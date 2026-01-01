Collecte de fonds sans frais pour les organisations de protection de la faune et de la flore sauvages

data-usecase-icon="donation_form"
Lancer un appel de sauvetage d'urgence
Utilisez un formulaire de don personnalisé pour rallier des sympathisants autour d'opérations urgentes de sauvetage d'animaux sauvages et obtenir des fonds immédiats pour les soins et la réadaptation des animaux.
Lancer un cercle de donateurs Wildlife Guardians
Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de donateurs mensuel qui apporte un soutien régulier aux projets de conservation, garantissant ainsi la protection d'habitats essentiels tout au long de l'année.
Organiser une collecte de fonds pour le Wildlife Photo Challenge
Permettez à vos sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de partager des photos d'animaux sauvages, en transformant leur passion pour la nature en une campagne de pair à pair qui élargit votre base de donateurs.
Vendre des billets pour une excursion d'observation des oiseaux dans la nature
Organiser des activités d'observation guidée des oiseaux et vendre des billets en ligne pour faire participer les amoureux de la nature locaux, couvrir les coûts et financer les futurs efforts de conservation.
Ouvrir un magasin de produits écologiques
Offrez des produits écologiques de marque tels que des bouteilles d'eau réutilisables et des tee-shirts biologiques afin de sensibiliser le public et de générer des fonds continus - 100 % sans frais.
Lancer une adhésion à Adopt-a-Species
Créer des niveaux d'adhésion pour que les sympathisants adoptent symboliquement des espèces menacées, reçoivent des mises à jour exclusives et soutiennent le travail de conservation à long terme.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 50 colliers de repérage GPS déployés
pour que les chercheurs puissent surveiller les espèces menacées et intervenir en temps réel
🦏 Financement de 10 patrouilles de lutte contre le braconnage
protéger les rhinocéros et autres espèces sauvages vulnérables contre les chasseurs illégaux
🌱 2 500 plants indigènes plantés
la revitalisation des écosystèmes forestiers qui abritent d'innombrables espèces
🍼 25 animaux orphelins nourris et hébergés
donner aux jeunes animaux vulnérables une seconde chance dans la vie
🎓 100 ateliers communautaires sur la conservation ont été organisés
doter les populations locales des connaissances nécessaires à la protection de la faune et de la flore à long terme
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de protection de la faune et de la flore
🦉 Promenade nocturne dans la nature
Organiser des promenades guidées en forêt le soir, en collectant des fonds grâce à la vente de billets, afin d'offrir une éducation immersive sur la faune et la flore et de soutenir directement des projets de conservation.
📸 Concours de photos sauvages
Lancez un concours de photos d'animaux sauvages en ligne - les frais de participation financent des projets d'habitat et les supporters votent avec de petits dons pour couronner leur cliché préféré.
🚣♂️ River Rescue Rafting
Organisez une excursion en rafting sur une rivière pittoresque afin de collecter des fonds pour financer la restauration des berges et permettre aux participants de se familiariser avec la protection de la faune et de la flore aquatiques.
🌿 Birdathon dans l'arrière-cour
Défiez les ornithologues de repérer des espèces dans leur jardin - les sponsors s'engagent à verser une contribution pour chaque oiseau repéré, ce qui stimule l'engagement de la communauté et permet de financer la conservation au niveau local.
🎬 Nuit du film écologique en plein air
Projection en plein air de films familiaux sur la faune et la flore, vente de billets et de snacks pour collecter des fonds et inciter les communautés à protéger les espèces menacées.
🍦 Wild Treats Social
Établissez un partenariat avec un glacier local pour proposer des parfums sur le thème des animaux et reversez un pourcentage des ventes de l'été au sauvetage des animaux sauvages et à la préservation de leur habitat.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites de protection de la faune et de la flore Organisations de protection de la faune et de la flore idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organisations de protection de la faune et de la flore en 2025
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 USD
Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière pour la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables ; les candidatures sont ouvertes à partir du 7 juillet 2025.
Opportunité de subvention 2025 du Fonds de conservation Disney
Fonds de conservation Disney
Non spécifié (variable)
Ce programme soutient les organisations qui travaillent avec les communautés pour protéger, restaurer et/ou réaménager les corridors de la faune sauvage ou les voies migratoires. La date limite pour soumettre une proposition complète est le 1er juillet 2025.
2025 Natural Community Conservation Planning Local Assistance Grant Program (Programme d'aide locale à la planification de la conservation des communautés naturelles)
Département de la pêche et de la faune (Californie)
Jusqu'à 576 000 dollars disponibles au total, dépendants de chaque bourse.
Aide les agences publiques locales, les tribus et les organisations à but non lucratif à mettre en œuvre les PCN ; l'appel d'offres se termine le 17 juillet 2025.
Subventions collectives aux membres
L'Alliance pour la conservation
Non spécifié
Attribue des financements pour des projets de conservation dans toute l'Amérique du Nord ; des informations sur le cycle de subvention collective des membres 2025 sont disponibles, avec une date limite potentielle autour du 8 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Organisations de protection de la faune et de la flore en 2025
National Wildlife Federation (Fédération nationale de la faune et de la flore)
Partenariat avec des entreprises sur des initiatives stratégiques et de marketing de cause en faveur de la faune.
Société de conservation de la faune
Partenaire des entreprises pour la protection de la biodiversité, l'impact sur les moyens de subsistance des populations et la préservation des ressources naturelles.
The Nature Conservancy
S'engage auprès des entreprises pour faire avancer les missions de conservation et promouvoir des pratiques commerciales durables.
Global Conservation Corps
Travaille avec des entreprises sponsors et des donateurs pour soutenir la conservation des espèces sauvages par le biais de programmes d'éducation et de soutien.
