Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
7 Meilleures solutions logicielles de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

7 Meilleures solutions logicielles de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024

19 novembre 2024

Une gestion efficace des subventions peut faire ou défaire l'impact d'une organisation à but non lucratif. De la recherche d'opportunités au suivi des échéances en passant par le respect des règles, le processus de gestion des subventions submerge souvent les organisations qui tentent d'obtenir un financement vital pour leur mission.

Les logiciels de gestion des subventions sont devenus essentiels pour les organisations à but non lucratif modernes, transformant les processus de subvention complexes en flux de travail rationalisés.

Dans cet article, nous examinerons les caractéristiques et les avantages des différents systèmes de gestion des subventions afin de vous aider à obtenir les meilleures subventions pour votre association.

7 meilleurs outils de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif

  1. Foundant GrantHub Pro
  2. Gestionnaire du cycle de vie des subventions
  3. Salesforce Nonprofit Cloud
  4. Instrumentl
  5. Grantseeker (anciennement Fluxx Grantseeker)
  6. Demandeur de subvention AmpliFund
  7. GEMS

Pourquoi un système de gestion des subventions est-il important pour les organisations à but non lucratif ?

Le logiciel de gestion des subventions est un outil qui aide les organisations à gérer l'ensemble du processus de demande et de gestion des subventions. Il facilite le suivi des demandes, des échéances et des sources de financement. 

Ces outils permettent aux associations de stocker des documents importants, de suivre les budgets et de contrôler les dépenses, ce qui leur permet de voir facilement combien d'argent il leur reste et de s'assurer qu'elles l'utilisent correctement. 

Avantages de l'utilisation d'un outil de gestion des subventions

7 meilleurs outils de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif

1. Foundant GrantHub Pro

Foundant GrantHub Pro est un outil de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif et les consultants. Il aide les organisations à trouver et à gérer plus facilement les subventions. Ce logiciel est particulièrement utile pour les gouvernements nationaux, locaux et tribaux, les établissements d'enseignement et les organismes de santé.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Recherche/gestion avant attribution
  • Recherche de financeurs
  • Bibliothèque de réponses
  • Gestion des subventions
  • Rapports personnalisés
  • Convivialité
  • Gestion globale
  • Analyses approfondies
  • Coûteux
  • La courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctions avancées
  • Manque d'intégration des calendriers
 GrantHub : 95 $/mois
GrantHub Pro : 349 $/mois

2. Salesforce Nonprofit Cloud

‍SalesforceNonprofit Cloud for Grantmaking associe la gestion des subventions à la gestion de la relation client (CRM). Cet outil aide les organisations à but non lucratif à gérer les dons, les programmes et les résultats en un seul endroit. Il est hautement personnalisable et offre des fonctions de reporting complètes.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Fonctionnalités CRM
  • Gestion de la collecte de fonds
  • Gestion du programme
  • Suivi des résultats
  • Comptabilité
  • Conçu pour les organisations à but non lucratif
  • Forte gestion des donateurs
  • Rapports et analyses détaillés
  • Outils supplémentaires de collecte de fonds
  • Une installation compliquée
  • Des coûts élevés qui peuvent représenter un défi pour les petites organisations
  • Nécessité d'un personnel informatique spécialisé
 Nonprofit Cloud for Grantmaking - Enterprise : 175 $/utilisateur/mois
Nonprofit Cloud for Grantmaking - Unlimited : 225 $/utilisateur/mois

3. Gestionnaire du cycle de vie des subventions

Grant Lifecycle Manager est un outil basé sur le cloud qui rationalise l'ensemble du processus d'octroi de subventions, en aidant les fondations à gérer les activités de financement en toute sécurité.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Gestion complète des subventions
  • Flux de travail automatisés
  • Suivi budgétaire
  • Rapports et analyses
  • Outils de collaboration
  • Rappels de conformité
  • Rationalisation de la procédure d'octroi de subventions
  • Collaboration d'équipe
  • Suivi de la conformité
  • Offre des rapports détaillés
  • Réduction de la charge de travail administratif
  • Configuration complexe
  • Nécessite une formation
  • Coûts plus élevés pour les petites organisations
  • Intégrations limitées avec d'autres outils
 Disponible uniquement par contact

4. Instruments

Instrumentl aide les organisations à but non lucratif à trouver et à suivre les subventions, en utilisant un système d'appariement intelligent pour mettre en relation les organisations avec les meilleures opportunités de financement. Le logiciel fournit également des rappels pour les tâches et les échéances, aidant ainsi les utilisateurs à rester organisés.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Recherche de subventions
  • Suivi
  • Demandes et rappels de délais
  • Profils des fondations
  • L'appariement intelligent des subventions
  • Visuellement attrayant
  • Une plateforme facile à utiliser
  • Solides capacités en matière de recherche de subventions
  • Une équipe d'assistance réactive
  • Coûts élevés pour les petites organisations
  • Options limitées en matière de rapports
  • Restrictions sur les utilisateurs/projets
  • Basic : 179 $/mois
  • Standard : 299 $/mois
  • Pro : 499 $/mois
  • Avancé : 899 $/mois
*Tous ces plans sont facturés annuellement

5. Grantseeker (anciennement Fluxx Grantseeker)

Grantseeker est un outil facile à utiliser pour gérer les subventions et vous aide à suivre les demandes, les paiements et les échéances pour que tout soit organisé. Il dispose également d'une fonction de recherche performante pour trouver de nouvelles sources de financement, ce qui simplifie le processus de recherche de subventions et le rend plus efficace.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Gestion des subventions
  • Recherche avancée de financeurs
  • Rapports
  • Excellente interface utilisateur
  • De solides capacités de recherche de bailleurs de fonds
  • Essai et option gratuite
  • Absence de suivi des dépenses
  • Des avis mitigés sur l'outil de prospection
  • Lenteur
  • Premium : 19,99 $/mois
  • Prospection : 49,99 $/mois
  • Entreprise : Appeler
  • Gouvernement : Appel

6. AmpliFund Grant Seeker

AmpliFund Grant Seeker est conçu pour gérer les subventions, en vous aidant à suivre facilement les échéances et la conformité des rapports. Il vous permet de rester organisé tout au long du processus de subvention, ce qui en fait un outil idéal pour les agences gouvernementales, locales et d'État, les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les organisations de soins de santé.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Identifier les possibilités de subventions
  • Gestion des subventions
  • Formulaires personnalisés
  • Budgétisation
  • Axé sur les subventions publiques
  • Bon soutien
  • Suivi des dépenses
  • Courbe d'apprentissage abrupte
  • Manque d'intégrations industrielles
 Disponible uniquement par contact

7. GEMS

Le logiciel de gestion des subventions GEMS a été développé par des rédacteurs de demandes de subventions qui comprennent les défis de l'organisation. Il vous permet de contrôler la gestion avant et après l'attribution de la subvention. L'outil génère également des rapports instantanés et vous aide à analyser rapidement les résultats.

logiciel de gestion des subventions
Caractéristiques Pour Cons Frais
  • Gestion des subventions
  • Gestion des relations avec les bailleurs de fonds
  • Gestion des fichiers
  • Messagerie in-app
  • Convivialité
  • Gestion efficace des relations avec les bailleurs de fonds
  • Absence de rapports solides
  • Pas de suivi des paiements ni de budget
  • Capacité d'utilisation limitée
  • Pro : 59
  • Premium : 79
  • Premium Plus : 94

Les 10 principales caractéristiques à rechercher dans les outils de gestion des subventions

1. Interface conviviale 

Une plateforme de gestion des subventions doit privilégier la facilité d'utilisation grâce à une navigation claire, des flux de travail simples et une complexité minimale. L'interface doit aider les utilisateurs :

Recherchez des logiciels qui mettent l'accent sur la clarté et la simplicité tout en conservant des fonctionnalités puissantes.

2. Contrôles d'accès

La sécurité est essentielle pour les organisations à but non lucratif. Choisissez un logiciel qui offre des autorisations basées sur les rôles, permettant aux membres de l'équipe d'accéder uniquement aux informations nécessaires à leur rôle.

L'authentification multifactorielle ajoute une couche supplémentaire de sécurité, en demandant aux utilisateurs de fournir plus d'une forme de vérification avant d'accéder aux données sensibles. 

Ensemble, ces fonctionnalités contribuent à protéger les informations importantes de votre organisation, à réduire le risque de violation des données internes et à garantir que seules les personnes compétentes ont accès aux documents sensibles.

3. Outils de conformité et d'audit

L'outil doit disposer de pistes d'audit et de journaux du système de gestion des subventions pour assurer le suivi des actions, ce qui facilite les audits internes et externes. 

Les certifications de sécurité de tiers, comme la conformité SOC-2, permettent également de confirmer que le logiciel a mis en place des mesures de sécurité solides.

4. Suivi des subventions

Le logiciel de gestion des subventions doit vous permettre de fixer et de gérer plusieurs échéances pour chaque subvention afin que vous ne manquiez pas de dates importantes. Le suivi du budget en temps réel vous aide à respecter les règles financières tout en vous permettant d'établir des rapports précis sur les dépenses.

5. Gestion des applications

Une plateforme de gestion des subventions transforme la manière dont les organisations traitent leurs demandes de subventions du début à la fin. Les solutions modernes proposent des bibliothèques de documents centralisées où les équipes peuvent stocker et accéder à des modèles, des documents d'appui et des demandes antérieures couronnées de succès. 

Les meilleurs systèmes remplissent automatiquement les champs communs à toutes les applications, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, tandis que les listes de contrôle intégrées et le suivi des progrès permettent de s'assurer qu'aucun élément essentiel n'est oublié au cours du processus de soumission.

6. Rapports et analyses 

Le logiciel doit vous permettre de créer des rapports personnalisés sur les activités de subvention, les taux de réussite et les sources de financement, ce qui vous aidera à comprendre les performances de votre organisation.

Les tableaux de bord permettent d'afficher clairement les données clés, ce qui facilite la visualisation des chiffres importants. De plus, la possibilité de partager et de programmer des rapports permet de tenir votre conseil d'administration et vos parties prenantes informés de vos progrès.

7. Gestion des donateurs et des bailleurs de fonds  

Il est très important d'établir des relations solides avec les donateurs et les bailleurs de fonds. 

Le logiciel doit vous aider à créer des profils pour chaque donateur et bailleur de fonds afin que vous puissiez facilement suivre vos interactions avec eux. Il doit également vous permettre de stocker des messages et des notes importants, ce qui peut vous aider à mieux gérer vos relations et à découvrir de nouvelles possibilités de subventions.

Découvrez le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy pour développer votre association.

8. Intégrations 

La véritable puissance d'un logiciel de gestion des subventions réside dans sa capacité à se connecter à vos outils et systèmes existants. 

Les plateformes modernes doivent s'intégrer de manière transparente à votre logiciel de comptabilité pour assurer le suivi des subventions, se synchroniser avec votre CRM pour gérer les relations avec les bailleurs de fonds et se connecter aux systèmes de calendrier pour respecter les délais. 

Recherchez un logiciel qui offre à la fois des intégrations natives avec des outils populaires pour les organisations à but non lucratif et un accès à l'API pour des connexions personnalisées.

9. Fonctionnalités de collaboration

Les outils de collaboration sont importants pour aider les membres de l'équipe à travailler ensemble sans heurts sur les demandes de subvention et les projets. Les espaces de travail partagés permettent à plusieurs utilisateurs d'accéder à des documents et de les modifier simultanément.

Les fonctions de communication, telles que la messagerie intégrée ou les forums de discussion, facilitent le travail d'équipe en permettant de poser des questions et de partager des informations. 

10. Assistance à la clientèle

Une bonne assistance à la clientèle permet de résoudre rapidement les problèmes ; recherchez un logiciel qui offre des ressources de formation, comme des didacticiels et des guides, afin que votre équipe puisse apprendre à l'utiliser efficacement.

Une aide réactive est également importante ; choisissez un logiciel qui offre une assistance rapide en cas de besoin afin que votre équipe puisse tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

Choisir le bon logiciel de gestion des subventions pour votre association

  1. Assister à une démonstration : Réservez une démonstration personnalisée pour explorer les capacités du logiciel en temps réel. Préparez des scénarios spécifiques de votre processus de subvention et évaluez dans quelle mesure la plateforme s'aligne sur votre flux de travail.
  2. Lisez les commentaires : Lisez les avis des utilisateurs sur des sites tels que Capterra ou G2. Ces avis vous donnent des indications sur les personnes qui ont utilisé le logiciel.
  3. Évaluer les fonctionnalités : Identifiez les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin, comme le suivi du budget et les rapports. 
  4. Vérifiez les intégrations : Déterminez si le logiciel s'intègre bien aux outils que vous utilisez déjà, tels que votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) ou de comptabilité. Une intégration transparente permet de gagner du temps et d'éviter les pertes de données.
  5. Évaluez l'assistance : Examinez les options d'assistance à la clientèle disponibles et vérifiez si elles offrent un service de chat en direct, une assistance par courrier électronique ou une assistance téléphonique.
  6. Examinez la tarification : Comparez les plans tarifaires et assurez-vous qu'ils correspondent à votre budget tout en répondant à vos besoins.
  7. Impliquez votre équipe : Demandez l'avis des membres de l'équipe qui utiliseront le logiciel. Leurs commentaires peuvent mettre en évidence les fonctionnalités importantes dont ils ont besoin et les difficultés qu'ils prévoient.

Derniers mots sur les logiciels de gestion des subventions

Le choix du bon logiciel de gestion des subventions est un investissement crucial pour l'avenir de votre association, car il permet de rationaliser les opérations, d'améliorer la collaboration et d'obtenir davantage de fonds pour votre mission. 

Que vous soyez une petite organisation à but non lucratif débutant son parcours dans le domaine des subventions ou une organisation bien établie cherchant à mettre à niveau ses systèmes, concentrez-vous sur la recherche d'un logiciel correspondant à vos besoins spécifiques et à votre trajectoire de croissance.

Inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour développer votre association.

FAQ sur les logiciels de gestion des subventions

Les fonctionnalités les plus essentielles dépendent de la taille et de la complexité de votre portefeuille de subventions. Commencez par de solides capacités de suivi des délais et de gestion des documents, qui constituent la base d'une gestion efficace des subventions.

Si vous gérez plusieurs subventions simultanément, donnez la priorité aux plateformes dotées de solides fonctions de collaboration et de systèmes de rappel automatisés. Bien que des fonctions avancées telles que la recherche de subventions assistée par l'IA soient intéressantes, concentrez-vous d'abord sur les outils qui rationalisent votre flux de travail actuel et allègent le fardeau administratif.

Oui, les logiciels de gestion des subventions peuvent vous aider à rédiger des propositions, et nombre d'entre eux proposent des modèles et des outils conviviaux qui simplifient la rédaction. Ces fonctionnalités vous aident à organiser vos informations et à inclure tout ce dont vous avez besoin. Cette aide peut vous permettre de rédiger de meilleures propositions et d'augmenter vos chances d'obtenir un financement.

Découvrez comment rédiger des propositions de subvention gagnantes pour votre organisation à but non lucratif [Prochainement].

Les logiciels de suivi des subventions aident les organisations à gérer les subventions du début à la fin. Il vous permet de suivre vos demandes, de garder un œil sur les budgets et de créer des rapports.

Vous pouvez consulter les échéances, suivre l'état des propositions et définir des rappels pour les tâches importantes. Cela permet aux organisations à but non lucratif de rester organisées et d'améliorer leurs chances d'obtenir un financement.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Vie associative
15 meilleurs programmes de certification en rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif en 2024

Renforcez les efforts de financement de votre organisation à but non lucratif grâce aux 15 meilleurs programmes de certification en rédaction de demandes de subvention. Rédigez des propositions convaincantes et obtenez des subventions essentielles.

En savoir plus
Subventions
Principales subventions accordées aux organisations à but non lucratif en 2024

Obtenez votre guide pour l'obtention de subventions pour les organisations à but non lucratif. Découvrez comment trouver des subventions, comment choisir les meilleures options et une liste des meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024.

En savoir plus
Subventions
Subventions pour la création d'organisations à but non lucratif : Trouvez instantanément des subventions pour votre nouvelle organisation [Mise à jour 2025 + AI Grant Finder].

Découvrez les meilleures subventions pour la création d'organisations à but non lucratif disponibles pour vous aider à lancer votre organisation. Apprenez à obtenir le financement nécessaire et commencez à avoir un impact.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.