Collecte de fonds pour les colis de soins
Lancez un formulaire de don personnalisé pour collecter des fonds afin d'envoyer des colis de réconfort aux patients, en facilitant la contribution des sympathisants et en leur permettant de voir l'impact.
Cercle de guérison mensuel
Invitez les donateurs à participer à un programme de dons mensuels qui soutient les services de soutien tels que les conseils et les groupes de soutien, garantissant ainsi un financement fiable tout au long de l'année.
Marathon de marche Miles for Miracles
Permettez aux participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier des amis pour qu'ils parrainent leur marche ou leur course, en élargissant votre portée grâce à des réseaux de pairs.
Dîner de gala de l'espoir
Vendez des billets pour un dîner élégant au cours duquel des orateurs invités et des récits de survivants seront présentés, ce qui renforcera l'engagement de la communauté tout en permettant de collecter des fonds gratuits.
Vente aux enchères silencieuse pour les survivants
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles donnés et des expériences uniques, suscitant l'enthousiasme et des offres plus élevées pour soutenir les programmes destinés aux patients.
Boutique Hope Merch
Ouvrez une boutique en ligne vendant des T-shirts, des bracelets et des accessoires de marque qui sensibilisent le public et génèrent des revenus illimités.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎗️ 25 séances de conseil gratuites
Pour que les survivants bénéficient d'un soutien émotionnel lorsqu'ils en ont le plus besoin
👒 50 kits de confort
Avec des perruques, des chapeaux et des couvertures pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie
🚗 40 trajets pour se rendre au traitement
Veiller à ce que personne ne manque des rendez-vous importants pour des raisons de coût.
🥗 200 livraisons de repas sains
Nourrir les corps lorsqu'ils sont trop faibles pour cuisiner
🎨 10 ateliers d'art-thérapie
Offrir des débouchés créatifs pour la guérison et l'espoir
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
🌻 Sunflower Sprint 5K
Courir ou marcher lors d'une course communautaire de 5 km pour honorer les survivants et collecter des fonds grâce aux promesses des sponsors et aux frais d'inscription.
🎯 Virtual Hope Bingo
Participez à une soirée de bingo virtuel avec des tours à thème ; les joueurs font des dons pour jouer et gagner des prix offerts par des sponsors qui soutiennent des programmes de soins contre le cancer.
🍦 Cool Cones Social
Servez des glaces dans un parc communautaire ; les dons suggérés par boule permettent de soutenir les groupes de soutien aux patients et de créer des liens locaux.
🎨 Peindre pour le courage
Organisez un événement de peinture en plein air ; les participants font un don pour les fournitures artistiques et les rafraîchissements, et les recettes sont reversées aux services de soutien émotionnel.
🧘♀️ Vitalité Yoga virtuel
Proposez des cours de bien-être virtuels hebdomadaires - yoga, méditation, conseils nutritionnels - dont la vente de billets financera des kits de confort pour les patients et des groupes de soutien virtuels.
🎬 Des films pour les combattants
Projetez un film familial dans une arrière-cour ou un parc ; vendez des billets, des concessions et des publicités pour financer des séances de conseil en groupe.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer en 2025
AACR Trailblazer Cancer Research Grants for Early-Stage Investigators (bourses de recherche sur le cancer pour les chercheurs en début de carrière)
Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR)
$1,000,000 USD
La date limite de dépôt des lettres d'intention est fixée au 12 juin 2025 et la date limite de dépôt des candidatures au 25 septembre 2025.
AACR-Hope Scarves Metastatic Breast Cancer Innovation and Discovery Grant (bourse d'innovation et de découverte pour le cancer du sein métastatique)
Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR) / Foulards de l'espoir
$50,000 USD
Ce programme finance l'innovation et la découverte dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein métastatique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juillet 2025.
Bourses de recherche (RSG)
Société américaine du cancer
Jusqu'à 215 000 dollars par an
Ce programme soutient les chercheurs indépendants dans le domaine de la recherche sur le cancer, avec des échéances récurrentes au 1er juin et au 1er décembre 2025.
Prix du professeur de l'AEC
Société américaine du cancer
80 000 $ de coûts directs par an pendant 5 ans
La date limite de dépôt des lettres d'intention est comprise entre le 1er juin et le 1er septembre 2025, et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er décembre 2025.
Principales entreprises qui font des dons à groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de registres et d'autres programmes dans le cadre de son initiative Spark Good.
Fondation Mary Kay
soutient les femmes atteintes d'un cancer par le biais de programmes tels que Touching Hearts.
Communauté de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Offre des possibilités de partenariat aux entreprises qui soutiennent les patients atteints de cancer, les soignants et les survivants.
Chevrolet
s'associe à des organisations telles que l'American Cancer Society pour soutenir les patients atteints de cancer et leurs familles.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de vous permettre de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs ?
Absolument ! Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs, gérer des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Chaque dollar donné va directement à votre cause, honorant les mémoires et soutenant votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez mettre en place des collectes de fonds entre pairs, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ?
Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer, car c'est la seule qui soit vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Une plus grande partie des fonds que vous collectez reste au sein de votre organisation, soutenant les personnes dans le besoin et établissant une relation de confiance avec vos donateurs.