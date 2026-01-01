Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre programme de rétablissement des dépendances - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les programmes de rétablissement des addictions, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Addiction Recovery Programs

Collecte de fonds sans frais pour les programmes de rétablissement des dépendances

Comment Zeffy aide les programmes de rétablissement des addictions à collecter des fonds

Les programmes de rétablissement des dépendances utilisent Zeffy pour tout financer, des fonds de soutien d'urgence aux magasins de matériel de rétablissement, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour le soutien d'urgence

Créez des formulaires de dons personnalisés pour collecter des contributions uniques destinées à l'aide d'urgence et aux bourses d'études pour les clients en traitement. Un moyen rapide et gratuit d'augmenter la capacité des programmes.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle de l'espoir : Club de don mensuel

Invitez les personnes qui vous soutiennent à rejoindre un cercle de donateurs mensuels qui garantit un financement stable pour les services de conseil et de sensibilisation en cours. Les paiements automatisés permettent de maintenir un soutien constant et sans frais.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Marche virtuelle des étapes de la sobriété

Permettez aux participants de recueillir des promesses de dons pour compléter une marche virtuelle, en associant des histoires personnelles à des objectifs de collecte de fonds. Des pages peer-to-peer facilitent le partage et le suivi des progrès.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Gala annuel de bienfaisance Hope & Healing

Vendez des billets pour un dîner de gala présentant des témoignages de survivants, des enchères silencieuses en avant-première et des prix décernés par la communauté. Simplifiez la billetterie et la gestion des invités grâce à des outils événementiels gratuits.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tombola du rétablissement : Gagnez un panier de bien-être

Offrez des billets de tombola en ligne pour un panier de bien-être rempli d'articles sur le thème de la guérison. Augmentez l'engagement des donateurs grâce à une option de collecte de fonds facile et peu contraignante.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Magasin de matériel et de ressources pour la récupération

Ouvrez une boutique en ligne vendant des journaux de rétablissement de marque, des vêtements et des kits de soins personnels. Une boutique à frais zéro permet de collecter des fonds non affectés tout en sensibilisant le public.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ que votre programme de rétablissement de la toxicomanie recueille.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🧠 60 séances de conseil individuel

Une thérapie individuelle pour aider les clients à surmonter leurs envies et à développer des capacités d'adaptation.

__wf_reserved_inherit

🤝 25 partenariats de mentorat entre pairs

Un soutien de confiance de la part d'une personne qui a suivi le chemin d'une sobriété durable.

__wf_reserved_inherit

🏡 25 nuits dans des logements sûrs

Un environnement sûr et sans substances lorsque les clients ont besoin d'un nouveau départ

__wf_reserved_inherit

🎨 20 ateliers d'art et de musicothérapie

Des expériences de guérison créatives qui redonnent de l'espoir et renforcent la résilience

__wf_reserved_inherit

🚐 50 bons de transport

Des transports fiables pour se rendre au traitement, aux réunions et aux rendez-vous médicaux importants.

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Programmes de rétablissement des addictions

🌻 Recovery Sun Run

Une marche/course communautaire de 5 km dans le parc, engageant des sponsors pour financer les services de rétablissement et partager les histoires des survivants.

🍦 Soirée glaces de l'espoir

Une fête estivale autour d'une glace avec des dons suggérés, des témoignages en direct et des liens communautaires pour soutenir les programmes de rétablissement.

🌊 Splash pour la sobriété

Une fête de piscine avec des jeux et des frais d'entrée, pour créer une ambiance estivale amusante tout en collectant des fonds pour le soutien à la guérison.

Shoreline Yoga for Hope (Yoga pour l'espoir)

Séance de yoga sur la plage au coucher du soleil avec entrée payante, offrant une pratique calme pour élever les esprits et financer des programmes de rétablissement des addictions.

📺 Écran d'été et partage

Soirée cinéma virtuelle proposant des films inspirants, des billets d'entrée et des dons par chat en direct pour soutenir le rétablissement et l'engagement de la communauté.

🍹 Mocktail Mix Live

Atelier interactif de mocktails retransmis en direct, où les participants font un don pour recevoir des recettes et mélanger les ingrédients pour une bonne cause.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 programmes gratuits Programmes de rétablissement des addictions idées de collecte de fonds

Tous les programmes programme de rétablissement des dépendances idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Programmes de rétablissement des addictions en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre programme de rétablissement de la toxicomanie. Ces options constituent un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour l'amélioration des services de traitement des toxicomanies chez les jeunes

Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)

Jusqu'à 545 000

Améliore les services de traitement complets pour les jeunes et les jeunes adultes souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances et/ou de troubles concomitants, ainsi que pour leurs familles ; date limite : 15 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention globale pour la prévention et le traitement de la toxicomanie (SUBG)

Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)

Varie selon l'État

Fournit aux États un financement basé sur une formule pour les services de prévention, de traitement et de rétablissement de la toxicomanie ; les demandes doivent être déposées au plus tard le 1er octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour l'expansion de la CCBHC

Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)

Jusqu'à 1 million de dollars par an

Aide les prestataires qualifiés de traitement des dépendances à mettre en place ou à renforcer des cliniques communautaires certifiées de santé comportementale (CCBHC) ; financement continu.

Postuler

En savoir plus programme de rétablissement des addictions subventions

Principales entreprises qui font des dons à Programmes de rétablissement des addictions en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre programme de rétablissement des dépendances ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Elle soutient diverses causes communautaires, notamment le rétablissement des toxicomanies, par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Partenariat pour mettre fin à la dépendance

Collabore avec des entreprises pour financer et soutenir ses services de prévention et de traitement des dépendances.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Support4Recovery

Recherche des parrainages d'entreprises locales pour financer des services essentiels tels que le logement, l'éducation et l'aide aux familles pour les personnes en voie de guérison.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Visages et voix du rétablissement

Recherche activement des entreprises mécènes pour soutenir et développer son action de plaidoyer en faveur de la guérison des addictions.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les programmes comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - pas de piège !

Les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes de rétablissement des addictions peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté au soutien de votre travail vital.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes de rétablissement des addictions peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour vos ateliers de rétablissement ou vos événements communautaires, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien régulier. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de rétablissement des addictions ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de rétablissement des addictions. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et maximise votre impact.

Comment obtenir un financement pour...

Centres de vie autonome
Groupes de soutien à la santé mentale
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Services d'aide aux personnes handicapées
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.