Collecte de fonds sans frais pour les refuges d'animaux de ferme

Collecte de fonds pour nourrir le troupeau
Mobilisez vos sympathisants pour couvrir les frais d'alimentation de vos poulets, chèvres et cochons sauvés grâce à une simple campagne de dons ponctuels - 100 % des dons sont affectés aux frais d'alimentation.
Sponsors mensuels de Rescue Hero
Invitez les donateurs à parrainer un animal secouru par un don mensuel qui permet d'assurer des soins vétérinaires et un hébergement continus, garantissant ainsi un soutien régulier tout au long de l'année.
Vente de billets pour la journée portes ouvertes
Vendez des billets pour votre journée portes ouvertes annuelle pour des visites guidées, des rencontres avec des animaux sauvés et des activités familiales - simplifiez l'enregistrement et le suivi de la capacité.
Défi "Peer-to-Peer" de Hope Hooves
Permettez à votre communauté de créer des pages personnelles de collecte de fonds et mettez vos amis au défi de collecter des fonds pour l'amélioration d'une nouvelle grange ou la réalisation d'un projet de clôture.
Gagnez un séjour à la ferme
Offrez des billets de tombola pour un séjour d'un week-end à la ferme avec repas quotidiens des animaux et visites des coulisses - une occasion irrésistible de se rapprocher de votre sanctuaire.
Barnyard Boutique Boutique en ligne
Ouvrez une boutique à tarif zéro vendant des vêtements de marque, des sacs fourre-tout écologiques et des produits frais de la ferme afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à votre sanctuaire.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🌾 300 bottes de foin
Garder les chevaux et le bétail secourus au chaud et nourris pendant les mois les plus froids
🍏 1 200 livres de produits frais
Fournir des régimes alimentaires riches en vitamines qui renforcent la santé immunitaire et la joie de vivre
40 examens vétérinaires de bien-être
Détecter rapidement les problèmes médicaux pour un troupeau plus sain tout au long de l'année
🛠️ Remise en état de 2 abris extérieurs
Offrir un abri solide et sûr contre la pluie, le vent et les températures extrêmes
🐖 10 opérations de stérilisation
Prévenir les portées non désirées et garantir le bien-être des animaux à long terme
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux de ferme
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux de ferme
🐷 Piggy Picnic Party
Un pique-nique en personne au sanctuaire avec des rencontres guidées avec les animaux, des jeux et des entrées payantes pour stimuler l'engagement et le soutien de la communauté.
🌽 Corn Maze Fundraiser
Un labyrinthe de maïs estival sur les terres du sanctuaire avec des informations sur les animaux aux points de contrôle. Les billets sont vendus à l'entrée pour collecter des fonds et sensibiliser les agriculteurs.
💻 Farmathon virtuel en direct
Un marathon de diffusion en direct comprenant des visites de la ferme, des histoires d'animaux et des étapes de dons permettant de débloquer du contenu spécial ou des cadeaux.
📸 L'épreuve du selfie de sauvetage
Les supporters font des dons pour participer à un concours de selfie sur les réseaux sociaux avec des animaux du sanctuaire (ou des photos), gagner des prix et sensibiliser le public en ligne.
🍔 Vegan BBQ Block Party
Organisez un barbecue végétalien estival près du sanctuaire avec des dégustations, des fiches de recettes et des entrées payantes pour présenter des plats sans cruauté.
🎨 Barnyard Paint Party
Un atelier de peinture guidé dans la grange où les invités peignent des animaux sauvés, puis vendent leurs œuvres aux enchères ou les tirent au sort pour financer les soins du sanctuaire.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sanctuaires d'animaux de ferme gratuits Sanctuaires d'animaux de ferme idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sanctuaires d'animaux de ferme en 2025
Programme de subventions de l'ASPCA
Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA)
Variable
Apporte son soutien à diverses organisations à but non lucratif de protection des animaux basées aux États-Unis par le biais de subventions en espèces, de parrainages et de formations.
Subventions de la Fondation Binky
La Fondation Binky
$1,000
Offre un programme de subventions simplifié pour les organisations de protection des animaux naissantes - refuges, groupes de sauvetage, programmes TNR et autres - en fournissant des subventions "First Steps" et "Forward Steps".
Programme de subventions pour les œuvres de bienfaisance de PetSmart
Organismes de bienfaisance PetSmart
Variable
Accorde des subventions au sauvetage d'animaux 2025, dans le but de stimuler les adoptions et d'améliorer le bien-être des animaux de compagnie.
USDA Rural Development Community Facilities Direct Loan & Grant Program (Programme de subventions et de prêts directs pour les installations communautaires du développement rural de l'USDA)
Développement rural de l'USDA
Variable
Offre des prêts et des subventions pour les installations communautaires essentielles, y compris les refuges pour animaux municipaux et privés.
Principales entreprises qui font des dons à Sanctuaires d'animaux de ferme en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Sanctuaire de la ferme
Propose un programme de partenariat avec différents niveaux de partenariat et d'avantages pour les entreprises.
Sanctuaire de ferme Safe Haven
Programme de partenariat commercial offrant des avantages spécifiques aux entreprises qui le soutiennent.
Sanctuaire agricole Cloven Heart
Invite les entreprises à devenir des sponsors, en soulignant les avantages d'un partenariat.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les refuges d'animaux de ferme ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les refuges d'animaux de ferme. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous comptons sur les pourboires facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission pour garantir que les sanctuaires comme le vôtre reçoivent chaque dollar que vous collectez.
Les refuges pour animaux de ferme peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les refuges pour animaux de ferme peuvent utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons, qu'il s'agisse de dons uniques, de dons mensuels récurrents ou de la vente de billets pour des événements. Et tout cela se fait sans aucun frais.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Farm Animal Sanctuaries peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les sanctuaires d'animaux de ferme peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des ventes de billets et des programmes de dons récurrents. Quels que soient les objectifs de collecte de fonds de votre sanctuaire, Zeffy dispose des outils nécessaires pour soutenir votre mission.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sanctuaires d'animaux de ferme ?
Zeffy est le meilleur choix pour les sanctuaires d'animaux de ferme car c'est la seule plateforme qui soit réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent une grande partie de vos dons par le biais de frais de traitement, Zeffy garantit que chaque dollar collecté reste dans votre sanctuaire pour soutenir les animaux dont vous vous occupez.