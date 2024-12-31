L'intelligence artificielle (IA) n'est plus un concept futuriste - elle change la donne pour les organisations à but non lucratif. Pour les organisations qui jonglent constamment avec des budgets serrés et des ressources limitées, l'IA offre des outils puissants pour améliorer l'efficacité et approfondir les relations avec les donateurs.
Votre association peut automatiser le suivi des donateurs, identifier le potentiel de don inexploité ou même prédire quand et comment les donateurs sont le plus susceptibles de donner. L'IA aide les organisations à but non lucratif à se concentrer moins sur les tâches manuelles et plus sur l'avancement de leur mission.
Dans ce blog, nous allons explorer comment l'IA transforme les stratégies de collecte de fonds, de la création de parcours personnalisés pour les donateurs à l'optimisation des campagnes en temps réel.
Table des matières
Qu'est-ce que l'IA et pourquoi est-elle importante pour les organisations à but non lucratif ?
5 façons dont l'IA révolutionne la collecte de fonds
4 applications pratiques de l'intelligence artificielle dans la collecte de fonds
5 bonnes pratiques pour mettre en œuvre l'IA dans vos efforts de collecte de fonds
Défis et risques de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif
L'avenir de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif
Dernières réflexions sur l'IA dans la collecte de fonds
FAQ sur l'IA dans la collecte de fonds
L'intelligence artificielle désigne les systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine, telles que l'analyse de données, le traitement du langage et la prise de décision.
Pour les organisations à but non lucratif, l'IA ne vise pas à remplacer l'effort humain, mais à l'améliorer. En automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations fondées sur des données, l'IA permet aux organisations de.. :
Par exemple, l'IA peut identifier des modèles dans le comportement des donateurs, prédire quels supporters sont susceptibles de donner, et élaborer des appels sur mesure. Les organisations à but non lucratif peuvent ainsi se concentrer sur leur mission, tandis que l'IA se charge des tâches lourdes en coulisses.
En combinant l'apprentissage automatique et l'intuition humaine, les outils d'IA aident les organisations à but non lucratif à travailler plus intelligemment et à approfondir les liens avec leurs communautés. Voici comment l'IA transforme le secteur associatif :
L'IA améliore les appels aux dons en les adaptant à l'historique et aux préférences des donateurs. Grâce à l'analyse des données, les outils d'IA peuvent déterminer :
Les plateformes de collecte de fonds peuvent analyser l'engagement des donateurs et fournir des informations permettant d'élaborer des demandes de dons convaincantes et opportunes qui trouvent un écho auprès des donateurs individuels.
La segmentation pilotée par l'IA permet aux organisations à but non lucratif de lancer des appels très ciblés. Contrairement aux méthodes traditionnelles, l'IA met continuellement à jour les profils des donateurs en se basant sur :
Par exemple, des plateformes comme Zeffy permettent une segmentation dynamique des donateurs, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'envoyer un contenu personnalisé qui résonne profondément avec chaque segment d'audience. Cela permet non seulement de stimuler l'engagement, mais aussi d'établir des relations durables pour votre association.
L'IA aide les organisations à but non lucratif à communiquer plus efficacement avec les donateurs :
Cette approche fondée sur les données permet de maintenir des relations significatives avec les donateurs tout en maximisant les taux de réponse.
L'IA simplifie la rédaction des demandes de subvention en analysant les propositions retenues et en générant des projets structurés adaptés à des bailleurs de fonds spécifiques. Certains des principaux outils de gestion des subventions peuvent :
Si l'IA peut aider à la recherche et à la rédaction, les organisations à but non lucratif doivent veiller à ce que leur voix unique et leur mission transparaissent dans chaque proposition.
Lorsque vous introduisez l'IA, concentrez-vous sur un défi spécifique qui a un impact direct sur les objectifs de votre organisation.
Par exemple, si les taux de réponse aux courriels pour vos campagnes de collecte de fonds sont faibles, des outils comme Mailchimp ou Campaign Monitor peuvent analyser les données à l'aide de l'IA pour suggérer des lignes d'objet, des heures d'envoi et un contenu de message optimisés.
Si la fidélisation des donateurs est un problème, les plateformes de collecte de fonds peuvent fournir des informations prédictives pour identifier les donateurs qui risquent de se désengager et recommander des stratégies de réengagement personnalisées.
Commencez par tester ces outils auprès d'un petit segment de donateurs (par exemple, 100 donateurs). Suivez les résultats sur une période donnée afin d'évaluer l'impact de l'outil et de vous assurer que votre équipe est à l'aise avec ses fonctionnalités avant de le déployer à plus grande échelle.
Élaborez un plan de formation structuré en trois étapes pour que votre équipe puisse utiliser efficacement les outils d'IA :
Pour renforcer l'apprentissage, prévoyez des séances d'entraînement hebdomadaires axées sur des scénarios concrets, tels que le test de lignes d'objet d'e-mail ou la création de segments de donateurs.
Organisez des réunions mensuelles de l'équipe pour discuter des résultats des performances - par exemple les stratégies basées sur l'IA qui ont permis d'augmenter les dons ou d'améliorer l'engagement - et partagez les meilleures pratiques en vue d'une amélioration continue.
Choisissez des outils d'IA avec un cryptage des données de haut niveau, des passerelles de paiement sécurisées et des normes de confidentialité GDPR/CCPA strictes. Établissez des règles simples pour votre équipe concernant les détails sur les donateurs que l'IA peut analyser, comme l'historique des dons et les préférences en matière de courrier électronique, tout en protégeant les informations personnelles sensibles.
Expliquez aux donateurs comment l'IA les aide à personnaliser leur expérience tout en protégeant leurs données conformément aux lois sur la protection de la vie privée. Examinez votre système d'IA tous les trimestres pour vous assurer qu'il est conforme aux politiques de protection de la vie privée et aux normes juridiques.
Choisissez des outils d'IA qui comprennent bien les besoins des organisations à but non lucratif, tels que la fidélisation des donateurs, l'optimisation des campagnes ou la communication personnalisée.
Principaux éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une plateforme :
Planifiez des examens mensuels pour vous assurer que les outils répondent aux attentes, que les données des donateurs restent sécurisées et que les systèmes fonctionnent de manière cohérente sans effort manuel inutile.
Évaluez régulièrement l'efficacité des outils d'IA en suivant la fidélisation des donateurs, les réponses aux courriels, le montant des dons, les heures de travail économisées, l'augmentation des dons et les commentaires des donateurs. Effectuez ces évaluations tous les mois ou tous les trimestres afin de déterminer les messages personnalisés qui fonctionnent le mieux et les prévisions de dons qui sont exactes.
Si certains outils d'IA ne donnent pas de résultats au bout de trois mois, ajustez les paramètres ou étudiez de meilleures options.
Bien que l'IA offre un potentiel de transformation pour les organisations à but non lucratif, certains défis doivent être relevés :
L'IA devrait être considérée comme un système de soutien, permettant aux organisations à but non lucratif de travailler plus intelligemment tout en maintenant une touche personnelle et axée sur la mission dans leurs relations avec les donateurs.
L'IA est sur le point de révolutionner la collecte de fonds à but non lucratif, en favorisant un engagement plus profond et des stratégies plus intelligentes. Voici ce à quoi les organisations à but non lucratif doivent s'attendre :
Les organisations à but non lucratif qui adoptent ces tendances peuvent se positionner à l'avant-garde de la collecte de fonds innovante, en améliorant à la fois la satisfaction des donateurs et l'impact de la mission.
L'IA est en train de remodeler la façon dont les organisations à but non lucratif se connectent avec leurs donateurs, en offrant des outils pour rationaliser les opérations, personnaliser l'engagement des donateurs et stimuler les résultats des campagnes. Pour tirer le meilleur parti de l'IA, les organisations à but non lucratif doivent commencer à petite échelle, privilégier les stratégies fondées sur les données et intégrer des outils qui complètent leur mission.
