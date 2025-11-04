Le mardi de la générosité 2025 arrive à grands pas et, cette année, il y a encore plus de nouvelles idées, d'avancées technologiques et de stratégies de collecte de fonds pour vous aider à tirer le meilleur parti des campagnes de cette saison.

Préparez-vous à plonger dans le bain avec tout ce que vous devez savoir :

Qu'est-ce que Mardi je donne ?

Le mardi de la gén érosité est un jour où la générosité mondiale s'accroît pour lancer la saison de fin d'année avec des dons de bienfaisance. L'organisation officielle GivingTuesday, les organisations à but non lucratif, les entreprises, les communautés et les particuliers se rassemblent pour ce mouvement d'une journée afin d'agir en faveur de diverses causes et communautés dans le besoin.

Tout a commencé à New York en 2012, lorsque le 92nd Street Y et son Belfer Center for Innovation & Social Impact se sont associés à la Fondation des Nations unies. Leur objectif était simple : encourager les gens à faire le bien ensemble avant les plus grandes journées de consommation de l'année (Black Friday et Cyber Monday).

Comment le mardi de la générosité est-il devenu un mouvement mondial ?

Ce qui a commencé à New York s'est rapidement étendu à un réseau mondial englobant près de 100 pays. Plusieurs pays ont même créé des hashtags personnalisés sur les réseaux sociaux pour fédérer leur population autour de cette journée, de #GivingTuesdayAUS en Australie à #MardiJeDonne en France.

La rapidité du partage de l'information et la portée des plateformes de médias sociaux, qui permettent de lancer des campagnes auprès d'un public mondial en quelques secondes, ne font qu'accroître l'ampleur du mardi de la générosité. Les capacités de collecte de fonds en ligne et les événements virtuels permettent également d'accueillir des personnes du monde entier pour qu'elles jouent un rôle dans l'histoire d'une organisation à but non lucratif.

Résultats du mardi de la générosité au cours des 3 dernières années

Avec ses nombreux avantages pour les donateurs et les organisations à but non lucratif, le mardi de la générosité est une journée de collecte de fonds qui permet de faire avancer les missions de manière significative. Voici un aperçu des résultats incroyables de ces dernières années pour nous aider à nous réjouir de ce qui nous attend.

Voici un aperçu des résultats records du du mardi de la générosité 2024.:

Plus de 3,6 milliards de dollars de dons rien qu'aux États-Unis (16 % de plus qu'en 2023)

36,1 millions de personnes ont agi pour des causes qui leur tiennent à cœur

12,9 millions de personnes ont fait don de biens ou d'objets physiques aux personnes dans le besoin.

16,6 millions de personnes ont parlé de causes pour sensibiliser l'opinion publique

Les résultats continuent d'impressionner Mardi de la générosité 2023 et le mardi de la générosité 2022qui ont tous deux permis de collecter 3,1 milliards de dollars au cours de leurs années respectives.

Quand a lieu le mardi de la générosité 2025 ?

Le mardi de la générosité aura lieu cette année le mardi 2 décembre 2025. À l'instar de Thanksgiving, cette grande journée change de date chaque année, mais conserve la tradition de tomber le mardi suivant le jour de la dinde.

Le moment choisi s'aligne sur la période de générosité des fêtes de fin d'année en encourageant les comportements charitables pour marquer ce sentiment. Les organisations du monde entier peuvent participer au mardi de la générosité pour collecter plus d'argent et profiter d'un public engagé de donateurs désireux de jouer leur rôle.

Quelques façons de participer au mardi de la générosité

Faire du bénévolat pour soutenir une organisation à but non lucratif

Faire un don en argent

Faire un don physique (fournitures, articles de vente aux enchères, prix de la tombola, technologie)

Collecte de fonds au sein d'une communauté pour une cause donnée

Plaidoyer sur les médias sociaux et diffusion d'une cause

Faire preuve de gentillesse envers les personnes dans le besoin

Participer à une collecte de fonds

Quelle est l'importance du mardi de la générosité ?

Pour les organisations à but non lucratif et les causes qui ont besoin de soutien, le mardi de la générosité est une plateforme qui permet de sensibiliser et de faire passer le message. En une seule journée, la campagne du mardi de la générosité permet aux organisations de collecter davantage de fonds et de nouer des relations avec les donateurs, ce qui leur permet d'augmenter leurs dons de fin d'année juste à temps.

C'est pourquoi les organisations à but non lucratif, les entreprises partenaires et les particuliers rejoignent le mouvement à un rythme croissant chaque année. À l'heure actuelle, la taille d'une organisation n'a plus d'importance, car chaque voix compte.

Les messages, les campagnes, les actions de sensibilisation et les événements portant la marque Giving Tuesday peuvent bénéficier de la portée massive acquise au cours des 14 dernières années. Chaque année, le nombre de participants, les sommes collectées et les causes soutenues augmentent, et nous sommes impatients de voir 2025 battre ces records une fois de plus.

Les avantages du mardi de la générosité pour les donateurs

Un sentiment d'utilité : les donateurs sont comblés lorsqu'ils contribuent à des causes qui les passionnent et qu'ils participent au changement qu'ils souhaitent voir s'opérer.

Plus d'impact : Grâce aux possibilités de jumelage des dons et aux moyens simples de faire un don, le mardi de la générosité offre aux donateurs un moyen de voir leur don aller encore plus loin.

Appartenance et communauté : Le mardi de la générosité rassemble les gens pour favoriser l'établissement de nouveaux liens et d'un objectif commun entre les sympathisants et les bénévoles.

Un moyen facile de trouver de nouvelles causes : La nature virale de #GivingTuesday sur les médias sociaux peut aider les donateurs à entrer en contact avec de nouvelles causes, organisations et personnes qui collectent des fonds pour une raison qui leur tient à cœur.

Avantages fiscaux : Enfin, les contributions de fin d'année effectuées le mardi de la générosité permettent à de nombreuses personnes de bénéficier d'allègements fiscaux et de déductions pour la nouvelle année.

Les avantages du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif

Une grande visibilité : Grâce à leurs campagnes Giving Tuesday et à leur engagement autour de cette journée, les organisations à but non lucratif peuvent toucher davantage de donateurs en leur offrant un moyen direct de passer à l'action.

Possibilité de collecter davantage : Lorsqu'ils arrivent sur la page d'une campagne ou d'un Giving Tuesday, les donateurs sont déjà dans l'état d'esprit de donner, ce qui multiplie les occasions de collecter des sommes plus importantes.

Une communauté loyale : Lorsque les employés, les bénévoles, les bénéficiaires et les donateurs apprennent à se connaître les uns les autres à l'occasion du Mardi de la générosité, leur passion pour une cause peut se développer et se transformer en une fidélité tout au long de l'année et en dons récurrents.

Un moyen de tester de nouvelles idées : Le mardi de la générosité 2024 est l'occasion de faire preuve de créativité avec votre thème et vos idées de campagne. Grâce aux commentaires des donateurs et à l'engagement des médias sociaux, les organisations à but non lucratif peuvent savoir ce qui plaît à leurs donateurs.

De quoi alimenter les dons de fin d'année : Toutes les relations qui se nouent à l'occasion du Mardi de la générosité peuvent devenir un public incroyable pour une campagne de collecte de fonds de fin d'année et des possibilités de dons pour les fêtes qui aident les organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs annuels.

Des données et des informations : Chaque année, GivingTuesday.org fait le bilan de l'impact observé dans le monde entier, ce qui permet à votre association d'apprendre et de se développer chaque année.

Les tendances qui façonnent le mardi de la générosité 2025

Comprendre l'histoire et la croissance du mardi de la générosité peut aider les organisations à but non lucratif à continuer à se montrer à la hauteur de l'événement et à lancer chaque année des campagnes solides et créatives pour attirer, engager et fidéliser les donateurs. Nous examinerons ci-dessous quelques tendances clés qui façonnent le mardi de la générosité 2025 et qui peuvent vous guider dans l'élaboration de stratégies de collecte de fonds très efficaces.

Campagnes virales dans les médias sociaux

Près de trois millions de posts du mardi de la générosité sur Instagram utilisent le hashtag #GivingTuesday, car de plus en plus de personnes se tournent d'abord vers leur téléphone pour découvrir de nouvelles causes et se sentir connectées. Les médias sociaux sont naturellement axés sur la communauté, ce qui permet à deux personnes situées sur des continents différents de se sentir comme de meilleurs amis grâce à des mises à jour régulières de l'histoire, des posts, des interactions et des messages directs.

Le mardi de la générosité 2025 ne consistera pas seulement à se rendre sur les médias sociaux pour le grand jour, mais plutôt à penser à l'avance à des campagnes de sensibilisation qui se déroulent entièrement sur Instagram ou TikTok et qui renvoient à une page de don conviviale pour les mobiles. Les médias sociaux incitent 32 % des donateurs à faire un don, il est donc important de tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Bien que les courriels et les interactions en personne soient toujours importants, réfléchissez à la manière de transformer votre récit du mardi de la générosité en une série de messages qui commencent un mois avant et continuent à engager les donateurs potentiels et les partisans fidèles comme une communauté forte qui se rassemble pour votre cause.

Les organisations à but non lucratif peuvent s'appuyer sur l'aspect social du mardi de la générosité :

Partenariat avec des influenceurs pour atteindre des publics entièrement nouveaux grâce à un contenu unique et attrayant.

Amener les donateurs dans les coulisses de la mission pour qu'ils comprennent le travail qu'ils rendent possible

Organiser un défi pour les supporters afin de les inviter à agir et à partager directement leurs efforts avec leurs réseaux.

Publier des mises à jour en temps réel et une progression créative vers les objectifs de la collecte de fonds afin de recruter des soutiens au moment où ils sont le plus nécessaires pour atteindre les objectifs.

Des dons adaptés aux mobiles

Le mobile est indispensable si vous souhaitez attirer l'attention des jeunes générations. Toutefois, il existe une différence entre les expériences de don optimisées pour les mobiles et les expériences de don "mobile-first".

Tout obstacle, qu'il s'agisse d'une image qui ne se charge pas ou d'un texte difficile à lire, peut amener quelqu'un à abandonner une page de don avant même d'avoir pu faire un don. Il est plus important que jamais de tester l'expérience de don sur mobile, depuis la recherche d'un lien vers une campagne sur les médias sociaux ou en ligne jusqu'au remplissage du formulaire et à l'exécution du paiement.

Le saviez-vous ? 1 donateur sur 5 abandonne à cause d'une mauvaise expérience de don, comme un trop grand nombre de clics, des options de paiement limitées ou une mauvaise conception mobile.

Le nombre de transactions effectuées au moyen d'appareils mobiles a augmenté de 50 % au cours des dernières années. Le processus de don doit être rapide et simple, tout en offrant des aspects personnalisés de narration ou d'imagerie qui font appel à l'attrait émotionnel d'un don.

Les options de paiement mobile peuvent également aider les organisations à but non lucratif qui se battent pour attirer l'attention pendant le week-end de vacances. Pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez payer avec Apple Pay ou Google Pay au lieu d'essayer de vous souvenir des numéros de cartes ou d'attendre d'être près de votre portefeuille. Vous pouvez apporter cette facilité grâce à une option Tap to Pay (comme Zeffy) lors de vos événements ou de vos collectes de fonds en personne.

Une personnalisation poussée

L'intelligence artificielle (IA) est omniprésente et a changé la donne en ce qui concerne le niveau de personnalisation auquel les donateurs s'attendent. Le mardi de la générosité, alors que les donateurs sont inondés d'appels et d'options, la personnalisation alimentée par l'IA peut faire la différence entre passer inaperçu ou faire une impression mémorable.

Les donateurs veulent se sentir considérés comme des individus et non comme des portefeuilles ouverts, ce qui signifie que l'établissement de relations va bien au-delà du mardi de la générosité. Les informations basées sur l'IA peuvent aider à adapter les messages, à segmenter les audiences et à créer des graphiques ou des messages personnalisés qui s'adressent à votre communauté.

Les gens remarqueront immédiatement les modèles d'e-mails génériques et le langage robotique. La meilleure façon d'instaurer la confiance et des relations à long terme est d'apprendre à personnaliser votre message, de puiser des informations dans un système de gestion des donateurs et d'essayer quelques outils d'intelligence artificielle.

L'amélioration de la personnalisation grâce à l'IA pourrait ressembler à ce qui suit :

En se tournant vers ChatGPT pour créer des versions de messages du mardi de la générosité avec des tonalités, des longueurs et des formats personnalisés pour correspondre aux canaux de médias sociaux ou aux courriels par segment de donateurs.

Utiliser des outils tels que Grammarly pour améliorer les compétences rédactionnelles

Transmettez vos idées à Canva et utilisez sa fonctionnalité de conception magique pour présenter des visuels de haute qualité et conformes à la marque pour l'ensemble de votre campagne Giving Tuesday ou de votre page de don.

‍

La fidélisation des donateurs plutôt que l'acquisition

Les organisations à but non lucratif qui connaîtront le plus grand succès lors du Mardi des dons privilégieront la confiance et la fidélisation des donateurs plutôt que les dons ponctuels. En effet, les donateurs (en particulier les Millennials et la Génération Z) veulent avoir la preuve que leurs contributions comptent.

En fait, l 'enquête de Zeffy sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a révélé que 82 % des donateurs sont plus enclins à verser des fonds lorsqu'une organisation à but non lucratif communique clairement sur son impact, et 40 % souhaitent être régulièrement informés de l'utilisation des dons. Cela signifie qu'il faut communiquer des résultats spécifiques (par exemple, "Vos 50 $ ont permis de fournir de l'eau potable à 10 familles ce mois-ci"), offrir des ventilations financières transparentes et éviter les appels vagues ou génériques.

Les organisations se tournent également vers des stratégies qui valorisent les donateurs, comme les programmes de dons récurrents avec des rapports d'impact mensuels, des vidéos de remerciement personnalisées du personnel ou des bénéficiaires, et des communautés de donateurs exclusives. Si vous parvenez à repérer les donateurs fidèles qui ont eu un comportement récurrent tout au long de l'année, vous pouvez les inviter à participer à des événements en avance, à des campagnes de gestion sur mesure ou à devenir des défenseurs des intérêts des donateurs qui partagent les mêmes idées.

Ces efforts permettent non seulement de renforcer la confiance, mais aussi de réduire les coûts. La fidélisation des donateurs est non seulement plus rentable que l'acquisition, mais elle vous offre également une source de revenus fiable pour vos stratégies à long terme. L'acquisition de donateurs reste essentielle, mais le fait de consacrer davantage d'efforts à la fidélisation des donateurs à l'occasion du Mardi de la générosité peut constituer une base solide.

Collaborations et partenariats

Les collaborations et les partenariats constituent une stratégie marketing de premier plan cette année, les grandes marques se tournant vers les influenceurs pour les publicités du Super Bowl, comme jamais auparavant en 2025, et les grandes collaborations telles que Ariana Grande x Swarovski gagnant une attention de niveau Wicked. Les organisations à but non lucratif peuvent suivre cet exemple, qu'elles aient accès à des partenariats avec des célébrités ou qu'elles s'appuient sur des micro-influenceurs et des partenariats avec des entreprises pour se faire connaître à l'occasion du Mardi de la générosité.

Les organisations à but non lucratif sont devenues plus innovantes et plus stratégiques d'année en année à l'occasion du Giving Tuesday, reconnaissant que des ressources supplémentaires et des collaborations peuvent avoir un impact important sans avoir à tout faire seul. Les entreprises, les marques et les influenceurs cherchent également des moyens de s'aligner sur des causes caritatives et d'utiliser leurs réseaux pour s'impliquer. C'est le cas de l'ambassadrice nationale de l'UNICEF, Sofia Carson, qui s'engage à l'occasion du Mardi de la générosité pour attirer un tout nouveau public.

Les entreprises partenaires peuvent soutenir les organisations à but non lucratif en versant des dons équivalents aux leurs afin d'accroître leur impact, en finançant des événements et des campagnes d'envergure, et en faisant des dons sur le lieu de travail afin de faire connaître la cause à un vaste réseau d'employés, à leurs amis et à leurs familles. Les entreprises peuvent également mettre à disposition des bénévoles et des ressources pour organiser une campagne à grande échelle dans le cadre du mardi de la générosité.

Collaborer avec des influenceurs des médias sociaux peut également permettre d'accroître la portée et le soutien marketing du mardi de la générosité. Les organisations à but non lucratif peuvent compter sur les influenceurs en tant que source fiable pour partager des informations en ligne avec leur public fidèle, en particulier lorsqu'ils ont un lien personnel avec votre cause ou la communauté que vous servez.

Pour les deux types de collaboration, les organisations à but non lucratif peuvent créer une page de don unique et co-brandée qui permet de suivre les succès afin d'en tirer des enseignements et d'évoluer.

Technologie polyvalente de collecte de fonds

En ce qui concerne les logiciels de collecte de fonds, l'innovation est du côté des organisations à but non lucratif à l'horizon 2025. De nouvelles fonctionnalités continuent de définir de nouvelles normes pour une expérience transparente des donateurs, ce qui facilite la réussite du mardi de la générosité avec une équipe réduite.

Il est essentiel de lancer les différents types de campagnes du mardi de la générosité, d'envoyer des courriels aux donateurs, de gérer les informations relatives aux donateurs et de confirmer que le processus est conforme aux règles fiscales à partir d'une plateforme de collecte de fonds simple mais polyvalente.

Des solutions disparates peuvent conduire à une expérience chaotique pour vous et vos donateurs, et il y a tellement de façons de garder les choses simples et efficaces. Surtout si vous êtes une petite association, il est utile d'avoir tout sur une seule plateforme, et encore plus si celle-ci est exempte de frais, ce qui vous permet de garder tout ce que vous gagnez.

Quelques éléments de collecte de fonds à surveiller pour le mardi de la générosité :

Gestion des tombolas

Formulaires de dons personnalisables pour le mardi de la générosité

Gestion de campagnes peer-to-peer

Gestion des donateurs

Tapez sur pour payer les options

Outils de commerce électronique

Gestion des adhésions

100% gratuit (pas de frais de transaction)

Formulaires en ligne pour la billetterie et les événements

Service clientèle illimité

Sécurité de premier ordre

Guide étape par étape : Comment attirer les dons du mardi de la générosité 2025

Prêt à créer la magie du mardi de la générosité ? Nous vous donnons quelques conseils pour collecter le plus de fonds possible lors de ce mardi de la générosité, grâce à une campagne que vous aurez hâte de lancer.

Planification de la campagne

Il existe de nombreuses options de campagne pour le mardi de la générosité, et le fait de se concentrer sur ce qui a le plus de sens pour votre association vous aidera à maximiser votre potentiel.

Les campagnes du mardi de la générosité 2025 peuvent ressembler à ce qui suit :

Une page de don directe pour le mardi de la générosité, liée à une campagne créative sur les médias sociaux

Une campagne de dons récurrents pour s'assurer un soutien fidèle tout au long de l'année

Une campagne invitant les sympathisants à participer à un programme d'adhésion

Une campagne de collecte de fonds de pair à pair

Une campagne de crowdfunding

Une campagne de vente de marchandises en ligne

Un événement avec des billets , une vente aux enchères ou une tombola pour mobiliser les sympathisants

Vous pouvez organiser plusieurs campagnes côte à côte pour le mardi de la générosité ou choisir de vous concentrer sur une seule et de vous y consacrer entièrement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais le fait de connaître le type de campagne peut vous aider à faire preuve d'imagination lors de la phase de préparation.

Préparation de la campagne

Une fois que vous avez choisi un type de campagne, il est temps de fixer vos objectifs en vous basant sur les années précédentes ou sur vos analyses de collecte de fonds. Vos objectifs peuvent être liés aux sommes collectées, y compris les données sur les donateurs acquis ou sur l'engagement, qui témoignent de la croissance de l'organisation.

Il vous aidera à définir tout ce dont vous aurez besoin pour lancer la campagne dès le départ, ainsi qu'à déterminer les rôles, les responsabilités et les étapes qui vous permettront de rester sur la bonne voie.

Promotion et sensibilisation

Nous avons déjà évoqué l'importance des médias sociaux pour le mardi de la générosité 2024, et le calendrier est un autre facteur à prendre en compte. Plus tôt vous annoncerez votre campagne Giving Tuesday ou susciterez l'enthousiasme autour d'une date de lancement, plus vous aurez de chances d'y participer.

Alors que les donateurs reçoivent de nombreux courriels et publicités sur les soldes avant le week-end du Black Friday, il est utile de comprendre l'intérêt de faire passer votre message avant tout le monde. Par le passé, le lancement d'une campagne la semaine précédant ou les jours précédant le Giving Tuesday aurait pu s'avérer efficace. Toutefois, les organisations à but non lucratif suivront probablement l'exemple des marques, qui lancent désormais leurs promotions dès le mois d'octobre.

Envisager une période de pré-lancement et avancer les choses plus tôt peut également aider les équipes des organisations à but non lucratif à se concentrer entièrement sur l'engagement pendant le mardi de la générosité au lieu de mettre la dernière main à une campagne. N'ayez pas peur d'envoyer des courriels et de sensibiliser les gens dans les mois qui précèdent, à condition qu'ils aient cette touche personnelle qui crée des liens.

Engagement le jour même

Le mardi de la générosité est connu pour l'engouement qu'il suscite en observant les progrès réalisés à l'échelle mondiale en matière de dons de bienfaisance, minute par minute. Il existe d'autres moyens pour les donateurs de rester informés en temps réel ; ils s'attendront probablement à recevoir des informations de la part des organisations dans lesquelles ils investissent.

Il sera nécessaire de planifier à l'avance le calendrier des mises à jour et les étapes à franchir sur les différents canaux. Il sera tout aussi important de suivre les commentaires et les messages sur les médias sociaux, les courriels et les lignes téléphoniques, car les donateurs peuvent avoir des questions ou vouloir un lien rapide pour obtenir de l'aide.

Appréciation et suivi

La fidélisation est une priorité pour les organisations à but non lucratif, car les fluctuations économiques et la multiplication des options entraînent une désaffection des donateurs. Le maintien d'un flux de revenus solide passe par l'établissement de relations qui doivent se prolonger au-delà du mardi de la générosité.

Alors que vous pensez à vos donateurs cette année, il est essentiel de mettre en place un plan de suivi post-campagne. De nombreuses organisations à but non lucratif mèneront leurs campagnes du mardi de la générosité pendant les fêtes, tandis que d'autres auront des projets pour le nouvel an qui impliqueront une grande reconnaissance envers les donateurs.

Il n'est jamais trop tôt pour penser à fidéliser les donateurs afin qu'ils reviennent lors du prochain mardi de la générosité et qu'ils restent en contact.

FAQ supplémentaire : Mardi de la générosité 2025

Le mardi de la générosité est-il encore d'actualité ? Le mardi de la générosité continue d'être un mouvement en pleine expansion à l'échelle mondiale. Depuis son lancement en 2012, il a permis de collecter plus de 18,5 milliards de dollars au profit d'œuvres caritatives, et d'autres perspectives se profilent à l'horizon 2025.

Le Giving Tuesday est-il toujours le mardi qui suit Thanksgiving ? Le Giving Tuesday (mardi de la générosité) a toujours lieu le mardi suivant Thanksgiving, après le week-end de vacances. L'idée est que les gens puissent faire des dons à la communauté et à des causes caritatives après avoir dépensé de l'argent en cadeaux pour le vendredi noir et le lundi cybernétique.

‍