Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
15 meilleurs programmes de certification en rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif en 2024
Vie associative

15 meilleurs programmes de certification en rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif en 2024

31 octobre 2024

La rédaction de demandes de subventions ne consiste pas seulement à mettre des mots sur du papier, mais aussi à transformer la vision de votre association en projets susceptibles d'être financés. Cependant, la concurrence pour l'obtention de subventions est féroce, et même les bonnes idées peuvent se perdre dans la masse sans la bonne approche.

C'est là qu'interviennent les certifications en rédaction de demandes de subventions. Ces programmes vous apprennent à parler le langage des bailleurs de fonds, à rédiger des propositions qui retiennent l'attention et à gérer les subventions comme un professionnel. Que vous cherchiez à perfectionner vos compétences ou à entamer une nouvelle carrière, il existe une certification pour vous.

Nous avons passé au crible les différentes options pour vous présenter les 15 meilleures certifications en rédaction de demandes de subventions. Qu'il s'agisse de programmes universitaires rigoureux ou de cours en ligne flexibles, ces certifications vous aideront à demander les meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif.

Les 15 premiers choix de certifications en rédaction de subventions en 2024

  1. Institut de certification des professionnels des subventions (ICPS)
  2. Certification de l'American Grant Writers' Association
  3. Certificat de rédaction de demandes de subventions de l'Université de Géorgie
  4. Université de Californie du Sud (USC) Cours de rédaction de demandes de subvention
  5. Programme de spécialisation en collecte de fonds et développement de Coursera
  6. Formation et certification à la rédaction de demandes de subventions aux États-Unis
  7. Certification avancée en rédaction de propositions de subventions d'Ed2Go
  8. Camp d'entraînement à la rédaction de demandes de subvention du Foundation Center
  9. NonprofitReady Grant Seeking Essentials Certification (en anglais) 
  10. Certification de Skillshare sur les bases de la rédaction de demandes de subvention pour les débutants
  11. Programme de formation du Grantsmanship Center
  12. Cours de rédaction professionnelle de demandes de subventions de l'Université de Floride centrale (UCF)
  13. The Grantsmanship Center Certification for Competing for Federal Grants (cours de certification pour l'obtention de subventions fédérales)
  14. LearnGrantWriting Org - Le collectif mondial des rédacteurs de demandes de subvention
  15. Certificat professionnel de la SDSU en rédaction de demandes de subventions 

1. Institut de certification des professionnels des subventions (ICPS)

Le GPCI réglemente l'accréditation Grant Professional Certified (GPC), reconnue au niveau national. Cette certification démontre les compétences d'un professionnel en matière de rédaction de demandes de subvention et vise à élever les normes pour les professionnels des subventions en mettant en valeur leur expertise en matière de développement de subventions, de gestion de programmes et de pratiques éthiques. 

Pour en bénéficier, vous devez avoir au moins trois ans d'expérience en rédaction à temps plein ou une combinaison de formation et d'expérience.

Comment postuler ?

Pour postuler, vous devez répondre à une enquête de qualification. Les candidats éligibles seront ensuite invités à s'inscrire au programme de certification.

Frais 

Pour les nouveaux membres :

Reprendre les membres :

2. Certification de l'American Grant Writers' Association

L'American Grant Writers Association (AGWA) propose une série de cours en ligne destinés aux rédacteurs de demandes de subvention certifiés (CGW) :

La série CGW est idéale pour les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les tribus autochtones, car elle aide les participants à rédiger des propositions et des demandes de subventions convaincantes pour les fondations, les entreprises et les gouvernements. Ce programme de certificat ne nécessite aucune expérience préalable en matière de rédaction de demandes de subvention.

Comment postuler ?

Pour vous inscrire au cours de certification, vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire et l'envoyer par courrier électronique. 

Frais 

999,00 $ par personne 

3. Certificat de rédaction de demandes de subventions de l'Université de Géorgie

L'université de Géorgie pour la formation continue propose deux cours en ligne sur la rédaction de demandes de subventions :

Comment postuler ?

Frais

159 $ par cours

4. Cours de rédaction de subventions de l'Université de Californie du Sud (USC)

Le programme du certificat de rédaction de subventions de l'USC est l'une des certifications de rédaction de subventions les plus complètes qui soient. Il est axé sur l'apprentissage non seulement des aspects théoriques du processus de rédaction de demandes de subvention, mais aussi des aspects pratiques, car vous aurez à rédiger des échantillons qui seront examinés par des évaluateurs experts. Vous pouvez suivre le cours en ligne via Zoom ou en personne.

Le programme est conçu comme un cours de formation formel avec 30 heures d'instructions, couvrant :

Comment postuler ?

Les candidats intéressés peuvent consulter le calendrier sur le site web et s'inscrire en ligne ou par courrier. 

Frais 

$1,600 

5. Programme de spécialisation en collecte de fonds et développement de Coursera

Le programme de spécialisation en collecte de fonds et en développement de Coursera a été développé et est enseigné par des membres exécutifs de l'équipe de développement primée de l'UC Davis. Bien que l'obtention d'un certificat soit payante, tout le contenu du cours est accessible gratuitement.

Bien qu'il ne soit pas exclusivement axé sur la rédaction de demandes de subventions, ce cours fournit des informations précieuses sur.. :

Ce cours en quatre modules est idéal pour acquérir une compréhension approfondie du développement et de la collecte de fonds des organisations à but non lucratif, et notamment de la manière dont les subventions s'intègrent dans la gestion réussie de votre organisation. Il convient particulièrement aux personnes qui ont une connaissance générale de la rédaction de demandes de subvention et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

Comment postuler ?

Frais 

Le prix commence à 50 $ mais varie en fonction du temps nécessaire pour terminer le cours.

6. Formation et certification à la rédaction de demandes de subventions aux États-Unis

Grant Writing USA jouit d'une excellente réputation depuis 25 ans et propose des ateliers exceptionnels sur la rédaction et la gestion des demandes de subvention. Ces programmes s'adressent aussi bien aux professionnels expérimentés qu'aux nouveaux professionnels des subventions.

Les ateliers de deux jours offrent une expérience d'apprentissage ciblée à fort impact. Vous développez une solide compréhension de la manière de.. :

Les ateliers sont à la fois détaillés et concis, offrant une expérience d'apprentissage de deux jours, à un rythme rapide et axée sur la valeur. Ces sessions sont organisées dans tout le pays pour renforcer les compétences dans tous les aspects de la recherche de subventions.

Comment postuler ?

N'oubliez pas que tous les ateliers se dérouleront en personne, à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés comme "webinaire Zoom" et accompagnés d'une icône Zoom.

Frais 

Dépend de l'atelier spécifique 

7. Certification avancée en rédaction de propositions de subventions d'Ed2Go

La certification avancée en rédaction de propositions de subventions proposée par Ed2Go est plus adaptée aux rédacteurs de subventions de niveau moyen ou expérimentés. Dirigée par Beverly Browning, rédactrice professionnelle de demandes de subvention ayant plus de 40 ans d'expérience, elle propose un programme complet comprenant plus de 12 leçons approfondies. 

Le cours couvre toutes les facettes des propositions de subventions, de l'élaboration de lettres de motivation convaincantes au perfectionnement des pages de contact. Il propose un examen rigoureux de la structure, du format et des techniques de rédaction.

Comment postuler ?

Frais 

8. Camp d'entraînement à la rédaction de demandes de subvention du Foundation Center

Candid, anciennement connu sous le nom de Foundation Center, propose un camp d'entraînement de quatre semaines à la rédaction de propositions de subventions qui combine l'étude à son propre rythme et des sessions en direct. Dans le cadre de ce cours interactif, vous serez en contact avec des formateurs Candid compétents et apprendrez à.. :

Les participants sont encouragés à s'inscrire avec un projet spécifique en tête, car le cours offre la possibilité de rédiger un modèle logique et une lettre de demande adaptés à leur projet. Cette approche pratique permet aux apprenants de développer une expertise pratique pour poursuivre des opportunités de financement dans le monde réel tout en affinant leurs compétences en matière de rédaction de demandes de subvention.

Comment postuler ? 

L'inscription au camp d'entraînement de Candid's se fait par session. Après la dernière session, les participants conservent l'accès à l'ensemble du matériel de formation pendant un mois. Pendant cette période, ils peuvent remplir les conditions requises pour obtenir un badge d'achèvement.

Frais 

$800 

9. NonprofitReady Grant Seeking Essentials Certification (en anglais) 

NonprofitReady, en collaboration avec le CNM, propose un programme gratuit de certificat de rédaction de demandes de subventions , composé de cours vidéo concis en ligne. Le programme est conçu pour couvrir l'ensemble du cycle de subvention, en enseignant aux participants comment

Le format autodidacte permet aux apprenants de progresser à leur propre rythme, le contenu étant présenté de manière accessible avec des explications claires et des infographies informatives.

Comment postuler ?

Frais 

Gratuit 

10. Certification de Skillshare sur les bases de la rédaction de demandes de subvention pour les débutants

La certification Skillshare Grant Writing Basics for Beginners est idéale pour les personnes qui débutent dans la rédaction de demandes de subventions. Conçue pour mettre l'accent sur l'octroi de subventions aux écoles et aux organisations à but non lucratif, cette formation est dispensée par Teresa Huff, consultante et formatrice en rédaction de demandes de subventions, forte de vingt ans d'expérience. Il se compose de dix leçons de 50 minutes qui couvrent les points suivants

Le programme comprend un manuel de cours, des séances d'entraînement et des questions pour vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous réaliserez également un projet de cours pour obtenir votre certificat en ligne. 

Comment postuler ?

Skillshare propose aux nouveaux utilisateurs une période d'essai gratuite, qui dure généralement 7 ou 30 jours. Profitez-en pour accéder à votre cours en ligne sans paiement initial.

Frais 

Non disponible 

11. Le programme de formation du Grantsmanship Center

Le Grantsmanship Center propose un atelier intensif de cinq jours conçu pour fournir une compréhension approfondie de la rédaction de demandes de subventions. Ce programme approfondi plonge les participants dans les nuances du processus de recherche de subventions, les dotant des connaissances essentielles pour :

À l'issue de la formation, vous recevrez plus qu'un simple certificat. Les diplômés se voient accorder une adhésion de six mois au Grantsmanship Center Alumni, ce qui leur permet de bénéficier d'un soutien et de conseils permanents tout au long de leurs démarches de demande de subvention.

Comment postuler ?

Frais 

 $1,195

12. Cours de rédaction de subventions professionnelles de l'Université de Floride centrale (UCF)

Le cours de rédaction de demandes de subventions professionnelles de l'UCF se concentre sur les exposés de cas et les formats de propositions utilisés par les agences gouvernementales et les fondations, offrant aux participants une expérience pratique dans la rédaction des éléments clés d'une demande de subvention complète.

Reconnu par le Grant Professionals Certification Institute (GPCI) comme un programme d'éducation accepté, ce cours s'aligne sur leurs exigences éducatives pour la certification, vous aidant à vous préparer à l'examen Grant Professional Certified (GPC). 

Comment postuler ?

Pour vous inscrire au cours, visitez le site Ed2Go, cliquez sur "Enroll Now" et achetez le cours. 

Frais 

13. The Grantsmanship Center Certification for Competing for Federal Grants (cours de certification pour l'obtention de subventions fédérales)

Le programme de formation Competing for Federal Grants est conçu pour les rédacteurs de demandes de subventions expérimentés qui souhaitent apprendre à créer des demandes compétitives pour les subventions du gouvernement fédéral. Le cours est dirigé par deux formateurs, AJ King et Christine K. Black, qui se relaient entre les sessions et qui sont expérimentés dans le processus de demande de subventions fédérales.

Le programme est proposé deux fois par an et est enseigné en direct, couvrant les modules suivants :

En plus de la formation théorique, vous pouvez soumettre une proposition au formateur et recevoir des commentaires sur la manière de l'améliorer.

Comment postuler ?

Frais 

$ 1,495

14. LearnGrantWriting Org - Le collectif mondial des rédacteurs de demandes de subvention

Le Global Grant Writers Collective est un cours en ligne autodidacte conçu pour doter les participants des compétences nécessaires pour rationaliser leur processus de rédaction de demandes de subventions. Structuré en six phases, le programme couvre tous les aspects, depuis l'attrait pour les financeurs et la recherche de subventions jusqu'à la rédaction de demandes et au développement d'une carrière dans la rédaction de subventions. 

Le programme comprend également des stratégies de développement commercial et des ressources de formation continue. Vous aurez accès à une vaste bibliothèque de matériel de formation et de contenu de coaching.

Comment postuler ?

Frais 

15. Certificat professionnel de la SDSU en rédaction de demandes de subvention 

Le programme de subventions de l'université d'État de San Diego comprend deux cours obligatoires pour obtenir le certificat de rédaction de subventions :

Ce programme est conçu pour le secteur à but non lucratif, notamment les organisations environnementales, les cliniques, les banques alimentaires et les écoles locales. Toutefois, il n'est pas destiné aux professionnels qui souhaitent se constituer un portefeuille de rédacteurs pour la recherche ou l'entreprise.

Comment postuler ?

Pour vous inscrire à ce certificat professionnel en rédaction de demandes de subvention, suivez les étapes suivantes :

Frais 

Non disponible 

Derniers mots sur la certification en matière de rédaction de demandes de subvention

Choisir la bonne certification en rédaction de demandes de subvention peut considérablement augmenter les chances de votre association d'obtenir un financement. Ces programmes offrent plus que de simples compétences rédactionnelles - ils offrent une vision stratégique des perspectives des financeurs, de la création de budgets et de la gestion de projets. 

Tout en améliorant vos compétences en matière de rédaction de demandes de subvention, réfléchissez à la manière de rationaliser vos efforts de collecte de fonds. La plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy complète votre stratégie de recherche de subventions en simplifiant la collecte de fonds.

S'inscrire aux outils de collecte de fonds 100% gratuits de Zeffy pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur la certification en matière de rédaction de demandes de subvention

La certification n'est pas obligatoire pour les rédacteurs de demandes de subventions, mais elle peut s'avérer utile pour renforcer la crédibilité et mettre en valeur l'expertise. Si beaucoup apprennent par l'expérience, les certifications délivrées par des groupes tels que la Grant Professionals Association (GPA) peuvent améliorer les compétences et les perspectives d'emploi et renforcer la confiance des clients.

Si vous n'êtes pas un rédacteur spécialisé dans les subventions mais que vous occupez une fonction connexe (membre du conseil d'administration, directeur exécutif ou spécialiste de la collecte de fonds), la certification n'est peut-être pas indispensable.

La rédaction de demandes de subventions est une profession reconnue et très demandée dans le monde associatif. Si vous souhaitez devenir rédacteur professionnel, suivez les étapes suivantes :

  • Développer des compétences : De solides compétences en matière de rédaction, de recherche et de communication sont essentielles.
  • Acquérir une expertise dans le domaine des organisations à but non lucratif : Comprendre le fonctionnement des organisations à but non lucratif et leurs besoins de financement.
  • Apprenez les bases de la rédaction de demandes de subvention : Suivez des cours ou participez à des ateliers, comme ceux proposés par les universités ou des plateformes telles que Skillshare.
  • Acquérir une expérience pratique : Faites du bénévolat ou un stage dans une organisation à but non lucratif pour vous entraîner à rédiger des demandes de subvention.
  • Constituez un portefeuille : Remplissez des propositions de subventions réussies pour prouver votre travail.
  • Réseau : Rejoignez les communautés d'organisations à but non lucratif et de rédacteurs de demandes de subvention pour trouver des opportunités.

De nombreuses plateformes proposent des cours ou des formations gratuites sur la rédaction de demandes de subvention, notamment :

  • NonprofitReady : Découvrez les cours gratuits de rédaction de demandes de subvention destinés aux débutants.
  • Foundation Center by Candid : Présente des ressources gratuites et organise des séminaires en ligne sur la rédaction de demandes de subventions.
  • Coursera/Skillshare (option d'audit gratuit) : Trouvez des cours sur le processus de rédaction de demandes de subvention dispensés par des universités. Vous pouvez suivre le cours gratuitement, mais vous devrez payer pour obtenir la certification.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Subventions
Principales subventions accordées aux organisations à but non lucratif en 2024

Obtenez votre guide pour l'obtention de subventions pour les organisations à but non lucratif. Découvrez comment trouver des subventions, comment choisir les meilleures options et une liste des meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif en 2024.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.