Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre association de prévention du suicide - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Suicide Prevention Nonprofits

Collecte de fonds à tarif zéro pour les associations de prévention du suicide

Comment Zeffy aide les associations de prévention du suicide à collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif de prévention du suicide utilisent Zeffy pour tout financer, du fonds d'intervention d'urgence à la vente aux enchères silencieuse d'autosoins, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Lancement du Fonds de réaction aux crises

Apportez une aide immédiate aux personnes en situation de crise grâce à un formulaire de don en ligne dédié qui dirige les fonds directement vers les services de conseil et d'assistance téléphonique - 100 % sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Soutiens mensuels de la ligne de vie

Invitez les donateurs à soutenir votre service d'assistance téléphonique pour la prévention du suicide par des dons mensuels automatiques, garantissant un accès ininterrompu à des services de soutien vitaux sans frais de plateforme.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Marche virtuelle "Courir pour la résilience

Permettez aux participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds, de rallier des amis et de partager leurs progrès pour soutenir les programmes de prévention - une collecte de fonds de pair à pair qui élargit votre portée sans frais.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala virtuel "Espoir et guérison

Vendez des billets pour un gala en ligne inspirant présentant des récits de survivants et des panels d'experts ; suivez les RSVP et les données des participants sans effort tout en conservant chaque dollar.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Boutique Spread Hope

Proposez des t-shirts, des bracelets et des kits de soins en ligne pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la prévention du suicide - zéro frais de transaction sur chaque vente.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse sur le thème de l'autosoin

Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des œuvres d'art, des paniers de soins personnels et des séances de thérapie, afin de mobiliser les sympathisants et d'augmenter les dons - toutes les enchères et tous les paiements sont gérés sans frais.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de prévention du suicide.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

📞 200 heures d'assistance téléphonique en cas de crise

Ainsi, personne n'est confronté à un moment sombre sans avoir quelqu'un pour l'écouter.

__wf_reserved_inherit

🧠 40 séances de conseil

Apporter aux individus un soutien spécialisé lorsqu'ils se sentent le plus vulnérables.

__wf_reserved_inherit

🎓 25 ateliers de formation à l'intervention

Donner aux bénévoles les moyens de reconnaître les signes d'alerte et d'agir rapidement.

__wf_reserved_inherit

📚 500 guides d'auto-assistance

Distribuer des ressources qui enseignent des stratégies d'adaptation et de l'espoir.

__wf_reserved_inherit

🤝 100 réunions de soutien par les pairs

Construire des espaces communautaires où les survivants peuvent partager et guérir.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif de prévention du suicide

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Prévention du suicide

🏃 L'espoir en mouvement 5K

Les participants courent ou marchent pendant un 5 km d'été et collectent des dons de sponsors pour financer des programmes de prévention du suicide et stimuler le bien-être de la communauté.

Yoga de la sérénité au coucher du soleil

Des séances de yoga en plein air au coucher du soleil, dont la vente de billets permet de soutenir les services de conseil et d'offrir à la communauté des séances de pleine conscience et de soulagement du stress.

🍔 Grillade pour un bon Cookout

Organisez un barbecue communautaire avec des droits d'entrée, des prix de tombola et des stations de dons pour rassembler les habitants en faveur de la santé mentale.

🎨 Art for Action Auction

Des artistes locaux offrent des œuvres pour une vente aux enchères en ligne et en personne, ce qui permet de collecter des fonds et de susciter des discussions sur la prévention du suicide.

📸 Concours "Snap to Support

Concours photo estival dont la participation est payante ; les sympathisants votent en faisant de petits dons, ce qui permet d'alimenter les services d'assistance téléphonique et de sensibiliser l'opinion publique.

🎶 Concert de musique pour l'esprit

Des groupes locaux se produisent lors d'un concert d'été en plein air ; la vente de billets et les dons sur place permettent de financer des programmes de sensibilisation et de soutien par les pairs.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 associations gratuites de prévention du suicide Prévention du suicide idées de collecte de fonds

Tous les articles prévention du suicide à but non lucratif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour organismes à but non lucratif de prévention du suicide en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation à but non lucratif de prévention du suicide. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subvention pour la prévention du suicide du sergent-chef Parker Gordon Fox (SSG Fox SPGP)

Département américain des affaires des anciens combattants (VA)

Jusqu'à 750 000

Ce programme soutient les efforts communautaires de prévention du suicide chez les vétérans et leurs familles. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de recherche de l'AFSP

Fondation américaine pour la prévention du suicide (AFSP)

Variable selon le type de subvention, par exemple jusqu'à 500 000 $ par an pour les subventions ciblées, jusqu'à 125 000 $ sur 2 ans pour les subventions standard pour l'innovation dans la recherche.

Elle soutient la recherche visant à mieux comprendre le suicide ou à tester des traitements et des interventions. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à la fin de l'année 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

VA annonce 52 millions de dollars de subventions disponibles pour la prévention du suicide

Département américain des affaires des anciens combattants (VA)

52 millions de dollars

VA accepte les demandes d'organisations communautaires pour développer la prévention du suicide ou les services cliniques d'urgence, avec une annonce le 21 mai 2025, indiquant la disponibilité.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Financement de la prévention du suicide (CDC)

Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)

Non spécifié dans l'extrait.

Soutient les activités de prévention du suicide à travers les États-Unis, avec des informations disponibles sur les activités financées par le CDC.

Postuler

En savoir plus prévention du suicide association à but non lucratif subventions

Principales entreprises qui font des dons à Prévention du suicide en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation à but non lucratif de prévention du suicide ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et de la communauté par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good, qui peuvent inclure des initiatives de prévention du suicide.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

La Fondation Jed (JED)

S'associe à des entreprises telles que Morgan Stanley, Aeropostale et Victoria's Secret PINK pour soutenir des programmes de santé mentale et de prévention du suicide destinés aux jeunes adultes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Samaritains

Offre des possibilités de dons aux entreprises, y compris le parrainage d'événements et des ateliers de prévention du suicide pour les organisations afin de soutenir la santé mentale des employés.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

988 Lifeline

Accepte les dons pour soutenir ses services de prévention du suicide et de soutien en cas de crise, auxquels les entreprises peuvent contribuer.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de prévention du suicide ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de prévention du suicide ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission. Il n'y a vraiment pas de piège !

Les associations de prévention du suicide peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les associations de prévention du suicide peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de prévention du suicide peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Zeffy permet aux associations de prévention du suicide de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, vendre des billets pour des événements de sensibilisation et même mettre en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous aide à les atteindre sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de prévention du suicide ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les associations de prévention du suicide. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime va à votre cause, ce qui renforce la confiance des donateurs et permet de dégager plus de fonds pour soutenir votre mission.

Comment obtenir un financement pour...

Centres de vie autonome
Groupes de soutien à la santé mentale
Programmes de rétablissement des addictions
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Services d'aide aux personnes handicapées
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.