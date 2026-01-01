Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre groupe de nettoyage des océans - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations de nettoyage des océans, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Ocean Cleanup Organizations

Collecte de fonds sans frais pour les organisations de nettoyage des océans

Comment Zeffy aide les organisations de nettoyage des océans à collecter des fonds

Les organisations de nettoyage des océans utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les cadeaux pour un océan sans plastique jusqu'aux adhésions à des champions de la côte propre, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer la campagne de dons pour un océan sans plastique

Créez un formulaire de don personnalisé pour collecter des dons uniques en vue d'éliminer le plastique des côtes ; facile à partager et 100 % gratuit.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Démarrer le cercle de don mensuel de l'Océan Bleu

Encouragez les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels pour soutenir les efforts de nettoyage en cours ; la facturation automatisée réduit le travail administratif et assure la stabilité du financement.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Permettre aux équipes de nettoyage des plages de collecter des fonds

Permettre aux bénévoles de lancer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier leurs réseaux pour soutenir les dons - idéal pour élargir votre communauté de donateurs.

data-usecase-icon="event"

Organiser une collecte de fonds pour le nettoyage du littoral

Vendez des billets pour un événement de nettoyage de plage guidé, couvrant les fournitures et stimulant la participation des bénévoles tout en collectant des fonds cruciaux.

data-usecase-icon="store"

Ouvrir un magasin d'équipement respectueux de l'océan

Proposez des bouteilles d'eau réutilisables, des tee-shirts écologiques et des kits de nettoyage en ligne pour collecter des fonds et diffuser votre mission à chaque vente.

data-usecase-icon="adhésion"

Créer une adhésion à Clean Coast Champion

Créez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux avec des mises à jour exclusives, des webinaires et des témoignages de reconnaissance, ce qui est parfait pour engager et fidéliser vos supporters les plus dévoués.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre groupe de nettoyage des océans.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐢 2 500 débris retirés des plages de nidification

Protéger les tortues menacées d'extinction et leurs habitats fragiles

🌊 750 mètres de littoral restaurés à l'état vierge

Redonner vie aux rivages pour la faune et la flore locales et pour le plaisir de la communauté

🎓 Formation de 200 étudiants à la conservation marine

Inspirer la prochaine génération à sauvegarder nos océans

🚤 Cinq missions communautaires de nettoyage par bateau sur les voies navigables locales

Mobiliser des bénévoles pour lutter contre la pollution à la source

♻️ 100 kits de nettoyage durable pour les héros bénévoles

Fournir aux acteurs du changement les outils nécessaires pour avoir un impact durable sur les océans

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations de nettoyage des océans

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organisations de nettoyage des océans

🏖️ Fête de quartier pour le nettoyage de la plage

Rassemblez la communauté sur le rivage avec des jeux, de la musique et des stations de nettoyage ; vendez des billets et organisez des tirages au sort pour financer l'équipement.

🌊 Pagaie pour la course en plastique

Organisez une course de paddleboard/kayak ; les participants recueillent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru afin de soutenir les missions de nettoyage des océans.

📸 #TrashTag Photo Challenge

Encouragez les supporters à partager des photos avant/après le nettoyage des plages avec #TrashTag, en encourageant les dons de pair à pair en ligne.

Vente aux enchères d'œuvres d'art de l'océan Sunset

Organisez une exposition d'art en plein air sur la plage, au coucher du soleil, avec des œuvres sur le thème de l'océan ; récoltez des fonds en vendant des billets et en organisant des ventes aux enchères.

🐠 Mosaïque numérique en plastique

Créez une mosaïque numérique d'animaux marins ; chaque don ajoute un pixel, ce qui permet de débloquer des badges partageables et de reconnaître les donateurs.

🍹 Coastal Cocktails & Chat

Vendre des billets pour une soirée cocktail en bord de mer avec des experts de l'océan ; une partie des ventes du bar et des frais d'entrée sert à financer le nettoyage.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organisations gratuites de nettoyage des océans Organisations de nettoyage des océans idées de collecte de fonds

Tous les articles groupe de nettoyage des océans idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organisations de nettoyage des océans en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de nettoyage des océans. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement

Agence américaine pour la protection de l'environnement

Trois à cinq subventions de chacun des 10 bureaux régionaux de l'EPA

Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

Loi bipartisane sur les infrastructures pour l'exercice fiscal 2025 Élimination des débris marins

Programme sur les débris marins de la NOAA

Non déterminé pour l'instant

Offre un financement pour l'enlèvement de gros débris marins grâce au financement de la loi bipartisane sur les infrastructures ; un futur concours n'a pas été déterminé.

Postuler

Programme de subventions SOA

Alliance pour un océan durable

Plus de 1,8 million de dollars de subventions et d'investissements

Ce programme accorde des micro-subventions à des personnes de moins de 36 ans qui s'efforcent de lutter contre le changement climatique et le déclin de la santé des océans. Les demandes sont actuellement acceptées sur invitation uniquement.

Postuler

Subventions ROC

Fondation Waitt

Petites subventions

Les subventions ROC permettent d'octroyer de petites subventions dans des délais rapides afin de trouver des solutions aux problèmes de conservation émergents et à la protection des océans dans le cadre du soutien aux nations insulaires.

Postuler

En savoir plus groupe de nettoyage des océans subventions

Principales entreprises qui font des dons à organisations de nettoyage des océans en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de nettoyage des océans ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

Société océanique

Accepte les dons en nature de biens ou de services, qu'il s'agisse de publicité, de logiciels, de matériel, etc.

Prendre contact

Le nettoyage des océans

Kia soutient The Ocean Cleanup en tant que partenaire mondial officiel par le biais de contributions financières et de fournitures en nature pour soutenir les opérations océaniques et la construction de solutions d'interception.

Prendre contact

Institut pour la conservation de la faune et de la flore marines

Accepte le parrainage d'entreprises pour plaider en faveur de nouvelles zones protégées dans les océans et de l'extension des protections.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de nettoyage des océans ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de nettoyage des océans ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'éliminer les frais pour les organisations comme la vôtre.

Les organisations de nettoyage des océans peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organisations de nettoyage des océans peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté sert directement à soutenir vos efforts pour nettoyer nos océans.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de nettoyage des océans peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations de nettoyage des océans peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair, vendez des billets pour les événements de nettoyage de la communauté, créez des boutiques en ligne pour les marchandises ou mettez en place des programmes de dons récurrents. Zeffy soutient votre mission sans frais de collecte de fonds.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations de nettoyage des océans ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations de nettoyage des océans. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque dollar que vous collectez est affecté à votre mission. Cela signifie plus de fonds pour le nettoyage de nos océans et la construction d'une relation de confiance avec vos donateurs.

