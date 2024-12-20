Se déroulant chaque année la semaine suivant Thanksgiving, le mardi de la générosité est devenu l'une des occasions les plus importantes de collecter des fonds. Cela soulève une question importante : Qu'est-ce qui pousse les donateurs à donner ? Nous avons analysé trois années de données sur les donateurs afin de découvrir les stratégies qui assurent le succès des campagnes. Dans cet article, nous partageons les tendances clés et les informations utiles pour aider les organisations à but non lucratif à maximiser leurs efforts de collecte de fonds.

Principaux enseignements

Le montant moyen des dons effectués lors du Giving Tuesday a augmenté de 6 % en 2024 par rapport à 2023.

41 % des dons du mardi de la générosité en 2024 étaient modestes (moins de 50 $), 43 % étaient moyens (de 50 à 200 $) et 16 % étaient importants (plus de 200 $).

Le mardi de la générosité 2024 a affiché une tendance générale à la répétition : 38 % des dons provenaient de donateurs réguliers, alors que seulement 30 % des dons effectués tout au long de l'année provenaient de donateurs réguliers.

Les messages axés sur le jumelage ont généré le don moyen le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (301 $).

Les messages axés sur l'urgence ont enregistré le taux de conversion le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (23 %).

Comment les dons du mardi de la générosité ont-ils augmenté ?

Aperçu de l'étude :

Le montant moyen des dons effectués lors du Giving Tuesday a augmenté de 6 % en 2024 par rapport à 2023.

En moyenne, les organisations individuelles ont reçu 4,56 dons en 2024, soit un peu moins qu'en 2023 (4,92) ; la VGM (valeur brute des marchandises) moyenne par organisation a également légèrement diminué (554 $ contre 562 $).

Les principales causes de dons pour le mardi de la générosité 2024 par part en pourcentage du GMV : L'éducation (19%) Service communautaire (14%) Religion (11%) Culture (7%) Service social (6%) Bien-être des animaux (6%)



La religion a connu l'augmentation la plus significative en pourcentage de la part de GMV entre 2023 et 2024 (4 %).

L'éducation a connu la baisse la plus importante de sa part de GMV entre 2023 et 2024 (-3%).

Aperçu de l'étude :

41 % des dons du mardi de la générosité en 2024 étaient modestes (moins de 50 $), 43 % étaient moyens (de 50 à 200 $) et 16 % étaient importants (plus de 200 $). À titre de comparaison, 39 % des dons effectués lors du Giving Tuesday en 2023 étaient de petite taille et 45 % de taille moyenne. Les dons importants du Giving Tuesday ont représenté 65 % du GMV total en 2024.



Le mardi de la générosité 2024 a vu un pourcentage plus important de GMV provenir de donateurs qui reviennent (39 %) par rapport à 2023 (35 %).

Le mardi de la générosité 2024 a affiché une tendance générale à la répétition : 38 % des dons provenaient de donateurs réguliers, alors que seulement 30 % des dons effectués tout au long de l'année provenaient de donateurs réguliers.

Aperçu de l'étude :

En 2023, une part plus importante de la GMV du mardi de la générosité a été enregistrée 4 à 6 jours avant le mardi de la générosité (28 %) qu'en 2024 (25 %).

Mardi de la générosité % de GMV par moment de la journée:s 2023: De 12 heures à 12 heures - 13 De 14 heures à 12 heures - 65%. De 2 heures à 8 heures (le lendemain) - 21 %. 2024: De 12 heures à 12 heures - 15 %. De 14 heures à 12 heures - 67% De 2 heures à 8 heures (le lendemain) - 18 %.



Des formulaires pour obtenir les meilleurs résultats lors du mardi de la générosité

Aperçu de l'étude :

Les types de formulaire Donation (65%), Event (18%) et P2P (7%) génèrent la plus grande part des dons lors du Giving Tuesday en 2024. Les formulaires d'événements ont vu leur part de dons augmenter de 2 % par rapport à 2023, les formulaires P2P ont vu leur part diminuer de 3 % et les formulaires de dons ont vu leur part diminuer de 2 %.



Des messages qui comptent : Aperçu du contenu, de l'urgence et de l'adéquation des CTA

Aperçu de l'étude :

Les messages axés sur le jumelage ont généré le don moyen le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (301 $). C'est en 2023 (248 $) que la moyenne des dons a été la plus élevée lors du mardi de la générosité, mais c'est en 2024 qu'elle a augmenté.

Les messages axés sur l'urgence ont enregistré le taux de conversion le plus élevé lors du mardi de la générosité en 2024 (23 %).

Dans l'ensemble, les dons moyens ont augmenté de manière significative en 2024

Recommandations clés sur les types de messages :

Donner la priorité aux messages basés sur l'urgence pour obtenir les taux de conversion les plus élevés

Utiliser des messages basés sur la correspondance pour obtenir des dons de plus grande valeur

Déployer des messages axés sur le soutien afin d'attirer un large public et d'augmenter le volume des messages.

Envisagez de combiner des éléments (par exemple, urgence + correspondance) pour obtenir des résultats optimaux.

Types d'appels à l'action les plus performants :

Correspondance/double impact des CTA

CTA basés sur l'urgence

Des CTA axés sur le soutien

Messages CTA les plus performants lors du mardi de la générosité en 2024 :

‍"Mardi de la générosité‍ Don moyen : 187,38 Catégorie de message : Standard Total des transactions : 94



‍"Collecte de fonds #GivingTuesday 2024 du HFGDR ❤️" Don moyen : 136,32 Catégorie de message : Appel émotionnel Total des transactions : 54



‍"Mardi de la générosité 2024 : Nous l'avons fait !" Don moyen : 128,41 Catégorie de message : Preuve sociale Total des transactions : 94



Aperçu de la situation d'une année sur l'autre :

Types de messages les plus efficaces : 2023 : La messagerie basée sur les défis a permis d'atteindre des performances élevées 2024 : Les messages simples et directs donnent de bons résultats



Modèles de langage : 2023 : Forte utilisation de verbes d'action et d'urgence 2024 : Une langue plus émotionnelle et axée sur la communauté



Déclencheurs émotionnels : 2023 : L'accent mis sur l'impact et les possibilités d'adéquation 2024 : L'accent mis sur la communauté et les réalisations communes



Évolution du message : Passer d'un message complexe à un message plus simple Utilisation accrue des emojis et des touches personnelles Plus d'attention portée aux réalisations communautaires



Formulations réussies : Des appels à l'action clairs et directs Langue axée sur la communauté Messages axés sur les résultats



Aperçu des modèles linguistiques :

Les verbes les plus efficaces : "Double" (don moyen le plus élevé) "Donner" (taux de conversion le plus élevé) "Soutien" (valeur totale la plus élevée)



Impact du nombre de mots : 2-3 mots : Taux de conversion les plus élevés 4-5 mots : Moyenne des dons les plus élevés Une corrélation évidente entre la brièveté et la conversion



Phrases à fort taux de conversion : "Doublez votre impact "Donner aujourd'hui "Soutenir notre mission



Recommandations clés sur les CTA :

Structures de message les plus efficaces : Diriger avec des verbes d'action Inclure l'impact sur la communauté Incorporer des possibilités de jumelage lorsqu'elles sont disponibles



Phrases à fort taux de conversion : "Doublez votre impact "Soutenez votre communauté "Participez à notre succès



Modèles linguistiques à reproduire : Verbe d'action + Objectif communautaire + Calendrier Pronoms personnels + Déclaration d'impact Réussite + Preuve sociale



Méthodologie

Pour cette étude, nous avons exploité les données internes de Zeffy de 2023 et 2024 pour comprendre le paysage des dons, la fréquence et les méthodes de réussite du Giving Tuesday.

À propos de Zeffy

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement. Fondée par François et Thibaut en tant que plateforme de mise en relation de bénévoles, Zeffy est devenue la seule solution de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif.

En sept ans, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais. Convaincu que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy propose des outils intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes.

Certifiée B Corporation, Zeffy soutient plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans coûts supplémentaires.

Déclaration d'usage loyal

Aidez-nous à diffuser les connaissances ! Partagez ces résultats à des fins non commerciales et renvoyez à cet article pour donner à votre public plus d'informations.