Journée mondiale de la santé mentale
Tirez parti d'un formulaire de don personnalisé pour collecter des dons uniques en l'honneur de la Journée mondiale de la santé mentale, en engageant les partisans avec des histoires convaincantes et un traitement sans frais.
Cercle mensuel de soutien à la résilience
Construire une communauté de donateurs mensuels pour assurer un soutien continu aux services de conseil, avec des dons automatisés qui soutiennent les programmes tout au long de l'année.
Défi aux pairs "Courir pour la résilience" (Run for Resilience)
Permettre aux participants de créer des pages de collecte de fonds de pair à pair pour une course de charité, en exploitant les réseaux personnels pour accroître la sensibilisation et les dons.
5K pour le bien-être de la communauté
Vendez des billets pour une course ou une marche locale de 5 km afin de financer des ateliers sur la santé mentale, en gérant les inscriptions et les paiements de manière transparente sur une seule plateforme.
Boutique en ligne CalmKit
Proposez des kits anti-stress, des vêtements de marque et des ensembles de soins personnels dans une boutique en ligne, générant des revenus sans frais de transaction.
Vente aux enchères silencieuse "L'art au service de la guérison
Organisez une vente aux enchères silencieuse, virtuelle ou en personne, d'œuvres d'art et de services offerts, afin de collecter des fonds pour des programmes thérapeutiques, sans vous soucier des frais.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🛋️ 50 séances de thérapie à tarif dégressif
Veiller à ce que personne ne soit privé de soins lors de chaque session peut permettre de réaliser de réels progrès.
🧘♀️ 25 ateliers communautaires de pleine conscience
Fournir aux participants des compétences en matière de gestion du stress pour une résilience quotidienne
📚 200 cahiers d'exercices et outils d'auto-assistance
Fournir aux clients des ressources tangibles pour les aider dans leur démarche de bien-être mental
📞 100 heures d'assistance téléphonique d'urgence avec personnel
Ainsi, les personnes qui appellent trouvent toujours une oreille compatissante dans les moments les plus vulnérables.
🎓 5 formations du personnel aux soins fondés sur les traumatismes
Donner à votre équipe les compétences nécessaires pour offrir un soutien empathique et fondé sur des données probantes
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes de santé mentale
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes de santé mentale
🌳 Journée de yoga à Parkside
Invitez les sympathisants à faire du yoga en plein air dans le parc, en faisant un don, pour favoriser la communauté, soulager le stress et obtenir des fonds équivalents de la part de sponsors locaux.
🚶 Marche Miles for Minds
Les supporters enregistrent les kilomètres parcourus pendant l'été et recueillent des promesses de dons par kilomètre, ce qui favorise la sensibilisation à la santé mentale et la collecte de fonds par le biais d'une compétition amicale.
🎨 Art Heals Auction
Présentez les œuvres d'art thérapeutiques reçues en don dans le cadre d'une vente aux enchères hybride, ce qui permet de mobiliser les sympathisants, de stimuler la créativité et de financer des programmes de santé mentale.
📱 Les dimanches de l'autosoin
Partagez chaque semaine des conseils et des histoires sur les soins personnels, en invitant les adeptes à faire un don chaque dimanche pour renforcer le soutien de la communauté et financer les services de santé mentale.
Pique-nique et discussions entre pairs
Organisez un pique-nique d'été payant avec des cercles de discussion dirigés par des pairs, des jeux et des stands de ressources, afin de renforcer les liens tout en collectant des fonds essentiels.
🎬 Soirée cinéma en pleine conscience
Vendre des billets pour des projections en plein air de films sur la santé mentale, avec des concessions et une tombola, afin de créer un dialogue et de collecter des fonds pour l'été.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites de santé mentale Organisations de santé mentale idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Organismes de santé mentale en 2025
Subvention pour l'amélioration de la santé mentale des vétérans
Fondation du groupe Cigna
Non spécifié
Le programme soutient l'amélioration de la stabilité du logement pour les vétérans afin d'avoir un impact positif sur leur santé mentale. Les candidatures seront ouvertes en juillet 2025 et l'appel à candidatures sera lancé le 7 août.
Subventions à l'innovation pour la santé mentale des enfants
L'Alliance Morgan Stanley pour la santé mentale des enfants
100 000 dollars ou 25 000 à 50 000 dollars
Ce programme finance des projets innovants dans le domaine des soins de santé mentale pour les enfants, avec une date limite fixée au 7 juillet 2025.
Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ)
Projet de décolonisation de la richesse (DWP)
Subventions d'ancrage (100 000 dollars), subventions d'opportunité (25 000 à 50 000 dollars)
Transforme les soins de santé mentale pour les jeunes (âgés de 10 à 24 ans) grâce à des programmes adaptés à leur culture. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 juillet 2025.
Subventions SAMHSA pour les services de santé mentale et d'aide aux toxicomanes
Administration des services de santé mentale et d'abus de substances (SAMHSA)
Variable
Finance des organisations américaines fournissant des services de santé mentale et de toxicomanie, de la recherche, de l'assistance technique et de la formation, avec diverses opportunités disponibles.
Principales entreprises qui font des dons à Organisations de santé mentale en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de parrainage, de registres et de demandes d'espace dans le cadre de son initiative Spark Good.
Fondation du groupe Cigna
Accorde des subventions à des organisations visant à améliorer la santé et la vitalité, avec des initiatives spécifiques pour la santé mentale des jeunes et des vétérans.
Morgan Stanley
Partenariat avec la Fondation Jed, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la protection de la santé émotionnelle et à la prévention du suicide chez les adolescents et les jeunes adultes, afin d'élargir son champ d'action.
Croître avec Google
Fournit des outils et des ressources pour aider les organisations à but non lucratif à s'engager, à faire du marketing et à atteindre leurs objectifs, comme le montre son partenariat avec Step Up For Mental Health.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations de santé mentale ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations de santé mentale ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce à la générosité des donateurs qui nous donnent un pourboire pour soutenir notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les organisations de santé mentale peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les organisations de santé mentale peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets pour des événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé soutient directement votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations de santé mentale peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations de santé mentale peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds entre pairs où les liens communautaires amplifient le soutien, de vendre des billets pour votre prochain événement de sensibilisation ou de mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organismes de santé mentale ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite pour les organisations de santé mentale. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement ou cachent des coûts, nous nous assurons qu'aucun don n'est détourné en frais. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre travail et au soutien des patients.