La rédaction de demandes de subventions ne consiste pas seulement à mettre des mots sur du papier, mais aussi à transformer la vision de votre association en projets susceptibles d'être financés. Cependant, la concurrence pour l'obtention de subventions est féroce, et même les bonnes idées peuvent se perdre dans la masse sans la bonne approche.

C'est là qu'interviennent les certifications en rédaction de demandes de subventions. Ces programmes vous apprennent à parler le langage des bailleurs de fonds, à rédiger des propositions qui retiennent l'attention et à gérer les subventions comme un professionnel. Que vous cherchiez à perfectionner vos compétences ou à entamer une nouvelle carrière, il existe une certification pour vous.

Nous avons passé au crible les différentes options pour vous présenter les 15 meilleures certifications en rédaction de demandes de subventions. Qu'il s'agisse de programmes universitaires rigoureux ou de cours en ligne flexibles, ces certifications vous aideront à demander les meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif.

‍

Les 15 premiers choix de certifications en rédaction de subventions en 2024

‍

1. Institut de certification des professionnels des subventions (ICPS)

Le GPCI réglemente l'accréditation Grant Professional Certified (GPC), reconnue au niveau national. Cette certification démontre les compétences d'un professionnel en matière de rédaction de demandes de subvention et vise à élever les normes pour les professionnels des subventions en mettant en valeur leur expertise en matière de développement de subventions, de gestion de programmes et de pratiques éthiques.

Pour en bénéficier, vous devez avoir au moins trois ans d'expérience en rédaction à temps plein ou une combinaison de formation et d'expérience.

‍

Comment postuler ?

Pour postuler, vous devez répondre à une enquête de qualification. Les candidats éligibles seront ensuite invités à s'inscrire au programme de certification.

‍

Frais

Pour les nouveaux membres :

Membres de l'AMP : 639

639 Non-membres de l'APG : 875

Reprendre les membres :

Membres GPA : 639 dollars pour l'examen GPC complet, 320 dollars pour l'examen à choix multiples, 320 dollars pour l'exercice d'écriture.

639 dollars pour l'examen GPC complet, 320 dollars pour l'examen à choix multiples, 320 dollars pour l'exercice d'écriture. Non-membres de l'APG : 875 $ pour l'examen complet de l'APG, 438 $ pour l'examen à choix multiples, 438 $ pour l'exercice d'écriture.

‍

2. Certification de l'American Grant Writers' Association

L'American Grant Writers Association (AGWA) propose une série de cours en ligne destinés aux rédacteurs de demandes de subvention certifiés (CGW) :

Cours en ligne sur l'élaboration de programmes et la rédaction de propositions (PDPW)

Examen en ligne des rédacteurs de subventions certifiés

Examen en ligne de rédacteur de subventions certifié

Adhésion individuelle annuelle à l'American Grant Writers' Association

La série CGW est idéale pour les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les tribus autochtones, car elle aide les participants à rédiger des propositions et des demandes de subventions convaincantes pour les fondations, les entreprises et les gouvernements. Ce programme de certificat ne nécessite aucune expérience préalable en matière de rédaction de demandes de subvention.

‍

Comment postuler ?

Pour vous inscrire au cours de certification, vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire et l'envoyer par courrier électronique.

‍

Frais

999,00 $ par personne

‍

3. Certificat de rédaction de demandes de subventions de l'Université de Géorgie

L'université de Géorgie pour la formation continue propose deux cours en ligne sur la rédaction de demandes de subventions :

Principes de base de la rédaction de demandes de subvention 1 : Un cours d'introduction pour construire une base solide pour la rédaction de demandes de subventions détaillées et convaincantes. Il couvre les tenants et les aboutissants du processus de rédaction d'une demande de subvention, depuis la recherche de financement jusqu'aux résultats et à l'évaluation.

Un cours d'introduction pour construire une base solide pour la rédaction de demandes de subventions détaillées et convaincantes. Il couvre les tenants et les aboutissants du processus de rédaction d'une demande de subvention, depuis la recherche de financement jusqu'aux résultats et à l'évaluation. Proposition avancée de rédaction d'une demande de subvention: Ce cours enseigne de nombreux conseils et astuces d'experts qui donneront à votre proposition une longueur d'avance sur les autres. Il couvre ce que vous devez et ne devez pas faire sur votre page de couverture narrative, votre page de fond et votre plan d'évaluation des parties prenantes et des tiers.

‍

Comment postuler ?

Cliquez sur le bouton "s'inscrire maintenant" qui se trouve sur la page du programme.

Continuer pour commencer le paiement

Se connecter ou créer un compte

Saisissez vos coordonnées et effectuez le paiement

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations sur la manière d'accéder aux supports de cours.

Une fois inscrit, vous pouvez commencer le cours à votre rythme. Pour obtenir votre certificat, complétez les devoirs et les quiz.

‍

Frais

159 $ par cours

‍

4. Cours de rédaction de subventions de l'Université de Californie du Sud (USC)

Le programme du certificat de rédaction de subventions de l'USC est l'une des certifications de rédaction de subventions les plus complètes qui soient. Il est axé sur l'apprentissage non seulement des aspects théoriques du processus de rédaction de demandes de subvention, mais aussi des aspects pratiques, car vous aurez à rédiger des échantillons qui seront examinés par des évaluateurs experts. Vous pouvez suivre le cours en ligne via Zoom ou en personne.

Le programme est conçu comme un cours de formation formel avec 30 heures d'instructions, couvrant :

Introduction à la rédaction de demandes de subvention

Rédaction intermédiaire de demandes de subvention

Développement et évaluation des programmes

Évaluation des besoins

‍

Comment postuler ?

Les candidats intéressés peuvent consulter le calendrier sur le site web et s'inscrire en ligne ou par courrier.

‍

Frais

$1,600

‍

5. Programme de spécialisation en collecte de fonds et développement de Coursera

Le programme de spécialisation en collecte de fonds et en développement de Coursera a été développé et est enseigné par des membres exécutifs de l'équipe de développement primée de l'UC Davis. Bien que l'obtention d'un certificat soit payante, tout le contenu du cours est accessible gratuitement.

Bien qu'il ne soit pas exclusivement axé sur la rédaction de demandes de subventions, ce cours fournit des informations précieuses sur.. :

Le jargon des organisations à but non lucratif et de la collecte de fonds

Comment élaborer un dossier de demande de soutien

Le processus de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Questions et tendances actuelles dans le monde de la collecte de fonds

Ce cours en quatre modules est idéal pour acquérir une compréhension approfondie du développement et de la collecte de fonds des organisations à but non lucratif, et notamment de la manière dont les subventions s'intègrent dans la gestion réussie de votre organisation. Il convient particulièrement aux personnes qui ont une connaissance générale de la rédaction de demandes de subvention et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

‍

Comment postuler ?

Allez sur Coursera et cherchez la spécialisation en collecte de fonds et développement.

Examinez les détails du cours pour vous assurer qu'il correspond à vos objectifs

Cliquez sur "S'inscrire gratuitement" et décidez si vous voulez faire un audit gratuit ou payer pour la certification.

S'identifier ou créer un compte Coursera

Commencez votre apprentissage

‍

Frais

Le prix commence à 50 $ mais varie en fonction du temps nécessaire pour terminer le cours.

‍

6. Formation et certification à la rédaction de demandes de subventions aux États-Unis

Grant Writing USA jouit d'une excellente réputation depuis 25 ans et propose des ateliers exceptionnels sur la rédaction et la gestion des demandes de subvention. Ces programmes s'adressent aussi bien aux professionnels expérimentés qu'aux nouveaux professionnels des subventions.

Les ateliers de deux jours offrent une expérience d'apprentissage ciblée à fort impact. Vous développez une solide compréhension de la manière de.. :

Identifier les bailleurs de fonds appropriés

Rédiger des propositions de subventions réussies

Gérer efficacement les subventions accordées aux organisations à but non lucratif

Les ateliers sont à la fois détaillés et concis, offrant une expérience d'apprentissage de deux jours, à un rythme rapide et axée sur la valeur. Ces sessions sont organisées dans tout le pays pour renforcer les compétences dans tous les aspects de la recherche de subventions.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site web de Grant Writing USA

Faites défiler la page d'accueil et cliquez sur le bouton "Trouver un atelier".

Sur la page qui s'affiche, vous trouverez une liste d'ateliers organisés par lieu, ainsi que les détails de l'événement.

Examinez attentivement les détails de chaque programme

Une fois que vous avez trouvé l'atelier qui vous convient, cliquez sur le bouton "S'inscrire ici" associé à l'événement en question.

N'oubliez pas que tous les ateliers se dérouleront en personne, à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés comme "webinaire Zoom" et accompagnés d'une icône Zoom.

‍

Frais

Dépend de l'atelier spécifique

‍

7. Certification avancée en rédaction de propositions de subventions d'Ed2Go

La certification avancée en rédaction de propositions de subventions proposée par Ed2Go est plus adaptée aux rédacteurs de subventions de niveau moyen ou expérimentés. Dirigée par Beverly Browning, rédactrice professionnelle de demandes de subvention ayant plus de 40 ans d'expérience, elle propose un programme complet comprenant plus de 12 leçons approfondies.

Le cours couvre toutes les facettes des propositions de subventions, de l'élaboration de lettres de motivation convaincantes au perfectionnement des pages de contact. Il propose un examen rigoureux de la structure, du format et des techniques de rédaction.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site web Ed2Go et cherchez "advanced grant proposal writing" (rédaction avancée de propositions de subventions).

Consulter les détails du cours et les prérequis

Cliquez sur "S'inscrire maintenant" et sélectionnez la date de début de la session de votre choix.

Créer un compte ou se connecter à Ed2Go

Compléter la procédure d'inscription et le paiement

‍

Frais

$190 : Autoguidée

$175 : Modéré par un instructeur

‍

8. Camp d'entraînement à la rédaction de demandes de subvention du Foundation Center

Candid, anciennement connu sous le nom de Foundation Center, propose un camp d'entraînement de quatre semaines à la rédaction de propositions de subventions qui combine l'étude à son propre rythme et des sessions en direct. Dans le cadre de ce cours interactif, vous serez en contact avec des formateurs Candid compétents et apprendrez à.. :

Élaborer un budget bien structuré qui reflète fidèlement les besoins du projet

Utiliser un modèle logique pour créer des éléments importants de la proposition

Évaluer les prospects à l'aide de l'annuaire des candidats afin d'identifier les possibilités de financement.

Les participants sont encouragés à s'inscrire avec un projet spécifique en tête, car le cours offre la possibilité de rédiger un modèle logique et une lettre de demande adaptés à leur projet. Cette approche pratique permet aux apprenants de développer une expertise pratique pour poursuivre des opportunités de financement dans le monde réel tout en affinant leurs compétences en matière de rédaction de demandes de subvention.

‍

Comment postuler ?

L'inscription au camp d'entraînement de Candid's se fait par session. Après la dernière session, les participants conservent l'accès à l'ensemble du matériel de formation pendant un mois. Pendant cette période, ils peuvent remplir les conditions requises pour obtenir un badge d'achèvement.

‍

Frais

$800

‍

9. NonprofitReady Grant Seeking Essentials Certification (en anglais)

NonprofitReady, en collaboration avec le CNM, propose un programme gratuit de certificat de rédaction de demandes de subventions , composé de cours vidéo concis en ligne. Le programme est conçu pour couvrir l'ensemble du cycle de subvention, en enseignant aux participants comment

Trouver et évaluer la bonne subvention pour votre association

Rédiger des propositions de subventions efficaces

Cultiver de solides relations avec les bailleurs de fonds

Le format autodidacte permet aux apprenants de progresser à leur propre rythme, le contenu étant présenté de manière accessible avec des explications claires et des infographies informatives.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site web de NonprofitReady et naviguez vers les certificats

Cliquez sur "Grant-Seeking Essentials" et créez votre compte gratuit.

Choisissez un programme de certificat et commencez votre cours

‍

Frais

Gratuit

‍

10. Certification de Skillshare sur les bases de la rédaction de demandes de subvention pour les débutants

La certification Skillshare Grant Writing Basics for Beginners est idéale pour les personnes qui débutent dans la rédaction de demandes de subventions. Conçue pour mettre l'accent sur l'octroi de subventions aux écoles et aux organisations à but non lucratif, cette formation est dispensée par Teresa Huff, consultante et formatrice en rédaction de demandes de subventions, forte de vingt ans d'expérience. Il se compose de dix leçons de 50 minutes qui couvrent les points suivants

Commencer à rédiger des demandes de subvention

Les devoirs essentiels avant de demander des subventions

Stratégies pour trouver des subventions appropriées

Mythes et idées fausses sur les subventions

Les éléments clés d'une demande de subvention idéale

Élaborer un projet de subvention convaincant

Prochaines étapes après avoir reçu les décisions de subvention, qu'elles soient positives ou négatives

Le programme comprend un manuel de cours, des séances d'entraînement et des questions pour vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous réaliserez également un projet de cours pour obtenir votre certificat en ligne.

‍

Comment postuler ?

S'inscrire à un compte Skillshare à l'aide de votre courriel ou d'un média social

Recherchez "Grant Writing Basics for Beginners" dans la barre de recherche de Skillshare.

Les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser la version d'essai gratuite pour suivre le cours ; sinon, vous devez acheter le cours.

Skillshare propose aux nouveaux utilisateurs une période d'essai gratuite, qui dure généralement 7 ou 30 jours. Profitez-en pour accéder à votre cours en ligne sans paiement initial.

‍

Frais

Non disponible

‍

11. Le programme de formation du Grantsmanship Center

Le Grantsmanship Center propose un atelier intensif de cinq jours conçu pour fournir une compréhension approfondie de la rédaction de demandes de subventions. Ce programme approfondi plonge les participants dans les nuances du processus de recherche de subventions, les dotant des connaissances essentielles pour :

Utiliser le modèle de proposition réussie du Grantsmanship Center

Collaborer avec d'autres personnes pour développer une candidature solide

Examiner les propositions comme le font les bailleurs de fonds afin de comprendre ce qui fonctionne et pourquoi.

Démontrer la crédibilité et la capacité de votre organisation

Proposer des résultats qui peuvent être mesurés et évalués

Décrire le problème que votre programme va résoudre à l'aide de données.

Pratiquer l'éthique et l'art de l'octroi de subventions

À l'issue de la formation, vous recevrez plus qu'un simple certificat. Les diplômés se voient accorder une adhésion de six mois au Grantsmanship Center Alumni, ce qui leur permet de bénéficier d'un soutien et de conseils permanents tout au long de leurs démarches de demande de subvention.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site officiel du Grantsmanship Center

Allez dans la section formation et trouvez le programme de formation à la maîtrise des subventions.

Cliquez sur "View Schedule & Register" pour voir les dates et lieux disponibles pour le programme.

Choisissez une date qui vous convient et consultez le programme complet du programme, jour par jour, avant de finaliser votre inscription.

‍

Frais

$1,195

‍

12. Cours de rédaction de subventions professionnelles de l'Université de Floride centrale (UCF)

Le cours de rédaction de demandes de subventions professionnelles de l'UCF se concentre sur les exposés de cas et les formats de propositions utilisés par les agences gouvernementales et les fondations, offrant aux participants une expérience pratique dans la rédaction des éléments clés d'une demande de subvention complète.

Reconnu par le Grant Professionals Certification Institute (GPCI) comme un programme d'éducation accepté, ce cours s'aligne sur leurs exigences éducatives pour la certification, vous aidant à vous préparer à l'examen Grant Professional Certified (GPC).

‍

Comment postuler ?

Pour vous inscrire au cours, visitez le site Ed2Go, cliquez sur "Enroll Now" et achetez le cours.

‍

Frais

3 195 $ : comprend le bon d'échange et l'accès à l'examen de certification

$2,295 : Pas de bon

‍

13. The Grantsmanship Center Certification for Competing for Federal Grants (cours de certification pour l'obtention de subventions fédérales)

Le programme de formation Competing for Federal Grants est conçu pour les rédacteurs de demandes de subventions expérimentés qui souhaitent apprendre à créer des demandes compétitives pour les subventions du gouvernement fédéral. Le cours est dirigé par deux formateurs, AJ King et Christine K. Black, qui se relaient entre les sessions et qui sont expérimentés dans le processus de demande de subventions fédérales.

Le programme est proposé deux fois par an et est enseigné en direct, couvrant les modules suivants :

Aperçu du financement fédéral

Trouver des opportunités fédérales

Comprendre les lignes directrices relatives aux subventions

Rédiger des arguments efficaces

Comment élaborer un plan de travail pour une proposition

Projets de documents de réflexion

En plus de la formation théorique, vous pouvez soumettre une proposition au formateur et recevoir des commentaires sur la manière de l'améliorer.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site web du Grantsmanship Center et naviguez vers "Training" pour trouver le programme "Competing for Federal Grants".

Vérifier les dates de programme disponibles et choisir une date qui convient.

Remplir le formulaire d'inscription et effectuer le paiement en ligne ou hors ligne

‍

Frais

$ 1,495

‍

14. LearnGrantWriting Org - Le collectif mondial des rédacteurs de demandes de subvention

Le Global Grant Writers Collective est un cours en ligne autodidacte conçu pour doter les participants des compétences nécessaires pour rationaliser leur processus de rédaction de demandes de subventions. Structuré en six phases, le programme couvre tous les aspects, depuis l'attrait pour les financeurs et la recherche de subventions jusqu'à la rédaction de demandes et au développement d'une carrière dans la rédaction de subventions.

Le programme comprend également des stratégies de développement commercial et des ressources de formation continue. Vous aurez accès à une vaste bibliothèque de matériel de formation et de contenu de coaching.

‍

Comment postuler ?

Visitez le site LearnGrantWriting.org et cliquez sur le programme Global Grant Writers Collective.

Examinez les détails du programme et choisissez votre plan de paiement - annuel ou mensuel.

Créez votre compte et effectuez le paiement pour démarrer le programme

‍

Frais

500 $ par mois pendant 12 mois

Paiement initial 6 000 $ par an

‍

15. Certificat professionnel de la SDSU en rédaction de demandes de subvention

Le programme de subventions de l'université d'État de San Diego comprend deux cours obligatoires pour obtenir le certificat de rédaction de subventions :

Introduction aux subventions et à la recherche de financement : Conçu pour les nouveaux rédacteurs de demandes de subventions ou les rédacteurs indépendants afin d'apprendre les tenants et les aboutissants de la rédaction de demandes de subventions.

Conçu pour les nouveaux rédacteurs de demandes de subventions ou les rédacteurs indépendants afin d'apprendre les tenants et les aboutissants de la rédaction de demandes de subventions. Élaboration d'une proposition de subvention : Conçu pour les rédacteurs professionnels de propositions de subventions qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

Ce programme est conçu pour le secteur à but non lucratif, notamment les organisations environnementales, les cliniques, les banques alimentaires et les écoles locales. Toutefois, il n'est pas destiné aux professionnels qui souhaitent se constituer un portefeuille de rédacteurs pour la recherche ou l'entreprise.

‍

Comment postuler ?

Pour vous inscrire à ce certificat professionnel en rédaction de demandes de subvention, suivez les étapes suivantes :

Visitez le site web de la SDSU, naviguez vers "Areas of Study" (domaines d'études) et sélectionnez "Business".

Sur la page qui en résulte, vous trouverez le programme de certificat professionnel en rédaction de demandes de subvention.

Cliquez sur "S'inscrire aujourd'hui" après avoir vérifié les dates et heures de la session.

Complétez les détails et effectuez le paiement de votre cours

‍

Frais

Non disponible

‍

Derniers mots sur la certification en matière de rédaction de demandes de subvention

Choisir la bonne certification en rédaction de demandes de subvention peut considérablement augmenter les chances de votre association d'obtenir un financement. Ces programmes offrent plus que de simples compétences rédactionnelles - ils offrent une vision stratégique des perspectives des financeurs, de la création de budgets et de la gestion de projets.

Tout en améliorant vos compétences en matière de rédaction de demandes de subvention, réfléchissez à la manière de rationaliser vos efforts de collecte de fonds. La plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy complète votre stratégie de recherche de subventions en simplifiant la collecte de fonds.

‍

FAQ sur la certification en matière de rédaction de demandes de subvention

Les rédacteurs de demandes de subvention doivent-ils être certifiés ? La certification n'est pas obligatoire pour les rédacteurs de demandes de subventions, mais elle peut s'avérer utile pour renforcer la crédibilité et mettre en valeur l'expertise. Si beaucoup apprennent par l'expérience, les certifications délivrées par des groupes tels que la Grant Professionals Association (GPA) peuvent améliorer les compétences et les perspectives d'emploi et renforcer la confiance des clients. Si vous n'êtes pas un rédacteur spécialisé dans les subventions mais que vous occupez une fonction connexe (membre du conseil d'administration, directeur exécutif ou spécialiste de la collecte de fonds), la certification n'est peut-être pas indispensable.

Comment devenir rédacteur de demandes de subvention ? La rédaction de demandes de subventions est une profession reconnue et très demandée dans le monde associatif. Si vous souhaitez devenir rédacteur professionnel, suivez les étapes suivantes : Développer des compétences : De solides compétences en matière de rédaction, de recherche et de communication sont essentielles.

De solides compétences en matière de rédaction, de recherche et de communication sont essentielles. Acquérir une expertise dans le domaine des organisations à but non lucratif : Comprendre le fonctionnement des organisations à but non lucratif et leurs besoins de financement.

Comprendre le fonctionnement des organisations à but non lucratif et leurs besoins de financement. Apprenez les bases de la rédaction de demandes de subvention : Suivez des cours ou participez à des ateliers, comme ceux proposés par les universités ou des plateformes telles que Skillshare.

Suivez des cours ou participez à des ateliers, comme ceux proposés par les universités ou des plateformes telles que Skillshare. Acquérir une expérience pratique : Faites du bénévolat ou un stage dans une organisation à but non lucratif pour vous entraîner à rédiger des demandes de subvention.

Faites du bénévolat ou un stage dans une organisation à but non lucratif pour vous entraîner à rédiger des demandes de subvention. Constituez un portefeuille : Remplissez des propositions de subventions réussies pour prouver votre travail.

Remplissez des propositions de subventions réussies pour prouver votre travail. Réseau : Rejoignez les communautés d'organisations à but non lucratif et de rédacteurs de demandes de subvention pour trouver des opportunités.