Collecte de fonds sans frais pour la protection et la restauration des récifs coralliens

Appel au sauvetage de Rapid Reef
Mobilisez vos supporters pour financer des interventions d'urgence sur les récifs coralliens à l'aide d'un formulaire de don dédié. Idéal pour collecter rapidement des fonds sans restriction pour des efforts de restauration urgents.
Cercle de donateurs Reef Guardians
Encouragez les donateurs à s'engager à soutenir mensuellement les programmes de surveillance et de restauration des récifs coralliens. Les dons récurrents automatisés garantissent un financement prévisible pour la santé à long terme des récifs.
Défi de plongée virtuelle des champions du corail
Invitez les bénévoles à créer des pages personnelles de collecte de fonds et à s'engager à effectuer des plongées ou des nettoyages de récifs, afin de favoriser le soutien et la sensibilisation entre pairs. Les participants partagent leurs progrès pour rallier leurs amis et leur famille.
Plongée en apnée au coucher du soleil et nuit de la science
Vendez des billets pour une soirée de plongée en apnée et une conférence éducative avec des biologistes marins, en mettant les donateurs en contact direct avec la science de la conservation. La vente des billets permet de financer des projets de restauration des récifs et de sensibilisation des communautés.
Magasin d'écomarchés Ocean Treasures
Proposer des vêtements de marque pour la protection des récifs, des équipements réutilisables et du matériel éducatif dans une boutique en ligne. Toutes les recettes sont directement affectées à la protection des coraux - 100 % sans frais.
Programme d'adhésion pour la conservation du corail
Lancez des adhésions progressives qui donnent droit à des mises à jour exclusives sur les récifs, à des questions-réponses virtuelles avec les scientifiques et à un accès anticipé aux événements. Construire une communauté fidèle de supporters.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🪸 200 fragments de coraux transplantés
Donner aux récifs endommagés une nouvelle chance de croître et de prospérer
500 blocs récifaux respectueux des poissons ont été installés
créer des havres de paix pour la vie marine et rétablir l'équilibre de l'écosystème
🌊 10 plongées de nettoyage de récifs
éliminer les débris nocifs pour préserver les structures coralliennes délicates
🎓 20 ateliers communautaires sur la conservation
donner aux populations locales les moyens d'acquérir des compétences pratiques en matière de protection des récifs
🛰️ 3 capteurs de surveillance déployés
fournir des données en temps réel pour guider les efforts de restauration
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens
🏖️ Nettoyage des plages et causerie sur le corail
Organisez un nettoyage des côtes suivi d'une conférence d'experts sur les menaces qui pèsent sur les coraux. Collectez des fonds grâce à la vente de billets et au parrainage local.
🐠 Course de récifs virtuelle
Les supporters effectuent une course ou une marche virtuelle de 5 km, partagent leurs itinéraires en ligne et collectent des parrainages pour chaque kilomètre afin de financer la restauration des récifs.
🎨 Coral Art Fair
Des artistes locaux présentent des œuvres inspirées des récifs lors d'une foire estivale. Vente d'œuvres d'art et collecte de dons pour soutenir les projets de protection des coraux.
Dîner au récif étoilé
Un dîner tropical en plein air sous les étoiles avec des alternatives de fruits de mer durables. Les recettes des billets financent la plantation de coraux.
🤳 #ReefSelfie Challenge
Encouragez les supporters à poster des selfies de l'océan ou des récifs avec #ReefSelfie, faites un don de 5 $ pour participer, et mettez vos amis au défi d'augmenter les dons de leurs pairs.
Croisière sur le récif du coucher du soleil
Proposer des excursions nocturnes en bateau avec des commentaires d'experts sur les récifs et des rafraîchissements. Faire don de 10 % de la vente des billets directement aux programmes concernant les récifs.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Protection et restauration des récifs coralliens idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Protection et restauration des récifs coralliens en 2025
Fonds de gestion des récifs coralliens
National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) (Fondation nationale pour la pêche et la vie sauvage)
De 80 000 à 600 000 dollars
L'objectif est d'améliorer la santé des systèmes de récifs coralliens ; les pré-propositions sont attendues pour le 12 février 2025, les propositions complètes pour le 16 avril 2025.
Programme d'aide à la conservation des récifs coralliens de Ruth D. Gates
Programme de conservation des récifs coralliens de la NOAA
Environ 1 000 000 $ disponibles
Soutient les projets qui favorisent la conservation et la restauration des écosystèmes de récifs coralliens ; date limite 13 juin 2025.
Programme "Initiative pour les récifs coralliens et les ressources naturelles" (CRNR) de l'OIA
Département de l'intérieur des États-Unis
Jusqu'à 300 000 dollars par projet
Finance des organisations locales dans les zones insulaires des États-Unis pour la protection et la restauration des récifs coralliens et des ressources naturelles.
Aide d'urgence : Le Fonds d'intervention d'urgence pour le corail
NOAA et National Fish and Wildlife Foundation (NFWF)
Non spécifié
Fournit un financement de réponse rapide pour les dommages immédiats aux récifs coralliens ou aux écosystèmes de récifs coralliens résultant de circonstances urgentes.
Principales entreprises qui font des dons pour Protection et restauration des récifs coralliens en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Alliance pour les récifs coralliens (CORAL)
Partenaire des entreprises pour la conservation des récifs coralliens par le biais de diverses initiatives de dons et de marketing.
Fondation pour la restauration du corail
Propose des parrainages d'entreprises et des programmes de dons pour soutenir les efforts de restauration des récifs coralliens.
Fondation Reef Check
Donne aux gens les moyens de sauver les récifs et les océans, en accueillant le soutien de partenaires.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour la protection et la restauration des récifs coralliens ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour la protection et la restauration des récifs coralliens ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Zeffy reste gratuit grâce aux pourboires des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar. C'est tout ce qu'il y a à savoir - pas de piège !
Coral Reef Protection & Restoration peut-il utiliser Zeffy pour collecter des dons en faveur des efforts de restauration des coraux ?
Absolument ! Coral Reef Protection & Restoration peut utiliser Zeffy pour collecter des dons pour ses efforts de restauration, organiser des collectes de fonds, gérer des billets d'événements et mettre en place des contributions récurrentes, le tout sans aucun frais. Chaque contribution est entièrement consacrée à l'avancement de votre mission.
Quels sont les types de campagnes de collecte de fonds que Coral Reef Protection & Restoration peut organiser avec Zeffy ?
Coral Reef Protection & Restoration peut organiser diverses campagnes de collecte de fonds à l'aide de Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et la mise en place de programmes de dons récurrents. Que vous planifiez un événement de sensibilisation ou un programme de dons mensuels, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Coral Reef Protection & Restoration ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour la protection et la restauration des récifs coralliens. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent s'afficher comme "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que chaque don soutient directement vos efforts environnementaux, comme il se doit.