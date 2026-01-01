Collecte de fonds à taux zéro pour les initiatives de réduction des déchets

data-usecase-icon="store"
Ouvrir un magasin de kits de démarrage zéro déchet
Proposer des bacs à compost, des sacs réutilisables et des outils écologiques par le biais d'une boutique en ligne qui permet de collecter des fonds tout en équipant les partisans d'un mode de vie sans déchets.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Lancement du cercle mensuel des champions de l'écologie
Invitez les sympathisants à faire des dons mensuels pour soutenir les programmes de réduction des déchets et les activités de sensibilisation de la communauté sans avoir à se préoccuper des frais.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Lancer le défi du nettoyage de la communauté
Permettez aux bénévoles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et incitez leurs amis à parrainer des ramassages locaux de déchets, en amplifiant votre impact par le biais de réseaux de pairs.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Vendre des billets pour la série d'éco-ateliers
Organisez des ateliers pratiques sur le compostage, le recyclage et le bricolage. Vendez vos billets en ligne pour couvrir les frais de matériel et les honoraires des instructeurs.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="donation_form"
Déployer une campagne de dons d'astuces zéro déchet
Partagez des conseils pratiques sur la réduction des déchets avec un formulaire de don personnalisé afin d'attirer de nouveaux donateurs tout en finançant votre matériel éducatif.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="adhésion"
Lancer le programme des ambassadeurs zéro déchet
Proposer une adhésion à plusieurs niveaux avec des guides exclusifs, des appels à la communauté et un accès anticipé aux événements pour les supporters engagés dans la réduction des déchets.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌱 50 kits de compostage pour l'arrière-cour
Donner aux familles les moyens de transformer les déchets alimentaires en or pour le jardin
🛒 1 000 sacs d'épicerie réutilisables
Aider les consommateurs à se débarrasser des plastiques à usage unique à la caisse
📚 5 séries d'ateliers zéro déchet
Donner aux membres de la communauté des compétences pratiques pour réduire les déchets
🧹 8 événements de nettoyage de quartier
Mobiliser des bénévoles pour restaurer nos parcs et nos rues
500 bouteilles d'eau en acier inoxydable
Encourager les habitudes de remplissage et réduire les déchets d'eau en bouteille
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Initiatives de réduction des déchets
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives de réduction des déchets
♻️ Summer Swap & Shop
Organisez un échange communautaire de vêtements et de marchandises. Les frais d'inscription modiques permettent de financer des programmes, de prolonger la durée de vie des articles et de réduire les déchets dans les décharges.
🚴♂️ Trash Trek Bike Ride
Les cyclistes ramassent les déchets en roulant. Les participants recueillent des promesses de parrainage, ce qui renforce la fierté de la communauté et réduit les déchets sur le bord de la route.
🎥 Eco-Film sous les étoiles
Projections de films écologiques en plein air sous les étoiles. Vente de billets, vente de gobelets réutilisables et stands d'information sur les projets de réduction des déchets.
🌞 Webathon solaire
12 heures de diffusion en direct de démonstrations de cuisine solaire, de tutoriels de recyclage et de quiz écologiques alimentés par l'énergie solaire. Les téléspectateurs font un don par défi pour réduire les déchets.
📦 Rallye virtuel de recyclage
Les supporters enregistrent en ligne leurs efforts de recyclage à domicile et partagent leurs statistiques. Chaque étape franchie permet de débloquer des fonds de contrepartie, ce qui favorise l'impact sur la communauté et l'adoption d'habitudes saines.
📸 Concours photo #WasteLess
Concours photo en ligne avec l'étiquette #WasteLessSummer. Les photos présentées illustrent des habitudes créatives en matière de réduction des déchets. Les frais de participation et les votes permettent de financer les efforts de réduction des déchets.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 initiatives gratuites de réduction des déchets Initiatives de réduction des déchets idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Initiatives de réduction des déchets en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Trois à cinq subventions accordées par chacun des 10 bureaux régionaux de l'EPA
Soutient des projets d'éducation à l'environnement.
Subventions pour la gestion des déchets solides
Développement rural de l'USDA
Non spécifié
Réduit ou élimine la pollution des ressources en eau en finançant des organisations qui fournissent une assistance technique ou une formation pour améliorer la planification et la gestion des sites de déchets solides ; la fenêtre de candidature est ouverte du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.
Subvention communautaire pour la réduction des déchets
SWACO, OH
$500.00 - $35,000.00
Finance des projets qui réduisent les déchets et/ou augmentent le détournement de matériaux récupérables qui seraient autrement envoyés à la décharge sanitaire du comté de Franklin pour être éliminés. Revenez en avril 2025 pour en savoir plus sur le cycle de subvention 2026 !
Programme de subvention Recycle Ohio
Agence de protection de l'environnement de l'Ohio
Jusqu'à 200 000
Offre des subventions aux communautés, aux organisations à but non lucratif, aux entreprises et aux institutions universitaires. L'EPA de l'Ohio acceptera les demandes du 6 octobre 2025 au 5 décembre 2025.
Principales entreprises qui font des dons à à des initiatives de réduction des déchets en 2025
Walmart
soutient les initiatives communautaires par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Cible
Fournit des subventions pour soutenir les organisations qui travaillent à renforcer les communautés et offre des dons aux magasins locaux par le biais de cartes-cadeaux Target.
Recyclage BRING
Investit dans sa mission qui consiste à permettre aux résidents d'économiser de l'argent, de réduire leur empreinte carbone et de prendre leur avenir en main grâce au recyclage.
Partenaires pour la réduction des déchets
Aide les organisations à améliorer la gestion de l'environnement et de l'énergie grâce à des techniques d'efficacité qui permettent d'économiser de l'argent.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les initiatives de réduction des déchets ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de réduction des déchets ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les dons facultatifs de généreux donateurs pour maintenir la gratuité de la plateforme, ce qui vous permet de consacrer chaque dollar à la réduction des déchets et à la promotion du développement durable sans vous soucier des coûts supplémentaires.
Les initiatives de réduction des déchets peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Waste Reduction Initiatives peut utiliser Zeffy pour collecter des dons ponctuels, mettre en place des programmes de dons récurrents, vendre des billets pour des événements de collecte de fonds, et plus encore, le tout sans aucun frais. Chaque centime collecté est directement affecté au soutien de vos objectifs et initiatives en matière d'environnement.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les initiatives de réduction des déchets peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, Waste Reduction Initiatives peut organiser une variété de campagnes de collecte de fonds telles que des collectes de fonds de pair à pair pour engager votre communauté, vendre des billets pour des événements tels que des ateliers écologiques, et mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien continu. Zeffy possède tous les outils dont vous avez besoin pour maximiser vos efforts de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets ?
Zeffy est la meilleure option pour les initiatives de réduction des déchets parce qu'elle est vraiment sans frais. Alors que d'autres plateformes peuvent promettre des " frais réduits " ou des " coûts minimes ", Zeffy ne prélève aucune somme sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à vos initiatives de réduction des déchets, ce qui renforce la confiance et la transparence des donateurs.