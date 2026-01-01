Collecte de fonds sans frais pour les organisations de nettoyage des océans

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Organisations de nettoyage des océans

🏖️ Fête de quartier pour le nettoyage de la plage

Rassemblez la communauté sur le rivage avec des jeux, de la musique et des stations de nettoyage ; vendez des billets et organisez des tirages au sort pour financer l'équipement.

🌊 Pagaie pour la course en plastique

Organisez une course de paddleboard/kayak ; les participants recueillent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru afin de soutenir les missions de nettoyage des océans.

📸 #TrashTag Photo Challenge

Encouragez les supporters à partager des photos avant/après le nettoyage des plages avec #TrashTag, en encourageant les dons de pair à pair en ligne.

Vente aux enchères d'œuvres d'art de l'océan Sunset

Organisez une exposition d'art en plein air sur la plage, au coucher du soleil, avec des œuvres sur le thème de l'océan ; récoltez des fonds en vendant des billets et en organisant des ventes aux enchères.

🐠 Mosaïque numérique en plastique

Créez une mosaïque numérique d'animaux marins ; chaque don ajoute un pixel, ce qui permet de débloquer des badges partageables et de reconnaître les donateurs.

🍹 Coastal Cocktails & Chat

Vendre des billets pour une soirée cocktail en bord de mer avec des experts de l'océan ; une partie des ventes du bar et des frais d'entrée sert à financer le nettoyage.

