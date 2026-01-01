Collecte de fonds sans frais pour la protection et la restauration des récifs coralliens

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Protection et restauration des récifs coralliens

🏖️ Nettoyage des plages et causerie sur le corail

Organisez un nettoyage des côtes suivi d'une conférence d'experts sur les menaces qui pèsent sur les coraux. Collectez des fonds grâce à la vente de billets et au parrainage local.

‍

🐠 Course de récifs virtuelle

Les supporters effectuent une course ou une marche virtuelle de 5 km, partagent leurs itinéraires en ligne et collectent des parrainages pour chaque kilomètre afin de financer la restauration des récifs.

‍

🎨 Coral Art Fair

Des artistes locaux présentent des œuvres inspirées des récifs lors d'une foire estivale. Vente d'œuvres d'art et collecte de dons pour soutenir les projets de protection des coraux.

‍

Dîner au récif étoilé

Un dîner tropical en plein air sous les étoiles avec des alternatives de fruits de mer durables. Les recettes des billets financent la plantation de coraux.

‍

🤳 #ReefSelfie Challenge

Encouragez les supporters à poster des selfies de l'océan ou des récifs avec #ReefSelfie, faites un don de 5 $ pour participer, et mettez vos amis au défi d'augmenter les dons de leurs pairs.

‍

Croisière sur le récif du coucher du soleil

Proposer des excursions nocturnes en bateau avec des commentaires d'experts sur les récifs et des rafraîchissements. Faire don de 10 % de la vente des billets directement aux programmes concernant les récifs.

‍