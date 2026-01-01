data-usecase-icon="event"
Course et marche de l'espoir
Vendez des tickets d'inscription pour une course ou une marche communautaire afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer et le soutien aux patients - les participants peuvent facilement s'inscrire et partager leurs progrès. Les outils événementiels de Zeffy gèrent les RSVP et les paiements sans frais.
Champions du bien-être mensuels
Créez un flux de financement stable en invitant les sympathisants à s'engager à faire des dons mensuels qui permettent de financer les dépistages médicaux, les thérapies et les actions de proximité en cours. Les dons récurrents automatisés garantissent un soutien constant.
Team Relay for Research
Permet aux collecteurs de fonds de créer des pages personnelles et de rallier leurs amis, leur famille et leurs collègues autour d'une mission commune - idéal pour les relais de recherche sur les maladies ou les défis de santé communautaire. Le peer-to-peer fait de chaque participant un collecteur de fonds.
Gala et vente aux enchères silencieuse pour Care
Organisez un élégant gala de collecte de fonds accompagné d'une vente aux enchères silencieuse afin de recueillir des dons importants pour financer des équipements hospitaliers ou des fonds d'aide aux patients - la gestion des enchères et le catalogage des articles sont simples et gratuits.
Boutique d'articles de vie saine
Vendez en ligne des équipements de fitness, des kits de bien-être ou des livres de recettes de votre marque - 100 % des recettes sont directement affectées à des programmes d'éducation à la santé. La fonction boutique de Zeffy rationalise les commandes et les paiements sans frais cachés.
Campagne d'aide médicale d'urgence
Lancez un formulaire en ligne dédié à la collecte de dons urgents pour les interventions en cas de catastrophe, les traitements d'urgence ou l'assistance aux patients - rapide à mettre en place et à partager sur les canaux sociaux.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🩺 50 dépistages de santé gratuits
Détecter les signes d'alerte précoce et sauver des vies dans les communautés mal desservies
💊 200 kits de médicaments vitaux
S'assurer que les patients n'oublient jamais une dose et restent sur la voie de la guérison
🚑 10 trajets de transport d'urgence
Faire en sorte que les patients gravement malades reçoivent des soins lorsque chaque minute compte
🧠 25 séances de conseil en santé mentale
Apporter l'espoir et la guérison à ceux qui luttent silencieusement.
🍎 500 paquets de repas nutritifs
Soutenir les familles en voie de rétablissement en leur apportant la nourriture dont elles ont besoin pour guérir
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations caritatives dans le domaine de la santé
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Associations caritatives dans le domaine de la santé
🏖️ Défi selfie SunSafe
Les supporters prennent des selfies de protection solaire, étiquettent leurs amis et collectent des dons par poste. L'opération sensibilise à la protection solaire tout en finançant des programmes de santé.
🚴 Spin-A-Thon d'été
Les cyclistes parcourent des kilomètres à l'intérieur ou à l'extérieur et obtiennent des sponsors pour chaque kilomètre parcouru. Il permet de mobiliser les amateurs de fitness et de collecter des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé.
🌞 Série de webinaires sur le bien-être
Séances hebdomadaires en direct sur la nutrition, le soulagement du stress et l'exercice. Les participants font un don pour l'accès et aident à étendre la portée de la santé communautaire.
🍦 Glaces sociales pour la santé
Servir des friandises glacées à base de fruits lors d'événements communautaires. Les recettes permettent de soutenir les services médicaux locaux et de promouvoir des collations estivales saines.
🎶 Beach Beats Benefit
Organiser des soirées musicales en bord de mer avec des artistes locaux. Les invités font un don à l'entrée ou achètent des produits dérivés pour financer des projets caritatifs vitaux dans le domaine de la santé.
🏊 Splash-A-Thon au bord de la piscine
Nager des longueurs dans des piscines communautaires avec des sponsors par tour. Encourage la forme physique et canalise les fonds vers les programmes de prévention des maladies.
Principales subventions pour Organismes caritatifs dans le domaine de la santé en 2025
Bourse Alimentation et médecine
Fondation Elevance pour la santé
Non spécifié
Accorde la priorité au financement de programmes qui améliorent les résultats cliniques pour les personnes souffrant de troubles liés à l'alimentation et qui facilitent l'accès à des aliments nutritifs, les demandes étant ouvertes du 1er au 31 juillet 2025.
Subvention pour l'avancement du bien-être (LOI)
La Fondation californienne pour le bien-être
Non spécifié
Soutient le bien-être des communautés, l'égalité d'accès, la sécurité économique et la justice raciale. Les lettres d'intérêt sont acceptées du 1er au 31 juillet 2025.
Subventions pour l'amélioration de la santé communautaire
CommonSpirit Health
Non spécifié
soutient les initiatives de santé communautaire. La période de candidature est ouverte du 14 juillet au 12 septembre 2025.
Subvention de la Fondation WITH
Fondation AVEC
$100,000
Attribue des subventions de 100 000 dollars à des organisations caritatives publiques sélectionnées de type 501(c)(3), la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 15 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à organisations caritatives dans le domaine de la santé en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Fondation AstraZeneca
Elle s'efforce de promouvoir l'équité en matière de santé et de favoriser le bien-être des communautés en accordant des subventions et en renforçant les capacités des organisations à but non lucratif.
Amicus Therapeutics
Fournit des contributions caritatives pour aider les patients et les organisations professionnelles à but non lucratif dans le domaine de la santé.
Gilead Sciences
Par l'intermédiaire de son programme de dons d'entreprises, elle finance l'élimination des obstacles aux soins, le développement des capacités en matière de soins de santé et la promotion de l'équité dans le domaine de la santé.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les associations de santé ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organismes de santé ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Notre promesse de gratuité est soutenue par les pourboires facultatifs de généreux donateurs qui souhaitent nous aider à assurer la prospérité des organismes de santé. C'est le seul " hic " - mais en réalité, il s'agit simplement d'un soutien supplémentaire pour votre mission !
Les associations caritatives peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organismes de santé peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de tous types, qu'il s'agisse de contributions générales, de soutien à des initiatives de santé spécifiques ou de dons liés à des événements, le tout sans frais. Ainsi, chaque dollar collecté soutient directement votre mission en matière de santé.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations caritatives peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Zeffy permet aux organismes de santé de mener diverses campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour des événements de sensibilisation à la santé, ou même mettre en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quelle que soit votre stratégie de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous soutenir sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organismes de santé ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations caritatives du secteur de la santé. Contrairement à d'autres plateformes, il n'y a pas de frais cachés, ce qui signifie que chaque centime sert à soutenir vos initiatives essentielles dans le domaine de la santé. Cela permet de renforcer considérablement la confiance des donateurs et de garantir que davantage de fonds sont disponibles pour votre cause.