Conservez 100 % des dons de votre groupe de soutien aux personnes atteintes de cancer - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Cancer Support Groups

Collecte de fonds gratuite pour les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Comment Zeffy aide les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer à collecter des fonds

Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer utilisent Zeffy pour tout financer, de la collecte de fonds pour les trousses de soins au cercle de guérison mensuel, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

Collecte de fonds pour les colis de soins

Lancez un formulaire de don personnalisé pour collecter des fonds afin d'envoyer des colis de réconfort aux patients, en facilitant la contribution des sympathisants et en leur permettant de voir l'impact.

Cercle de guérison mensuel

Invitez les donateurs à participer à un programme de dons mensuels qui soutient les services de soutien tels que les conseils et les groupes de soutien, garantissant ainsi un financement fiable tout au long de l'année.

Marathon de marche Miles for Miracles

Permettez aux participants de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier des amis pour qu'ils parrainent leur marche ou leur course, en élargissant votre portée grâce à des réseaux de pairs.

Dîner de gala de l'espoir

Vendez des billets pour un dîner élégant au cours duquel des orateurs invités et des récits de survivants seront présentés, ce qui renforcera l'engagement de la communauté tout en permettant de collecter des fonds gratuits.

Vente aux enchères silencieuse pour les survivants

Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne avec des articles donnés et des expériences uniques, suscitant l'enthousiasme et des offres plus élevées pour soutenir les programmes destinés aux patients.

Boutique Hope Merch

Ouvrez une boutique en ligne vendant des T-shirts, des bracelets et des accessoires de marque qui sensibilisent le public et génèrent des revenus illimités.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe de soutien aux personnes atteintes de cancer.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🎗️ 25 séances de conseil gratuites

Pour que les survivants bénéficient d'un soutien émotionnel lorsqu'ils en ont le plus besoin

👒 50 kits de confort

Avec des perruques, des chapeaux et des couvertures pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie

🚗 40 trajets pour se rendre au traitement

Veiller à ce que personne ne manque des rendez-vous importants pour des raisons de coût.

🥗 200 livraisons de repas sains

Nourrir les corps lorsqu'ils sont trop faibles pour cuisiner

🎨 10 ateliers d'art-thérapie

Offrir des débouchés créatifs pour la guérison et l'espoir

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

🌻 Sunflower Sprint 5K

Courir ou marcher lors d'une course communautaire de 5 km pour honorer les survivants et collecter des fonds grâce aux promesses des sponsors et aux frais d'inscription.

🎯 Virtual Hope Bingo

Participez à une soirée de bingo virtuel avec des tours à thème ; les joueurs font des dons pour jouer et gagner des prix offerts par des sponsors qui soutiennent des programmes de soins contre le cancer.

🍦 Cool Cones Social

Servez des glaces dans un parc communautaire ; les dons suggérés par boule permettent de soutenir les groupes de soutien aux patients et de créer des liens locaux.

🎨 Peindre pour le courage

Organisez un événement de peinture en plein air ; les participants font un don pour les fournitures artistiques et les rafraîchissements, et les recettes sont reversées aux services de soutien émotionnel.

🧘‍♀️ Vitalité Yoga virtuel

Proposez des cours de bien-être virtuels hebdomadaires - yoga, méditation, conseils nutritionnels - dont la vente de billets financera des kits de confort pour les patients et des groupes de soutien virtuels.

🎬 Des films pour les combattants

Projetez un film familial dans une arrière-cour ou un parc ; vendez des billets, des concessions et des publicités pour financer des séances de conseil en groupe.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer idées de collecte de fonds

Tous les articles groupe de soutien pour le cancer idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe de soutien aux personnes atteintes d'un cancer. Ces options constituent un excellent point de départ.

AACR Trailblazer Cancer Research Grants for Early-Stage Investigators (bourses de recherche sur le cancer pour les chercheurs en début de carrière)

Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR)

$1,000,000 USD

La date limite de dépôt des lettres d'intention est fixée au 12 juin 2025 et la date limite de dépôt des candidatures au 25 septembre 2025.

Postuler

AACR-Hope Scarves Metastatic Breast Cancer Innovation and Discovery Grant (bourse d'innovation et de découverte pour le cancer du sein métastatique)

Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR) / Foulards de l'espoir

$50,000 USD

Ce programme finance l'innovation et la découverte dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein métastatique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juillet 2025.

Postuler

Bourses de recherche (RSG)

Société américaine du cancer

Jusqu'à 215 000 dollars par an

Ce programme soutient les chercheurs indépendants dans le domaine de la recherche sur le cancer, avec des échéances récurrentes au 1er juin et au 1er décembre 2025.

Postuler

Prix du professeur de l'AEC

Société américaine du cancer

80 000 $ de coûts directs par an pendant 5 ans

La date limite de dépôt des lettres d'intention est comprise entre le 1er juin et le 1er septembre 2025, et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er décembre 2025.

Postuler

En savoir plus groupe de soutien pour le cancer subventions

Principales entreprises qui font des dons à groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de registres et d'autres programmes dans le cadre de son initiative Spark Good.

Prendre contact

Fondation Mary Kay

soutient les femmes atteintes d'un cancer par le biais de programmes tels que Touching Hearts.

Prendre contact

Communauté de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Offre des possibilités de partenariat aux entreprises qui soutiennent les patients atteints de cancer, les soignants et les survivants.

Prendre contact

Chevrolet

s'associe à des organisations telles que l'American Cancer Society pour soutenir les patients atteints de cancer et leurs familles.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de vous permettre de conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs ?

Absolument ! Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons commémoratifs, gérer des billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents sans payer de frais. Chaque dollar donné va directement à votre cause, honorant les mémoires et soutenant votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Vous pouvez mettre en place des collectes de fonds entre pairs, organiser des événements payants ou mettre en place des programmes de dons récurrents pour assurer un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ?

Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer, car c'est la seule qui soit vraiment 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent inclure des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Une plus grande partie des fonds que vous collectez reste au sein de votre organisation, soutenant les personnes dans le besoin et établissant une relation de confiance avec vos donateurs.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
