Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre association de protection des animaux - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les associations de protection de l'environnement et des animaux. Ainsi, chaque dollar est consacré à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Environmental and Animal Welfare Nonprofits

Collecte de fonds sans frais pour les associations de protection de l'environnement et des animaux

Comment Zeffy aide les associations de protection de l'environnement et des animaux à collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux utilisent Zeffy pour tout financer, de la journée de restauration des forêts au club VIP des protecteurs de la faune, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="recurring_donations"

Les gardiens de l'habitat mensuels

Invitez vos sympathisants à devenir les gardiens d'habitats menacés grâce à des dons mensuels automatisés, assurant ainsi un financement régulier des projets de conservation et des dons sans frais.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="donation_form"

Journée de dons pour la restauration des forêts

Organisez une journée de dons limitée dans le temps et axée sur les efforts de reforestation, en suscitant un soutien urgent par le biais d'un formulaire de don simple et partageable.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Run Wild for Wildlife 5K (courir pour la vie sauvage)

Engagez votre communauté dans une course amusante où les participants recueillent des promesses de dons par le biais de pages de collecte de fonds personnelles, augmentant ainsi la visibilité et les dons pour les programmes de protection des animaux.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Dîner de gala sous les étoiles

Organisez un élégant dîner en plein air avec des experts de la faune et de la flore, en vendant des billets en ligne pour couvrir les frais tout en collectant des fonds pour les efforts de sauvetage et de réhabilitation.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Boutique Adoptez un animal

Proposez des vêtements de marque et des produits respectueux de l'environnement dans une boutique en ligne, offrant ainsi aux sympathisants un moyen tangible de soutenir votre mission sans frais et de sensibiliser l'opinion publique.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="adhésion"

Club VIP des protecteurs de la faune

Lancer un programme d'adhésion qui offre des mises à jour exclusives, des visites des coulisses et des niveaux de reconnaissance pour un soutien durable à l'action en faveur du bien-être des animaux.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de protection des animaux.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🐢 Sauver et réhabiliter 25 tortues de mer menacées d'extinction

pour que les jeunes enfants vulnérables reçoivent les soins dont ils ont besoin pour retourner à l'état sauvage

__wf_reserved_inherit

🌳 Planter 500 arbres indigènes dans les zones déboisées

restaurer des habitats vitaux et stimuler la biodiversité locale

__wf_reserved_inherit

🦁 Fournir un mois de soins à 10 grands félins

couvrant l'alimentation nutritive, les examens vétérinaires et les activités d'enrichissement

__wf_reserved_inherit

Micro-puce et vaccination de 200 animaux dans les refuges

veiller à ce qu'ils restent en bonne santé et trouvent un foyer sûr et aimant

__wf_reserved_inherit

📚 Accueillir 5 ateliers d'éducation à l'environnement

inspirer les élèves pour qu'ils deviennent les gardiens de notre planète

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Les associations de protection de l'environnement et des animaux

🏖️ Nettoyage de la plage et barbecue

Organisez un nettoyage de plage communautaire suivi d'un pique-nique avec barbecue. Les sponsors s'engagent pour chaque sac collecté, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser la population au problème du littoral.

🌱 Défi éco social de 30 jours

Encouragez les supporters à accomplir des tâches écologiques quotidiennes et à les partager sur les réseaux sociaux ; chaque post déclenche des dons de sponsors, ce qui permet de collecter des fonds et d'adopter des habitudes respectueuses de l'environnement.

🐾 Paws & Strides 5K

Organisez une course à pied de 5 km adaptée aux chiens, où les participants collectent des fonds par kilomètre. C'est une excellente occasion pour les amoureux des animaux et les refuges de rencontrer des chiots et des donateurs.

📸 Un instantané de la vie sauvage

Concours en ligne de photos de la nature avec frais de participation ; les votes du public et les prix des sponsors stimulent l'engagement, la sensibilisation et le financement des soins aux animaux sauvages.

🎨 Marché de l'art vert

Organiser un marché pop-up estival présentant des œuvres d'art respectueuses de l'environnement et de la faune ; les vendeurs font don d'une partie des ventes et les entrées payantes permettent d'augmenter les recettes.

🚴‍♀️ Miles for Mammals Bikeathon (en anglais)

Organisez un cyclothon hybride - les cyclistes locaux et les participants virtuels collectent des sponsors par kilomètre pour financer la préservation de l'habitat et le sauvetage des animaux.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 associations gratuites Organismes à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites bien-être des animaux à but non lucratif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre association de protection des animaux. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000 USD

Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière pour la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables ; les candidatures sont ouvertes à partir du 7 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Michigan Pet Alliance Better Together Grants and Awards (subventions et prix)

Michigan Pet Alliance (MPA)

$10,000

Soutient des projets de protection des animaux ; les candidatures sont ouvertes pour 2025.

Postuler

En savoir plus association de protection des animaux subventions

Principales entreprises qui font des dons à aux organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre association de protection des animaux ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

1% pour la planète

Met en relation les entreprises et les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'environnement afin d'accélérer les dons en faveur de l'environnement.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

BarkBox

Soutient le bien-être des animaux en favorisant la santé et le bonheur des chiens.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Renard arctique

Soutient le bien-être des animaux et prévient la cruauté en reversant une partie de ses bénéfices.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de protection de l'environnement et des animaux ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les associations de protection de l'environnement et des animaux. Vous n'avez pas à vous soucier des frais de plateforme, des frais de traitement ou de tout autre coût caché. Zeffy est alimenté par les pourboires optionnels des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission, ce qui garantit que chaque dollar que vous récoltez va directement à votre cause.

Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, mettre en place des dons récurrents et vendre des billets d'événements, le tout sans frais. Cela signifie que chaque centime donné est consacré à votre importante mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement et des animaux peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les associations de protection de l'environnement et des animaux peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, gérer des événements payants et mettre en place des programmes de dons récurrents. Zeffy vous aide à conserver tous les fonds pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de protection de l'environnement et des animaux ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les associations de protection de l'environnement et des animaux. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar collecté soutienne votre cause. Cela renforce la confiance des donateurs et permet de dégager plus de fonds pour faire avancer votre mission.

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage de la faune marine
Organisations agricoles autochtones
Groupes de conservation
Groupes de protection des lamantins
Groupes de femmes dans l'agriculture
Parcs nationaux
Organisations de conservation des baleines
Centres de conservation de la faune
Sanctuaires d'animaux de ferme
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Protection et restauration des récifs coralliens
Initiatives de réduction des déchets
Organisations de conservation des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Organisations de nettoyage des océans
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes de protection de l'environnement
Organisations de protection de la faune et de la flore

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.