Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de vous permettre de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs ?

Absolument ! Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs, gérer des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Chaque dollar donné va directement à votre cause, honorant les mémoires et soutenant votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez mettre en place des collectes de fonds entre pairs, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer, car c'est la seule qui soit vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Une plus grande partie des fonds que vous collectez reste au sein de votre organisation, soutenant les personnes dans le besoin et établissant une relation de confiance avec vos donateurs.