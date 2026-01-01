data-usecase-icon="recurring_donations"
Les gardiens de l'habitat mensuels
Invitez vos sympathisants à devenir les gardiens d'habitats menacés grâce à des dons mensuels automatisés, assurant ainsi un financement régulier des projets de conservation et des dons sans frais.
Journée de dons pour la restauration des forêts
Journée de dons pour la restauration des forêts
Organisez une journée de dons limitée dans le temps et axée sur les efforts de reforestation, en suscitant un soutien urgent par le biais d'un formulaire de don simple et partageable.
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Run Wild for Wildlife 5K (courir pour la vie sauvage)
Engagez votre communauté dans une course amusante où les participants recueillent des promesses de dons par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, augmentant ainsi la visibilité et les dons pour les programmes de protection des animaux.
Dîner de gala sous les étoiles
Dîner de gala sous les étoiles
Organisez un élégant dîner en plein air avec des experts de la faune et de la flore, en vendant des billets en ligne pour couvrir les frais tout en collectant des fonds pour les efforts de sauvetage et de réhabilitation.
Boutique Adoptez un animal
Boutique Adoptez un animal
Proposez des vêtements de marque et des produits respectueux de l'environnement dans une boutique en ligne, offrant ainsi aux sympathisants un moyen tangible de soutenir votre mission sans frais et de sensibiliser l'opinion publique.
Club VIP des protecteurs de la faune
Club VIP des protecteurs de la faune
Lancer un programme d'adhésion qui offre des mises à jour exclusives, des visites des coulisses et des niveaux de reconnaissance pour un soutien durable à l'action en faveur du bien-être des animaux.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐢 Sauver et réhabiliter 25 tortues de mer menacées d'extinction
pour que les jeunes enfants vulnérables reçoivent les soins dont ils ont besoin pour retourner à l'état sauvage
🌳 Planter 500 arbres indigènes dans les zones déboisées
restaurer des habitats vitaux et stimuler la biodiversité locale
🦁 Fournir un mois de soins à 10 grands félins
couvrant l'alimentation nutritive, les examens vétérinaires et les activités d'enrichissement
Micro-puce et vaccination de 200 animaux dans les refuges
veiller à ce qu'ils restent en bonne santé et trouvent un foyer sûr et aimant
📚 Accueillir 5 ateliers d'éducation à l'environnement
inspirer les élèves pour qu'ils deviennent les gardiens de notre planète
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Les associations de protection de l'environnement et des animaux
🏖️ Nettoyage de la plage et barbecue
Organisez un nettoyage de plage communautaire suivi d'un pique-nique avec barbecue. Les sponsors s'engagent pour chaque sac collecté, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser la population au problème du littoral.
🌱 Défi éco social de 30 jours
Encouragez les supporters à accomplir des tâches écologiques quotidiennes et à les partager sur les réseaux sociaux ; chaque post déclenche des dons de sponsors, ce qui permet de collecter des fonds et d'adopter des habitudes respectueuses de l'environnement.
🐾 Paws & Strides 5K
Organisez une course à pied de 5 km adaptée aux chiens, où les participants collectent des fonds par kilomètre. C'est une excellente occasion pour les amoureux des animaux et les refuges de rencontrer des chiots et des donateurs.
📸 Un instantané de la vie sauvage
Concours en ligne de photos de la nature avec frais de participation ; les votes du public et les prix des sponsors stimulent l'engagement, la sensibilisation et le financement des soins aux animaux sauvages.
🎨 Marché de l'art vert
Organiser un marché pop-up estival présentant des œuvres d'art respectueuses de l'environnement et de la faune ; les vendeurs font don d'une partie des ventes et les entrées payantes permettent d'augmenter les recettes.
🚴♀️ Miles for Mammals Bikeathon (en anglais)
Organisez un cyclothon hybride - les cyclistes locaux et les participants virtuels collectent des sponsors par kilomètre pour financer la préservation de l'habitat et le sauvetage des animaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations gratuites Organismes à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux en 2025
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 USD
Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière pour la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables ; les candidatures sont ouvertes à partir du 7 juillet 2025.
Michigan Pet Alliance Better Together Grants and Awards (subventions et prix)
Michigan Pet Alliance (MPA)
$10,000
Soutient des projets de protection des animaux ; les candidatures sont ouvertes pour 2025.
Principales entreprises qui font des dons à aux organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux en 2025
Walmart
Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres.
1% pour la planète
Met en relation les entreprises et les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'environnement afin d'accélérer les dons en faveur de l'environnement.
BarkBox
Soutient le bien-être des animaux en favorisant la santé et le bonheur des chiens.
Renard arctique
Soutient le bien-être des animaux et prévient la cruauté en reversant une partie de ses bénéfices.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de protection de l'environnement et des animaux ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les associations de protection de l'environnement et des animaux. Vous n'avez pas à vous soucier des frais de plateforme, des frais de traitement ou de tout autre coût caché. Zeffy est alimenté par les pourboires optionnels des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission, ce qui garantit que chaque dollar que vous récoltez va directement à votre cause.
Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, mettre en place des dons récurrents et vendre des billets d'événements, le tout sans frais. Cela signifie que chaque centime donné est consacré à votre importante mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, gérer des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents. Zeffy vous aide à conserver tous les fonds pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre mission.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les associations de protection de l'environnement et des animaux. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar collecté soutienne votre cause. Cela renforce la confiance des donateurs et permet de dégager plus de fonds pour faire avancer votre mission.