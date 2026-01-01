Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de protection de la nature - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de protection de l'environnement, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Environmental Conservation Groups

Collecte de fonds sans frais pour les groupes de protection de l'environnement

Comment Zeffy aide les groupes de protection de l'environnement à collecter des fonds

Les groupes de protection de l'environnement utilisent Zeffy pour tout financer, de la plantation d'arbres à l'adhésion à des gardiens de l'environnement, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

Parrainer une campagne de plantation d'arbres

Permettre aux sympathisants de financer des arbres individuels ou des hectares dans le cadre de projets de reboisement, afin d'avoir un impact mesurable sur les paysages dégradés sans frais de plateforme.

Devenez un Green Guardian

Invitez les donateurs à rejoindre un cercle de soutien mensuel, qui assure un financement fiable des programmes de restauration des habitats et d'élimination des espèces envahissantes.

Défi "Randonnée pour l'habitat

Permettre aux bénévoles de former des équipes et de collecter des promesses de dons par kilomètre parcouru, afin d'amplifier la collecte de fonds et la sensibilisation aux projets de corridors fauniques.

Série d'ateliers sur le zéro déchet

Vendez des billets pour des cours pratiques sur le compostage, le recyclage et les modes de vie durables, dont les recettes soutiennent vos initiatives en matière d'éducation.

Magasin éphémère Eco Merch

Proposez des sacs réutilisables, des bouteilles d'eau et des vêtements écologiques de votre marque dans une boutique en ligne qui finance le travail de conservation sans aucun frais.

Rejoindre le club des champions de la conservation

Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux qui permet d'obtenir des mises à jour exclusives sur le terrain, des invitations de bénévoles et des avantages pour les donateurs afin de stimuler le soutien continu.

⚠️ D 'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre groupe de protection de la nature.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🌳 100 jeunes arbres indigènes plantés

Restauration des corridors forestiers pour les oiseaux et les mammifères

💧 5 km de rivière restaurés

Pour que la vie aquatique puisse prospérer dans des eaux propres et saines

📚 20 ateliers d'éco-éducation

Donner aux communautés les moyens de devenir les protecteurs de la nature

🧪 Analyse des sols sur 50 sites

Fournir des informations pour une restauration efficace de l'habitat

📸 5 caméras de surveillance de la faune

Collecte de données vitales pour la sauvegarde des espèces menacées

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de conservation de l'environnement

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de protection de l'environnement

🌿 Park BioBlitz Fundraiser

Un événement communautaire consiste à marquer des espèces dans les parcs locaux ; les sponsors s'engagent à financer la recherche sur la biodiversité en fonction du nombre d'espèces trouvées.

🏃‍♀️ Miles for Meadows

Les supporters enregistrent des kilomètres d'été en marchant ou en courant ; les sponsors font un don par kilomètre pour restaurer les habitats de fleurs sauvages.

📸 #SunsetCleanupChallenge

Les participants affichent les nettoyages de plages ou de parcs au coucher du soleil à l'aide d'un hashtag ; les amis font un don pour chaque nettoyage afin de financer la réduction du plastique.

🎨 Marathon éco-mural

Des artistes locaux peignent une fresque géante sur le thème de l'écologie pendant un week-end ; les donateurs parrainent des sections et achètent des tirages pour soutenir les bourses d'art en faveur de la conservation.

🚲 Rallye solaire-pédale

Les cyclistes parcourent une boucle pittoresque avec des aires de repos alimentées par l'énergie solaire ; les sponsors s'engagent à financer des projets d'énergie renouvelable pour chaque kilomètre parcouru.

🍃 Construction d'une maison d'oiseaux dans l'arrière-cour

Les familles construisent et peignent des nichoirs dans leur jardin lors d'un atelier ; les frais d'inscription servent à financer la restauration des habitats des oiseaux indigènes et des pollinisateurs.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes de protection de l'environnement gratuits Groupes de protection de l'environnement idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de protection de l'environnement en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de protection de la nature. Ces options sont un excellent point de départ.

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000

Ce programme soutient les défenseurs de la nature en début ou en milieu de carrière pour la conservation des espèces sauvages et la protection de la biodiversité. Les candidatures sont ouvertes à partir du 7 juillet 2025.

Postuler

2025 Prix du ministère de la défense pour le NPLD

National Fish and Wildlife Foundation (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)

Jusqu'à 15 000

Soutient les projets qui protègent et améliorent les terrains militaires ; les propositions complètes doivent être présentées en juillet 2025.

Postuler

2025 DEP Environmental Education Grants Program (Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement)

Département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie

Jusqu'à 65 000

Finance des projets d'éducation à l'environnement dans toute la Pennsylvanie ; les demandes doivent être déposées avant le 15 novembre 2024, les projets devant débuter le 1er juillet 2025.

Postuler

Subventions de l'EPA

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Plus de 4 milliards de dollars par an

Aide les organisations à atteindre leurs objectifs environnementaux ; les détails du programme et les délais varient.

Postuler

En savoir plus groupe de conservation subventions

Principales entreprises qui font des dons à groupes de protection de l'environnement en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de protection de la nature ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

PPG

Partenariat avec des organisations d'éducation à l'environnement pour créer de nouveaux supports pédagogiques.

Prendre contact

Fondation Mars Wrigley

soutient des programmes d'éducation à l'environnement tels que Eco-Schools et la campagne "Litter Less".

Prendre contact

1% pour la planète

Met en relation des entreprises avec des organisations environnementales et encourage les entreprises à donner 1 % de leur chiffre d'affaires annuel pour soutenir des causes environnementales.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de protection de l'environnement ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de protection de l'environnement ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, de sorte que chaque dollar va directement à votre cause. Notre plateforme reste gratuite grâce aux astuces des donateurs qui souhaitent nous soutenir, ce qui nous permet d'aider davantage d'associations de protection de l'environnement comme la vôtre.

Les groupes de protection de l'environnement peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes de protection de l'environnement peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de toutes sortes, qu'il s'agisse d'un soutien général, de projets spécifiques ou de dons récurrents. De plus, vous pouvez vendre des billets pour des événements, le tout sans frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de protection de l'environnement peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les groupes de protection de l'environnement peuvent organiser une variété de campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous aide à mobiliser vos partisans et à conserver davantage de fonds pour votre mission de conservation.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de protection de l'environnement ?

Zeffy est la meilleure option pour les groupes de protection de l'environnement, car c'est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement sans frais. Contrairement à d'autres, qui peuvent s'afficher comme "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy s'assure que chaque centime va directement à votre mission. Il s'agit d'une solution simple et fiable, conçue spécialement pour les organisations à but non lucratif.

