Les associations de protection de l'environnement et des animaux

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Les associations de protection de l'environnement et des animaux

🏖️ Nettoyage de la plage et barbecue

Organisez un nettoyage de plage communautaire suivi d'un pique-nique avec barbecue. Les sponsors s'engagent pour chaque sac collecté, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser la population au problème du littoral.

‍

🌱 Défi éco social de 30 jours

Encouragez les supporters à accomplir des tâches écologiques quotidiennes et à les partager sur les réseaux sociaux ; chaque post déclenche des dons de sponsors, ce qui permet de collecter des fonds et d'adopter des habitudes respectueuses de l'environnement.

‍

🐾 Paws & Strides 5K

Organisez une course à pied de 5 km adaptée aux chiens, où les participants collectent des fonds par kilomètre. C'est une excellente occasion pour les amoureux des animaux et les refuges de rencontrer des chiots et des donateurs.

‍

📸 Un instantané de la vie sauvage

Concours en ligne de photos de la nature avec frais de participation ; les votes du public et les prix des sponsors stimulent l'engagement, la sensibilisation et le financement des soins aux animaux sauvages.

‍

🎨 Marché de l'art vert

Organiser un marché pop-up estival présentant des œuvres d'art respectueuses de l'environnement et de la faune ; les vendeurs font don d'une partie des ventes et les entrées payantes permettent d'augmenter les recettes.

‍

🚴‍♀️ Miles for Mammals Bikeathon (en anglais)

Organisez un cyclothon hybride - les cyclistes locaux et les participants virtuels collectent des sponsors par kilomètre pour financer la préservation de l'habitat et le sauvetage des animaux.

‍