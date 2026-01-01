Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de conservation de la faune et de la flore - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations de protection de la faune et de la flore, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Wildlife Protection Organizations

Collecte de fonds sans frais pour les organisations de protection de la faune et de la flore sauvages

Comment Zeffy aide les organisations de protection de la faune à collecter des fonds

Les organisations de protection de la faune et de la flore utilisent Zeffy pour tout financer, de l'appel au sauvetage d'animaux sauvages à l'adhésion à l'adoption d'une espèce, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer un appel de sauvetage d'urgence

Utilisez un formulaire de don personnalisé pour rallier des sympathisants autour d'opérations urgentes de sauvetage d'animaux sauvages et obtenir des fonds immédiats pour les soins et la réadaptation des animaux.

Lancer un cercle de donateurs Wildlife Guardians

Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui apporte un soutien régulier aux projets de conservation, garantissant ainsi la protection d'habitats essentiels tout au long de l'année.

Organiser une collecte de fonds pour le Wildlife Photo Challenge

Permettez à vos sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de partager des photos d'animaux sauvages, en transformant leur passion pour la nature en une campagne de pair à pair qui élargit votre base de donateurs.

Vendre des billets pour une excursion d'observation des oiseaux dans la nature

Organiser des activités d'observation guidée des oiseaux et vendre des billets en ligne pour faire participer les amoureux de la nature locaux, couvrir les coûts et financer les futurs efforts de conservation.

Ouvrir un magasin de produits écologiques

Offrez des produits écologiques de marque tels que des bouteilles d'eau réutilisables et des tee-shirts biologiques afin de sensibiliser le public et de générer des fonds continus - 100 % sans frais.

Lancer une adhésion à Adopt-a-Species

Créer des niveaux d'adhésion pour que les sympathisants adoptent symboliquement des espèces menacées, reçoivent des mises à jour exclusives et soutiennent le travail de conservation à long terme.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre groupe de protection de la nature.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐾 50 colliers de repérage GPS déployés

pour que les chercheurs puissent surveiller les espèces menacées et intervenir en temps réel

🦏 Financement de 10 patrouilles de lutte contre le braconnage

protéger les rhinocéros et autres espèces sauvages vulnérables contre les chasseurs illégaux

🌱 2 500 plants indigènes plantés

la revitalisation des écosystèmes forestiers qui abritent d'innombrables espèces

🍼 25 animaux orphelins nourris et hébergés

donner aux jeunes animaux vulnérables une seconde chance dans la vie

🎓 100 ateliers communautaires sur la conservation ont été organisés

doter les populations locales des connaissances nécessaires à la protection de la faune et de la flore à long terme

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de protection de la faune et de la flore

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de protection de la faune et de la flore

🦉 Promenade nocturne dans la nature

Organiser des promenades guidées en forêt le soir, en collectant des fonds grâce à la vente de billets, afin d'offrir une éducation immersive sur la faune et la flore et de soutenir directement des projets de conservation.

📸 Concours de photos sauvages

Lancez un concours de photos d'animaux sauvages en ligne - les frais de participation financent des projets d'habitat et les supporters votent avec de petits dons pour couronner leur cliché préféré.

🚣‍♂️ River Rescue Rafting

Organisez une excursion en rafting sur une rivière pittoresque afin de collecter des fonds pour financer la restauration des berges et permettre aux participants de se familiariser avec la protection de la faune et de la flore aquatiques.

🌿 Birdathon dans l'arrière-cour

Défiez les ornithologues de repérer des espèces dans leur jardin - les sponsors s'engagent à verser une contribution pour chaque oiseau repéré, ce qui stimule l'engagement de la communauté et permet de financer la conservation au niveau local.

🎬 Nuit du film écologique en plein air

Projection en plein air de films familiaux sur la faune et la flore, vente de billets et de snacks pour collecter des fonds et inciter les communautés à protéger les espèces menacées.

🍦 Wild Treats Social

Établissez un partenariat avec un glacier local pour proposer des parfums sur le thème des animaux et reversez un pourcentage des ventes de l'été au sauvetage des animaux sauvages et à la préservation de leur habitat.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations gratuites de protection de la faune et de la flore Organisations de protection de la faune et de la flore idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites groupe de conservation de la faune idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations de protection de la faune et de la flore en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de conservation de la faune et de la flore. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000 USD

Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière pour la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables ; les candidatures sont ouvertes à partir du 7 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Opportunité de subvention 2025 du Fonds de conservation Disney

Fonds de conservation Disney

Non spécifié (variable)

Ce programme soutient les organisations qui travaillent avec les communautés pour protéger, restaurer et/ou réaménager les corridors de la faune sauvage ou les voies migratoires. La date limite pour soumettre une proposition complète est le 1er juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

2025 Natural Community Conservation Planning Local Assistance Grant Program (Programme d'aide locale à la planification de la conservation des communautés naturelles)

Département de la pêche et de la faune (Californie)

Jusqu'à 576 000 dollars disponibles au total, dépendants de chaque bourse.

Aide les agences publiques locales, les tribus et les organisations à but non lucratif à mettre en œuvre les PCN ; l'appel d'offres se termine le 17 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions collectives aux membres

L'Alliance pour la conservation

Non spécifié

Attribue des financements pour des projets de conservation dans toute l'Amérique du Nord ; des informations sur le cycle de subvention collective des membres 2025 sont disponibles, avec une date limite potentielle autour du 8 juillet 2025.

Postuler

En savoir plus groupe de conservation de la faune subventions

Principales entreprises qui font des dons à Organisations de protection de la faune et de la flore en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de conservation de la faune et de la flore sauvages ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

National Wildlife Federation (Fédération nationale de la faune et de la flore)

Partenariat avec des entreprises sur des initiatives stratégiques et de marketing de cause en faveur de la faune.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Société de conservation de la faune

Partenaire des entreprises pour la protection de la biodiversité, l'impact sur les moyens de subsistance des populations et la préservation des ressources naturelles.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

The Nature Conservancy

S'engage auprès des entreprises pour faire avancer les missions de conservation et promouvoir des pratiques commerciales durables.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Global Conservation Corps

Travaille avec des entreprises sponsors et des donateurs pour soutenir la conservation des espèces sauvages par le biais de programmes d'éducation et de soutien.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de protection de la faune ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations de protection de la vie sauvage ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement, et il n'y a pas de coûts cachés. Notre modèle est soutenu par les pourboires optionnels de généreux donateurs qui veulent nous aider à maintenir la gratuité pour des organisations comme la vôtre. C'est le seul avantage : plus d'argent reste dans votre mission !

Les organisations de protection de la faune et de la flore peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de la conservation des habitats ?

Absolument ! Les organisations de protection de la faune et de la flore peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur de la conservation des habitats, organiser des événements de collecte de fonds et même mettre en place des campagnes de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à la protection de la faune et de la flore.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de protection de la faune et de la flore peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de protection de la faune et de la flore peuvent utiliser Zeffy pour diverses campagnes de collecte de fonds. Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds entre pairs, de vendre des billets pour des événements de conservation ou de mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy soutient ces efforts sans aucun frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune et de la flore sauvages ?

Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de protection de la faune et de la flore car c'est la seule qui soit vraiment 100% gratuite. D'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites, mais elles incluent souvent des frais de traitement ou des coûts cachés. Avec Zeffy, tous les fonds collectés vont directement à votre mission, ce qui renforce la confiance des donateurs et maximise votre impact.

