Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Débloquer le mardi de la générosité : Les données et tendances des donateurs de Zeffy
Guides sur les organisations à but non lucratif

Débloquer le mardi de la générosité : Les données et tendances des donateurs de Zeffy

20 décembre 2024
5 minutes de lecture

Se déroulant chaque année la semaine suivant Thanksgiving, le mardi de la générosité est devenu l'une des occasions les plus importantes de collecter des fonds. Cela soulève une question importante : Qu'est-ce qui pousse les donateurs à donner ? Nous avons analysé trois années de données sur les donateurs afin de découvrir les stratégies qui assurent le succès des campagnes. Dans cet article, nous partageons les tendances clés et les informations utiles pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leurs efforts de collecte de fonds.

Principaux enseignements

Comment les dons du mardi de la générosité ont-ils augmenté ?

Aperçu de l'étude :

Aperçu de l'étude :

Aperçu de l'étude :

Des formulaires pour obtenir les meilleurs résultats lors du mardi de la générosité

Aperçu de l'étude :

Des messages qui comptent : Aperçu du contenu, de l'urgence et de l'adéquation des CTA

Aperçu de l'étude :

Recommandations clés sur les types de messages :

Types d'appels à l'action les plus performants :

Messages CTA les plus performants lors du mardi de la générosité en 2024 :

Aperçu de la situation d'une année sur l'autre :

Aperçu des modèles linguistiques :

Recommandations clés sur les CTA :

Méthodologie

Pour cette étude, nous avons exploité les données internes de Zeffy de 2023 et 2024 pour comprendre le paysage des dons, la fréquence et les méthodes de réussite du Giving Tuesday.

À propos de Zeffy

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement. Fondée par François et Thibaut en tant que plateforme de mise en relation de bénévoles, Zeffy est devenue la seule solution de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif.

En sept ans, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais. Convaincu que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy propose des outils intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes.

Certifiée B Corporation, Zeffy soutient plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans coûts supplémentaires.

Déclaration d'usage loyal

Aidez-nous à diffuser les connaissances ! Partagez ces résultats à des fins non commerciales et renvoyez à cet article pour donner à votre public plus d'informations.

Rédigé par
Camille Duboz

