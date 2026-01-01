Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les initiatives de réduction des déchets ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les initiatives de réduction des déchets ! Il n'y a pas de frais de plateforme ou de traitement, ni de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les dons facultatifs de généreux donateurs pour maintenir la gratuité de la plateforme, ce qui vous permet de consacrer chaque dollar à la réduction des déchets et à la promotion du développement durable sans vous soucier des coûts supplémentaires.

Les initiatives de réduction des déchets peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Waste Reduction Initiatives peut utiliser Zeffy pour collecter des dons ponctuels, mettre en place des programmes de dons récurrents, vendre des billets pour des événements de collecte de fonds, et plus encore, le tout sans aucun frais. Chaque centime collecté est directement affecté au soutien de vos objectifs et initiatives en matière d'environnement.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les initiatives de réduction des déchets peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, Waste Reduction Initiatives peut organiser une variété de campagnes de collecte de fonds telles que des collectes de fonds de pair à pair pour engager votre communauté, vendre des billets pour des événements tels que des ateliers écologiques, et mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien continu. Zeffy possède tous les outils dont vous avez besoin pour maximiser vos efforts de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les initiatives de réduction des déchets ?

Zeffy est la meilleure option pour les initiatives de réduction des déchets parce qu'elle est vraiment sans frais. Alors que d'autres plateformes peuvent promettre des " frais réduits " ou des " coûts minimes ", Zeffy ne prélève aucune somme sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à vos initiatives de réduction des déchets, ce qui renforce la confiance et la transparence des donateurs.