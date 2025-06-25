Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
64 statistiques incontournables sur les organisations à but non lucratif qui façonneront la collecte de fonds en 2025
25 juin 2025
Pourquoi nous avons créé cette liste: Nous avons rassemblé les résultats de l'enquête de Zeffy auprès de 1 000 donateurs américains en 2025 et d'un ensemble de références fiables du secteur (Giving USA, M+R Benchmarks) dans un guide facile à consulter pour les fondateurs comme vous.
Quelle que soit la taille de votre équipe, les décisions fondées sur les données l'emportent toujours sur les conjectures. Utilisez ces statistiques pour améliorer les campagnes, établir des objectifs réalisables et persuader les parties prenantes d'allouer des ressources à des stratégies qui produisent des résultats significatifs.
Les 10 statistiques les plus utiles pour les organisations à but non lucratif en 2025
Vous êtes pressé ou vous devez jongler avec plusieurs rôles ? Ces 10 statistiques vous donnent un aperçu rapide et à fort impact pour guider votre stratégie à but non lucratif en 2025.
Tableau des statistiques sur les dons
#
Statistiques
Pourquoi c'est important
Victoire rapide
1
31% des revenus en ligne proviennent désormais de dons récurrents
Un revenu mensuel fiable augmente la trésorerie.
Proposez une option de don récurrent dans vos formulaires afin d'offrir plusieurs options aux donateurs.
2
Le taux de fidélisation des donateurs n'est que de 41,9 %.
La perte des premiers donateurs coûte cher.
Envoyez un e-mail d'impact à 30 jours avec un résultat concret qui démontre que leur don a fait la différence.
3
Une augmentation de 10 % du taux de fidélisation peut doubler le montant total des dons.
La fidélisation est toujours plus rentable que l'acquisition.
Marquez les nouveaux donateurs dans votre CRM et déclenchez un e-mail de bienvenue.
4
48% des donateurs restent engagés grâce au courrier électronique
L'e-mail reste plus efficace que les réseaux sociaux en termes d'audience.
Rédiger une séquence de bulletin d'information hebdomadaire.
5
La génération Z fait en moyenne 11,4 dons par an
Les jeunes donneurs sont des donneurs actifs.
Faites en sorte que les formulaires de don soient mobiles et axés sur les valeurs.
6
84% des donateurs sont plus enclins à faire un don si leur employeur verse une contrepartie.
Collectez plus de fonds en toute simplicité.
Recherchez des employeurs qui ont mis en place des programmes d'abondement.
7
Le mois de décembre génère 26% du total des dons annuels en ligne
La fin de l'année reste un moment décisif.
Réservez du temps au mois d'octobre pour réaliser le story-board de votre campagne.
8
Les médias sociaux incitent 32 % des donateurs à faire un don
Plateformes de narration = découverte.
Publier chaque semaine une bobine ayant un impact sur la mission sur IG et FB.
9
61% des organisations caritatives expérimentent l'IA, mais 92% ne se sentent pas préparées
Les premiers à l'adopter gagnent en efficacité.
Pilotez ChatGPT pour la première rédaction des lettres d'information ; mesurez le temps gagné.
10
Les femmes effectuent 63 % des dons du mardi de la générosité
Le message doit refléter les principaux donateurs.
Souligner la communauté, l'impact et l'émotion dans les demandes du mardi de la générosité.
Quelles sont les principales tendances en matière de dons aux organisations à but non lucratif en 2025 ?
Un certain nombre de facteurs peuvent influencer ces choix - le suivi de ces décisions permet aux organisations à but non lucratif d'adapter leur action en conséquence et d'exploiter des causes à fort impact.
1 donateur sur 5 abandonne à cause d'une mauvaise expérience de don : trop de clics, des options de paiement limitées ou une mauvaise conception mobile.
Quels canaux de dons seront les plus importants en 2025 ?
Les donateurs ont des préférences différentes en ce qui concerne les canaux de don - certains préfèrent les dons en ligne, tandis que d'autres préfèrent les contributions en espèces. En reconnaissant ces différences, les organisations à but non lucratif peuvent rencontrer les donateurs là où ils se trouvent, ce qui facilite les dons.
Statistiques sur les dons en ligne des organisations à but non lucratif
Conseil de pro: utilisez le courrier électronique comme un canal peu coûteux et à fort impact, en particulier pour les petites équipes. Mettez en place une séquence de bienvenue automatisée, incluez des histoires réelles de donateurs et ajoutez le lien du formulaire de don 100 % gratuit de Zeffy directement dans vos courriels. Vous économiserez sur les frais et maintiendrez l'engagement des donateurs sans aucune installation technique.
Statistiques sur le comportement des donateurs en 2025
Le suivi de ces statistiques comportementales aide les organisations à but non lucratif à identifier les modèles de dons, tels que la fréquence et le montant des dons, ce qui leur permet d'adapter les stratégies d'engagement en fonction des donateurs.
33% des donateurs font des dons à des organisations situées en dehors de leur pays de résidence
La génération Z a fait un don en moyenne 11,4 fois au cours des 12 derniers mois, un chiffre qui devrait encore augmenter cette année.
Statistiques sur la fidélisation des donateurs
L'acquisition de nouveaux donateurs est coûteuse, mais la fidélisation des donateurs existants se traduit par une valeur à vie nettement plus élevée, un meilleur retour sur investissement et une croissance plus durable. La fidélisation améliore l'efficacité de la collecte de fonds, la valeur à vie des donateurs et la stabilité de la mission.
Les dons jumelés sont l'un des moyens les plus faciles d'augmenter les revenus tirés des dons, mais de nombreux donateurs éligibles ne savent même pas que leur don peut être jumelé. Pour les petites organisations à but non lucratif, il s'agit là d'une occasion manquée.
Statistiques relatives aux indicateurs courants des organisations à but non lucratif
Les statistiques spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que le retour sur investissement moyen, le coût de la collecte de fonds par dollar et la performance des événements de collecte de fonds, offrent des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle. Ces indicateurs de collecte de fonds aident les organisations à suivre le succès des campagnes, à évaluer les possibilités de financement et à affiner les stratégies pour maximiser l'impact.
Statistiques sur le retour sur investissement (ROI)
Les organisations à but non lucratif devraient idéalement viser un retour sur investissement de 4:1, ce qui signifie que pour chaque dollar dépensé, elles devraient collecter 4 dollars.
Le suivi de ces statistiques liées à la technologie permet aux organisations à but non lucratif de garder une longueur d'avance en comprenant l'impact de ces outils sur l'engagement des donateurs et l'efficacité opérationnelle.
Statistiques sur les médias sociaux à but non lucratif
Les médias sociaux sont désormais essentiels pour les campagnes ciblées, aidant les organisations à but non lucratif à atteindre des groupes de donateurs spécifiques en fonction de leurs intérêts et de leurs caractéristiques démographiques. Grâce aux statistiques sur les médias sociaux, les organisations à but non lucratif peuvent suivre les comportements des donateurs et optimiser les plateformes pour les campagnes et les appels.
Le retour sur investissement publicitaire le plus élevé pour les organisations à but non lucratif provient des annonces sur les moteurs de recherche, avec 2,75 dollars par dollar.
Le retour sur investissement publicitaire est de 0,33 $ pour l'affichage, de 0,50 $ pour Meta et de 0,41 $ pour X (anciennement Twitter).
Les innovations qui façonnent le secteur des OBNL en 2025
Outre les statistiques, le secteur à but non lucratif des États-Unis devrait connaître des changements durables dans la démographie des donateurs, les dons basés sur la technologie et les exigences en matière de responsabilité.
Évolution de la démographie des donateurs
La génération Z est en train d'émerger comme une force significative dans les dons aux organisations à but non lucratif, 84% d'entre eux soutenant activement des causes qui s'alignent sur leurs valeurs. L'indépendance financière croissante de cette génération et sa passion pour l'impact social en font des contributeurs clés du secteur.
Ayant grandi dans un monde numérique, la génération Z considère que la transparence, l'authenticité et la responsabilité sont essentielles pour instaurer la confiance. Pour répondre à ces attentes, les organisations à but non lucratif peuvent :
Adopter des approches innovantes telles que l'utilisation de la technologie blockchain pour fournir un suivi des dons en temps réel.
Organiser des événements virtuels en direct au cours desquels les bénéficiaires racontent leur histoire et établissent un lien avec les donateurs.
Proposer des options de dons simples et des appels à l'action clairs, ainsi que des possibilités de bénévolat.
Intérêt pour l'IA (intelligence artificielle)
L'IA est déjà en train de remodeler les opérations internes des organisations à but non lucratif et leurs interactions avec les donateurs. L'utilisation d'outils pilotés par l'IA, tels que les chatbots, pour répondre instantanément aux questions des donateurs, contribue à améliorer les relations avec ces derniers. Grâce à l'analyse prédictive, les organisations à but non lucratif ont commencé à adapter leurs campagnes en fonction du comportement des donateurs.
Par exemple, l'IA peut prédire la probabilité qu'un donateur fasse un don plus important, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à concentrer leurs efforts là où ils ont le plus de chances de réussir. Elle peut également personnaliser l'expérience des donateurs en identifiant les personnes de grande valeur et en adaptant les stratégies de communication.
L'utilisation réfléchie de l'IA peut aider les organisations à but non lucratif à établir des relations à long terme avec leurs sympathisants.
Amélioration de la transparence et de la responsabilité
Les donateurs attendent aujourd'hui une plus grande transparence de la part des organisations à but non lucratif en raison de l'accès accru à l'information et de l'importance croissante accordée à la responsabilité. Les organisations à but non lucratif qui donnent la priorité à la transparence peuvent augmenter leurs dons de 53 %, mais pour se démarquer, il faut adopter de nouvelles approches. Voici quelques exemples :
Organiser des visites virtuelles pour les donateurs afin de montrer comment les fonds sont utilisés sur place, dans des écoles ou des hôpitaux par exemple.
La création d'histoires personnalisées sur l'impact des donateurs, comme l'envoi de vidéos ou de courriels soulignant les résultats spécifiques obtenus grâce à leurs contributions, peut également renforcer les liens émotionnels.
Ces mises à jour immédiates et tangibles rassurent les donateurs, ce qui augmente leur probabilité de contribuer à nouveau et de défendre la cause.
Envoyez par courriel les résultats concrets des dons dans les jours qui suivent afin de convertir les premiers dons en deuxièmes dons. Les formulaires doivent être courts, adaptés aux téléphones portables et compatibles avec Apple Pay ou Google Pay pour éviter les abandons en cours de route. Utilisez un langage simple pour que les donateurs sachent exactement comment chaque dollar économisé fait avancer la mission.
Malgré ces stratégies, les petites organisations à but non lucratif perdent encore jusqu'à 3 % de chaque don en ligne en frais de transaction, ce qui peut grever leurs budgets serrés. La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy permet aux associations comme la vôtre d'économiser des fonds cruciaux et d'avoir un impact plus important.
FAQ sur les statistiques des organisations à but non lucratif
En 2025, les dons en ligne et mobiles continueront d'augmenter. L'IA jouera un rôle plus important dans l'engagement des donateurs. Les campagnes sur les médias sociaux et les dons récurrents seront également des facteurs de réussite.
Les principaux canaux seront les dons en ligne, les dons par téléphone portable et les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram. Les programmes de dons récurrents et les campagnes par courriel resteront importants.
Les tendances saisonnières en matière de dons influencent considérablement la collecte de fonds des organisations à but non lucratif, certaines périodes de l'année enregistrant des volumes de dons plus importants. La période de fin d'année, en particulier les mois de novembre et décembre, tend à être la plus lucrative, car de nombreux donateurs contribuent pendant les fêtes de fin d'année.
Outre les dons de fin d'année, d'autres fêtes, comme le mardi de la générosité, peuvent accroître les dons.
Les dons par téléphone portable deviennent de plus en plus importants pour les organisations à but non lucratif en raison de l'utilisation généralisée des smartphones. Grâce aux portefeuilles mobiles, aux campagnes de dons par SMS et aux applications, les donateurs peuvent facilement contribuer en déplacement, ce qui leur permet de donner plus facilement.
Cette accessibilité augmente les taux de dons, en particulier pendant les périodes de pointe ou en cas d'urgence. De plus, les dons par téléphone portable attirent les jeunes, les personnes à l'aise avec la technologie qui préfèrent des moyens rapides et transparents de faire un don, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre une base de donateurs plus large et plus engagée.
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif
Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
