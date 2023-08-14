L'internet a changé presque tous les aspects de notre vie - la vie sans but lucratif ne fait pas exception.

Ah, l'internet. Pour beaucoup d'entre nous, la vie serait presque invivable sans lui. Et, pour quelque chose qui n'existe que depuis une trentaine d'années (1991 pour être exact), c'est un exploit impressionnant.1 L'internet a, d'une manière ou d'une autre, infiltré presque tous les aspects de notre vie. Il y a les changements évidents : l'accès instantané à un monde d'informations, les achats en ligne, notre façon de communiquer, de regarder la télévision et de travailler. Il y a les changements bienvenus - nous serions perdus sans vous, Google Maps - et les changements perturbateurs. (Et puis, il y a les changements plus subtils qui se sont produits presque sans que nous nous en rendions compte - des innovations telles que les outils de productivité, la connectivité permanente, les services bancaires et, vous l'aurez deviné, la collecte de fonds.

Traditionnellement, les organisations à but non lucratif ont été relativement lentes à adopter les nouvelles technologies.2 Non pas parce qu'elles ne veulent pas le faire, mais parce qu'investir dans tout ce qui n'est pas la cause pour laquelle elles se battent a été (jusqu'à récemment) considéré comme une pratique à but lucratif. Appelez cela comme vous voulez - manque de financement, manque de soutien de la part des dirigeants, incompréhension des pratiques commerciales de base par les donateurs - mais les donateurs ont tendance à favoriser les organisations à but non lucratif dont les frais généraux sont faibles, ce qui rend l'investissement dans des choses telles que l'infrastructure plus difficile à justifier pour les organisations à but non lucratif.

Cela signifie qu'il a toujours fallu plus de temps aux organisations à but non lucratif pour adopter les nouvelles technologies - comme l'internet et tout ce qui en découle - qui sont normalement développées pour le secteur à but lucratif et rapidement adoptées par lui. Pourquoi ? Eh bien, le secteur à but lucratif peut investir dans les technologies les plus récentes sans se poser de questions, surtout si elles permettent d'obtenir des résultats et d'économiser de l'argent à long terme.2 En revanche, les nouvelles technologies sont rarement développées pour le secteur à but non lucratif ou adoptées par celui-ci à un rythme qui leur donnerait un avantage concurrentiel - un fait surprenant étant donné que les organisations à but non lucratif sont le troisième plus grand employeur des États-Unis et représentent 5,7 % du PIB du pays.3

Heureusement, tout cela est en train de changer.

Aujourd'hui, les organisations à but non lucratif investissent dans des solutions numériques pour améliorer leurs opérations, faciliter les interactions avec les donateurs et les bénévoles et accroître l'impact de leurs organisations. Il n'est donc pas surprenant que les donateurs et les bénévoles en retirent des avantages considérables.

La technologie aide-t-elle les organisations à but non lucratif ? Oui. Et elle aide aussi les donateurs.

Tout comme Internet a changé la façon dont nous achetons à peu près tout, il a également changé la façon dont nous "achetons" la bonne organisation à but non lucratif.4 Attendez, attendez, attendez. Les gens ne font pas d'achats pour les organisations à but non lucratif... Est-ce le cas ? Eh bien, de nos jours, si. Si, ils le font.

L'internet a ses défauts (manque d'égalité d'accès, préjugés culturels et linguistiques, etc.), mais, comme les organisations à but non lucratif qui l'utilisent, il fait aussi beaucoup de bien. Il donne à ceux qui peuvent y accéder un monde d'informations, la capacité de conduire de manière indépendante des changements sociaux, les outils pour aider les communautés du monde entier, le pouvoir de rencontrer et de communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées, et il nous donne tout cela sans avoir besoin d'une organisation à but non lucratif établie.

Les rôles ont changé : alors que les individus avaient besoin des organisations à but non lucratif pour se connecter à des causes sociales, les organisations à but non lucratif ont besoin de se connecter à des individus qui peuvent les aider à remplir leur mission.

-Les organisations à but non lucratif peuvent-elles conduire le changement à l'ère du numérique ?

Avant l'avènement d'Internet, nous avions besoin de nous connecter avec des organisations à but non lucratif pour nous aider à aider les autres. Aujourd'hui, les associations ont besoin de se connecter à nous pour les aider à aider les autres.

Grâce à Internet, il est plus facile que jamais de dépenser son argent et de rechercher des options avant de le dépenser. Le secteur à but non lucratif n'est pas différent. Les donateurs et les bénévoles peuvent choisir parmi plus de 10 millions d'organisations à but non lucratif dans le monde.5 Cela signifie que les organisations à but non lucratif et les donateurs ont tous deux accès à plus de choix et à plus d'informations - nous en faisons simplement des choses différentes. Les donateurs l'utilisent pour rechercher, comprendre et choisir les organisations à but non lucratif qu'ils soutiendront. Les organisations à but non lucratif s'en servent pour attirer, conserver et établir des relations à long terme avec les donateurs.4,6

La technologie que l'internet a inspirée.

De la gestion des donateurs à la collecte de fonds en passant par l'organisation d'événements, l'internet a inspiré un grand nombre de technologies et de logiciels qui modifient la façon dont les organisations à but non lucratif travaillent.

Les sites web ont permis aux gens de s'informer plus facilement sur les différentes organisations à but non lucratif et de les comparer à d'autres organisations à but non lucratif qui font un travail similaire. Découvrez ici les meilleurs créateurs de sites web pour les organisations à but non lucratif.

Les plateformes de crowdfunding telles que GoFundMe ou ses alternatives ont rendu légitimes les petits mouvements locaux, tout en nous rendant plus à l'aise pour faire des dons en ligne.

Les plateformes de paiement (comme Stripe et PayPal) ont facilité la tâche des donateurs.

Les plateformes de collecte de fonds (comme Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif qui soit 100 % gratuite) permettent aux organisations à but non lucratif d'accéder à des technologies et des logiciels conçus pour les aider à développer des campagnes de collecte de fonds qui ont plus de chances de trouver un écho auprès de leurs sympathisants. Comparez ici les meilleurs sites de collecte de fonds.

Des technologies gratuites comme Google Analytics aident les organisations à but non lucratif à collecter et à analyser des données afin de mieux comprendre leurs donateurs. Consultez notre liste des meilleurs outils gratuits pour les organisations à but non lucratif ici.

Les médias sociaux ont facilité la recherche et la mise en relation avec des donateurs nouveaux et actuels, le partage d'histoires et la sensibilisation.

Ouf ! D'accord, voyons ce qu'il en est pour quelques-uns d'entre eux.

Comment l'internet facilite la comparaison et le choix des organisations à but non lucratif.

Avant l'internet, nous donnions peut-être à l'école de nos enfants parce que nos enfants y allaient ou au World Wildlife Fund parce que nous avions vu leurs publicités à la télévision. Il s'agissait là des associations que nous connaissions. Aujourd'hui, grâce à l'internet, nous pouvons facilement rechercher et comparer des organisations caritatives de n'importe où qui œuvrent pour une cause à laquelle nous croyons.

Des sites tels que GiveWell, Charity Navigator et CharityWatch fournissent aux donateurs une multitude d'informations sur les organisations à but non lucratif. Certes, certaines de ces informations sont problématiques et ont sans doute créé des attentes irréalistes quant à la manière dont les organisations à but non lucratif devraient investir l'argent qui leur est donné, mais elles ont également aidé les organisations à rationaliser leurs messages et à devenir des leaders en matière de transparence, tout en aidant les donateurs à entrer en contact avec des organisations à but non lucratif dans le monde entier.

Comment l'internet a changé notre façon de donner.

Les dons en ligne ont augmenté en moyenne de 9 % par an au cours des 20 dernières années.7

L'engagement en ligne est un élément essentiel de la stratégie de communication, de collecte de fonds, de plaidoyer et de gestion des organisations à but non lucratif. 2021 a montré le rôle vital que l'engagement et les dons en ligne jouent dans la vie des donateurs et dans les objectifs des organisations à but non lucratif. Nous continuons à voir que le paysage numérique transforme le secteur du bien social.

-Online Giving Trends.

En clair, nous sommes de plus en plus nombreux à faire des dons en ligne chaque année et cette tendance n'est pas près de ralentir. Mieux encore, ceux qui choisissent de faire des dons en ligne sont "plus jeunes, ont des revenus plus élevés, donnent plus la première fois et continuent à donner plus longtemps que les donateurs hors ligne". Il est également plus facile de convertir les donateurs en ligne et de les amener à adopter des méthodes hors ligne. L'inverse n'est pas aussi simple "8.

Ainsi, non seulement l'internet a permis à un plus grand nombre d'entre nous d'aider les autres en facilitant les dons, mais il a également aidé les organisations à but non lucratif à attirer des donateurs plus jeunes et à les fidéliser.

Merci Internet.

Comment l'internet a changé la façon dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds.

La collecte de fonds. Pour les organisations à but non lucratif, c'est l'un des rares moyens de collecter l'argent dont elles ont besoin pour accomplir leur travail. Et (Dieu merci) l'internet a considérablement simplifié la collecte de fonds.9

Ok, préparez-vous, c'est ici que nous faisons de la publicité éhontée pour Zeffy.

Les organisations à but non lucratif n'ont pas nécessairement besoin d'Internet pour fonctionner mais, de nos jours, c'est une aide précieuse. Le problème est que, mis à part les plateformes de médias sociaux et Google Analytics, il n'y a pas beaucoup de logiciels gratuits sur Internet conçus pour soutenir les organisations à but non lucratif. Cela signifie que les plateformes de collecte de fonds en ligne (avec leurs frais cachés, leurs frais de transaction et autres frais aléatoires qui peuvent représenter entre 1,9 et 10 % de chaque don) sont devenues une autre dépense que la plupart des organisations à but non lucratif ne peuvent tout simplement pas se permettre, mais elles n'ont pas vraiment d'autre choix que d'utiliser de l'argent qui aurait pu raisonnablement servir à faire la différence.

C'est là que Zeffy intervient. Nous pensons que les organisations à but non lucratif contribuent à améliorer le monde, mais qu'elles sont limitées par un système qui n'a pas été conçu pour leur permettre de prospérer. C'est pourquoi nous avons décidé de les aider en leur proposant un logiciel gratuit de collecte de fonds et de gestion des donateurs. Et quand nous disons gratuit, nous le pensons vraiment. Pas de frais cachés. Pas de frais de plateforme. Pas de frais d'abonnement. Nous ne facturons rien et nous ne le ferons jamais.

Nos outils permettent aux organisations à but non lucratif de collecter des dons, de communiquer avec les donateurs, d'organiser des événements, des tombolas et de vendre des billets en ligne, de gérer leurs bénévoles, de créer une boutique en ligne et bien d'autres choses encore, le tout en un seul endroit. (Merci Internet.)

Mais l'égalité d'accès à une technologie conçue pour les organisations à but non lucratif n'est qu'une partie de la bataille. Zeffy estime également que les informations trouvées sur Internet devraient être accessibles à tous ceux qui le souhaitent. C'est pourquoi nous nous efforçons de permettre aux organisations à but non lucratif d'accéder aux connaissances dont elles ont besoin pour mener à bien leur mission, en rendant notre blog et nos séries de webinaires gratuits et accessibles à tous.

Internet + collecte de fonds = mieux. Prochaine étape : entrer en contact avec les donateurs.

L'internet a définitivement changé la façon dont les organisations à but non lucratif communiquent avec les donateurs.

Celui-ci ne devrait pas être si surprenant que cela. L'un des plus grands impacts d'Internet sur nos vies est sans doute la façon dont il a changé la façon dont nous nous connectons les uns aux autres. Il est donc logique qu'il ait également changé la façon dont les organisations à but non lucratif communiquent avec leurs donateurs.

Internet a révolutionné - oui, révolutionné - la capacité d'une association à rester en contact avec ses donateurs. Les associations peuvent désormais communiquer avec leurs donateurs par courriel, par chat, par les médias sociaux et par texto. Cela ne veut pas dire que le courrier direct et les bons vieux appels téléphoniques ne fonctionnent plus, car c'est le cas. Mais la possibilité de préprogrammer les courriels, de discuter instantanément avec les donateurs, de les contacter via Instagram et de personnaliser le tout avec les données des conversations passées est un outil qui permet de gagner du temps de façon spectaculaire.

En outre, le taux moyen de fidélisation des donateurs uniquement en ligne est de 23 % la première année et de 64 % pour les donateurs à long terme.7 Qu'est-ce qui ne plaît pas dans ces chiffres ?

Il leur permet d'envoyer des messages personnalisés à leurs donateurs, de les tenir au courant des progrès de l'organisation et de les remercier pour leurs contributions. En analysant les données des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent même adapter leurs communications à leurs intérêts spécifiques. Et pour couronner le tout, cette approche personnalisée peut augmenter l'engagement et la conversion des donateurs jusqu'à 25 %. (Zeffy peut vous aider à faire tout cela, gratuitement, c'est tout dire).

Pour les organisations à but non lucratif, lesmédias sociaux peuvent être une bonne chose.

Engagement et rétention. Vous détestez probablement ces deux mots. Pourtant, de nos jours, ce sont deux des mots les plus importants qui existent (stupide Internet). (Les marques qui réussissent (y compris les organisations à but non lucratif) savent que l'engagement des donateurs est le meilleur moyen de les fidéliser. Les médias sociaux en sont la cause et la solution.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les médias sociaux pour partager leur mission, raconter leur histoire et montrer leur impact. Elles peuvent solliciter des dons, mener des campagnes de collecte de fonds et dialoguer avec les donateurs. Et surtout, les donateurs et les bénévoles peuvent partager leurs histoires, montrer leur impact et agir en tant qu'ambassadeurs de votre association ou de votre cause.

Les avantages des médias sociaux ne s'arrêtent pas là. Ces plateformes addictives peuvent aider les organisations à but non lucratif à atteindre de nouveaux publics et à sensibiliser à leur cause, et ... les influenceurs ... Nous savons, nous savons. Mais ils fonctionnent. Et les organisations à but non lucratif ont une longueur d'avance : le fait d'être une organisation à but non lucratif signifie que les influenceurs peuvent faire don de leur temps et de leurs followers. Et avec une augmentation possible de l'engagement d'environ 16 %, cela vaut la peine de s'y intéresser.10

L'idée que les marques et les organisations recherchent des soutiens n'est pas nouvelle, mais ce qui l'est, c'est la manière dont cela se fait à l'ère de l'internet. En bref, les célébrités et les personnes influentes ont aujourd'hui une portée et un engagement auprès du public plus importants que jamais. Et avec un simple tweet, un snap ou une mise à jour sur les médias sociaux, cela peut faire toute la différence pour une organisation caritative qui cherche à avoir un impact positif dans le monde d'aujourd'hui.

-5 Ways the Internet is Changing the World of Charity and Donations (5 façons dont Internet change le monde des organisations caritatives et des dons).

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les médias sociaux (et un ou deux influenceurs) pour faire passer leur message et atteindre un public plus large et plus jeune.

L'avenir de la collecte de fonds à but non lucratif.

L'internet n'est pas près de cesser d'influencer nos vies. La technologie va continuer à évoluer. Et le secteur à but non lucratif fera de même. La bonne nouvelle, c'est que les organisations à but non lucratif (et le monde en général) l'acceptent mieux que jamais. Mais comment une organisation à but non lucratif, avec des ressources limitées, peut-elle rester à jour ? Un bon point de départ est de rester informé.

L'une des plus grandes tendances émergentes dans le domaine de la collecte de fonds à but non lucratif est l'utilisation des plateformes de médias sociaux.

N'est-ce pas déjà une tendance ? Oui. Mais les plateformes de médias sociaux ont la fâcheuse habitude de tout mettre à jour TOUT LE TEMPS. Ainsi, à mesure que les plateformes de médias sociaux continuent d'évoluer, les organisations à but non lucratif devront adapter leurs stratégies pour rester pertinentes et continuer à engager leurs donateurs et leurs publics.

Une autre tendance émergente est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique. Les organisations à but non lucratif peuvent déjà utiliser l'IA pour beaucoup de choses. Et nous disons bien "beaucoup".

En plus de tirer parti des nouvelles tendances, les organisations à but non lucratif doivent continuer à se concentrer sur le maintien des relations avec les donateurs. La fidélisation des donateurs est essentielle au succès des associations et est souvent plus rentable que la recherche de nouveaux donateurs.

En bref : le paysage de la collecte de fonds à but non lucratif continue d'évoluer, et les organisations à but non lucratif doivent faire de même.

Qu'est-ce que l'internet signifie pour l'avenir des organisations à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif doivent réaliser qu'Internet a fait de nous les gardiens du changement social et a transformé les organisations à but non lucratif en plates-formes permettant de mettre en relation ceux qui se soucient des autres et ceux qui sont dans le besoin. Pour l'accepter et continuer à s'adapter, les organisations à but non lucratif doivent adopter de nouveaux outils et devenir la plateforme de changement social que leurs donateurs et leurs bénévoles attendent d'elles.6