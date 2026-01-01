data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour le soutien d'urgence
Créez des formulaires de dons personnalisés pour collecter des contributions uniques destinées à l'aide d'urgence et aux bourses d'études pour les clients en traitement. Un moyen rapide et gratuit d'augmenter la capacité des programmes.
Cercle de l'espoir : Club de don mensuel
Invitez les personnes qui vous soutiennent à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui garantit un financement stable pour les services de conseil et de sensibilisation en cours. Les paiements automatisés permettent de maintenir un soutien constant et sans frais.
Marche virtuelle des étapes de la sobriété
Permettez aux participants de recueillir des promesses de dons pour compléter une marche virtuelle, en associant des histoires personnelles à des objectifs de collecte de fonds. Des pages peer-to-peer facilitent le partage et le suivi des progrès.
Gala annuel de bienfaisance Hope & Healing
Vendez des billets pour un dîner de gala présentant des témoignages de survivants, des enchères silencieuses en avant-première et des prix décernés par la communauté. Simplifiez la billetterie et la gestion des invités grâce à des outils événementiels gratuits.
Tombola du rétablissement : Gagnez un panier de bien-être
Offrez des billets de tombola en ligne pour un panier de bien-être rempli d'articles sur le thème de la guérison. Augmentez l'engagement des donateurs grâce à une option de collecte de fonds facile et peu contraignante.
Magasin de matériel et de ressources pour la récupération
Ouvrez une boutique en ligne vendant des journaux de rétablissement de marque, des vêtements et des kits de soins personnels. Une boutique à frais zéro permet de collecter des fonds non affectés tout en sensibilisant le public.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧠 60 séances de conseil individuel
Une thérapie individuelle pour aider les clients à surmonter leurs envies et à développer des capacités d'adaptation.
🤝 25 partenariats de mentorat entre pairs
Un soutien de confiance de la part d'une personne qui a suivi le chemin d'une sobriété durable.
🏡 25 nuits dans des logements sûrs
Un environnement sûr et sans substances lorsque les clients ont besoin d'un nouveau départ
🎨 20 ateliers d'art et de musicothérapie
Des expériences de guérison créatives qui redonnent de l'espoir et renforcent la résilience
🚐 50 bons de transport
Des transports fiables pour se rendre au traitement, aux réunions et aux rendez-vous médicaux importants.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de rétablissement des addictions
🌻 Recovery Sun Run
Une marche/course communautaire de 5 km dans le parc, engageant des sponsors pour financer les services de rétablissement et partager les histoires des survivants.
🍦 Soirée glaces de l'espoir
Une fête estivale autour d'une glace avec des dons suggérés, des témoignages en direct et des liens communautaires pour soutenir les programmes de rétablissement.
🌊 Splash pour la sobriété
Une fête de piscine avec des jeux et des frais d'entrée, pour créer une ambiance estivale amusante tout en collectant des fonds pour le soutien à la guérison.
Shoreline Yoga for Hope (Yoga pour l'espoir)
Séance de yoga sur la plage au coucher du soleil avec entrée payante, offrant une pratique calme pour élever les esprits et financer des programmes de rétablissement des addictions.
📺 Écran d'été et partage
Soirée cinéma virtuelle proposant des films inspirants, des billets d'entrée et des dons par chat en direct pour soutenir le rétablissement et l'engagement de la communauté.
🍹 Mocktail Mix Live
Atelier interactif de mocktails retransmis en direct, où les participants font un don pour recevoir des recettes et mélanger les ingrédients pour une bonne cause.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de rétablissement des addictions idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes de rétablissement des addictions en 2025
Subventions pour l'amélioration des services de traitement des toxicomanies chez les jeunes
Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)
Jusqu'à 545 000
Améliore les services de traitement complets pour les jeunes et les jeunes adultes souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances et/ou de troubles concomitants, ainsi que pour leurs familles ; date limite : 15 juillet 2025.
Subvention globale pour la prévention et le traitement de la toxicomanie (SUBG)
Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)
Varie selon l'État
Fournit aux États un financement basé sur une formule pour les services de prévention, de traitement et de rétablissement de la toxicomanie ; les demandes doivent être déposées au plus tard le 1er octobre 2025.
Subventions pour l'expansion de la CCBHC
Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)
Jusqu'à 1 million de dollars par an
Aide les prestataires qualifiés de traitement des dépendances à mettre en place ou à renforcer des cliniques communautaires certifiées de santé comportementale (CCBHC) ; financement continu.
Principales entreprises qui font des dons à Programmes de rétablissement des addictions en 2025
Walmart
Elle soutient diverses causes communautaires, notamment le rétablissement des toxicomanies, par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Partenariat pour mettre fin à la dépendance
Collabore avec des entreprises pour financer et soutenir ses services de prévention et de traitement des dépendances.
Support4Recovery
Recherche des parrainages d'entreprises locales pour financer des services essentiels tels que le logement, l'éducation et l'aide aux familles pour les personnes en voie de guérison.
Visages et voix du rétablissement
Recherche activement des entreprises mécènes pour soutenir et développer son action de plaidoyer en faveur de la guérison des addictions.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les programmes comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - pas de piège !
Les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes de rétablissement des addictions peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté au soutien de votre travail vital.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes de rétablissement des addictions peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour vos ateliers de rétablissement ou vos événements communautaires, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien régulier. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de rétablissement des addictions ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de rétablissement des addictions. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et maximise votre impact.