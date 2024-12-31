L'intelligence artificielle (IA) n'est plus un concept futuriste - elle change la donne pour les organisations à but non lucratif. Pour les organisations qui jonglent constamment avec des budgets serrés et des ressources limitées, l'IA offre des outils puissants pour améliorer l'efficacité et approfondir les relations avec les donateurs.

Votre association peut automatiser le suivi des donateurs, identifier le potentiel de don inexploité ou même prédire quand et comment les donateurs sont le plus susceptibles de donner. L'IA aide les organisations à but non lucratif à se concentrer moins sur les tâches manuelles et plus sur l'avancement de leur mission.

Dans ce blog, nous allons explorer comment l'IA transforme les stratégies de collecte de fonds, de la création de parcours personnalisés pour les donateurs à l'optimisation des campagnes en temps réel.

‍

Table des matières

Qu'est-ce que l'IA et pourquoi est-elle importante pour les organisations à but non lucratif ?

5 façons dont l'IA révolutionne la collecte de fonds

4 applications pratiques de l'intelligence artificielle dans la collecte de fonds

5 bonnes pratiques pour mettre en œuvre l'IA dans vos efforts de collecte de fonds

Défis et risques de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif

L'avenir de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif

Dernières réflexions sur l'IA dans la collecte de fonds

FAQ sur l'IA dans la collecte de fonds

‍

Qu'est-ce que l'IA et pourquoi est-elle importante pour les organisations à but non lucratif ?

L'intelligence artificielle désigne les systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine, telles que l'analyse de données, le traitement du langage et la prise de décision.

Pour les organisations à but non lucratif, l'IA ne vise pas à remplacer l'effort humain, mais à l'améliorer. En automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations fondées sur des données, l'IA permet aux organisations de.. :

Travaillez plus efficacement : Gagnez du temps sur les tâches administratives telles que la saisie de données ou la segmentation des courriers électroniques.

: Gagnez du temps sur les tâches administratives telles que la saisie de données ou la segmentation des courriers électroniques. Établissez des liens plus étroits avec les donateurs : Utilisez des messages personnalisés et des campagnes ciblées basées sur les intérêts des donateurs.

: Utilisez des messages personnalisés et des campagnes ciblées basées sur les intérêts des donateurs. Prendre des décisions éclairées: Exploiter les analyses en temps réel pour affiner les stratégies et améliorer les résultats.

Par exemple, l'IA peut identifier des modèles dans le comportement des donateurs, prédire quels supporters sont susceptibles de donner, et élaborer des appels sur mesure. Les organisations à but non lucratif peuvent ainsi se concentrer sur leur mission, tandis que l'IA se charge des tâches lourdes en coulisses.

‍

5 façons dont l'IA révolutionne la collecte de fonds

En combinant l'apprentissage automatique et l'intuition humaine, les outils d'IA aident les organisations à but non lucratif à travailler plus intelligemment et à approfondir les liens avec leurs communautés. Voici comment l'IA transforme le secteur associatif :

Les algorithmes d'IA analysent les données pour prédire les meilleurs moments et méthodes pour contacter les donateurs, transformant ainsi la façon dont les organisations planifient leurs campagnes. L'apprentissage automatique peut repérer des modèles de dons cachés, aidant les dirigeants d'organisations à but non lucratif à comprendre le comportement des donateurs. L'IA générative crée des messages personnalisés pour les donateurs en quelques minutes, rendant la communication plus efficace et plus significative. L'automatisation de l'IA réduit le fardeau des tâches répétitives, libérant le temps du personnel pour qu'il se concentre sur l'établissement de relations plus profondes et plus significatives avec les donateurs. Les outils de collecte de fonds par IA fournissent des informations instantanées sur les campagnes, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données.

‍

4 applications pratiques de l'intelligence artificielle dans la collecte de fonds

1. Demandes de dons personnalisées

L'IA améliore les appels aux dons en les adaptant à l'historique et aux préférences des donateurs. Grâce à l'analyse des données, les outils d'IA peuvent déterminer :

Montants idéaux à demander : Suggérez des montants de dons basés sur les contributions précédentes ou sur le comportement de donateurs similaires.

: Suggérez des montants de dons basés sur les contributions précédentes ou sur le comportement de donateurs similaires. Un timing parfait : Optimisez le moment d'envoi des appels pour obtenir un taux de réponse maximal.

: Optimisez le moment d'envoi des appels pour obtenir un taux de réponse maximal. Des messages sur mesure: Rédiger des appels qui correspondent aux intérêts des donateurs, tels que des histoires d'impact spécifiques à un programme.

Les plateformes de collecte de fonds peuvent analyser l'engagement des donateurs et fournir des informations permettant d'élaborer des demandes de dons convaincantes et opportunes qui trouvent un écho auprès des donateurs individuels.

‍

2. Segmentation des donateurs et appels ciblés

La segmentation pilotée par l'IA permet aux organisations à but non lucratif de lancer des appels très ciblés. Contrairement aux méthodes traditionnelles, l'IA met continuellement à jour les profils des donateurs en se basant sur :

Fréquence et montant des dons : Regroupement des donateurs en fonction de leur régularité et de leur générosité.

: Regroupement des donateurs en fonction de leur régularité et de leur générosité. Préférences en matière d'engagement : Comprendre si les donateurs réagissent mieux aux médias sociaux, aux courriels ou au courrier direct.

: Comprendre si les donateurs réagissent mieux aux médias sociaux, aux courriels ou au courrier direct. Alignement de la mission: Faire correspondre les intérêts des donateurs (par exemple, l'éducation, les soins de santé, le bien-être des animaux) avec des campagnes pertinentes.

Par exemple, des plateformes comme Zeffy permettent une segmentation dynamique des donateurs, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'envoyer un contenu personnalisé qui résonne profondément avec chaque segment d'audience. Cela permet non seulement de stimuler l'engagement, mais aussi d'établir des relations durables pour votre association.

‍

3. Optimisation de la communication avec les donateurs

L'IA aide les organisations à but non lucratif à communiquer plus efficacement avec les donateurs :

Analyser les interactions passées avec les donateurs pour suggérer des heures d'envoi optimales

Apprendre quels canaux (courriel, SMS, réseaux sociaux) fonctionnent le mieux pour les différents segments de donateurs.

Contrôler les modes d'engagement pour éviter la lassitude des donateurs

Cette approche fondée sur les données permet de maintenir des relations significatives avec les donateurs tout en maximisant les taux de réponse.

‍

4. Aide à la rédaction de subventions et de propositions

L'IA simplifie la rédaction des demandes de subvention en analysant les propositions retenues et en générant des projets structurés adaptés à des bailleurs de fonds spécifiques. Certains des principaux outils de gestion des subventions peuvent :

Analyser les demandes de propositions : Décomposer des exigences complexes en informations exploitables.

: Décomposer des exigences complexes en informations exploitables. Fournir des recommandations de mots-clés : Suggérer des termes qui correspondent aux priorités des bailleurs de fonds.

: Suggérer des termes qui correspondent aux priorités des bailleurs de fonds. Améliorer la clarté de la narration: Proposer des modifications pour une narration axée sur l'impact.

Si l'IA peut aider à la recherche et à la rédaction, les organisations à but non lucratif doivent veiller à ce que leur voix unique et leur mission transparaissent dans chaque proposition.

‍

5 bonnes pratiques pour mettre en œuvre l'IA dans vos efforts de collecte de fonds

1. Commencer à petite échelle et augmenter progressivement

Lorsque vous introduisez l'IA, concentrez-vous sur un défi spécifique qui a un impact direct sur les objectifs de votre organisation.

Par exemple, si les taux de réponse aux courriels pour vos campagnes de collecte de fonds sont faibles, des outils comme Mailchimp ou Campaign Monitor peuvent analyser les données à l'aide de l'IA pour suggérer des lignes d'objet, des heures d'envoi et un contenu de message optimisés.

Si la fidélisation des donateurs est un problème, les plateformes de collecte de fonds peuvent fournir des informations prédictives pour identifier les donateurs qui risquent de se désengager et recommander des stratégies de réengagement personnalisées.

Commencez par tester ces outils auprès d'un petit segment de donateurs (par exemple, 100 donateurs). Suivez les résultats sur une période donnée afin d'évaluer l'impact de l'outil et de vous assurer que votre équipe est à l'aise avec ses fonctionnalités avant de le déployer à plus grande échelle.

‍

2. Investir dans une formation intelligente

Élaborez un plan de formation structuré en trois étapes pour que votre équipe puisse utiliser efficacement les outils d'IA :

Commencez par les bases: Familiarisez le personnel avec les tâches fondamentales, telles que la production de rapports sur les donateurs et la mise en place de tests simples par courrier électronique. Pratique: Passez à des tâches intermédiaires, comme l'utilisation de l'IA pour identifier les montants optimaux des dons ou l'essai de stratégies de sensibilisation personnalisées. Applications avancées: Enfin, formez le personnel à l'exploitation des connaissances de l'IA pour des tâches complexes, telles que la segmentation des donateurs en fonction de leurs habitudes de don ou l'analyse des tendances en matière d'engagement.

Pour renforcer l'apprentissage, prévoyez des séances d'entraînement hebdomadaires axées sur des scénarios concrets, tels que le test de lignes d'objet d'e-mail ou la création de segments de donateurs.

Organisez des réunions mensuelles de l'équipe pour discuter des résultats des performances - par exemple les stratégies basées sur l'IA qui ont permis d'augmenter les dons ou d'améliorer l'engagement - et partagez les meilleures pratiques en vue d'une amélioration continue.

‍

3. Donner la priorité à la confidentialité des données et à l'éthique

Choisissez des outils d'IA avec un cryptage des données de haut niveau, des passerelles de paiement sécurisées et des normes de confidentialité GDPR/CCPA strictes. Établissez des règles simples pour votre équipe concernant les détails sur les donateurs que l'IA peut analyser, comme l'historique des dons et les préférences en matière de courrier électronique, tout en protégeant les informations personnelles sensibles.

Expliquez aux donateurs comment l'IA les aide à personnaliser leur expérience tout en protégeant leurs données conformément aux lois sur la protection de la vie privée. Examinez votre système d'IA tous les trimestres pour vous assurer qu'il est conforme aux politiques de protection de la vie privée et aux normes juridiques.

‍

4. Choisir des plateformes dotées de capacités d'IA

Choisissez des outils d'IA qui comprennent bien les besoins des organisations à but non lucratif, tels que la fidélisation des donateurs, l'optimisation des campagnes ou la communication personnalisée.

Principaux éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une plateforme :

Sécurité et confidentialité : Assurez-vous que la plateforme est conforme aux normes de confidentialité telles que GDPR/CCPA, qu'elle offre des passerelles de paiement sécurisées et qu'elle fournit des mises à jour régulières pour protéger les données des donateurs.

: Assurez-vous que la plateforme est conforme aux normes de confidentialité telles que GDPR/CCPA, qu'elle offre des passerelles de paiement sécurisées et qu'elle fournit des mises à jour régulières pour protéger les données des donateurs. Facilité d'intégration : Choisissez des outils qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes existants, tels que les systèmes de gestion de la relation client et les plateformes de messagerie électronique, afin de rationaliser les flux de travail sans les rendre plus complexes.

: Choisissez des outils qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes existants, tels que les systèmes de gestion de la relation client et les plateformes de messagerie électronique, afin de rationaliser les flux de travail sans les rendre plus complexes. Assistance et formation: Les plateformes doivent fournir une aide à l'intégration, une formation continue pour votre équipe et un service clientèle réactif.

Planifiez des examens mensuels pour vous assurer que les outils répondent aux attentes, que les données des donateurs restent sécurisées et que les systèmes fonctionnent de manière cohérente sans effort manuel inutile.

‍

5. Évaluer et mettre à jour régulièrement les outils d'IA

Évaluez régulièrement l'efficacité des outils d'IA en suivant la fidélisation des donateurs, les réponses aux courriels, le montant des dons, les heures de travail économisées, l'augmentation des dons et les commentaires des donateurs. Effectuez ces évaluations tous les mois ou tous les trimestres afin de déterminer les messages personnalisés qui fonctionnent le mieux et les prévisions de dons qui sont exactes.

Si certains outils d'IA ne donnent pas de résultats au bout de trois mois, ajustez les paramètres ou étudiez de meilleures options.

‍

Défis et risques de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif

Bien que l'IA offre un potentiel de transformation pour les organisations à but non lucratif, certains défis doivent être relevés :

Le rapport coût-efficacité : Les outils de collecte de fonds basés sur l'IA peuvent être coûteux. Commencez par les fonctionnalités de base offertes par vos plateformes existantes avant d'investir dans des solutions spécialisées.

: Les outils de collecte de fonds basés sur l'IA peuvent être coûteux. Commencez par les fonctionnalités de base offertes par vos plateformes existantes avant d'investir dans des solutions spécialisées. Qualité des données : Les outils d'IA s'appuient fortement sur des données exactes. Effectuez régulièrement des contrôles d'hygiène des données pour vous assurer que les prédictions sont fiables.

: Les outils d'IA s'appuient fortement sur des données exactes. Effectuez régulièrement des contrôles d'hygiène des données pour vous assurer que les prédictions sont fiables. Risque de sur-automatisation : Un recours excessif à l'IA peut donner une impression d'impersonnalité à l'action de proximité. Utilisez l'IA pour compléter, et non remplacer, les interactions humaines avec les donateurs.

: Un recours excessif à l'IA peut donner une impression d'impersonnalité à l'action de proximité. Utilisez l'IA pour compléter, et non remplacer, les interactions humaines avec les donateurs. Biais dans les algorithmes: Examinez régulièrement les recommandations formulées par l'IA afin de garantir l'inclusivité et l'équité des stratégies de ciblage.

L'IA devrait être considérée comme un système de soutien, permettant aux organisations à but non lucratif de travailler plus intelligemment tout en maintenant une touche personnelle et axée sur la mission dans leurs relations avec les donateurs.

‍

L'avenir de l'IA dans la collecte de fonds à but non lucratif

L'IA est sur le point de révolutionner la collecte de fonds à but non lucratif, en favorisant un engagement plus profond et des stratégies plus intelligentes. Voici ce à quoi les organisations à but non lucratif doivent s'attendre :

Expériences personnalisées pour les donateurs : L'IA permettra aux organisations à but non lucratif de créer des parcours hyper-personnalisés pour les donateurs, depuis les appels de dons individualisés jusqu'aux mises à jour personnalisées sur l'impact des dons.

: L'IA permettra aux organisations à but non lucratif de créer des parcours hyper-personnalisés pour les donateurs, depuis les appels de dons individualisés jusqu'aux mises à jour personnalisées sur l'impact des dons. Planification intelligente des événements : Les outils d'IA peuvent analyser les données des événements passés et les schémas de participation des donateurs pour aider à optimiser le calendrier, le prix des billets et les stratégies de sensibilisation pour les événements de collecte de fonds.

: Les outils d'IA peuvent analyser les données des événements passés et les schémas de participation des donateurs pour aider à optimiser le calendrier, le prix des billets et les stratégies de sensibilisation pour les événements de collecte de fonds. Suivi des campagnes en temps réel : Les organisations à but non lucratif auront accès à des tableaux de bord d'IA qui fournissent des mesures en temps réel, aidant les équipes à ajuster leurs stratégies pendant les campagnes en cours.

: Les organisations à but non lucratif auront accès à des tableaux de bord d'IA qui fournissent des mesures en temps réel, aidant les équipes à ajuster leurs stratégies pendant les campagnes en cours. Assistance aux donateurs alimentée par l'IA: Les chatbots intelligents peuvent fournir une assistance immédiate aux donateurs, en traitant les questions courantes sur les processus de donation, les reçus fiscaux et les informations sur les événements, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur des interactions plus complexes avec les donateurs.

Les organisations à but non lucratif qui adoptent ces tendances peuvent se positionner à l'avant-garde de la collecte de fonds innovante, en améliorant à la fois la satisfaction des donateurs et l'impact de la mission.

‍

Dernières réflexions sur l'IA dans la collecte de fonds

L'IA est en train de remodeler la façon dont les organisations à but non lucratif se connectent avec leurs donateurs, en offrant des outils pour rationaliser les opérations, personnaliser l'engagement des donateurs et stimuler les résultats des campagnes. Pour tirer le meilleur parti de l'IA, les organisations à but non lucratif doivent commencer à petite échelle, privilégier les stratégies fondées sur les données et intégrer des outils qui complètent leur mission.

Tout en mettant en œuvre des outils d'IA, maintenez une opération de collecte de fonds rentable avec la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour aider les organisations à but non lucratif à amplifier leur impact tout en gardant chaque dollar concentré sur leur cause.

‍

FAQ sur l'IA dans la collecte de fonds

Comment l'IA est-elle utilisée dans la collecte de fonds ? Les organisations à but non lucratif utilisent des algorithmes d'IA pour améliorer les liens avec la communauté, et non pour les remplacer. L'IA repère des modèles dans la façon dont les donateurs donnent afin de trouver les meilleurs moments pour se connecter, tout en aidant à créer des messages personnels pour chaque donateur. Les outils d'IA intelligents aident les dirigeants d'organisations à but non lucratif à identifier les tendances en matière de dons, à prédire ce que les donateurs pourraient faire et à gérer les tâches de base, libérant ainsi les équipes pour qu'elles établissent de véritables liens avec les donateurs potentiels.

L'IA remplacera-t-elle les collecteurs de fonds ? Non, l'IA dans la collecte de fonds renforce les liens humains, elle ne les affaiblit pas. Si l'IA est excellente pour traiter les données et les tâches routinières, les organisations à but non lucratif qui réussissent savent que les relations réelles sont la force motrice du soutien de la communauté. Les outils d'IA aident les dirigeants d'organisations à but non lucratif à travailler plus intelligemment et plus rapidement, mais le cœur de la collecte de fonds reste personnel et axé sur l'établissement de liens.