Collecte de fonds sans frais pour les initiatives de prévention de la pollution par les plastiques

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ que votre initiative de prévention de la pollution par les plastiques permet de collecter.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌊 5 événements de nettoyage des plages

équiper les bénévoles d'outils, de bacs et de moyens de transport pour préserver les côtes du plastique

🐢 Kits de sauvetage pour 50 animaux marins

veiller à ce que les tortues de mer et les oiseaux marins blessés disposent de ce dont ils ont besoin pour se rétablir

🧪 100 kits d'analyse des microplastiques

donner aux bénévoles les moyens de détecter et de cartographier les points chauds de la pollution

🎒 200 kits d'éco-éducation pour les écoles

inspirer les élèves par des leçons pratiques sur la pollution par les plastiques

🚚 Recyclage de 1 000 livres de déchets plastiques

transformer les déchets collectés en nouveaux produits, et non en décharges