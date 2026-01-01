Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre institut de recherche sur les maladies - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don sous forme de frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les institutions de recherche sur les maladies, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Disease Research Institutions

Collecte de fonds à taux zéro pour les instituts de recherche sur les maladies

Comment Zeffy aide les instituts de recherche sur les maladies à collecter des fonds

Les institutions de recherche sur les maladies utilisent Zeffy pour tout financer, des courses virtuelles de 5 km au parrainage de projets révolutionnaires, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancement d'un 5 km virtuel pour la recherche

Les participants créent des pages de collecte de fonds personnalisées pour une course virtuelle de 5 km, motivant leurs amis et leur famille à faire des dons pour la recherche sur les maladies dans le cadre d'un événement amusant et axé sur la communauté.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme mensuel des champions de la recherche

Encourager les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels, ce qui permet d'obtenir un soutien stable pour des initiatives de recherche à long terme tout en simplifiant l'administration grâce à des paiements automatisés.

data-usecase-icon="event"

Gala annuel pour la guérison

Organisez un gala en personne ou hybride comprenant un dîner, des présentations en direct et la reconnaissance des donateurs afin de collecter des fonds substantiels et de renforcer les relations avec les principaux soutiens.

data-usecase-icon="donation_form"

Parrainer un projet de rupture

Proposez des formulaires de dons ciblés pour des projets de recherche spécifiques, en donnant aux donateurs des options d'impact claires et en rationalisant les contributions pour votre équipe.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse pour l'innovation

Rassemblez des articles et des expériences donnés pour organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne ou lors d'un événement, en offrant aux supporters des opportunités uniques et en maximisant les recettes de la collecte de fonds.

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne Cure Gear

Vendez en ligne des t-shirts, des tasses et des articles de sensibilisation portant votre marque afin d'accroître votre visibilité et de générer des revenus 100 % gratuits pour la recherche en cours.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre institut de recherche sur les maladies.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🔬 50 kits de séquençage génétique

Nos scientifiques peuvent ainsi décoder l'ADN des patients et découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques.

💉 500 bandelettes de diagnostic

Assurer une détection précoce dans les communautés les plus exposées

100 échantillons de patients

Alimenter la recherche sur les biomarqueurs essentiels qui nous rapproche de la guérison

📊 1 mois de soutien à l'analyse des données

Transformer les résultats bruts en informations permettant d'élaborer des stratégies de traitement qui sauvent des vies

🔧 3 mois de maintenance des équipements de laboratoire

Veiller à ce que nos chercheurs ne passent jamais à côté d'une avancée en raison d'un temps d'arrêt

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Institutions de recherche sur les maladies

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Institutions de recherche sur les maladies

🌞 Sunshine Steps Challenge

Défi "30 jours de marche" : les participants suivent leurs marches quotidiennes et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru, ce qui contribue à améliorer la santé et à financer des études cruciales.

🏖️ Collecte de fonds pour le nettoyage des plages

Nettoyage communautaire des plages avec frais d'inscription et sponsors locaux ; les participants ramassent des déchets pour assainir les côtes tout en finançant des recherches essentielles.

🍉 Pique-nique et engagement dans le parc

Pique-nique familial dans le parc : les billets comprennent des jeux et des friandises à base de pastèque, ainsi que des promesses de dons par article - un plaisir pour tous les âges qui permet de collecter des fonds pour la recherche.

🎨 Art Fair for a Cure

Foire d'art en plein air présentant des artistes locaux ; les participants achètent des œuvres et font des dons, les recettes servant à financer l'équipement des laboratoires et les bourses d'études.

🏊 Plongez dans la découverte

Journée de bienfaisance à la piscine : les nageurs sont parrainés, les vendeurs locaux offrent des rafraîchissements - le plaisir au bord de la piscine permet de faire des percées dans la recherche sur des maladies vitales.

📱 Quiz d'été pour une cure

Concours virtuel d'été sur les maladies : les équipes paient des droits d'inscription, s'affrontent en direct via un téléphone portable, sensibilisent le public et financent des études visant à sauver des vies.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 institutions gratuites de recherche sur les maladies Institutions de recherche sur les maladies idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites institut de recherche sur les maladies idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Institutions de recherche sur les maladies en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre institut de recherche sur les maladies. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions et financement des NIH

Instituts nationaux de la santé (NIH)

Non spécifié dans les extraits fournis

Le NIH, le plus grand bailleur de fonds public de la recherche biomédicale, soutient une variété de programmes, y compris des subventions et des contrats pour les chercheurs. Des mises à jour sur les possibilités de financement sont régulièrement publiées.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Possibilités d'attribution de prix et de subventions

Association pulmonaire américaine

Non spécifié dans les extraits fournis

Les candidatures pour le cycle de subventions 2025 sont closes, mais des informations sur les financements futurs et le prochain cycle sont attendues en août 2025, pour soutenir la recherche liée à la santé pulmonaire.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de bourses de recherche

NORD (Organisation nationale pour les maladies rares)

Non spécifié dans les extraits fournis

Les bourses de recherche NORD offrent un financement de départ aux scientifiques universitaires qui mènent des études translationnelles ou cliniques pour faire progresser les diagnostics ou les traitements des maladies rares.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fondation Michelson pour la recherche médicale

Fondation Michelson pour la recherche médicale

Non spécifié dans les extraits fournis

Cette fondation aide les scientifiques à transformer des idées novatrices en thérapies susceptibles de sauver des vies. Elle a toujours investi de manière significative dans la recherche médicale.

Postuler

En savoir plus institut de recherche sur les maladies subventions

Principales entreprises qui font des dons à Institutions de recherche sur les maladies en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre institut de recherche sur les maladies ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Sarepta Therapeutics

Accorde des subventions et des parrainages pour soutenir la recherche sur les maladies rares, l'éducation des patients et les initiatives communautaires.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Biogen

Elle soutient l'innovation scientifique et l'éducation sur les maladies, en particulier l'amyotrophie spinale, l'ataxie de Friedreich et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Gilead Sciences

Finance des initiatives visant à éliminer les obstacles aux soins de santé et à développer les capacités, en se concentrant sur le VIH, les maladies du foie et l'oncologie.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation caritative Alexion

Finance des organisations à but non lucratif spécialisées dans les maladies diagnostiques qui gèrent des programmes conformes à leur mission.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les institutions de recherche sur les maladies ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les institutions de recherche sur les maladies ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux contributions facultatives des donateurs qui soutiennent notre mission consistant à aider les institutions de recherche sur les maladies à maximiser chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à faire - pas de piège.

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils utiliser Zeffy pour obtenir des subventions de recherche ?

Absolument ! Les institutions de recherche sur les maladies peuvent utiliser Zeffy pour collecter des subventions de recherche, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar reçu est directement affecté au soutien d'initiatives de recherche vitales.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les institutions de recherche sur les maladies peuvent lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Qu'il s'agisse de campagnes peer-to-peer, d'événements de collecte de fonds avec billets ou de la mise en place de plans de dons récurrents, Zeffy fournit les outils nécessaires pour soutenir les objectifs de collecte de fonds de votre organisation.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les instituts de recherche sur les maladies ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les institutions de recherche sur les maladies. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus de fonds vont directement au soutien de votre recherche et de vos avancées.

