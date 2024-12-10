Assurer un financement durable reste l'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les organisations à but non lucratif aujourd'hui. Face à la concurrence croissante pour obtenir l'argent des donateurs et à l'évolution des habitudes de don, le fait de dépendre d'une seule source de financement peut mettre votre mission en péril.

Les organisations à but non lucratif intelligentes diversifient leurs sources de financement afin de renforcer leur résilience financière et d'accroître leur impact.

Ce guide complet explore 11 sources de financement éprouvées, des subventions traditionnelles aux solutions numériques innovantes. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour développer un ensemble de financements qui soutiennent le succès à long terme de votre organisation.

10 sources de financement pour votre association

1. Les dons individuels

2. Subventions

3. Le parrainage d'entreprise

4. Manifestations de collecte de fonds

5. Le financement participatif (crowdfunding)

6. Programmes d'adhésion

7. Campagnes peer-to-peer

8. Partenariats d'investissement à impact

9. Programmes d'hommages

10. Fonds orientés par le donateur (DAF)

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin de différentes sources de financement ?

Le fait de dépendre d'une seule source de financement rend votre association vulnérable aux changements inattendus et aux mutations économiques. La constitution d'un portefeuille de financement diversifié permet de protéger votre mission en répartissant les risques sur plusieurs canaux. Lorsqu'une source connaît un ralentissement, les autres peuvent contribuer à maintenir la stabilité.

Les différents types de financement ont également des objectifs distincts - les subventions affectées financent des projets spécifiques, tandis que les dons non affectés offrent une flexibilité opérationnelle cruciale. Une combinaison judicieuse de sources de financement renforce votre assise financière et témoigne d'une gestion fiscale saine auprès des parties prenantes.

Sources traditionnelles de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

1. Les dons individuels

Dons récurrents

Les dons récurrents permettent aux organisations à but non lucratif de disposer d'un flux régulier de fonds, ce qui facilite la planification et la budgétisation. De 2018 à 2022, les organisations à but non lucratif ont enregistré une augmentation de 127 % des donateurs récurrents.

Pour attirer ces dons, commencez par faire connaître les avantages des dons mensuels ou trimestriels. Utilisez votre site web et les médias sociaux pour partager en temps réel des histoires de donateurs et d'impact, en établissant une relation transparente avec vos donateurs et en renforçant leur confiance.

Facilitez l'inscription et proposez plusieurs options de don afin que les donateurs individuels puissent choisir ce qui leur convient le mieux. Maintenez l'engagement des donateurs récurrents en les informant régulièrement de l'utilisation de leurs contributions afin de susciter un engagement à long terme.

Les programmes de dons mensuels sont un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de s'assurer un financement régulier. En 2023, les dons mensuels représenteront 31 % de l'ensemble des revenus en ligne, contre 27 % en 2022. Cette approche permet aux donateurs de faire des dons réguliers, offrant aux organisations à but non lucratif un revenu fiable pour planifier et se développer.

Dons importants

Les dons importants fournissent un financement essentiel pour les grands projets ou les opérations quotidiennes. Identifiez les donateurs potentiels en examinant les donateurs actuels qui ont manifesté un intérêt marqué ou qui ont versé des contributions plus importantes.

Envoyez un message personnalisé, partagez des histoires marquantes et présentez des projets spécifiques qu'ils peuvent soutenir pour que leur don ait un sens. L'établissement de relations solides motive les grands donateurs à continuer à soutenir la mission de votre organisation.

Messagerie mobile

En 2023, les organisations à but non lucratif gagneront 92 dollars pour chaque millier de messages envoyés.

Grâce à la messagerie mobile, les organisations à but non lucratif peuvent se connecter directement avec leurs sympathisants, partager des mises à jour opportunes et des demandes de collecte de fonds, ce qui permet de renforcer les relations et la confiance. Avec une augmentation de 14 % des recettes provenant des messages mobiles l'année dernière, cette stratégie peut clairement contribuer à diversifier les sources de financement.

2. Subventions

Subventions du gouvernement fédéral

Les subventions fédérales offrent d'importantes possibilités de financement aux organisations à but non lucratif qui répondent à des besoins sociétaux essentiels. Ces subventions soutiennent généralement des programmes spécifiques tels que l'éducation, les soins de santé, les services sociaux et la protection de l'environnement.

Bien que le processus de candidature exige une attention particulière aux exigences et aux délais, les propositions retenues peuvent garantir un financement pluriannuel important.

Commencez par identifier les agences fédérales pertinentes dont les missions correspondent à votre travail. Créez des plans de projet détaillés qui démontrent des résultats clairs et une forte capacité organisationnelle à gérer les fonds fédéraux.

Subventions publiques

Pour obtenir des subventions publiques, identifiez les agences locales et nationales qui soutiennent les organisations à but non lucratif dont les missions sont en phase avec les besoins de la communauté, comme la formation professionnelle ou les projets environnementaux.

Lisez attentivement les lignes directrices et assurez-vous que votre proposition montre clairement comment votre projet répond à ses objectifs et a un impact sur la communauté.

Participez à des événements communautaires, présentez votre association et faites part de votre travail afin de nouer des relations avec les responsables locaux. Cela peut favoriser les partenariats et améliorer vos chances d'obtenir un financement.

Subventions d'entreprises

Les parrainages d'entreprise favorisent les partenariats mutuellement bénéfiques entre les organisations à but non lucratif et les entreprises engagées dans la responsabilité sociale. Au-delà du soutien financier direct, ces relations peuvent se traduire par des dons en nature, l'engagement de bénévoles et une visibilité précieuse.

Concentrez-vous sur les entreprises dont les valeurs et les publics cibles correspondent à votre mission. Présentez des possibilités de parrainage spécifiques avec des avantages clairs, des mesures d'impact et des plans de reconnaissance. Les partenariats réussis commencent souvent à petite échelle et se développent au fur et à mesure que les deux parties démontrent leur valeur et leur confiance.

Subventions de la Fondation

Les subventions des fondations permettent de financer des organisations à but non lucratif dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'environnement. Commencez par identifier les fondations qui correspondent à votre mission et comprenez leurs priorités en matière de financement. Rédigez une proposition décrivant les objectifs, l'impact, le budget et le calendrier de votre projet afin de démontrer une planification rigoureuse.

Rassemblez les documents essentiels, tels que la preuve du statut d'organisation à but non lucratif et les lettres de soutien, et suivez scrupuleusement toutes les directives relatives à la demande. Contactez le personnel de la fondation si vous avez des questions afin d'établir un lien, et suivez le calendrier de décision afin d'augmenter vos chances d'obtenir un financement.

3. Le parrainage d'entreprise

Les entreprises sont souvent intéressées par le financement des organisations à but non lucratif parce qu'elles reconnaissent l'importance de l'engagement social.

Le mécénat d'entreprise et le parrainage sont des moyens efficaces de soutenir les organisations caritatives, permettant aux entreprises d'apporter des contributions en espèces, des dons en nature ou d'organiser des événements conformes à leurs valeurs.

Par exemple, Mountain Dew s'est associé à Team Rubicon, une organisation à but non lucratif qui mobilise des bénévoles pour répondre aux catastrophes naturelles et aux crises humanitaires, démontrant ainsi que le parrainage d'entreprise peut avoir un impact significatif.

4. Manifestations de collecte de fonds

Galas et dîners officiels : Créer des expériences qui rassemblent les grands donateurs, avec des orateurs de marque et des divertissements de premier ordre.

: Créer des expériences qui rassemblent les grands donateurs, avec des orateurs de marque et des divertissements de premier ordre. Enchères : Présenter des articles et des expériences uniques de partenaires locaux par le biais de plateformes d'enchères en ligne et en direct.

: Présenter des articles et des expériences uniques de partenaires locaux par le biais de plateformes d'enchères en ligne et en direct. Marches-othons : Rassemblez votre communauté par le biais de courses et de marches sponsorisées qui associent la forme physique à des objectifs de collecte de fonds.

: Rassemblez votre communauté par le biais de courses et de marches sponsorisées qui associent la forme physique à des objectifs de collecte de fonds. Tombola : Suscitez une large participation grâce à des tirages au sort passionnants, en proposant des billets numériques et traditionnels.

: Suscitez une large participation grâce à des tirages au sort passionnants, en proposant des billets numériques et traditionnels. Événements virtuels : Atteindre des audiences mondiales par le biais de webinaires interactifs et de conférences virtuelles tout en minimisant les frais généraux.

: Atteindre des audiences mondiales par le biais de webinaires interactifs et de conférences virtuelles tout en minimisant les frais généraux. Événements de divertissement : Associez la sensibilisation à une cause à des performances convaincantes par le biais de concerts de bienfaisance et de spectacles culturels.

: Associez la sensibilisation à une cause à des performances convaincantes par le biais de concerts de bienfaisance et de spectacles culturels. Célébrations saisonnières: Tirez parti de l'esprit des fêtes et des traditions de la communauté pour créer des opportunités de collecte de fonds thématiques et opportunes.

5. Le financement participatif (crowdfunding)

Lancez une campagne de crowdfunding avec un objectif clair et excitant autour duquel les gens peuvent se rallier - un nouveau projet ou une aide d'urgence, par exemple. Votre message doit être court et percutant, et montrer en quoi ce projet est important aujourd'hui.

Facilitez le partage sur les médias sociaux afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Encouragez les petits dons ponctuels qui s'accumulent rapidement et tenez tout le monde au courant pour maintenir l'énergie à un niveau élevé.

6. Programmes d'adhésion

Mettez en place un programme d'adhésion afin d'obtenir un soutien régulier chaque année. En échange de leur engagement, offrez aux membres des avantages exclusifs, comme des mises à jour spéciales ou des invitations.

Réfléchissez aux récompenses qui susciteront vraiment l'intérêt des sympathisants, qu'il s'agisse d'informations sur les coulisses, d'un accès VIP ou d'objets uniques. Facilitez l'adhésion et communiquez régulièrement avec les membres pour leur montrer que leur soutien est indispensable à votre cause.

7. Campagnes peer-to-peer

La collecte de fonds de pair à pair tire parti de la puissance des réseaux de vos sympathisants pour élargir votre base de donateurs de manière organique. En donnant aux bénévoles les moyens de collecter des fonds en votre nom, vous multipliez votre portée tout en renforçant l'engagement de vos sympathisants existants.

La clé est de fournir à ces collecteurs de fonds des histoires convaincantes, des actifs accrocheurs et des outils simples pour partager votre mission.

Fixez des objectifs réalisables pour chaque collecteur de fonds et célébrez leurs progrès afin de maintenir l'élan. Les liens personnels établis dans le cadre des campagnes P2P conduisent souvent à des dons moyens plus élevés et à des relations à long terme plus solides avec les donateurs.

Des sources de financement créatives pour les organisations à but non lucratif

8. Partenariats d'investissement à impact

Les partenariats d'investissement d'impact mettent en relation des organisations à but non lucratif avec des investisseurs qui cherchent à créer un changement social significatif tout en maintenant une viabilité financière. Ces partenariats fournissent aux organisations les capitaux nécessaires pour accroître l'impact de leur mission grâce à des résultats mesurables.

City Harvest, une banque alimentaire, a levé 50 millions de dollars auprès d'investisseurs d'impact qui recherchaient à la fois le rendement financier et l'intérêt social. Pour commencer, élaborez un plan solide montrant comment les fonds vous aideront à vous développer et à atteindre davantage de personnes. Entrez en contact avec des investisseurs à impact par l'intermédiaire de réseaux tels que Toniic ou Mission Investors Exchange.

9. Programmes d'hommages

Les programmes de dons en hommage permettent aux donateurs d'honorer des êtres chers en faisant des dons en leur nom lors d'occasions spéciales. Cela permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de renforcer le lien émotionnel entre les donateurs et votre mission.

Pour lancer un programme d'hommage, créez une page où les donateurs peuvent partager leurs histoires et leurs photos. Envoyez des cartes spéciales aux familles honorées et encouragez les dons à des dates clés, en transformant les étapes personnelles en moments de don significatifs.

10. Fonds orientés par le donateur (DAF)

Les fonds à vocation arrêtée par le donateur (DAF) permettent aux donateurs de mettre de côté des actifs - y compris des liquidités, des actions ou des biens - pour des dons caritatifs tout en bénéficiant d'avantages fiscaux immédiats. Ces fonds, gérés par des fondations communautaires ou des institutions financières, mettent en relation des organisations à but non lucratif avec des donateurs qui soutiennent des causes similaires.

Pour attirer les dons de DAF, renseignez-vous sur les fondations qui les gèrent. Établissez des liens solides avec leur personnel et montrez comment votre association correspond aux intérêts des donateurs. Partagez des rapports d'impact et des exemples de réussite afin d'instaurer un climat de confiance et d'encourager les dons.

6 bonnes pratiques pour une collecte de fonds réussie

1. Une narration efficace

La narration relie les donateurs potentiels à la mission et à l'impact de votre association. Rédigez des récits clairs et convaincants qui illustrent les effets concrets de votre travail.

Concentrez-vous sur des projets spécifiques, des histoires de bénéficiaires marquantes et des résultats mesurables pour mettre en évidence la façon dont les dons font la différence. Partagez ces histoires sur votre site web, vos médias sociaux et votre matériel de collecte de fonds afin d'engager et d'inspirer les donateurs et de les encourager à soutenir votre cause.

2. Transparence et responsabilité

La transparence et la responsabilité permettent d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs, ce qui est essentiel pour garantir un financement continu. Expliquez clairement comment les fonds sont dépensés et quels sont les résultats obtenus. Partagez des mises à jour régulières, des rapports financiers et des évaluations de projets.

Respectez des pratiques financières rigoureuses et des normes éthiques en matière de collecte de fonds. Les donateurs qui constatent que leurs contributions sont gérées de manière responsable continueront probablement à soutenir votre cause.

3. Stratégies de fidélisation des donateurs

Il est plus facile et moins coûteux de conserver les donateurs existants que d'en trouver de nouveaux. Gardez les donateurs engagés en leur envoyant des mises à jour personnelles et en les remerciant de leur soutien. Célébrez leurs contributions par des notes de remerciement, des événements de reconnaissance ou des programmes de fidélisation.

Utilisez les données pour comprendre les préférences des donateurs et adaptez votre communication pour qu'ils restent impliqués, ce qui vous permettra de vous assurer qu'ils continueront à vous soutenir.

4. Exploiter les médias sociaux

Les médias sociaux sont un moyen puissant d'atteindre plus de personnes et d'engager des donateurs potentiels. Gardez des profils actifs sur des plateformes comme Facebook, Instagram et LinkedIn, et partagez des mises à jour, des histoires de réussite et des campagnes de collecte de fonds.

Utilisez des publicités ciblées pour trouver de nouveaux donateurs qui partagent votre mission et encouragez les personnes qui vous suivent à partager vos messages. Les fonctions interactives telles que les flux en direct et les événements virtuels peuvent stimuler l'engagement et les efforts de collecte de fonds.

5. Collecte de fonds fondée sur des données

L'analyse des données vous aide à suivre le succès de vos collectes de fonds, à comprendre qui sont vos donateurs et à repérer les tendances. Utilisez ces informations pour améliorer les campagnes et personnaliser la communication.

Un bon système de gestion de la relation client (CRM) peut faciliter la gestion des données et vous donner des informations qui améliorent votre stratégie de collecte de fonds.

6. Partenariats stratégiques

Les partenariats avec d'autres organisations, entreprises ou influenceurs peuvent ouvrir de nouvelles possibilités de financement et élargir votre champ d'action. Travaillez ensemble sur des événements ou des projets communs pour tirer parti des ressources et des réseaux de chaque partenaire.

Les partenariats stratégiques contribuent à renforcer la crédibilité de votre association, à attirer de nouveaux donateurs et à fournir des ressources supplémentaires pour soutenir vos objectifs de collecte de fonds.

8 défis courants et comment les surmonter

1. Surmonter les refus de demande de subvention

Les refus de subventions sont fréquents, mais ils peuvent être utiles. Examinez les commentaires pour repérer les points faibles de vos demandes. Renforcez vos propositions en les alignant sur les priorités du financeur et en montrant des résultats clairs.

Faire des demandes de subventions multiples afin de réduire la dépendance à l'égard d'une seule source et d'utiliser les expériences passées pour améliorer les demandes futures.

2. Renforcer la confiance des donateurs

La confiance est essentielle pour conserver les donateurs et en attirer de nouveaux. Faites preuve de transparence en communiquant des rapports financiers clairs et des mises à jour sur l'utilisation des dons. Restez responsable en suivant des pratiques éthiques de collecte de fonds et en gérant les fonds de manière responsable.

Informer régulièrement les donateurs de l'impact de leur soutien, ce qui permet d'établir des relations durables et d'encourager des contributions plus importantes.

3. Maintenir un financement cohérent

Un financement régulier est essentiel pour une réussite à long terme. Pour éviter de dépendre d'une seule source, recherchez diverses options de financement telles que les dons individuels, les subventions et les événements. Proposez des programmes de dons mensuels pour assurer un revenu régulier.

Continuez à ajuster vos stratégies de collecte de fonds pour répondre à l'évolution des comportements et des circonstances des donateurs, ce qui vous permettra de disposer d'un flux de trésorerie fiable.

4. Gestion des coûts de la collecte de fonds

En maintenant les coûts de la collecte de fonds à un niveau peu élevé, vous vous assurez que davantage de fonds sont consacrés à votre mission. Faites le suivi de vos dépenses et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts. Concentrez-vous sur des méthodes abordables telles que les campagnes en ligne ou la collecte de fonds par les pairs.

Faites appel à des bénévoles et à des dons en nature pour soutenir vos efforts sans trop dépenser. Investissez dans des outils qui rendent votre collecte de fonds plus efficace et plus rentable.

5. Concurrence pour des fonds limités

Face au grand nombre d'associations qui se disputent les mêmes fonds, il est essentiel de se démarquer. Concentrez-vous sur ce qui rend votre association unique et présentez des résultats mesurables.

Personnalisez vos propositions pour mettre en évidence vos points forts, en particulier dans les domaines spécifiques où vous excellez. Établissez des relations solides avec les bailleurs de fonds et mettez en évidence votre impact pour vous démarquer de la concurrence.

6. Capacités ou ressources limitées

De nombreuses organisations à but non lucratif sont confrontées à un manque de personnel et de ressources. Concentrez-vous sur les activités de collecte de fonds les plus importantes et faites appel à des bénévoles pour combler les lacunes.

Formez votre équipe pour améliorer ses compétences et utilisez la technologie pour rationaliser vos efforts. La collaboration avec d'autres organisations peut vous aider à partager des ressources et à augmenter votre potentiel de collecte de fonds sans coût supplémentaire.

7. S'adapter aux tendances et aux préférences des donateurs

Les comportements des donateurs sont en constante évolution, il est donc crucial de rester à l'affût des tendances telles que l'essor des dons numériques et des investissements socialement responsables.

Ajustez vos stratégies pour inclure des options de don en ligne et des campagnes à caractère social. Vérifiez régulièrement auprès des donateurs ce qu'ils préfèrent et adaptez votre approche pour qu'ils restent engagés et soutiennent votre cause.

8. Questions de réglementation et de conformité

Les organisations à but non lucratif doivent se conformer à de nombreuses règles et réglementations. Restez en conformité en respectant les lois relatives à la collecte de fonds, aux rapports financiers et à la protection de la vie privée des donateurs. Tenez-vous au courant de toute modification des règles et formez votre équipe pour qu'elle reste informée.

La consultation d'experts juridiques ou financiers peut aider à prévenir les problèmes et à s'assurer que votre collecte de fonds est conforme aux normes.

Comment choisir les sources de financement de votre association

1. Évaluer votre mission et vos objectifs

Commencez par définir la mission de votre association et les fonds dont vous avez besoin pour la réaliser. Cela vous aidera à trouver des sources de financement qui correspondent à votre mission.

2. Recherche d'options de financement

Envisagez différents moyens de collecter des fonds, tels que les dons individuels, les subventions, les parrainages d'entreprises, les programmes d'adhésion et les événements de collecte de fonds. Chaque option ayant ses avantages, prenez le temps de voir ce qui correspond à vos besoins.

Entrez en contact avec des organisations locales à but non lucratif et lisez des articles sur des organisations internationales à but non lucratif pour trouver des idées et découvrir de nouvelles sources de financement.

3. Analyser votre public cible

Réfléchissez aux personnes qui soutiennent votre association et à ce qui leur tient à cœur. Aiment-ils faire de petits dons, des dons importants ou des paiements réguliers ? Comprendre leurs préférences vous aidera à choisir la bonne combinaison de financement qui correspond à leurs intérêts tout en étant pratique.

‍

Examinez ce que votre organisation à but non lucratif possède déjà. Disposez-vous d'un groupe solide de bénévoles ? Certains membres du conseil d'administration connaissent-ils des donateurs potentiels ? Utilisez les compétences et les atouts dont vous disposez pour stimuler les sources de financement que vous avez choisies.

‍

5. Tester différentes approches

Essayez différentes stratégies de financement pour voir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, si vous voulez essayer le crowdfunding, commencez par une petite campagne pour tester l'intérêt avant d'aller plus loin.

6. Contrôler et ajuster

Une fois que vous avez choisi vos sources de financement, surveillez les progrès et obtenez un retour d'information de la part de ceux qui vous soutiennent. Si quelque chose ne fonctionne pas, soyez prêt à modifier votre approche ou à explorer de nouvelles options.

7. Rester informé des tendances

Les tendances en matière de dons évoluent constamment, il faut donc être à l'affût de nouvelles opportunités. Participez à des ateliers, des séminaires en ligne et des événements pour apprendre les dernières astuces et partager des idées avec d'autres.

Dernières réflexions sur la manière d'obtenir un financement pour un organisme à but non lucratif

Construire une organisation à but non lucratif durable nécessite une planification réfléchie et des sources de revenus diversifiées. Les organisations les plus résilientes combinent des sources de financement traditionnelles avec des approches innovantes pour créer des bases financières stables. Pour réussir, il faut comprendre les préférences des donateurs, se tenir au courant des tendances en matière de collecte de fonds et démontrer constamment l'impact de ses activités.

Lorsque vous mettez en œuvre ces stratégies de financement, n'oubliez pas que chaque dollar économisé sur les frais de plateforme signifie plus de ressources pour votre mission.

Les outils modernes de collecte de fonds doivent renforcer vos efforts, et non épuiser votre budget. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui vous permet d'allouer plus de ressources à votre cause.

FAQ sur les sources de financement des organisations à but non lucratif

Comment créer une organisation à but non lucratif sans financement ? Suivez ce processus en 6 étapes pour lancer votre association sans aucun financement : Élaborer un plan d'entreprise et préciser la communauté que vous souhaitez aider

Créer un conseil d'orientation pour obtenir de l'aide en matière de marketing et de mise en réseau

Identifier les bonnes sources de financement pour soutenir votre plan d'affaires

S'enregistrer auprès de l'agence de votre État pour devenir une organisation caritative

Demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3) auprès de l'IRS

Rechercher un parrainage fiscal pour couvrir les frais de démarrage de l'association, effectuer des tâches administratives et attirer des donateurs. Consultez notre blog pour connaître les étapes à suivre pour créer une association sans argent.

Comment les fondateurs d'organisations à but non lucratif sont-ils rémunérés ? Les fondateurs d'organisations à but non lucratif peuvent être rémunérés, mais cette rémunération doit être équitable et conforme aux normes du secteur afin de maintenir la confiance des donateurs. Voici comment s'assurer que les fondateurs sont correctement rémunérés : Établir une politique claire qui définit les salaires en fonction du budget de l'organisation, des responsabilités et des normes de l'industrie.

Le conseil d'administration de l'association doit approuver la rémunération des fondateurs et du personnel clé afin d'éviter les conflits d'intérêts et de garantir l'équité.

Recherchez ce que des organisations similaires paient pour des fonctions similaires, tenez compte de la taille de l'organisation, de son emplacement et des responsabilités qu'elle assume.

Partager la politique de rémunération avec les parties prenantes, les donateurs et le public afin d'instaurer la confiance et de faire preuve de responsabilité.

Lier la rémunération aux réalisations de l'association et aux performances du fondateur afin d'aligner les objectifs.

Réévaluer périodiquement les programmes de rémunération pour s'assurer qu'ils restent équitables, qu'ils sont alignés sur la santé financière de l'organisation et qu'ils reflètent les évolutions du secteur.