Collecte de fonds sans frais pour les centres de conservation de la faune et de la flore sauvages

Centres de conservation de la faune et de la flore

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Centres de conservation de la faune et de la flore

🐾 Sunset Safari Soirée

Une visite guidée de la faune et de la flore en soirée, accompagnée de boissons et d'une vente aux enchères silencieuse, afin de mobiliser les sympathisants et de collecter des fonds sous les étoiles.

📸 Promenade photographique de la faune et de la flore

Randonnée photographique guidée sur nos sentiers ; les frais d'inscription servent à financer la conservation et les participants reçoivent des conseils de pro et des photos d'animaux sauvages.

🐦 Défi Birdathon

Les participants enregistrent en ligne les observations d'oiseaux locaux ; les sponsors s'engagent à financer des projets vitaux de conservation aviaire pour chaque observation.

🛶 Pagaie pour la préservation

Un kayak-thon sponsorisé sur la rivière ; les participants s'engagent à payer un kilomètre pour financer les efforts de protection des zones humides.

🖥️ Wild Livestream Tour

Visites des coulisses diffusées en direct ; les téléspectateurs font un don pour obtenir des informations sur les animaux et des questions-réponses avec notre équipe de protection de l'environnement.

🍃 Cours d'éco-cuisine

Atelier de cuisine en plein air utilisant des ingrédients durables ; la vente des billets permet de soutenir les habitats naturels et d'enseigner une cuisine respectueuse de l'environnement.

‍