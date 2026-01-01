data-usecase-icon="donation_form"
Lancer la campagne "Préservez notre parc
Créez un formulaire de don personnalisé pour rallier les partisans autour de projets de conservation spécifiques tels que la restauration de sentiers, la protection de la faune et de la flore et la préservation de l'histoire. Des messages clairs et des pages thématiques permettent aux donateurs de contribuer sans frais.
Lancement Trailblazer Soutiens mensuels
Vous pouvez faire des dons mensuels pour financer l'entretien courant des sentiers, la restauration de l'habitat et les opérations du parc. Les dons récurrents apportent un soutien stable qui permet de planifier les travaux de conservation à long terme sans interruption.
Organiser une randonnée pour le parc Défi des pairs
Invitez les bénévoles à fixer des objectifs de collecte de fonds pour les randonnées sponsorisées, à partager des pages personnalisées et à inciter leurs réseaux à faire des dons. Les campagnes peer-to-peer s'appuient sur les relations personnelles pour élargir votre base de financement.
Organiser un festival de découverte des parcs
Vendez des billets pour des randonnées guidées, des conférences de gardes forestiers et des événements familiaux dans le parc, avec une inscription et un enregistrement en ligne faciles. Les expériences payantes stimulent l'engagement des visiteurs tout en générant un soutien vital.
Open the Park Merch & Gear Shop
Proposez des vêtements de marque, du matériel de camping et des guides du parc dans une boutique en ligne alimentée par Zeffy. Les supporters peuvent acheter des souvenirs de qualité en sachant que 100 % des recettes sont directement affectées aux projets du parc.
Créer un programme d'adhésion aux Amis du parc
Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des avantages exclusifs tels que des événements réservés aux membres, des laissez-passer d'accès anticipé et des bulletins d'information spéciaux. Les abonnements favorisent la fidélisation et génèrent des revenus prévisibles.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏕️ 50 kits de matériel de camping
Pour que les familles défavorisées puissent s'équiper et se connecter à la nature
🌱 250 arbres indigènes plantés
Restauration des habitats essentiels et prévention de l'érosion des sols
🛠️ 10 miles de réparation de sentiers
Assurer la sécurité et l'accessibilité des sentiers pour tous les randonneurs
🦋 100 habitats pour les pollinisateurs
Soutenir les abeilles et les papillons essentiels aux écosystèmes du parc
🔭 5 nuits d'observation des étoiles dans les parcs
Rassembler les communautés sous un ciel noir immaculé
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les parcs nationaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Parcs nationaux
🚶 Trails Charity Trek (randonnée caritative)
Des randonnées estivales guidées pour lesquelles les supporters font un don pour réserver leur place, l'ensemble des recettes finançant l'entretien des sentiers et les programmes communautaires.
🎸 Série de concerts dans le parc
Accueillez des groupes locaux dans un parc pittoresque, vendez des billets et des concessions pour collecter des fonds tout en attirant de nouveaux sympathisants en plein air.
🌌 Conte du ciel nocturne
Les soirées se déroulent sous les étoiles avec des guides du parc qui partagent leurs connaissances. L'entrée payante permet de soutenir la surveillance et la conservation de la faune et de la flore nocturnes.
📸 Défi photo du parc
Les adeptes paient un droit d'entrée modique pour soumettre leurs meilleures photos du parc ; la communauté vote et achète un calendrier des gagnants pour financer l'entretien des sentiers.
🎥 Ranger Live Q&A
Les donateurs participent à une émission exclusive en direct pendant l'été avec les gardes forestiers pour poser des questions et écouter des histoires, ce qui stimule l'engagement et incite à faire des dons.
🎁 Boîte cadeau Explorer
Commandez à l'avance un coffret d'été contenant des cartes des parcs, des sachets de graines indigènes, des en-cas et du matériel ; les recettes soutiennent la restauration des habitats locaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 parcs nationaux gratuits Parcs nationaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour parcs nationaux en 2025
Opportunité de financement pour le renforcement des capacités des partenaires du parc
Fondation des parcs nationaux
Non spécifié
Cette opportunité offre un financement pour renforcer la capacité organisationnelle des organisations philanthropiques des parcs nationaux. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 juillet 2025.
Fonds de conservation du papillon monarque et des pollinisateurs
National Wildlife and Fish Foundation (NFWF) (Fondation nationale pour la vie sauvage et la pêche)
200 000 à 300 000
Ce fonds soutient des projets qui protègent, conservent et augmentent l'habitat des papillons monarques et des insectes pollinisateurs indigènes. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 8 juillet 2025.
Programme d'aide à la reprise après sinistre pour l'exercice 2025 (aides à la préservation de l'ESHPF)
Service des parcs nationaux
48 millions de dollars au total pour le programme
Ce programme accorde un financement pour la réparation et la restauration des ressources historiques et culturelles dans les zones déclarées sinistrées. Les demandes doivent être déposées avant le 15 juillet 2025.
Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin
Gainbridge
Au moins 5 000
Ce programme offre des subventions aux organisations qui se consacrent à la promotion des filles et/ou des femmes dans le domaine du sport et de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons aux parcs nationaux en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good", et propose des ressources telles que des registres et des outils de demande d'espace.
Subaru d'Amérique
Apporte un soutien important aux parcs nationaux par le biais d'efforts de conservation et d'initiatives de programmes, agissant en tant que partenaire majeur de l'entreprise.
Vallée de la nature
Contribue aux parcs nationaux en soutenant la restauration des sentiers et les initiatives qui encouragent l'exploration en plein air.
Projet de parcs
Permet à la prochaine génération de champions des parcs de s'épanouir en reversant une partie des ventes de ses vêtements à diverses organisations caritatives qui se consacrent à la préservation des parcs nationaux.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les parcs nationaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les parcs nationaux ! Vous ne paierez pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Nous sommes en mesure d'offrir nos services gratuitement grâce aux contributions facultatives de généreux donateurs qui apprécient de soutenir votre travail essentiel. Il n'y a pas de piège, c'est juste plus d'argent à investir dans la préservation de notre patrimoine naturel.
Les parcs nationaux peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Tout à fait ! Les parcs nationaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons. Qu'il s'agisse de collecter des dons réguliers, de vendre des billets d'événements ou de mettre en place des dons récurrents, Zeffy veille à ce que chaque dollar collecté soutienne directement vos efforts de conservation, et ce, sans frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les parcs nationaux peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les parcs nationaux peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Suscitez l'engagement de vos supporters avec des campagnes de pair à pair, organisez des événements payants, ou établissez un flux régulier de soutien avec des dons récurrents. Quelle que soit votre approche, Zeffy vous aide à rationaliser ces efforts sans réduire vos fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les parcs nationaux ?
Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les parcs nationaux car c'est la seule qui soit vraiment 100% gratuite. Contrairement aux plateformes avec des frais cachés, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission de conservation, ce qui permet d'établir la confiance avec les donateurs et de maximiser l'impact de leurs contributions.