data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle mensuel des faiseurs de mémoire
Constituez une base de financement fiable en invitant les sympathisants à s'engager à faire un don mensuel. Les dons récurrents garantissent un soutien durable aux programmes et aux services de soins en cours.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Collecte de fonds pour la marche de la mémoire
Permettez aux familles et aux membres de la communauté de collecter des parrainages en créant des pages personnelles de collecte de fonds. Les campagnes de pair à pair amplifient la sensibilisation et attirent des donateurs divers.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Café de la mémoire : événement payant
Organisez une rencontre à thème pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants. La vente de billets vous permet de couvrir les coûts de l'événement tout en favorisant les liens et l'engagement de la communauté.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Tombola de l'aide aux aidants
Offrez des paniers-cadeaux ou des bons de services locaux en guise de prix de tombola pour collecter rapidement des fonds. La simple vente de billets permet d'augmenter les dons et de susciter l'enthousiasme autour de votre cause.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères de l'héritage : Les souvenirs
Organisez une vente aux enchères silencieuse ou en ligne avec des œuvres d'art, des expériences et des souvenirs donnés. Les ventes aux enchères attirent les donateurs et les incitent à faire des dons plus importants grâce à des enchères compétitives.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="donation_form"
Conduite d'équipements sensoriels
Collectez des contributions pour des outils sensoriels spécialisés et des kits d'activités via une page de dons dédiée. Des campagnes ciblées permettent de financer des équipements qui améliorent la qualité de vie des participants.
data-usecase-cta= "donation_form"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧠 50 kits d'activités de mémoire
Des puzzles et des jeux attrayants qui stimulent les conversations et la mémorisation
🎨 5 ateliers d'art-thérapie
Des séances créatives qui réduisent l'anxiété et renforcent la santé cognitive
🤝 10 réunions de soutien aux aidants
Des rencontres sécurisées dirigées par des pairs où les familles partagent et apprennent ensemble
📚 500 guides pédagogiques
Conseils et ressources essentiels pour la prise en charge de la démence à domicile
🍲 200 livraisons de repas nutritifs
Des repas chauds et équilibrés pour nourrir et réconforter les participants confinés à domicile.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
👟 Marche de la mémoire
Les participants se joignent à une marche de quartier sponsorisée pour sensibiliser les gens et collecter des fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence, encourager l'esprit de communauté et honorer les êtres chers.
🌸 Plantation d'un jardin de mémoire
Les donateurs parrainent des fleurs plantées dans un jardin public, créant ainsi un hommage vivant à des êtres chers et générant des fonds pour des programmes locaux de soins aux personnes atteintes de démence.
🖼️ Galerie de la mémoire virtuelle
Les sympathisants téléchargent en ligne leurs souvenirs ou photos préférés, s'engagent à faire un don par message et créent une galerie numérique inspirante pour soutenir les soins et la sensibilisation à la démence.
🧠 Trivia pour se souvenir
Organisez une soirée virtuelle de trivia en direct avec des questions sur le thème de la démence et des défis de mémoire ; les participants paient des frais d'inscription pour concourir et soutenir les programmes de soins.
🍦 Sweet Summer Social
Invitez les familles à une fête estivale de la crème glacée dans le parc avec une entrée payante, des jeux et des stands d'information pour collecter des fonds et partager les ressources en matière de démence.
🎶 Concert de musique et de souvenirs
Organisez un concert en plein air avec des groupes locaux, en vendant des billets et des rafraîchissements pour unir la communauté, honorer les mémoires et financer les services d'aide aux personnes atteintes de démence.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence en 2025
Subvention semestrielle
Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer (AFA)
$6,000
La bourse bi-annuelle de l'Alzheimer's Foundation of America (AFA) offre des bourses de 6 000 dollars deux fois par an, avec une date limite de candidature à l'automne 2025.
Subvention pour les soins de répit de Milton et Phyllis Berg
Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer (AFA)
$6,000
Le Milton & Phyllis Berg Respite Care Grant de l'Alzheimer's Foundation of America (AFA) octroie deux fois par an des bourses de 6 000 dollars pour offrir des soins de répit aux familles.
Bourse à l'innovation Anne & Irving Brodsky
Fondation américaine pour la maladie d'Alzheimer (AFA)
$25,000
La bourse d'innovation Anne & Irving Brodsky de l'Alzheimer's Foundation of America (AFA) offre 25 000 dollars pour des programmes novateurs qui améliorent la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs familles.
Alzheimer's Disease Programs Initiative (ADPI) - Développer des programmes d'agents de santé communautaire adaptés à la démence
Administration pour l'intégration communautaire (ACL)
Non spécifié
L'initiative ADPI (Alzheimer's Disease Programs Initiative) - Developing Dementia-Capable Community Health Worker Programs de l'Administration for Community Living (ACL) a une date limite de dépôt de candidature fixée au 30 juillet 2025 et soutient le développement de programmes d'agents de santé communautaire capables de prendre en charge la démence.
Principales entreprises qui font des dons à Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Edward Jones
Partenaire de l'Association Alzheimer pour faire avancer la recherche et le soutien aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.
Eisai
Partenaire de l'Association Alzheimer pour faire avancer la recherche et le soutien aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.
Marshalls
Partenaire de l'Association Alzheimer pour faire avancer la recherche et le soutien aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence. Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, rien de caché. Nous restons gratuits en offrant aux donateurs la possibilité de laisser un pourboire pour soutenir notre mission, en veillant à ce que chaque dollar collecté aille directement à votre cause. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons de soutien aux aidants ?
Absolument ! Les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour le soutien aux aidants, organiser des événements avec billets et même mettre en place des contributions récurrentes. Mieux encore, tout cela est gratuit, ce qui garantit que chaque don contribue pleinement à votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent-ils organiser avec Zeffy ?
Les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence peuvent lancer des campagnes de collecte de fonds de pair à pair, organiser des événements payants pour la sensibilisation ou le soutien, et mettre en place des programmes de dons récurrents pour une aide durable. Quelle que soit votre initiative de collecte de fonds, Zeffy s'en charge sans prendre de commission.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence ?
Zeffy est le meilleur choix pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence qui recherchent une plateforme à frais zéro. Contrairement aux autres plateformes qui facturent des frais cachés ou des frais de traitement, Zeffy vous permet de conserver chaque dollar collecté, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et permet de canaliser davantage de fonds vers des programmes essentiels à votre mission.