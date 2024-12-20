Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Débloquer le mardi de la générosité : Les données et tendances des donateurs de Zeffy
20 décembre 2024
5 minutes de lecture
Se déroulant chaque année la semaine suivant Thanksgiving, le mardi de la générosité est devenu l'une des occasions les plus importantes de collecter des fonds. Cela soulève une question importante : Qu'est-ce qui pousse les donateurs à donner ? Nous avons analysé trois années de données sur les donateurs afin de découvrir les stratégies qui assurent le succès des campagnes. Dans cet article, nous partageons les tendances clés et les informations utiles pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leurs efforts de collecte de fonds.
Principaux enseignements
Le montant moyen des dons effectués lors du Giving Tuesday a augmenté de 6 % en 2024 par rapport à 2023.
41 % des dons du mardi de la générosité en 2024 étaient modestes (moins de 50 $), 43 % étaient moyens (de 50 à 200 $) et 16 % étaient importants (plus de 200 $).
Le mardi de la générosité 2024 a affiché une tendance générale à la répétition : 38 % des dons provenaient de donateurs réguliers, alors que seulement 30 % des dons effectués tout au long de l'année provenaient de donateurs réguliers.
Les messages axés sur le jumelage ont généré le don moyen le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (301 $).
Les messages axés sur l'urgence ont enregistré le taux de conversion le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (23 %).
Comment les dons du mardi de la générosité ont-ils augmenté ?
Aperçu de l'étude :
Le montant moyen des dons effectués lors du Giving Tuesday a augmenté de 6 % en 2024 par rapport à 2023.
En moyenne, les organisations individuelles ont reçu 4,56 dons en 2024, soit un peu moins qu'en 2023 (4,92) ; la VGM (valeur brute des marchandises) moyenne par organisation a également légèrement diminué (554 $ contre 562 $).
Les principales causes de dons pour le mardi de la générosité 2024 par part en pourcentage du GMV :
L'éducation (19%)
Service communautaire (14%)
Religion (11%)
Culture (7%)
Service social (6%)
Bien-être des animaux (6%)
La religion a connu l'augmentation la plus significative en pourcentage de la part de GMV entre 2023 et 2024 (4 %).
L'éducation a connu la baisse la plus importante de sa part de GMV entre 2023 et 2024 (-3%).
Aperçu de l'étude :
41 % des dons du mardi de la générosité en 2024 étaient modestes (moins de 50 $), 43 % étaient moyens (de 50 à 200 $) et 16 % étaient importants (plus de 200 $).
À titre de comparaison, 39 % des dons effectués lors du Giving Tuesday en 2023 étaient de petite taille et 45 % de taille moyenne.
Les dons importants du Giving Tuesday ont représenté 65 % du GMV total en 2024.
Le mardi de la générosité 2024 a vu un pourcentage plus important de GMV provenir de donateurs qui reviennent (39 %) par rapport à 2023 (35 %).
Le mardi de la générosité 2024 a affiché une tendance générale à la répétition : 38 % des dons provenaient de donateurs réguliers, alors que seulement 30 % des dons effectués tout au long de l'année provenaient de donateurs réguliers.
Aperçu de l'étude :
En 2023, une part plus importante de la GMV du mardi de la générosité a été enregistrée 4 à 6 jours avant le mardi de la générosité (28 %) qu'en 2024 (25 %).
Mardi de la générosité % de GMV par moment de la journée:s
2023:
De 12 heures à 12 heures - 13
De 14 heures à 12 heures - 65%.
De 2 heures à 8 heures (le lendemain) - 21 %.
2024:
De 12 heures à 12 heures - 15 %.
De 14 heures à 12 heures - 67%
De 2 heures à 8 heures (le lendemain) - 18 %.
Des formulaires pour obtenir les meilleurs résultats lors du mardi de la générosité
Aperçu de l'étude :
Les types de formulaire Donation (65%), Event (18%) et P2P (7%) génèrent la plus grande part des dons lors du Giving Tuesday en 2024.
Les formulaires d'événements ont vu leur part de dons augmenter de 2 % par rapport à 2023, les formulaires P2P ont vu leur part diminuer de 3 % et les formulaires de dons ont vu leur part diminuer de 2 %.
Des messages qui comptent : Aperçu du contenu, de l'urgence et de l'adéquation des CTA
Aperçu de l'étude :
Les messages axés sur le jumelage ont généré le don moyen le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (301 $).
C'est en 2023 (248 $) que la moyenne des dons a été la plus élevée lors du mardi de la générosité, mais c'est en 2024 qu'elle a augmenté.
Les messages axés sur l'urgence ont enregistré le taux de conversion le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (23 %).
Dans l'ensemble, les dons moyens ont augmenté de manière significative en 2024
Recommandations clés sur les types de messages :
Donner la priorité aux messages basés sur l'urgence pour obtenir les taux de conversion les plus élevés
Utiliser des messages basés sur la correspondance pour obtenir des dons de plus grande valeur
Déployer des messages axés sur le soutien afin d'attirer un large public et d'augmenter le volume des messages.
Envisagez de combiner des éléments (par exemple, urgence + correspondance) pour obtenir des résultats optimaux.
Types d'appels à l'action les plus performants :
Correspondance/double impact des CTA
CTA basés sur l'urgence
Des CTA axés sur le soutien
Messages CTA les plus performants lors du mardi de la générosité en 2024 :
Pour cette étude, nous avons exploité les données internes de Zeffy de 2023 et 2024 pour comprendre le paysage des dons, la fréquence et les méthodes de réussite du Giving Tuesday.
À propos de Zeffy
Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement. Fondée par François et Thibaut en tant que plateforme de mise en relation de bénévoles, Zeffy est devenue la seule solution de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif.
En sept ans, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais. Convaincu que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy propose des outils intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes.
Certifiée B Corporation, Zeffy soutient plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans coûts supplémentaires.
Déclaration d'usage loyal
Aidez-nous à diffuser les connaissances ! Partagez ces résultats à des fins non commerciales et renvoyez à cet article pour donner à votre public plus d'informations.
