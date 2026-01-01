Collecte de fonds sans frais pour les refuges d'animaux de ferme

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux de ferme

🐷 Piggy Picnic Party

Un pique-nique en personne au sanctuaire avec des rencontres guidées avec les animaux, des jeux et des entrées payantes pour stimuler l'engagement et le soutien de la communauté.

‍

🌽 Corn Maze Fundraiser

Un labyrinthe de maïs estival sur les terres du sanctuaire avec des informations sur les animaux aux points de contrôle. Les billets sont vendus à l'entrée pour collecter des fonds et sensibiliser les agriculteurs.

‍

💻 Farmathon virtuel en direct

Un marathon de diffusion en direct comprenant des visites de la ferme, des histoires d'animaux et des étapes de dons permettant de débloquer du contenu spécial ou des cadeaux.

‍

📸 L'épreuve du selfie de sauvetage

Les supporters font des dons pour participer à un concours de selfie sur les réseaux sociaux avec des animaux du sanctuaire (ou des photos), gagner des prix et sensibiliser le public en ligne.

‍

🍔 Vegan BBQ Block Party

Organisez un barbecue végétalien estival près du sanctuaire avec des dégustations, des fiches de recettes et des entrées payantes pour présenter des plats sans cruauté.

‍

🎨 Barnyard Paint Party

Un atelier de peinture guidé dans la grange où les invités peignent des animaux sauvés, puis vendent leurs œuvres aux enchères ou les tirent au sort pour financer les soins du sanctuaire.

‍