Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes de rétablissement des addictions ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les programmes comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - pas de piège !

Les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les programmes de rétablissement des addictions peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté au soutien de votre travail vital.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes de rétablissement des dépendances peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les programmes de rétablissement des addictions peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez lancer des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour vos ateliers de rétablissement ou vos événements communautaires, ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien régulier. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes de rétablissement des addictions ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les programmes de rétablissement des addictions. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou ont des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, ce qui renforce la confiance de vos donateurs et maximise votre impact.