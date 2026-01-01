Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre refuge pour animaux de ferme - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les sanctuaires d'animaux de ferme, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Farm Animal Sanctuaries

Collecte de fonds sans frais pour les refuges d'animaux de ferme

Comment Zeffy aide les refuges pour animaux de ferme à collecter des fonds

Les sanctuaires d'animaux de ferme utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les collectes de fonds pour nourrir le troupeau jusqu'aux boutiques de la basse-cour, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour nourrir le troupeau

Mobilisez vos sympathisants pour couvrir les frais d'alimentation de vos poulets, chèvres et cochons sauvés grâce à une simple campagne de dons ponctuels - 100 % des dons sont affectés aux frais d'alimentation.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Sponsors mensuels de Rescue Hero

Invitez les donateurs à parrainer un animal secouru par un don mensuel qui permet d'assurer des soins vétérinaires et un hébergement continus, garantissant ainsi un soutien régulier tout au long de l'année.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="event"

Vente de billets pour la journée portes ouvertes

Vendez des billets pour votre journée portes ouvertes annuelle pour des visites guidées, des rencontres avec des animaux sauvés et des activités familiales - simplifiez l'enregistrement et le suivi de la capacité.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Peer-to-Peer" de Hope Hooves

Permettez à votre communauté de créer des pages personnelles de collecte de fonds et mettez vos amis au défi de collecter des fonds pour l'amélioration d'une nouvelle grange ou la réalisation d'un projet de clôture.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="raffle"

Gagnez un séjour à la ferme

Offrez des billets de tombola pour un séjour d'un week-end à la ferme avec repas quotidiens des animaux et visites des coulisses - une occasion irrésistible de se rapprocher de votre sanctuaire.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Barnyard Boutique Boutique en ligne

Ouvrez une boutique à tarif zéro vendant des vêtements de marque, des sacs fourre-tout écologiques et des produits frais de la ferme afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à votre sanctuaire.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre sanctuaire d'animaux de ferme.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🌾 300 bottes de foin

Garder les chevaux et le bétail secourus au chaud et nourris pendant les mois les plus froids

__wf_reserved_inherit

🍏 1 200 livres de produits frais

Fournir des régimes alimentaires riches en vitamines qui renforcent la santé immunitaire et la joie de vivre

__wf_reserved_inherit

40 examens vétérinaires de bien-être

Détecter rapidement les problèmes médicaux pour un troupeau plus sain tout au long de l'année

__wf_reserved_inherit

🛠️ Remise en état de 2 abris extérieurs

Offrir un abri solide et sûr contre la pluie, le vent et les températures extrêmes

__wf_reserved_inherit

🐖 10 opérations de stérilisation

Prévenir les portées non désirées et garantir le bien-être des animaux à long terme

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux de ferme

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux de ferme

🐷 Piggy Picnic Party

Un pique-nique en personne au sanctuaire avec des rencontres guidées avec les animaux, des jeux et des entrées payantes pour stimuler l'engagement et le soutien de la communauté.

🌽 Corn Maze Fundraiser

Un labyrinthe de maïs estival sur les terres du sanctuaire avec des informations sur les animaux aux points de contrôle. Les billets sont vendus à l'entrée pour collecter des fonds et sensibiliser les agriculteurs.

💻 Farmathon virtuel en direct

Un marathon de diffusion en direct comprenant des visites de la ferme, des histoires d'animaux et des étapes de dons permettant de débloquer du contenu spécial ou des cadeaux.

📸 L'épreuve du selfie de sauvetage

Les supporters font des dons pour participer à un concours de selfie sur les réseaux sociaux avec des animaux du sanctuaire (ou des photos), gagner des prix et sensibiliser le public en ligne.

🍔 Vegan BBQ Block Party

Organisez un barbecue végétalien estival près du sanctuaire avec des dégustations, des fiches de recettes et des entrées payantes pour présenter des plats sans cruauté.

🎨 Barnyard Paint Party

Un atelier de peinture guidé dans la grange où les invités peignent des animaux sauvés, puis vendent leurs œuvres aux enchères ou les tirent au sort pour financer les soins du sanctuaire.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 sanctuaires d'animaux de ferme gratuits Sanctuaires d'animaux de ferme idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites sanctuaire d'animaux de ferme idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Sanctuaires d'animaux de ferme en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre refuge pour animaux de ferme. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions de l'ASPCA

Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA)

Variable

Apporte son soutien à diverses organisations à but non lucratif de protection des animaux basées aux États-Unis par le biais de subventions en espèces, de parrainages et de formations.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation Binky

La Fondation Binky

$1,000

Offre un programme de subventions simplifié pour les organisations de protection des animaux naissantes - refuges, groupes de sauvetage, programmes TNR et autres - en fournissant des subventions "First Steps" et "Forward Steps".

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions pour les œuvres de bienfaisance de PetSmart

Organismes de bienfaisance PetSmart

Variable

Accorde des subventions au sauvetage d'animaux 2025, dans le but de stimuler les adoptions et d'améliorer le bien-être des animaux de compagnie.

Postuler

__wf_reserved_inherit

USDA Rural Development Community Facilities Direct Loan & Grant Program (Programme de subventions et de prêts directs pour les installations communautaires du développement rural de l'USDA)

Développement rural de l'USDA

Variable

Offre des prêts et des subventions pour les installations communautaires essentielles, y compris les refuges pour animaux municipaux et privés.

Postuler

En savoir plus refuge pour animaux de ferme subventions

Principales entreprises qui font des dons à Sanctuaires d'animaux de ferme en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre refuge pour animaux de ferme ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Sanctuaire de la ferme

Propose un programme de partenariat avec différents niveaux de partenariat et d'avantages pour les entreprises.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Sanctuaire de ferme Safe Haven

Programme de partenariat commercial offrant des avantages spécifiques aux entreprises qui le soutiennent.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Sanctuaire agricole Cloven Heart

Invite les entreprises à devenir des sponsors, en soulignant les avantages d'un partenariat.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges d'animaux de ferme ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les refuges d'animaux de ferme. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous comptons sur les pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission pour garantir que les sanctuaires comme le vôtre reçoivent chaque dollar que vous collectez.

Les refuges pour animaux de ferme peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les refuges pour animaux de ferme peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, qu'il s'agisse de dons uniques, de dons mensuels récurrents ou de la vente de billets pour des événements. Et tout cela se fait sans aucun frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Farm Animal Sanctuaries peuvent-ils organiser avec Zeffy ?

Les sanctuaires d'animaux de ferme peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des ventes de billets et des programmes de dons récurrents. Quels que soient les objectifs de collecte de fonds de votre sanctuaire, Zeffy dispose des outils nécessaires pour soutenir votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sanctuaires d'animaux de ferme ?

Zeffy est le meilleur choix pour les sanctuaires d'animaux de ferme car c'est la seule plateforme qui soit réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent une grande partie de vos dons par le biais de frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté reste dans votre sanctuaire pour soutenir les animaux dont vous vous occupez.

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage de la faune marine
Organisations agricoles autochtones
Groupes de conservation
Associations de protection de l'environnement et des animaux
Groupes de protection des lamantins
Groupes de femmes dans l'agriculture
Parcs nationaux
Organisations de conservation des baleines
Centres de conservation de la faune
Initiatives de prévention de la pollution plastique
Protection et restauration des côtes
Services d'éducation à l'océan
Sanctuaires marins
Nettoyage des plages
Protection et restauration des récifs coralliens
Initiatives de réduction des déchets
Organisations de conservation des océans
Centres de conservation des tortues de mer
Organisations de nettoyage des océans
Centres de vie marine
Programmes pour les jeunes sur la nature et la conservation
Groupes de protection de l'environnement
Organisations de protection de la faune et de la flore

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.