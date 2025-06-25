Pourquoi nous avons créé cette liste: Nous avons rassemblé les résultats de l'enquête de Zeffy auprès de 1 000 donateurs américains en 2025 et d'un ensemble de références fiables du secteur (Giving USA, M+R Benchmarks) dans un guide facile à consulter pour les fondateurs comme vous.

Quelle que soit la taille de votre équipe, les décisions fondées sur les données l'emportent toujours sur les conjectures. Utilisez ces statistiques pour améliorer les campagnes, établir des objectifs réalisables et persuader les parties prenantes d'allouer des ressources à des stratégies qui produisent des résultats significatifs.

Les 10 statistiques les plus utiles pour les organisations à but non lucratif en 2025

Vous êtes pressé ou vous devez jongler avec plusieurs rôles ? Ces 10 statistiques vous donnent un aperçu rapide et à fort impact pour guider votre stratégie à but non lucratif en 2025.

Tableau des statistiques sur les dons # Statistiques Pourquoi c'est important Victoire rapide 1 31% des revenus en ligne proviennent désormais de dons récurrents Un revenu mensuel fiable augmente la trésorerie. Proposez une option de don récurrent dans vos formulaires afin d'offrir plusieurs options aux donateurs. 2 Le taux de fidélisation des donateurs n'est que de 41,9 %. La perte des premiers donateurs coûte cher. Envoyez un e-mail d'impact à 30 jours avec un résultat concret qui démontre que leur don a fait la différence. 3 Une augmentation de 10 % du taux de fidélisation peut doubler le montant total des dons. La fidélisation est toujours plus rentable que l'acquisition. Marquez les nouveaux donateurs dans votre CRM et déclenchez un e-mail de bienvenue. 4 48% des donateurs restent engagés grâce au courrier électronique L'e-mail reste plus efficace que les réseaux sociaux en termes d'audience. Rédiger une séquence de bulletin d'information hebdomadaire. 5 La génération Z fait en moyenne 11,4 dons par an Les jeunes donneurs sont des donneurs actifs. Faites en sorte que les formulaires de don soient mobiles et axés sur les valeurs. 6 84% des donateurs sont plus enclins à faire un don si leur employeur verse une contrepartie. Collectez plus de fonds en toute simplicité. Recherchez des employeurs qui ont mis en place des programmes d'abondement. 7 Le mois de décembre génère 26% du total des dons annuels en ligne La fin de l'année reste un moment décisif. Réservez du temps au mois d'octobre pour réaliser le story-board de votre campagne. 8 Les médias sociaux incitent 32 % des donateurs à faire un don Plateformes de narration = découverte. Publier chaque semaine une bobine ayant un impact sur la mission sur IG et FB. 9 61% des organisations caritatives expérimentent l'IA, mais 92% ne se sentent pas préparées Les premiers à l'adopter gagnent en efficacité. Pilotez ChatGPT pour la première rédaction des lettres d'information ; mesurez le temps gagné. 10 Les femmes effectuent 63 % des dons du mardi de la générosité Le message doit refléter les principaux donateurs. Souligner la communauté, l'impact et l'émotion dans les demandes du mardi de la générosité.

Quelles sont les principales tendances en matière de dons aux organisations à but non lucratif en 2025 ?

Un certain nombre de facteurs peuvent influencer ces choix - le suivi de ces décisions permet aux organisations à but non lucratif d'adapter leur action en conséquence et d'exploiter des causes à fort impact.

Voici les statistiques sur les dons des organisations à but non lucratif pour 2025 :

Principales raisons pour lesquelles les donateurs cessent de donner

Quels canaux de dons seront les plus importants en 2025 ?

Les donateurs ont des préférences différentes en ce qui concerne les canaux de don - certains préfèrent les dons en ligne, tandis que d'autres préfèrent les contributions en espèces. En reconnaissant ces différences, les organisations à but non lucratif peuvent rencontrer les donateurs là où ils se trouvent, ce qui facilite les dons.

Statistiques sur les dons en ligne des organisations à but non lucratif

Statistiques sur les dons récurrents des organisations à but non lucratif

Les donateurs récurrents constituent la base financière de votre association. Même de petits dons mensuels peuvent constituer un revenu fiable qui réduit la pression de la collecte de fonds.

Statistiques sur les dons par courriel des organisations à but non lucratif

Les petites équipes peuvent utiliser le courrier électronique comme un canal peu coûteux et à fort impact. Mettez en place une séquence de bienvenue automatisée, incluez des histoires réelles de donateurs et ajoutez un lien vers un formulaire de don directement dans vos courriels.

Statistiques sur le comportement des donateurs en 2025

Le suivi de ces statistiques comportementales aide les organisations à but non lucratif à identifier les modèles de dons, tels que la fréquence et le montant des dons, ce qui leur permet d'adapter les stratégies d'engagement en fonction des donateurs.

Statistiques démographiques des donateurs

Statistiques sur la fidélisation des donateurs

L'acquisition de nouveaux donateurs est coûteuse, mais la fidélisation des donateurs existants se traduit par une valeur à vie nettement plus élevée, un meilleur retour sur investissement et une croissance plus durable. La fidélisation améliore l'efficacité de la collecte de fonds, la valeur à vie des donateurs et la stabilité de la mission.

Que pouvez-vous faire en tant que petite OBNL ?

Envoyez un courriel de remerciement dans les 24 heures suivant un don, avec une brève histoire ou un résultat.

Envoyer une mise à jour de l'"impact à 30 jours" aux nouveaux donateurs pour qu'ils sentent que leur don a été pris en compte.

Invitez les nouveaux donateurs à un appel vidéo rapide, à un événement ou à une diffusion en direct pour approfondir le lien.

Statistiques sur le montant moyen des dons

Les donateurs mensuels sont 9 fois plus susceptibles de donner sur une période de 3 ans ou plus, ce qui en fait un facteur clé de revenus durables et prévisibles. En 2024, les organisations qui proposent des dons mensuels ont vu leurs revenus augmenter de 21 % par rapport à 2023.

Statistiques sur les dons jumelés

Les dons jumelés sont l'un des moyens les plus faciles d'augmenter les revenus tirés des dons, mais de nombreux donateurs éligibles ne savent même pas que leur don peut être jumelé. Pour les petites organisations à but non lucratif, il s'agit là d'une occasion manquée.

Statistiques relatives aux indicateurs courants des organisations à but non lucratif

Les statistiques spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que le retour sur investissement moyen, le coût de la collecte de fonds par dollar et la performance des événements de collecte de fonds, offrent des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle. Ces indicateurs de collecte de fonds aident les organisations à suivre le succès des campagnes, à évaluer les possibilités de financement et à affiner les stratégies pour maximiser l'impact.

Statistiques sur le retour sur investissement (ROI)

Les organisations à but non lucratif devraient idéalement viser un retour sur investissement de 4:1, ce qui signifie que pour chaque dollar dépensé, elles devraient collecter 4 dollars. Le marketing par courrier électronique rapporte en moyenne 42 dollars par dollar dépensé

Statistiques sur le coût de la collecte d'un dollar

Le coût moyen de la collecte d'un dollar pour les organisations à but non lucratif est de 0,20 $. Les campagnes de publipostage ont un coût plus élevé pour la collecte d'un dollar, avec une moyenne de 1,25 dollar. Le coût de la collecte d'un dollar dans le cadre d'une campagne d'investissement ou d'un don important varie entre 0,05 et 0,10 dollar.

Statistiques sur la collecte de fonds pour les événements

55 % des experts affirment que les événements hybrides leur permettent d'obtenir un meilleur retour sur investissement. Les organisations à but non lucratif peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 15 % grâce aux événements virtuels

Statistiques sur les dons des entreprises

Au cours des dernières années, les dons ont augmenté de plus de 15 % pour 6 entreprises sur 10. Les dons des entreprises, qui représentent 5,8 % du total des dons, devraient rester stables entre 2024 et 2025.

Statistiques relatives à la technologie dans le secteur à but non lucratif

Les innovations technologiques comme l'IA et la blockchain rendent la collecte de fonds plus rapide et plus transparente. Ces outils contribuent également à transformer la sensibilisation et la gestion des donateurs.

Le suivi de ces statistiques liées à la technologie permet aux organisations à but non lucratif de garder une longueur d'avance en comprenant l'impact de ces outils sur l'engagement des donateurs et l'efficacité opérationnelle.

Statistiques sur les médias sociaux à but non lucratif

Les médias sociaux sont désormais essentiels pour les campagnes ciblées, aidant les organisations à but non lucratif à atteindre des groupes de donateurs spécifiques en fonction de leurs intérêts et de leurs caractéristiques démographiques. Grâce aux statistiques sur les médias sociaux, les organisations à but non lucratif peuvent suivre les comportements des donateurs et optimiser les plateformes pour les campagnes et les appels.

Les innovations qui façonnent le secteur des OBNL en 2025

Outre les statistiques, le secteur à but non lucratif des États-Unis devrait connaître des changements durables dans la démographie des donateurs, les dons basés sur la technologie et les exigences en matière de responsabilité.

Évolution de la démographie des donateurs

La génération Z est en train d'émerger comme une force significative dans les dons aux organisations à but non lucratif, 84% d'entre eux soutenant activement des causes qui s'alignent sur leurs valeurs. L'indépendance financière croissante de cette génération et sa passion pour l'impact social en font des contributeurs clés du secteur.

Ayant grandi dans un monde numérique, la génération Z considère que la transparence, l'authenticité et la responsabilité sont essentielles pour instaurer la confiance. Pour répondre à ces attentes, les organisations à but non lucratif peuvent :

Adopter des approches innovantes telles que l'utilisation de la technologie blockchain pour fournir un suivi des dons en temps réel.

Organiser des événements virtuels en direct au cours desquels les bénéficiaires racontent leur histoire et établissent un lien avec les donateurs.

Proposer des options de dons simples et des appels à l'action clairs, ainsi que des possibilités de bénévolat.

Intérêt pour l'IA (intelligence artificielle)

L'IA est déjà en train de remodeler les opérations internes des organisations à but non lucratif et leurs interactions avec les donateurs. L'utilisation d'outils pilotés par l'IA, tels que les chatbots, pour répondre instantanément aux questions des donateurs, contribue à améliorer les relations avec ces derniers. Grâce à l'analyse prédictive, les organisations à but non lucratif ont commencé à adapter leurs campagnes en fonction du comportement des donateurs.

Par exemple, l'IA peut prédire la probabilité qu'un donateur fasse un don plus important, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à concentrer leurs efforts là où ils ont le plus de chances de réussir. Elle peut également personnaliser l'expérience des donateurs en identifiant les personnes de grande valeur et en adaptant les stratégies de communication.

L'utilisation réfléchie de l'IA peut aider les organisations à but non lucratif à établir des relations à long terme avec leurs sympathisants.

Amélioration de la transparence et de la responsabilité

Les donateurs attendent aujourd'hui une plus grande transparence de la part des organisations à but non lucratif en raison de l'accès accru à l'information et de l'importance croissante accordée à la responsabilité. Les organisations à but non lucratif qui donnent la priorité à la transparence peuvent augmenter leurs dons de 53 %, mais pour se démarquer, il faut adopter de nouvelles approches. Voici quelques exemples :

Organiser des visites virtuelles pour les donateurs afin de montrer comment les fonds sont utilisés sur place, dans des écoles ou des hôpitaux par exemple.

La création d'histoires personnalisées sur l'impact des donateurs, comme l'envoi de vidéos ou de courriels soulignant les résultats spécifiques obtenus grâce à leurs contributions, peut également renforcer les liens émotionnels.

Ces mises à jour immédiates et tangibles rassurent les donateurs, ce qui augmente leur probabilité de contribuer à nouveau et de défendre la cause.

Dernières réflexions sur les statistiques des organisations à but non lucratif

L'enquête 2025 de Zeffy sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons, menée auprès de 1 000 donateurs quotidiens, met en évidence ce qui permet de fidéliser durablement les sympathisants. Les donateurs restent lorsque l'impact est immédiat, la mission personnelle et le don sans friction.

Envoyez par courriel les résultats concrets des dons dans les jours qui suivent afin de convertir les premiers dons en deuxièmes dons. Les formulaires doivent être courts, adaptés aux téléphones portables et compatibles avec Apple Pay ou Google Pay pour éviter les abandons en cours de route. Utilisez un langage simple pour que les donateurs sachent exactement comment chaque dollar économisé fait avancer la mission.

Les petites organisations à but non lucratif perdent encore jusqu'à 3 % de chaque don en ligne en frais de transaction, ce qui peut grever leurs budgets serrés.

FAQ sur les statistiques des organisations à but non lucratif

Quelles sont les perspectives pour les organisations à but non lucratif en 2025 ? En 2025, les dons en ligne et mobiles continueront d'augmenter. L'IA jouera un rôle plus important dans l'engagement des donateurs. Les campagnes sur les médias sociaux et les dons récurrents seront également des facteurs de réussite. Les principaux canaux seront les dons en ligne, les dons par téléphone portable et les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram. Les programmes de dons récurrents et les campagnes par courriel resteront importants.

Quel est l'impact des tendances saisonnières en matière de dons sur les organisations à but non lucratif ? Les tendances saisonnières en matière de dons influencent considérablement la collecte de fonds des organisations à but non lucratif, certaines périodes de l'année enregistrant des volumes de dons plus importants. La période de fin d'année, en particulier les mois de novembre et décembre, tend à être la plus lucrative, car de nombreux donateurs contribuent pendant les fêtes de fin d'année. Outre les dons de fin d'année, d'autres fêtes, comme le mardi de la générosité, peuvent accroître les dons.