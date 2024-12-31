L'analyse des données transforme les informations brutes en connaissances qui aident les organisations à comprendre les donateurs et à mener des collectes de fonds efficaces. En utilisant efficacement les données, votre association peut créer des stratégies plus intelligentes pour obtenir les fonds nécessaires à sa mission.

Avec les bons outils, les organisations à but non lucratif peuvent suivre le comportement des donateurs, identifier les tendances et personnaliser les campagnes, ce qui se traduit par de meilleurs taux de fidélisation des donateurs et des efforts de collecte de fonds plus efficaces.

Dans ce guide, nous examinerons comment les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les données de manière efficace pour améliorer la sensibilisation, renforcer les relations avec les donateurs et atteindre les objectifs de leur mission grâce à des informations exploitables.

Table des matières

Qu'est-ce que l'analyse de données pour les organisations à but non lucratif ?

3 types d'analyses de collecte de fonds à suivre pour les organisations à but non lucratif

Comment collecter des données pour les campagnes de collecte de fonds ?

5 étapes pour mettre en œuvre l'analyse des données dans les campagnes de collecte de fonds

Comment améliorer l'engagement des donateurs grâce à l'analyse ?

3 défis communs à la collecte de fonds basée sur des données

Dernières réflexions sur l'analyse des données pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur l'analyse des données des organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que l'analyse de données pour les organisations à but non lucratif ?

Pour les organisations à but non lucratif, l'analyse des données peut transformer les informations relatives aux donateurs, aux campagnes et aux opérations en informations exploitables en identifiant des modèles qui améliorent les stratégies et les résultats de la collecte de fonds.

En analysant le comportement des donateurs et en mesurant les performances des campagnes, les organisations à but non lucratif peuvent allouer leurs ressources plus efficacement et obtenir un impact plus important.

L'analyse des données permet de suivre des indicateurs clés tels que la fidélisation des donateurs, le retour sur investissement des campagnes et les tendances en matière de dons. Des outils tels que les plateformes de gestion de la relation client (CRM) simplifient le traitement de vastes ensembles de données.

Des outils comme Keela et Zeffy analysent les données des donateurs pour découvrir des modèles et prédire leur comportement futur. Par exemple, Keela utilise l'analyse prédictive pour repérer les donateurs qui risquent d'abandonner et recommande des stratégies de réengagement sur mesure. Zeffy propose un logiciel de gestion des donateurs 100 % gratuit qui met en évidence les tendances en matière de dons et identifie les donateurs à fort potentiel, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à établir des priorités en matière de sensibilisation.

3 types d'analyses de collecte de fonds à suivre pour les organisations à but non lucratif

1. Analyse descriptive

Montre ce qui s'est passé dans le cadre de vos efforts de collecte de fonds en examinant les données historiques. Il s'agit en quelque sorte d'un bilan de votre collecte de fonds, qui révèle des indicateurs tels que le nombre total de dons reçus, le montant moyen des dons et le taux de croissance des donateurs.

Utilisez ces informations pour comparer les performances et identifier les principales tendances en matière de dons.

Des informations exploitables

Identifier les périodes où les dons sont les plus importants : Déterminez les périodes où les dons sont les plus élevés, comme les vacances, afin de planifier efficacement les futures campagnes.

Déterminez les périodes où les dons sont les plus élevés, comme les vacances, afin de planifier efficacement les futures campagnes. Analyser les segments de donateurs : Identifiez les groupes qui donnent le plus, comme les nouveaux donateurs ou les donateurs récurrents, et adaptez vos campagnes en conséquence.

Identifiez les groupes qui donnent le plus, comme les nouveaux donateurs ou les donateurs récurrents, et adaptez vos campagnes en conséquence. Suivre les tendances en matière de fidélisation des donateurs : Identifier les changements dans les taux de fidélisation et développer des stratégies pour maintenir l'engagement des donateurs.

2. Analyse diagnostique

Approfondit votre analyse en expliquant pourquoi certains résultats ont été obtenus lors de vos campagnes. En reliant les points de données, vous pouvez identifier les facteurs qui ont influencé le succès ou les difficultés.

Par exemple, vous pourriez découvrir comment les pics de dons correspondent à des campagnes d'e-mailing spécifiques ou pourquoi certains segments de donateurs réagissent plus positivement à des appels particuliers.

Des informations exploitables

Évaluez les performances de la campagne par canal : Découvrez si le courrier électronique, les médias sociaux ou le publipostage ont été les plus efficaces.

Découvrez si le courrier électronique, les médias sociaux ou le publipostage ont été les plus efficaces. Évaluer l'efficacité des messages : Identifier les messages, tels que les appels personnels ou les appels urgents à l'action, qui ont suscité le plus de réactions.

Identifier les messages, tels que les appels personnels ou les appels urgents à l'action, qui ont suscité le plus de réactions. Analyser le comportement des donateurs : Comprendre comment les différents groupes de donateurs, comme les donateurs de grande valeur ou de faible valeur, ont réagi aux campagnes.

3. Analyse prédictive

Dépasse l'analyse historique pour prévoir le comportement futur des donateurs et les résultats de la campagne. Grâce à une modélisation statistique avancée et à l'apprentissage automatique, cette approche permet d'anticiper le désengagement des donateurs, d'identifier les grands donateurs potentiels et d'optimiser le calendrier des campagnes pour un impact maximal.

Des informations exploitables

Identifier les donateurs récurrents probables : Utiliser l'historique des dons pour prédire qui donnera à nouveau

Utiliser l'historique des dons pour prédire qui donnera à nouveau Détecter les risques de désaffection des donateurs : Repérer les donateurs qui risquent de cesser de donner et les réengager

Repérer les donateurs qui risquent de cesser de donner et les réengager Donner la priorité aux donateurs de grande valeur : Cibler les donateurs les plus susceptibles de faire des contributions importantes ou fréquentes

Comment collecter des données pour les campagnes de collecte de fonds ?

1. Définir les données les plus importantes

Identifiez les indicateurs clés correspondant à vos objectifs, tels que les taux de fidélisation des donateurs, le retour sur investissement des campagnes et les tendances en matière de dons.

Pourquoi c'est utile : Le suivi d'indicateurs exploitables, tels que les taux de fidélisation des donateurs et les habitudes de don, permet aux organisations à but non lucratif de mesurer efficacement leur impact et de concentrer leurs efforts sur ce qui produit des résultats.

2. Utiliser des outils centralisés de gestion des donateurs

Utilisez les plateformes de gestion des donateurs pour stocker les informations sur les donateurs, les contributions et les données d'engagement en un seul endroit.

Pourquoi c'est utile : Les plateformes de gestion centralisée des donateurs comme Zeffy garantissent que toutes les données relatives aux donateurs sont stockées en un seul endroit, ce qui simplifie le suivi et réduit la charge administrative. Ces outils améliorent la cohérence des données, la précision des rapports et offrent aux donateurs une expérience transparente grâce à des actions de sensibilisation et de suivi personnalisées.

3. Collecter des données à partir de tous les canaux d'engagement

Suivez les interactions des donateurs dans les courriels, les inscriptions aux événements, les médias sociaux et les visites sur le site web. Utilisez des outils tels que Google Analytics pour contrôler plus efficacement les visites de pages, les sources de trafic et les soumissions de formulaires.

Pourquoi c'est utile : Les données provenant de plusieurs canaux révèlent les modèles de comportement des donateurs et mettent en évidence les plateformes les plus efficaces.

4. Normaliser la saisie et l'organisation des données

Définissez des règles claires pour la saisie des informations sur les donateurs, le marquage des campagnes et l'organisation des contributions afin de réduire les erreurs et d'améliorer l'analyse.

Pourquoi c'est utile : Une bonne organisation améliore la qualité des données et permet d'obtenir des informations exploitables lors de l'analyse.

5. Automatiser la collecte et l'analyse des données

Rationalisez les processus de données de votre association en utilisant des outils conçus pour l'efficacité et l'accessibilité. Zeffy offre des fonctions d'exportation de données faciles, vous permettant de transférer les informations sur les donateurs dans vos outils de business intelligence (BI) préférés tels que Google Data Studio ou Tableau.

Ces plateformes vous aident à visualiser les tendances, à suivre les performances des campagnes et à découvrir des informations exploitables, le tout sans nécessiter d'expertise technique avancée.

Pourquoi c'est utile : L'automatisation permet de gagner du temps, de sorte que les organisations à but non lucratif peuvent se concentrer sur l'établissement de relations plus solides.

6. Utiliser les informations pour améliorer les campagnes

Transformez les données en actions en identifiant les canaux les plus performants, en personnalisant les messages destinés aux donateurs et en améliorant les stratégies de sensibilisation.

Pourquoi c'est utile : Les campagnes basées sur des données permettent une sensibilisation plus intelligente, un meilleur engagement et de meilleurs résultats en matière de collecte de fonds.

5 étapes pour mettre en œuvre l'analyse des données dans les campagnes de collecte de fonds

1. Choisir les bons outils d'analyse pour votre association

Lorsque vous sélectionnez des outils, donnez la priorité à ceux qui s'adressent spécifiquement aux organisations à but non lucratif. Zeffy est une plateforme gratuite idéale pour la gestion et le suivi des donateurs. Pour la visualisation des données, envisagez Tableau ou Google Data Studio, qui fournissent des tableaux de bord intuitifs pour analyser les tendances.

Choisissez toujours des outils qui correspondent aux objectifs, au budget et aux capacités techniques de votre organisation.

2. Fixer des objectifs clairs et identifier des indicateurs pertinents

Déterminer des objectifs spécifiques, tels que l'amélioration de la fidélisation des donateurs ou la réduction des coûts de collecte de fonds. Alignez ces objectifs sur des mesures exploitables telles que la valeur de la durée de vie des donateurs, le taux de désabonnement ou le coût par dollar collecté.

Par exemple, le suivi des taux de désabonnement permet d'identifier les problèmes de fidélisation, tandis que la valeur de la durée de vie des donateurs donne des indications sur l'engagement à long terme.

3. Collecter et organiser efficacement vos données

Combinez des données provenant de différentes sources - formulaires de don, inscriptions à des événements, médias sociaux et publipostage - dans un système centralisé qui fournit une vue d'ensemble des interactions avec les donateurs.

Zeffy facilite la gestion des données en consolidant les informations sur les donateurs provenant des formulaires de dons, des inscriptions aux événements et des campagnes dans un tableau de bord simple. Les organisations à but non lucratif disposent ainsi d'une vision claire des interactions avec les donateurs, ce qui leur permet d'analyser l'engagement et de planifier de meilleures stratégies.

4. Analyser les données pour ajuster la campagne en connaissance de cause

Analysez les performances des différents canaux afin d'allouer les ressources de manière stratégique. Par exemple, si les médias sociaux génèrent des taux de dons plus élevés, donnez la priorité à ces stratégies d'engagement numérique et investissez-y.

Utilisez les données de performance pour affiner votre approche, en veillant à ce que chaque canal contribue à vos objectifs globaux de collecte de fonds.

5. Contrôler et affiner les analyses au fil du temps

Suivez en permanence les indicateurs de performance pour vous assurer de l'efficacité de vos stratégies. Utilisez des tableaux de bord ou des outils de visualisation des données pour suivre l'évolution du comportement des donateurs et adapter vos campagnes en conséquence. Des mises à jour régulières garantissent la pertinence et l'impact de vos efforts.

Comment améliorer l'engagement des donateurs grâce à l'analyse ?

Personnaliser la communication

L'analyse des données révèle les préférences individuelles des donateurs, ce qui permet d'envoyer des messages hyper-ciblés qui correspondent aux intérêts spécifiques des donateurs et à leur historique de dons.

Par exemple, l'envoi d'un courriel sur les programmes d'éducation à un donateur qui a soutenu ces initiatives dans le passé augmente la pertinence et l'engagement.

La personnalisation de la communication permet de renforcer les liens et de fidéliser les donateurs au fil du temps.

Segmentation des donateurs pour des campagnes ciblées

Les donateurs diffèrent par la fréquence de leurs dons, leur montant et les causes qu'ils soutiennent. L'analyse des données permet de regrouper les donateurs en fonction de paramètres tels que la récurrence, la fréquence et la valeur monétaire (RFM).

Par exemple, les donateurs qui donnent 500 dollars deux fois par an peuvent être ciblés par des appels pour des programmes à long terme. Ces campagnes ciblées font correspondre les messages aux intérêts des donateurs, ce qui augmente les taux de réponse et les résultats.

Prévoir la fidélisation des donateurs

L'analyse prédictive permet de repérer les schémas de comportement des donateurs, en mettant en évidence ceux qui risquent de quitter l'organisation et ceux qui sont susceptibles de donner à nouveau. En agissant sur la base de ces informations, les organisations à but non lucratif peuvent réengager les donateurs et renforcer leur soutien à long terme.

Par exemple, si les donateurs cessent de donner régulièrement, ils peuvent être relancés par un message montrant comment leurs dons antérieurs ont fait la différence. Se concentrer sur ces éléments permet de fidéliser les donateurs et d'assurer un financement à long terme.

Optimiser le calendrier des campagnes

Utiliser des informations fondées sur des données pour planifier stratégiquement les appels de fonds, en tirant parti des périodes de plus grande réactivité des donateurs, telles que les saisons de dons de fin d'année.

En alignant leur action sur ces tendances, les organisations à but non lucratif peuvent planifier des campagnes pour des périodes à fort impact, maximiser les efforts et augmenter les dons.

Identifier et comprendre les caractéristiques démographiques des donateurs

Les données démographiques donnent des indications précieuses sur les personnes qui soutiennent l'association et sur la manière de les impliquer. Les analyses montrent des détails tels que l'âge, la localisation et les méthodes de don préférées.

Par exemple, les jeunes donateurs peuvent préférer les dons en ligne, tandis que les plus âgés répondent au courrier direct. Comprendre ces différences permet aux organisations à but non lucratif de créer des campagnes ciblées et de se concentrer sur les meilleures stratégies.

Découvrez les 5 principales tendances en matière de dons en ligne et les meilleures pratiques pour les organisations à but non lucratif en 2025 [Prochainement].

3 défis communs à la collecte de fonds basée sur des données

1. Confidentialité des données

Les donateurs font confiance aux organisations à but non lucratif pour assurer la sécurité de leurs données personnelles. Une violation ou une utilisation abusive des données peut briser cette confiance et nuire à la réputation d'une organisation caritative, ce qui fait de la sécurité des données une priorité absolue.

Comment y remédier ?

Crypter les données sensibles des donateurs et en limiter l'accès au personnel indispensable.

Utiliser des plateformes sécurisées de gestion des donateurs pour stocker et traiter les informations en toute sécurité.

Inclure des politiques de confidentialité claires sur les formulaires de don afin de montrer aux donateurs comment leurs données seront utilisées de manière responsable.

2. Ressources limitées

Les petites équipes et les budgets serrés font qu'il est difficile pour les organisations à but non lucratif d'investir dans des outils avancés, d'embaucher des experts en données ou de consacrer du temps à la gestion des données.

Comment y remédier ?

Automatiser les tâches répétitives à l'aide d'outils pour les campagnes de courrier électronique ou la sensibilisation des donateurs

Donner la priorité aux mesures essentielles telles que la fidélisation des donateurs, le coût par dollar collecté et la valeur à vie pour se concentrer sur ce qui a le plus d'impact sur les résultats.

Exploiter les plateformes gratuites ou peu coûteuses qui soutiennent efficacement la collecte et l'analyse des données

3. Surcharge de données

En fixant des priorités claires et en utilisant des outils de filtrage avancés, les organisations à but non lucratif peuvent gérer efficacement de grands volumes de données et se concentrer sur les informations les plus importantes.

Comment y remédier ?

Se concentrer sur quelques indicateurs essentiels, tels que le retour sur investissement de la campagne et le taux de fidélisation des donateurs, pour guider les décisions.

Simplifier l'interprétation des données à l'aide d'outils de visualisation tels que Google Sheets ou Tableau pour repérer facilement les tendances.

Aligner la collecte de données sur des objectifs spécifiques afin d'éviter les informations inutiles qui ne soutiennent pas vos campagnes.

Dernières réflexions sur l'analyse des données pour les organisations à but non lucratif

L'analyse des données transforme la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds, mobilisent les donateurs et accomplissent leur mission. En identifiant les tendances et en mesurant ce qui fonctionne, les organisations à but non lucratif peuvent affiner leurs stratégies et allouer leurs ressources de manière efficace.

Grâce à des informations exploitables, les organisations peuvent renforcer leurs relations avec les donateurs et améliorer les résultats de leurs campagnes.

La mise en œuvre de l'analyse des données ne doit pas nécessairement être une tâche écrasante ou coûteuse. Les bons outils simplifient le processus et le rendent accessible aux organisations à but non lucratif de toutes tailles. Zeffy propose une plateforme de gestion des donateurs 100 % gratuite qui permet de suivre et de contrôler les informations relatives aux donateurs, vous aidant ainsi à gérer les relations et à prendre des décisions fondées sur des données, sans aucun frais.

FAQ sur l'analyse des données des organisations à but non lucratif

Quel est le rôle des données externes dans l'analyse des organisations à but non lucratif ? Les données externes, telles que les tendances économiques, l'activité des médias sociaux et les données démographiques régionales, ajoutent un contexte à l'analyse des donateurs. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ces données pour identifier des modèles, comme le moment où les donateurs sont le plus susceptibles de donner. Cela permet d'ajuster les stratégies de sensibilisation et d'identifier de nouveaux donateurs. Les données externes permettent également aux organisations à but non lucratif d'élargir leur base de donateurs en comprenant les tendances générales.

Quels sont les avantages de la veille stratégique pour les organisations à but non lucratif ? La veille stratégique relie les données provenant des plateformes des donateurs, des opérations et des sources externes. Elle fournit des tableaux de bord avec des mesures en temps réel, ce qui facilite la prise de décisions rapides. Les organisations à but non lucratif peuvent repérer les programmes peu performants, les comparer à ceux qui ont fait leurs preuves et décider où concentrer leurs ressources. La veille stratégique permet également de planifier l'avenir en montrant les tendances et les opportunités.

Qu'est-ce que le traitement du langage naturel et comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles l'utiliser ? Le traitement du langage naturel (NLP) étudie les données textuelles, telles que les courriels, les commentaires des donateurs et les commentaires sur les médias sociaux. Les organisations à but non lucratif utilisent le NLP pour comprendre le sentiment des donateurs et créer des messages plus efficaces. Par exemple, l'analyse des courriels des donateurs peut mettre en évidence des préoccupations ou des intérêts communs, ce qui peut orienter les campagnes futures.