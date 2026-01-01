Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre initiative de prévention de la pollution par les plastiques - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les initiatives de prévention de la pollution plastique. Chaque dollar va donc à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Plastic Pollution Prevention Initiatives

Collecte de fonds sans frais pour les initiatives de prévention de la pollution par les plastiques

Comment Zeffy aide les initiatives de prévention de la pollution plastique à collecter des fonds

Les initiatives de prévention de la pollution par le plastique utilisent Zeffy pour tout financer, de la collecte de fonds pour le nettoyage des plages à la vitrine zéro déchet, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer une collecte de fonds pour le nettoyage des plages

Créez une campagne de collecte de fonds ciblée autour des nettoyages de plages communautaires grâce à un formulaire de don dédié. Idéal pour recueillir des dons ponctuels liés à des efforts concrets de nettoyage.

Démarrer un cercle mensuel des gardiens de l'océan

Susciter l'intérêt des donateurs grâce à un modèle d'abonnement qui permet de canaliser un soutien régulier vers des programmes de réduction du plastique à long terme. Les dons récurrents fournissent un financement fiable pour les initiatives en cours.

Organiser un défi virtuel sans plastique

Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de s'engager à ne pas utiliser de plastique pendant un mois. Les pages "peer-to-peer" stimulent l'engagement et amplifient votre portée grâce aux réseaux personnels.

Vente de billets pour l'Eco Gala et la soirée de remise des prix

Organisez une soirée élégante pour célébrer les champions de la réduction du plastique et collectez des fonds grâce à la vente de billets. Zeffy gère les RSVP, les paiements et les données des participants de manière transparente.

Organiser une tombola d'œuvres d'art recyclées

Associez-vous à des artistes locaux pour organiser des tirages au sort de sculptures et d'installations réalisées à partir de plastique récupéré. Les billets de tombola suscitent l'enthousiasme et mettent en lumière des projets de réutilisation créatifs.

Ouvrir une vitrine zéro déchet

Vendez en ligne des produits réutilisables de marque tels que des sacs fourre-tout, des bouteilles en acier inoxydable et des ustensiles en bambou. Tous les bénéfices sont directement affectés aux efforts de prévention du plastique - 100 % sans frais.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ que votre initiative de prévention de la pollution par les plastiques permet de collecter.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌊 5 événements de nettoyage des plages

équiper les bénévoles d'outils, de bacs et de moyens de transport pour préserver les côtes du plastique

🐢 Kits de sauvetage pour 50 animaux marins

veiller à ce que les tortues de mer et les oiseaux marins blessés disposent de ce dont ils ont besoin pour se rétablir

🧪 100 kits d'analyse des microplastiques

donner aux bénévoles les moyens de détecter et de cartographier les points chauds de la pollution

🎒 200 kits d'éco-éducation pour les écoles

inspirer les élèves par des leçons pratiques sur la pollution par les plastiques

🚚 Recyclage de 1 000 livres de déchets plastiques

transformer les déchets collectés en nouveaux produits, et non en décharges

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de prévention de la pollution plastique

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives de prévention de la pollution plastique

🏖️ Beach Clean & Grill

Organisez un nettoyage de plage puis un barbecue communautaire. Les participants font un don pour se joindre à l'événement, dégustent des grillades respectueuses de l'environnement et apprennent à prévenir la pollution plastique.

📸 Shoreline Selfie Surge

Les supporters postent des selfies de plage ou de stations de recharge avec #CleanCoast, s'engageant à faire des micro-dons par partage. Stimulez la sensibilisation, suivez la participation et collectez des fonds en ligne.

🖼️ Vente aux enchères d'œuvres d'art en plastique dans l'océan

Associez-vous à des artistes locaux pour créer des œuvres d'art à partir de plastiques océaniques collectés, puis organisez une vente aux enchères pendant l'été. Les enchérisseurs financent les efforts de nettoyage et possèdent des pièces uniques respectueuses de l'environnement.

🍉 Pique-nique d'été sans plastique

Invitez les familles à un pique-nique zéro plastique dans le parc. L'entrée comprend des fournitures de pique-nique réutilisables, des jeux et un exposé sur la réduction du plastique.

🌐 Créateur de vagues virtuelles

Lancez une collecte de fonds en ligne où chaque donateur "déplace une vague" sur un océan numérique. Mettez en avant les étapes de l'élimination du plastique et débloquez des badges de supporters sur le thème de l'été.

👗 Pop-Up de la Mode Upcyclée

Créez une boutique éphémère vendant des vêtements fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Les recettes financent le nettoyage des plages ; les acheteurs apprennent comment les choix de mode influent sur la santé des océans.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 initiatives gratuites de prévention de la pollution par les plastiques Initiatives de prévention de la pollution plastique idées de collecte de fonds

Tous les articles Initiative de prévention de la pollution plastique idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Initiatives de prévention de la pollution plastique en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre initiative de prévention de la pollution plastique. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Variable

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; s'inscrire sur la liste de diffusion des subventions pour l'éducation à l'environnement afin d'être tenu au courant des opportunités futures.

Postuler

Subvention pour la prévention de la pollution

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Jusqu'à 700 000

Fournit aux entreprises une assistance technique et encourage le développement et la mise en œuvre de pratiques de prévention de la pollution ; proposé tous les deux ans.

Postuler

La fondation PG&E Corporation Community Grants

La fondation PG&E Corporation

$100,000

Elle soutient des projets axés sur la qualité de l'air, les sols et l'eau.

Postuler

Subventions transformationnelles pour la restauration de l'habitat et la résilience côtière

Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA)

De 750 000 à 10 millions de dollars

Finance des projets transformationnels de restauration des habitats et de résilience côtière.

Postuler

En savoir plus initiative de prévention de la pollution par les matières plastiques subventions

Principales entreprises qui font des dons à initiatives de prévention de la pollution plastique en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre initiative de prévention de la pollution plastique ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

Le nettoyage des océans

A des partenaires missionnaires mondiaux

Prendre contact

La Fondation de l'Océan

Conseille les entreprises sur les domaines dans lesquels elles peuvent améliorer leur empreinte plastique

Prendre contact

Fonds mondial pour la nature (WWF)

Encourage l'action des entreprises par le biais de son programme ReSource

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les initiatives de prévention de la pollution plastique ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de prévention de la pollution plastique ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous maintenons la gratuité grâce aux conseils des donateurs qui reconnaissent l'importance de s'assurer que chaque dollar est utilisé pour votre travail important. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les initiatives de prévention de la pollution par le plastique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Plastic Pollution Prevention Initiatives peut utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté sert directement à soutenir votre mission de réduction des déchets plastiques et de protection de l'environnement.

Quels types de campagnes de collecte de fonds Plastic Pollution Prevention Initiatives peut-elle mener avec Zeffy ?

Les initiatives de prévention de la pollution plastique peuvent mener une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair pour engager une communauté plus large, des événements avec billets pour des campagnes de sensibilisation ou des événements de nettoyage, et même des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit votre objectif de collecte de fonds, Zeffy peut vous aider à l'atteindre en toute transparence.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives de prévention de la pollution plastique ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les initiatives de prévention de la pollution plastique. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être "gratuites" mais inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque don échappe à ces frais. Cela signifie qu'une plus grande partie de vos fonds soutient directement votre mission - nettoyer notre planète de la pollution plastique - sans aucun compromis sur la confiance ou la transparence des donateurs.

