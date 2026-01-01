Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Parcs nationaux

🚶 Trails Charity Trek (randonnée caritative)

Des randonnées estivales guidées pour lesquelles les supporters font un don pour réserver leur place, l'ensemble des recettes finançant l'entretien des sentiers et les programmes communautaires.

🎸 Série de concerts dans le parc

Accueillez des groupes locaux dans un parc pittoresque, vendez des billets et des concessions pour collecter des fonds tout en attirant de nouveaux sympathisants en plein air.

🌌 Conte du ciel nocturne

Les soirées se déroulent sous les étoiles avec des guides du parc qui partagent leurs connaissances. L'entrée payante permet de soutenir la surveillance et la conservation de la faune et de la flore nocturnes.

📸 Défi photo du parc

Les adeptes paient un droit d'entrée modique pour soumettre leurs meilleures photos du parc ; la communauté vote et achète un calendrier des gagnants pour financer l'entretien des sentiers.

🎥 Ranger Live Q&A

Les donateurs participent à une émission exclusive en direct pendant l'été avec les gardes forestiers pour poser des questions et écouter des histoires, ce qui stimule l'engagement et incite à faire des dons.

🎁 Boîte cadeau Explorer

Commandez à l'avance un coffret d'été contenant des cartes des parcs, des sachets de graines indigènes, des en-cas et du matériel ; les recettes soutiennent la restauration des habitats locaux.

