Conservez 100 % des dons de votre organisation caritative de santé - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organismes de santé, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Health Charities

Collecte de fonds sans frais pour les organisations caritatives du secteur de la santé

Comment Zeffy aide les associations caritatives à collecter des fonds

Les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les inscriptions à la Course de l'espoir jusqu'aux dons d'aide médicale d'urgence, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Course et marche de l'espoir

Vendez des tickets d'inscription pour une course ou une marche communautaire afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer et le soutien aux patients - les participants peuvent facilement s'inscrire et partager leurs progrès. Les outils événementiels de Zeffy gèrent les RSVP et les paiements sans frais.

Champions du bien-être mensuels

Créez un flux de financement stable en invitant les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels qui permettent de financer les dépistages médicaux, les thérapies et les actions de proximité en cours. Les dons récurrents automatisés garantissent un soutien constant.

Team Relay for Research

Permet aux collecteurs de fonds de créer des pages personnelles et de rallier leurs amis, leur famille et leurs collègues autour d'une mission commune - idéal pour les relais de recherche sur les maladies ou les défis de santé communautaire. Le peer-to-peer fait de chaque participant un collecteur de fonds.

Gala et vente aux enchères silencieuse pour Care

Organisez un élégant gala de collecte de fonds accompagné d'une vente aux enchères silencieuse afin de recueillir des dons importants pour financer des équipements hospitaliers ou des fonds d'aide aux patients - la gestion des enchères et le catalogage des articles sont simples et gratuits.

Boutique d'articles de vie saine

Vendez en ligne des équipements de fitness, des kits de bien-être ou des livres de recettes de votre marque - 100 % des recettes sont directement affectées à des programmes d'éducation à la santé. La fonction boutique de Zeffy rationalise les commandes et les paiements sans frais cachés.

data-usecase-icon="donation_form"

Campagne d'aide médicale d'urgence

Lancez un formulaire en ligne dédié à la collecte de dons urgents pour les interventions en cas de catastrophe, les traitements d'urgence ou l'assistance aux patients - rapide à mettre en place et à partager sur les canaux sociaux.

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre organisation caritative.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🩺 50 dépistages de santé gratuits

Détecter les signes d'alerte précoce et sauver des vies dans les communautés mal desservies

💊 200 kits de médicaments vitaux

S'assurer que les patients n'oublient jamais une dose et restent sur la voie de la guérison

🚑 10 trajets de transport d'urgence

Faire en sorte que les patients gravement malades reçoivent des soins lorsque chaque minute compte

🧠 25 séances de conseil en santé mentale

Apporter l'espoir et la guérison à ceux qui luttent silencieusement.

🍎 500 paquets de repas nutritifs

Soutenir les familles en voie de rétablissement en leur apportant la nourriture dont elles ont besoin pour guérir

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations caritatives dans le domaine de la santé

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Associations caritatives dans le domaine de la santé

🏖️ Défi selfie SunSafe

Les supporters prennent des selfies de protection solaire, étiquettent leurs amis et collectent des dons par poste. L'opération sensibilise à la protection solaire tout en finançant des programmes de santé.

🚴 Spin-A-Thon d'été

Les cyclistes parcourent des kilomètres à l'intérieur ou à l'extérieur et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru. Il permet de mobiliser les amateurs de fitness et de collecter des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé.

🌞 Série de webinaires sur le bien-être

Séances hebdomadaires en direct sur la nutrition, le soulagement du stress et l'exercice. Les participants font un don pour l'accès et aident à étendre la portée de la santé communautaire.

🍦 Glaces sociales pour la santé

Servir des friandises glacées à base de fruits lors d'événements communautaires. Les recettes permettent de soutenir les services médicaux locaux et de promouvoir des collations estivales saines.

🎶 Beach Beats Benefit

Organiser des soirées musicales en bord de mer avec des artistes locaux. Les invités font un don à l'entrée ou achètent des produits dérivés pour financer des projets caritatifs vitaux dans le domaine de la santé.

🏊 Splash-A-Thon au bord de la piscine

Nager des longueurs dans des piscines communautaires avec des sponsors par tour. Encourage la forme physique et canalise les fonds vers les programmes de prévention des maladies.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé idées de collecte de fonds

Tous les articles Santé - Associations caritatives idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Organismes caritatifs dans le domaine de la santé en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre organisation caritative dans le domaine de la santé. Ces options constituent un excellent point de départ.

Bourse Alimentation et médecine

Fondation Elevance pour la santé

Non spécifié

Accorde la priorité au financement de programmes qui améliorent les résultats cliniques pour les personnes souffrant de troubles liés à l'alimentation et qui facilitent l'accès à des aliments nutritifs, les demandes étant ouvertes du 1er au 31 juillet 2025.

Postuler

Subvention pour l'avancement du bien-être (LOI)

La Fondation californienne pour le bien-être

Non spécifié

Soutient le bien-être des communautés, l'égalité d'accès, la sécurité économique et la justice raciale. Les lettres d'intérêt sont acceptées du 1er au 31 juillet 2025.

Postuler

Subventions pour l'amélioration de la santé communautaire

CommonSpirit Health

Non spécifié

soutient les initiatives de santé communautaire. La période de candidature est ouverte du 14 juillet au 12 septembre 2025.

Postuler

Subvention de la Fondation WITH

Fondation AVEC

$100,000

Attribue des subventions de 100 000 dollars à des organisations caritatives publiques sélectionnées de type 501(c)(3), la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 15 août 2025.

Postuler

En savoir plus associations caritatives dans le domaine de la santé subventions

Principales entreprises qui font des dons à organisations caritatives dans le domaine de la santé en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation caritative ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Fondation AstraZeneca

Elle s'efforce de promouvoir l'équité en matière de santé et de favoriser le bien-être des communautés en accordant des subventions et en renforçant les capacités des organisations à but non lucratif.

Prendre contact

Amicus Therapeutics

Fournit des contributions caritatives pour aider les patients et les organisations professionnelles à but non lucratif dans le domaine de la santé.

Prendre contact

Gilead Sciences

Par l'intermédiaire de son programme de dons d'entreprises, elle finance l'élimination des obstacles aux soins, le développement des capacités en matière de soins de santé et la promotion de l'équité dans le domaine de la santé.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les associations de santé ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organismes de santé ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre promesse de gratuité est soutenue par les pourboires facultatifs de généreux donateurs qui souhaitent nous aider à assurer la prospérité des organismes de santé. C'est le seul " hic " - mais en réalité, il s'agit simplement d'un soutien supplémentaire pour votre mission !

Les associations caritatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les organismes de santé peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de tous types, qu'il s'agisse de contributions générales, de soutien à des initiatives de santé spécifiques ou de dons liés à des événements, le tout sans frais. Ainsi, chaque dollar collecté soutient directement votre mission en matière de santé.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations caritatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Zeffy permet aux organismes de santé de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements de sensibilisation à la santé, ou même mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous soutenir sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organismes de santé ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations caritatives du secteur de la santé. Contrairement à d'autres plateformes, il n'y a pas de frais cachés, ce qui signifie que chaque centime sert à soutenir vos initiatives essentielles dans le domaine de la santé. Cela permet de renforcer considérablement la confiance des donateurs et de garantir que davantage de fonds sont disponibles pour votre cause.

Ready to fundraise with zero fees?

