir des soins intensifs et une réhabilitation pour les aider à retourner à l'état sauvage
📚 100 kits d'éducation marine
inspirer les élèves par des activités pratiques d'apprentissage et de gestion des océans
🛶 10 expéditions de recherche bénévoles
équiper les petits bateaux et les engins de pêche pour obtenir des données essentielles sur la santé des océans
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires marins
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Sanctuaires marins
🐚 Défi nettoyage du littoral
Les bénévoles ramassent les déchets le long des plages du sanctuaire, parrainés par sac pour protéger les habitats et financer les travaux de restauration.
🦈 Nager pour les requins
Nage communautaire dans les eaux du sanctuaire ; les participants s'engagent à faire un tour de piste pour soutenir la recherche sur les requins.
🌊 Soirée Trivia sur l'océan virtuel
Quiz en ligne sur les sanctuaires marins avec ticket d'entrée ; des équipes amusantes s'affrontent tout en collectant des fonds pour la protection de l'habitat.
🧜♀️ Concours de photos de sirènes
Les amoureux des océans soumettent des photos sur le thème des sanctuaires pour une participation basée sur des dons ; le public vote avec des dons.
🚣♂️ Excursion en kayak dans le sanctuaire
Les visites guidées en kayak dans les eaux protégées, dont la vente de billets finance les patrouilles du sanctuaire et la surveillance des espèces.
🎨 Seascape Sip & Paint
Cours de peinture au bord de la mer avec vue sur le sanctuaire. Les recettes de la vente des billets soutiennent les projets de restauration des récifs.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sanctuaires marins gratuits Sanctuaires marins idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sanctuaires marins en 2025
Fonds communautaire du sanctuaire
Fondation nationale des sanctuaires marins
2 millions de dollars (au total) - plusieurs possibilités de demande de financement
Soutient les partenaires communautaires qui souhaitent défendre et faire progresser les sites actuellement dans le processus de désignation des sanctuaires marins nationaux et l'établissement initial de nouveaux sites ; les demandes sont acceptées sur une base continue, avec une date limite du 13 novembre 2024 pour le cycle d'automne.
Subventions pour la conservation rapide des océans (ROC)
Fondation Waitt
Jusqu'à 20 000
Finance des projets liés à la pêche durable et aux zones marines protégées dans les nations insulaires avec des partenariats de la Blue Prosperity Coalition ; les propositions sont examinées mensuellement sur une base continue.
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000
Les demandes sont soumises par l'intermédiaire du portail des subventions, qui ouvre le 7 juillet et ferme le 14 juillet, ou plus tôt si 150 demandes sont soumises.
Subventions transformationnelles pour la restauration de l'habitat et la résilience côtière
NOAA
De 750 000 à 10 millions de dollars
Ce programme finance des projets de transformation qui restaurent l'habitat côtier et renforcent la résilience des communautés. Les candidatures doivent être déposées avant le 16 avril 2025.
Principales entreprises qui font des dons à sanctuaires marins en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Société océanique
Partenariat avec des entreprises pour soutenir des programmes de conservation des océans
Institut pour la conservation de la faune et de la flore marines
Recherche des entreprises partenaires pour soutenir la conservation des océans et protéger les zones océaniques sauvages
Aliments entiers
Soutien aux organisations à but non lucratif de protection de l'environnement marin par le parrainage d'événements
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sanctuaires marins ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les sanctuaires marins ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux conseils des donateurs qui soutiennent notre mission et qui garantissent que les sanctuaires marins comme le vôtre conservent chaque dollar collecté. Aucune condition n'est requise !
Les sanctuaires marins peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les sanctuaires marins peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, y compris les dons généraux, les ventes de billets d'événements, et même mettre en place des dons récurrents. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de frais. Tout est gratuit, ce qui signifie que chaque dollar donné est directement affecté à la protection de la mission de votre sanctuaire.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Sanctuaires Marins peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les sanctuaires marins peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse d'une collecte de fonds de pair à pair, de la vente de billets pour des événements ou de la mise en place de dons récurrents, Zeffy vous couvre. Notre plateforme est conçue pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds, quels qu'ils soient, sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sanctuaires marins ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sanctuaires marins. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais facturent des frais de traitement ou d'autres coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons, ce qui garantit que davantage de fonds vont directement à la préservation des habitats et des projets marins.