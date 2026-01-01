data-usecase-icon="donation_form"
Lancement du Fonds de réaction aux crises
Apportez une aide immédiate aux personnes en situation de crise grâce à un formulaire de don en ligne dédié qui dirige les fonds directement vers les services de conseil et d'assistance téléphonique - 100 % sans frais.
Soutiens mensuels de la ligne de vie
Invitez les donateurs à soutenir votre service d'assistance téléphonique pour la prévention du suicide par des dons mensuels automatiques, garantissant un accès ininterrompu à des services de soutien vitaux sans frais de plateforme.
Marche virtuelle "Courir pour la résilience
Permettez aux participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds, de rallier des amis et de partager leurs progrès pour soutenir les programmes de prévention - une collecte de fonds de pair à pair qui élargit votre portée sans frais.
Gala virtuel "Espoir et guérison
Vendez des billets pour un gala en ligne inspirant présentant des récits de survivants et des panels d'experts ; suivez les RSVP et les données des participants sans effort tout en conservant chaque dollar.
Boutique Spread Hope
Proposez des t-shirts, des bracelets et des kits de soins en ligne pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la prévention du suicide - zéro frais de transaction sur chaque vente.
Vente aux enchères silencieuse sur le thème de l'autosoin
Organisez une vente aux enchères silencieuse avec des œuvres d'art, des paniers de soins personnels et des séances de thérapie, afin de mobiliser les sympathisants et d'augmenter les dons - toutes les enchères et tous les paiements sont gérés sans frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
📞 200 heures d'assistance téléphonique en cas de crise
Ainsi, personne n'est confronté à un moment sombre sans avoir quelqu'un pour l'écouter.
🧠 40 séances de conseil
Apporter aux individus un soutien spécialisé lorsqu'ils se sentent le plus vulnérables.
🎓 25 ateliers de formation à l'intervention
Donner aux bénévoles les moyens de reconnaître les signes d'alerte et d'agir rapidement.
📚 500 guides d'auto-assistance
Distribuer des ressources qui enseignent des stratégies d'adaptation et de l'espoir.
🤝 100 réunions de soutien par les pairs
Construire des espaces communautaires où les survivants peuvent partager et guérir.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les organisations à but non lucratif de prévention du suicide
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Prévention du suicide
🏃 L'espoir en mouvement 5K
Les participants courent ou marchent pendant un 5 km d'été et collectent des dons de sponsors pour financer des programmes de prévention du suicide et stimuler le bien-être de la communauté.
Yoga de la sérénité au coucher du soleil
Des séances de yoga en plein air au coucher du soleil, dont la vente de billets permet de soutenir les services de conseil et d'offrir à la communauté des séances de pleine conscience et de soulagement du stress.
🍔 Grillade pour un bon Cookout
Organisez un barbecue communautaire avec des droits d'entrée, des prix de tombola et des stations de dons pour rassembler les habitants en faveur de la santé mentale.
🎨 Art for Action Auction
Des artistes locaux offrent des œuvres pour une vente aux enchères en ligne et en personne, ce qui permet de collecter des fonds et de susciter des discussions sur la prévention du suicide.
📸 Concours "Snap to Support
Concours photo estival dont la participation est payante ; les sympathisants votent en faisant de petits dons, ce qui permet d'alimenter les services d'assistance téléphonique et de sensibiliser l'opinion publique.
🎶 Concert de musique pour l'esprit
Des groupes locaux se produisent lors d'un concert d'été en plein air ; la vente de billets et les dons sur place permettent de financer des programmes de sensibilisation et de soutien par les pairs.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations gratuites de prévention du suicide Prévention du suicide idées de collecte de fonds
Principales subventions pour organismes à but non lucratif de prévention du suicide en 2025
Programme de subvention pour la prévention du suicide du sergent-chef Parker Gordon Fox (SSG Fox SPGP)
Département américain des affaires des anciens combattants (VA)
Jusqu'à 750 000
Ce programme soutient les efforts communautaires de prévention du suicide chez les vétérans et leurs familles. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 juillet 2025.
Subventions de recherche de l'AFSP
Fondation américaine pour la prévention du suicide (AFSP)
Variable selon le type de subvention, par exemple jusqu'à 500 000 $ par an pour les subventions ciblées, jusqu'à 125 000 $ sur 2 ans pour les subventions standard pour l'innovation dans la recherche.
Elle soutient la recherche visant à mieux comprendre le suicide ou à tester des traitements et des interventions. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à la fin de l'année 2025.
VA annonce 52 millions de dollars de subventions disponibles pour la prévention du suicide
Département américain des affaires des anciens combattants (VA)
52 millions de dollars
VA accepte les demandes d'organisations communautaires pour développer la prévention du suicide ou les services cliniques d'urgence, avec une annonce le 21 mai 2025, indiquant la disponibilité.
Financement de la prévention du suicide (CDC)
Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
Non spécifié dans l'extrait.
Soutient les activités de prévention du suicide à travers les États-Unis, avec des informations disponibles sur les activités financées par le CDC.
Principales entreprises qui font des dons à Prévention du suicide en 2025
Walmart
Elle soutient des organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation et de la communauté par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good, qui peuvent inclure des initiatives de prévention du suicide.
La Fondation Jed (JED)
S'associe à des entreprises telles que Morgan Stanley, Aeropostale et Victoria's Secret PINK pour soutenir des programmes de santé mentale et de prévention du suicide destinés aux jeunes adultes.
Samaritains
Offre des possibilités de dons aux entreprises, y compris le parrainage d'événements et des ateliers de prévention du suicide pour les organisations afin de soutenir la santé mentale des employés.
988 Lifeline
Accepte les dons pour soutenir ses services de prévention du suicide et de soutien en cas de crise, auxquels les entreprises peuvent contribuer.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les associations de prévention du suicide ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de prévention du suicide ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui souhaitent soutenir notre mission. Il n'y a vraiment pas de piège !
Les associations de prévention du suicide peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les associations de prévention du suicide peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif de prévention du suicide peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Zeffy permet aux associations de prévention du suicide de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez lancer des collectes de fonds de pair à pair, vendre des billets pour des événements de sensibilisation et même mettre en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous aide à les atteindre sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les associations de prévention du suicide ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les associations de prévention du suicide. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime va à votre cause, ce qui renforce la confiance des donateurs et permet de dégager plus de fonds pour soutenir votre mission.