Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Prévention du suicide

🏃 L'espoir en mouvement 5K

Les participants courent ou marchent pendant un 5 km d'été et collectent des dons de sponsors pour financer des programmes de prévention du suicide et stimuler le bien-être de la communauté.

Yoga de la sérénité au coucher du soleil

Des séances de yoga en plein air au coucher du soleil, dont la vente de billets permet de soutenir les services de conseil et d'offrir à la communauté des séances de pleine conscience et de soulagement du stress.

🍔 Grillade pour un bon Cookout

Organisez un barbecue communautaire avec des droits d'entrée, des prix de tombola et des stations de dons pour rassembler les habitants en faveur de la santé mentale.

🎨 Art for Action Auction

Des artistes locaux offrent des œuvres pour une vente aux enchères en ligne et en personne, ce qui permet de collecter des fonds et de susciter des discussions sur la prévention du suicide.

📸 Concours "Snap to Support

Concours photo estival dont la participation est payante ; les sympathisants votent en faisant de petits dons, ce qui permet d'alimenter les services d'assistance téléphonique et de sensibiliser l'opinion publique.

🎶 Concert de musique pour l'esprit

Des groupes locaux se produisent lors d'un concert d'été en plein air ; la vente de billets et les dons sur place permettent de financer des programmes de sensibilisation et de soutien par les pairs.

