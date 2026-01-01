Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

👟 Marche de la mémoire

Les participants se joignent à une marche de quartier sponsorisée pour sensibiliser les gens et collecter des fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence, encourager l'esprit de communauté et honorer les êtres chers.

‍

🌸 Plantation d'un jardin de mémoire

Les donateurs parrainent des fleurs plantées dans un jardin public, créant ainsi un hommage vivant à des êtres chers et générant des fonds pour des programmes locaux de soins aux personnes atteintes de démence.

‍

🖼️ Galerie de la mémoire virtuelle

Les sympathisants téléchargent en ligne leurs souvenirs ou photos préférés, s'engagent à faire un don par message et créent une galerie numérique inspirante pour soutenir les soins et la sensibilisation à la démence.

‍

🧠 Trivia pour se souvenir

Organisez une soirée virtuelle de trivia en direct avec des questions sur le thème de la démence et des défis de mémoire ; les participants paient des frais d'inscription pour concourir et soutenir les programmes de soins.

‍

🍦 Sweet Summer Social

Invitez les familles à une fête estivale de la crème glacée dans le parc avec une entrée payante, des jeux et des stands d'information pour collecter des fonds et partager les ressources en matière de démence.

‍

🎶 Concert de musique et de souvenirs

Organisez un concert en plein air avec des groupes locaux, en vendant des billets et des rafraîchissements pour unir la communauté, honorer les mémoires et financer les services d'aide aux personnes atteintes de démence.

‍