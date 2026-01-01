Collecte de fonds à taux zéro pour les instituts de recherche sur les maladies

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Institutions de recherche sur les maladies

🌞 Sunshine Steps Challenge

Défi "30 jours de marche" : les participants suivent leurs marches quotidiennes et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru, ce qui contribue à améliorer la santé et à financer des études cruciales.

🏖️ Collecte de fonds pour le nettoyage des plages

Nettoyage communautaire des plages avec frais d'inscription et sponsors locaux ; les participants ramassent des déchets pour assainir les côtes tout en finançant des recherches essentielles.

🍉 Pique-nique et engagement dans le parc

Pique-nique familial dans le parc : les billets comprennent des jeux et des friandises à base de pastèque, ainsi que des promesses de dons par article - un plaisir pour tous les âges qui permet de collecter des fonds pour la recherche.

🎨 Art Fair for a Cure

Foire d'art en plein air présentant des artistes locaux ; les participants achètent des œuvres et font des dons, les recettes servant à financer l'équipement des laboratoires et les bourses d'études.

🏊 Plongez dans la découverte

Journée de bienfaisance à la piscine : les nageurs sont parrainés, les vendeurs locaux offrent des rafraîchissements - le plaisir au bord de la piscine permet de faire des percées dans la recherche sur des maladies vitales.

📱 Quiz d'été pour une cure

Concours virtuel d'été sur les maladies : les équipes paient des droits d'inscription, s'affrontent en direct via un téléphone portable, sensibilisent le public et financent des études visant à sauver des vies.

