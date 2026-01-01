Collecte de fonds sans frais pour les centres de conservation de la faune et de la flore sauvages

data-usecase-icon="donation_form"
Lancer un appel de sauvetage d'urgence
Mobilisez vos sympathisants pour financer les sauvetages urgents d'animaux sauvages et les traitements médicaux grâce à une campagne en ligne ciblée. Grâce à l'absence de frais, chaque dollar est directement affecté aux soins intensifs.
Créer un club de parrainage d'espèces
Encouragez les dons mensuels pour adopter et soutenir les espèces menacées tout au long de l'année, en garantissant un financement fiable pour l'habitat et les soins vétérinaires. La facturation automatisée permet de maintenir les contributions sur la bonne voie sans travail supplémentaire.
Organiser un safari virtuel
Invitez les participants à marcher, courir ou faire du vélo sur des distances représentant des itinéraires de migration, puis à collecter des fonds sur des pages personnelles pour soutenir les corridors fauniques. Le partage d'égal à égal amplifie la portée et les dons.
Vendre des billets pour le gala de la conservation
Organisez une soirée élégante de présentations, de ventes aux enchères et de conférenciers invités pour célébrer des étapes importantes et collecter des dons majeurs. La billetterie rationalisée et le suivi des participants simplifient la logistique.
Ouvrir un magasin Eco-Merch
Proposez des vêtements de marque, des équipements réutilisables et des reproductions d'art animalier en ligne pour collecter des fonds et sensibiliser le public. L'absence de frais de plateforme signifie que 100 % des ventes soutiennent des programmes de conservation.
Créer une adhésion à Wildlife Guardian
Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des mises à jour exclusives, des visites des coulisses et la reconnaissance des donateurs. Les cotisations des membres assurent un soutien régulier et renforcent l'engagement de la communauté.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌱 Planter 1 000 arbres indigènes
Ainsi, les jeunes forêts peuvent prospérer et les animaux se développer.
🦉 Suivre 5 rapaces en voie de disparition
Surveiller leurs mouvements et les protéger contre les menaces
🐢 Construire 50 cages de protection des nids de tortues
Pour protéger les jeunes pousses vulnérables des prédateurs
🚑 Financer la journée du véhicule de sauvetage des animaux sauvages
Sauver des minutes critiques quand chaque vie compte
🏞️ Organiser 4 ateliers communautaires sur la conservation
Faire participer les voisins à la protection de notre précieuse faune et de notre flore
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Centres de conservation de la faune et de la flore
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de conservation de la faune et de la flore
🐾 Sunset Safari Soirée
Une visite guidée de la faune et de la flore en soirée, accompagnée de boissons et d'une vente aux enchères silencieuse, afin de mobiliser les sympathisants et de collecter des fonds sous les étoiles.
📸 Promenade photographique de la faune et de la flore
Randonnée photographique guidée sur nos sentiers ; les frais d'inscription servent à financer la conservation et les participants reçoivent des conseils de pro et des photos d'animaux sauvages.
🐦 Défi Birdathon
Les participants enregistrent en ligne les observations d'oiseaux locaux ; les sponsors s'engagent à financer des projets vitaux de conservation aviaire pour chaque observation.
🛶 Pagaie pour la préservation
Un kayak-thon sponsorisé sur la rivière ; les participants s'engagent à payer un kilomètre pour financer les efforts de protection des zones humides.
🖥️ Wild Livestream Tour
Visites des coulisses diffusées en direct ; les téléspectateurs font un don pour obtenir des informations sur les animaux et des questions-réponses avec notre équipe de protection de l'environnement.
🍃 Cours d'éco-cuisine
Atelier de cuisine en plein air utilisant des ingrédients durables ; la vente des billets permet de soutenir les habitats naturels et d'enseigner une cuisine respectueuse de l'environnement.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 centres gratuits de conservation de la faune et de la flore Centres de conservation de la faune et de la flore idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Centres de conservation de la faune et de la flore en 2025
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Environ 30 à 35 bourses au niveau national
Soutient des projets d'éducation à l'environnement.
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 USD
Offre des financements pour aider à sauver des animaux et des écosystèmes dans le monde entier.
Subventions nationales pour la faune et la flore
Service américain de la pêche et de la faune (U.S. Fish & Wildlife Service)
Plus de 55 millions de dollars
Fournit des fonds aux États, aux territoires, aux commonwealths et au district de Columbia (D.C.) pour soutenir la conservation proactive de la faune et de la flore.
Fonds de préservation de la faune sauvage de l'Illinois
Département des ressources naturelles de l'Illinois
Les petits projets ne peuvent excéder 2 000 $ ; les grands projets entre 2 000 et 20 000 $.
Financement de projets liés à la faune sauvage et aux plantes indigènes dans l'Illinois.
Principales entreprises qui font des dons à Centres de conservation de la faune et de la flore en 2025
Walmart
Soutient les organisations locales par le biais de subventions locales, du round up, de registres et de l'outil de demande d'espace.
The Walt Disney Company
Soutient les organisations à but non lucratif qui travaillent avec les communautés pour sauver la faune et la flore, inspirer des actions et protéger la planète.
Étuis Loopy
Fait don au WCN d'une partie du montant de chaque achat de Midnight Leopard et de Leopard Case par le biais de son programme Loopy for a Cause ? 1% Pledge.
The Nature Conservancy
Fait progresser la mission de conservation tout en promouvant des pratiques commerciales durables.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les centres de conservation de la faune ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les centres de conservation de la faune et de la flore ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux dons volontaires des donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les efforts de conservation en gardant chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les centres de conservation de la faune peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux ?
Absolument ! Les centres de conservation de la faune et de la flore peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents sans jamais payer de frais. Chaque dollar donné soutient directement votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les centres de conservation de la faune peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les centres de conservation de la faune et de la flore peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous offre la flexibilité nécessaire pour mener des campagnes qui trouvent un écho auprès de vos sympathisants.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les centres de conservation de la faune ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite conçue pour les centres de conservation de la faune et de la flore. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy permet à chaque dollar d'aller vers les efforts de conservation, garantissant que plus de fonds vont à votre mission là où ils comptent le plus.