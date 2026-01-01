⚠️ D'autres plateformes facturent des frais de 2 500 $ pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre organisation de santé mentale.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🛋️ 50 séances de thérapie à tarif dégressif

Veiller à ce que personne ne soit privé de soins lors de chaque session peut permettre de réaliser de réels progrès.

🧘‍♀️ 25 ateliers communautaires de pleine conscience

Fournir aux participants des compétences en matière de gestion du stress pour une résilience quotidienne

📚 200 cahiers d'exercices et outils d'auto-assistance

Fournir aux clients des ressources tangibles pour les aider dans leur démarche de bien-être mental

📞 100 heures d'assistance téléphonique d'urgence avec personnel

Ainsi, les personnes qui appellent trouvent toujours une oreille compatissante dans les moments les plus vulnérables.

🎓 5 formations du personnel aux soins fondés sur les traumatismes

Donner à votre équipe les compétences nécessaires pour offrir un soutien empathique et fondé sur des données probantes