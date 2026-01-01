Collecte de fonds sans frais pour les groupes de protection de l'environnement

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de protection de l'environnement

🌿 Park BioBlitz Fundraiser

Un événement communautaire consiste à marquer des espèces dans les parcs locaux ; les sponsors s'engagent à financer la recherche sur la biodiversité en fonction du nombre d'espèces trouvées.

‍

🏃‍♀️ Miles for Meadows

Les supporters enregistrent des kilomètres d'été en marchant ou en courant ; les sponsors font un don par kilomètre pour restaurer les habitats de fleurs sauvages.

‍

📸 #SunsetCleanupChallenge

Les participants affichent les nettoyages de plages ou de parcs au coucher du soleil à l'aide d'un hashtag ; les amis font un don pour chaque nettoyage afin de financer la réduction du plastique.

‍

🎨 Marathon éco-mural

Des artistes locaux peignent une fresque géante sur le thème de l'écologie pendant un week-end ; les donateurs parrainent des sections et achètent des tirages pour soutenir les bourses d'art en faveur de la conservation.

‍

🚲 Rallye solaire-pédale

Les cyclistes parcourent une boucle pittoresque avec des aires de repos alimentées par l'énergie solaire ; les sponsors s'engagent à financer des projets d'énergie renouvelable pour chaque kilomètre parcouru.

‍

🍃 Construction d'une maison d'oiseaux dans l'arrière-cour

Les familles construisent et peignent des nichoirs dans leur jardin lors d'un atelier ; les frais d'inscription servent à financer la restauration des habitats des oiseaux indigènes et des pollinisateurs.

‍