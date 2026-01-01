Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Associations caritatives dans le domaine de la santé

🏖️ Défi selfie SunSafe

Les supporters prennent des selfies de protection solaire, étiquettent leurs amis et collectent des dons par poste. L'opération sensibilise à la protection solaire tout en finançant des programmes de santé.

🚴 Spin-A-Thon d'été

Les cyclistes parcourent des kilomètres à l'intérieur ou à l'extérieur et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru. Il permet de mobiliser les amateurs de fitness et de collecter des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé.

🌞 Série de webinaires sur le bien-être

Séances hebdomadaires en direct sur la nutrition, le soulagement du stress et l'exercice. Les participants font un don pour l'accès et aident à étendre la portée de la santé communautaire.

🍦 Glaces sociales pour la santé

Servir des friandises glacées à base de fruits lors d'événements communautaires. Les recettes permettent de soutenir les services médicaux locaux et de promouvoir des collations estivales saines.

🎶 Beach Beats Benefit

Organiser des soirées musicales en bord de mer avec des artistes locaux. Les invités font un don à l'entrée ou achètent des produits dérivés pour financer des projets caritatifs vitaux dans le domaine de la santé.

🏊 Splash-A-Thon au bord de la piscine

Nager des longueurs dans des piscines communautaires avec des sponsors par tour. Encourage la forme physique et canalise les fonds vers les programmes de prévention des maladies.

