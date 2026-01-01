Collecte de fonds sans frais pour les organisations de protection de la faune et de la flore sauvages

Organisations de protection de la faune et de la flore

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations de protection de la faune et de la flore

🦉 Promenade nocturne dans la nature

Organiser des promenades guidées en forêt le soir, en collectant des fonds grâce à la vente de billets, afin d'offrir une éducation immersive sur la faune et la flore et de soutenir directement des projets de conservation.

📸 Concours de photos sauvages

Lancez un concours de photos d'animaux sauvages en ligne - les frais de participation financent des projets d'habitat et les supporters votent avec de petits dons pour couronner leur cliché préféré.

🚣‍♂️ River Rescue Rafting

Organisez une excursion en rafting sur une rivière pittoresque afin de collecter des fonds pour financer la restauration des berges et permettre aux participants de se familiariser avec la protection de la faune et de la flore aquatiques.

🌿 Birdathon dans l'arrière-cour

Défiez les ornithologues de repérer des espèces dans leur jardin - les sponsors s'engagent à verser une contribution pour chaque oiseau repéré, ce qui stimule l'engagement de la communauté et permet de financer la conservation au niveau local.

🎬 Nuit du film écologique en plein air

Projection en plein air de films familiaux sur la faune et la flore, vente de billets et de snacks pour collecter des fonds et inciter les communautés à protéger les espèces menacées.

🍦 Wild Treats Social

Établissez un partenariat avec un glacier local pour proposer des parfums sur le thème des animaux et reversez un pourcentage des ventes de l'été au sauvetage des animaux sauvages et à la préservation de leur habitat.

