Collecte de fonds à taux zéro pour les instituts de recherche sur les maladies

Lancement d'un 5 km virtuel pour la recherche
Les participants créent des pages de collecte de fonds personnalisées pour une course virtuelle de 5 km, motivant leurs amis et leur famille à faire des dons pour la recherche sur les maladies dans le cadre d'un événement amusant et axé sur la communauté.
Programme mensuel des champions de la recherche
Encourager les donateurs à s'engager à faire des dons mensuels, ce qui permet d'obtenir un soutien stable pour des initiatives de recherche à long terme tout en simplifiant l'administration grâce à des paiements automatisés.
Gala annuel pour la guérison
Organisez un gala en personne ou hybride comprenant un dîner, des présentations en direct et la reconnaissance des donateurs afin de collecter des fonds substantiels et de renforcer les relations avec les principaux soutiens.
Parrainer un projet de rupture
Proposez des formulaires de dons ciblés pour des projets de recherche spécifiques, en donnant aux donateurs des options d'impact claires et en rationalisant les contributions pour votre équipe.
Vente aux enchères silencieuse pour l'innovation
Rassemblez des articles et des expériences donnés pour organiser une vente aux enchères silencieuse en ligne ou lors d'un événement, en offrant aux supporters des opportunités uniques et en maximisant les recettes de la collecte de fonds.
Boutique en ligne Cure Gear
Vendez en ligne des t-shirts, des tasses et des articles de sensibilisation portant votre marque afin d'accroître votre visibilité et de générer des revenus 100 % gratuits pour la recherche en cours.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🔬 50 kits de séquençage génétique
Nos scientifiques peuvent ainsi décoder l'ADN des patients et découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques.
💉 500 bandelettes de diagnostic
Assurer une détection précoce dans les communautés les plus exposées
100 échantillons de patients
Alimenter la recherche sur les biomarqueurs essentiels qui nous rapproche de la guérison
📊 1 mois de soutien à l'analyse des données
Transformer les résultats bruts en informations permettant d'élaborer des stratégies de traitement qui sauvent des vies
🔧 3 mois de maintenance des équipements de laboratoire
Veiller à ce que nos chercheurs ne passent jamais à côté d'une avancée en raison d'un temps d'arrêt
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Institutions de recherche sur les maladies
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Institutions de recherche sur les maladies
🌞 Sunshine Steps Challenge
Défi "30 jours de marche" : les participants suivent leurs marches quotidiennes et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru, ce qui contribue à améliorer la santé et à financer des études cruciales.
🏖️ Collecte de fonds pour le nettoyage des plages
Nettoyage communautaire des plages avec frais d'inscription et sponsors locaux ; les participants ramassent des déchets pour assainir les côtes tout en finançant des recherches essentielles.
🍉 Pique-nique et engagement dans le parc
Pique-nique familial dans le parc : les billets comprennent des jeux et des friandises à base de pastèque, ainsi que des promesses de dons par article - un plaisir pour tous les âges qui permet de collecter des fonds pour la recherche.
🎨 Art Fair for a Cure
Foire d'art en plein air présentant des artistes locaux ; les participants achètent des œuvres et font des dons, les recettes servant à financer l'équipement des laboratoires et les bourses d'études.
🏊 Plongez dans la découverte
Journée de bienfaisance à la piscine : les nageurs sont parrainés, les vendeurs locaux offrent des rafraîchissements - le plaisir au bord de la piscine permet de faire des percées dans la recherche sur des maladies vitales.
📱 Quiz d'été pour une cure
Concours virtuel d'été sur les maladies : les équipes paient des droits d'inscription, s'affrontent en direct via un téléphone portable, sensibilisent le public et financent des études visant à sauver des vies.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 institutions gratuites de recherche sur les maladies Institutions de recherche sur les maladies idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Institutions de recherche sur les maladies en 2025
Subventions et financement des NIH
Instituts nationaux de la santé (NIH)
Non spécifié dans les extraits fournis
Le NIH, le plus grand bailleur de fonds public de la recherche biomédicale, soutient une variété de programmes, y compris des subventions et des contrats pour les chercheurs. Des mises à jour sur les possibilités de financement sont régulièrement publiées.
Possibilités d'attribution de prix et de subventions
Association pulmonaire américaine
Non spécifié dans les extraits fournis
Les candidatures pour le cycle de subventions 2025 sont closes, mais des informations sur les financements futurs et le prochain cycle sont attendues en août 2025, pour soutenir la recherche liée à la santé pulmonaire.
Programme de bourses de recherche
NORD (Organisation nationale pour les maladies rares)
Non spécifié dans les extraits fournis
Les bourses de recherche NORD offrent un financement de départ aux scientifiques universitaires qui mènent des études translationnelles ou cliniques pour faire progresser les diagnostics ou les traitements des maladies rares.
Fondation Michelson pour la recherche médicale
Fondation Michelson pour la recherche médicale
Non spécifié dans les extraits fournis
Cette fondation aide les scientifiques à transformer des idées novatrices en thérapies susceptibles de sauver des vies. Elle a toujours investi de manière significative dans la recherche médicale.
Principales entreprises qui font des dons à Institutions de recherche sur les maladies en 2025
Sarepta Therapeutics
Accorde des subventions et des parrainages pour soutenir la recherche sur les maladies rares, l'éducation des patients et les initiatives communautaires.
Biogen
Elle soutient l'innovation scientifique et l'éducation sur les maladies, en particulier l'amyotrophie spinale, l'ataxie de Friedreich et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Gilead Sciences
Finance des initiatives visant à éliminer les obstacles aux soins de santé et à développer les capacités, en se concentrant sur le VIH, les maladies du foie et l'oncologie.
Fondation caritative Alexion
Finance des organisations à but non lucratif spécialisées dans les maladies diagnostiques qui gèrent des programmes conformes à leur mission.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les institutions de recherche sur les maladies ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les institutions de recherche sur les maladies ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux contributions facultatives des donateurs qui soutiennent notre mission consistant à aider les institutions de recherche sur les maladies à maximiser chaque dollar collecté. C'est tout ce qu'il y a à faire - pas de piège.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils utiliser Zeffy pour obtenir des subventions de recherche ?
Absolument ! Les institutions de recherche sur les maladies peuvent utiliser Zeffy pour collecter des subventions de recherche, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Cela signifie que chaque dollar reçu est directement affecté au soutien d'initiatives de recherche vitales.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les institutions de recherche sur les maladies peuvent lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Qu'il s'agisse de campagnes peer-to-peer, d'événements de collecte de fonds avec billets ou de la mise en place de plans de dons récurrents, Zeffy fournit les outils nécessaires pour soutenir les objectifs de collecte de fonds de votre organisation.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les instituts de recherche sur les maladies ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les institutions de recherche sur les maladies. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela garantit que plus de fonds vont directement au soutien de votre recherche et de vos avancées.